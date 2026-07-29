В НС ще се гледа екстрено закон за „Лукойл“, за да гарантираме работата на рафинерията и да няма санкциите

Министерството на икономиката успяха да подготвят адекватен закон, който днес ще се гледа в Пленарна зала екстрено, за да спасим санкциите, да гарантираме надеждна, непрекъсната работа на рафинерията в Бургас, каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Радев отбеляза, че миналата седмица Конституционният съд (КС) е отхвърлил този закон като противоконституционен. „И какво става сега, когато тази седмица това решение на КС се обнародва и влезе в сила, управлението на рафинерията минава незабавно „под шапката“ на руските акционери т.е. минаваме автоматично в режим на санкции“, посочи премиерът.

Той припомни, че законът за „Лукойл“, приет миналата година, е довел до много сериозни проблеми за рафинерията и държавата. Сметките на „Лукойл“ са били блокиран и е била ограничена възможността за търговия с петрол с дружества, регистрирани в Швейцария, където са повечето такива.

Радев допълни, че в тази връзка е бил заявен и арбитражен иск за 3 млрд. евро срещу България. „Надявам се да обезвредим и тази „мина“, добави министър-председателят.