В НС ще се гледа екстрено закон за „Лукойл“, за да гарантираме работата на рафинерията и да няма санкциите

Министерството на икономиката успяха да подготвят адекватен закон, който днес ще се гледа в Пленарна зала екстрено, за да спасим санкциите, да гарантираме надеждна, непрекъсната работа на рафинерията в Бургас, каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.
Радев отбеляза, че миналата седмица Конституционният съд (КС) е отхвърлил този закон като противоконституционен. „И какво става сега, когато тази седмица това решение на КС се обнародва и влезе в сила, управлението на рафинерията минава незабавно „под шапката“ на руските акционери т.е. минаваме автоматично в режим на санкции“, посочи премиерът.
Той припомни, че законът за „Лукойл“, приет миналата година, е довел до много сериозни проблеми за рафинерията и държавата. Сметките на „Лукойл“ са били блокиран и е била ограничена възможността за търговия с петрол с дружества, регистрирани в Швейцария, където са повечето такива.
Радев допълни, че в тази връзка е бил заявен и арбитражен иск за 3 млрд. евро срещу България. „Надявам се да обезвредим и тази „мина“, добави министър-председателят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пунта
11:45 29.07.2026
2 ДАЙТЕ ГО НА ДЕЛЯН П
Коментиран от #4
11:45 29.07.2026
3 НС е превърнато в гумен печат на МС
11:47 29.07.2026
4 Чичо Румен
До коментар #2 от "ДАЙТЕ ГО НА ДЕЛЯН П":то това е крайната скрита цел
11:48 29.07.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #6
11:49 29.07.2026
6 ВСИЧКИТЕ КОИТО НИ УПРАВЛЯВАТ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":НЕ СТАВАТ.ТЕ ЗАТОВА СЕ НАТИСКАТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И В ПОЛИТИКАТА .В БИЗНЕСА И РЕАЛНИЯ ЖИВОТ ЩЕ СТОЯТ ГЛАДНИ.ЗАТОВА ОБИКАЛЯТ КАТО ЦВЕТАРКИ ОТ ПАРТИЯ В ПАРТИЯ И ОТ СЛУЖБА (ДЪРЖАВНА) В СЛУЖБА
11:56 29.07.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #9
11:57 29.07.2026
8 Унибит
13:27 29.07.2026
9 Ти мислиш ли
До коментар #7 от "Последния Софиянец":или не можеш? Държавна фирма може ли да се национализира? :))
Румен Радев работи за продажбата на Лукоил Нефтохим-Бургас на американския инвестиционен фонд Карлайл, фонд зад който освен САЩ надничат и интересите на световната еврейска мафия.
Най доброто за България е да се национализира Лукойл Нефтохим-Бургас, собственост на Литаско-България - дъщерна фирма на Лукоил. Само чрез национализация може да има реален български суверенитет над завода, бензиностанциите и митническите складове на Лукоил.
В противен случай ставаме роби на юдо-американците.
13:51 29.07.2026