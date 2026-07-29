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В НС ще се гледа екстрено закон за „Лукойл“, за да гарантираме работата на рафинерията и да няма санкциите

В НС ще се гледа екстрено закон за „Лукойл“, за да гарантираме работата на рафинерията и да няма санкциите

29 Юли, 2026 11:39 699 9

  • особен управител-
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  • закон-
  • румен радев-
  • премиер-
  • парламент

Миналата седмица Конституционният съд (КС) е отхвърлил този закон като противоконституционен, посочи Румен Радев

В НС ще се гледа екстрено закон за „Лукойл“, за да гарантираме работата на рафинерията и да няма санкциите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на икономиката успяха да подготвят адекватен закон, който днес ще се гледа в Пленарна зала екстрено, за да спасим санкциите, да гарантираме надеждна, непрекъсната работа на рафинерията в Бургас, каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет.

Радев отбеляза, че миналата седмица Конституционният съд (КС) е отхвърлил този закон като противоконституционен. „И какво става сега, когато тази седмица това решение на КС се обнародва и влезе в сила, управлението на рафинерията минава незабавно „под шапката“ на руските акционери т.е. минаваме автоматично в режим на санкции“, посочи премиерът.

Той припомни, че законът за „Лукойл“, приет миналата година, е довел до много сериозни проблеми за рафинерията и държавата. Сметките на „Лукойл“ са били блокиран и е била ограничена възможността за търговия с петрол с дружества, регистрирани в Швейцария, където са повечето такива.

Радев допълни, че в тази връзка е бил заявен и арбитражен иск за 3 млрд. евро срещу България. „Надявам се да обезвредим и тази „мина“, добави министър-председателят.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пунта

    8 0 Отговор
    Мара ! "Аргументите" дрънчат на ламарина !

    11:45 29.07.2026

  • 2 ДАЙТЕ ГО НА ДЕЛЯН П

    4 0 Отговор
    ТОЙ ЩЕ ОПРАВИ НЕЩАТА.ИМА ОПИТ С БУЛГАРТАБАК И КТБ

    Коментиран от #4

    11:45 29.07.2026

  • 3 НС е превърнато в гумен печат на МС

    3 1 Отговор
    Познато ли ви е вече? Нищо ново не е научено...

    11:47 29.07.2026

  • 4 Чичо Румен

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДАЙТЕ ГО НА ДЕЛЯН П":

    то това е крайната скрита цел

    11:48 29.07.2026

  • 5 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Няма ли юристи при Радев та се излага така?

    Коментиран от #6

    11:49 29.07.2026

  • 6 ВСИЧКИТЕ КОИТО НИ УПРАВЛЯВАТ

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    НЕ СТАВАТ.ТЕ ЗАТОВА СЕ НАТИСКАТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И В ПОЛИТИКАТА .В БИЗНЕСА И РЕАЛНИЯ ЖИВОТ ЩЕ СТОЯТ ГЛАДНИ.ЗАТОВА ОБИКАЛЯТ КАТО ЦВЕТАРКИ ОТ ПАРТИЯ В ПАРТИЯ И ОТ СЛУЖБА (ДЪРЖАВНА) В СЛУЖБА

    11:56 29.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Съда е прав.Радев иска национализация на частни фирми.

    Коментиран от #9

    11:57 29.07.2026

  • 8 Унибит

    0 0 Отговор
    Тия от ПБ /продай България/ бяха решили че могат да си дадем Лукойл на Алекперов и на Масква, дори го спасиха от санкции и да изпълнят командата на Решетников,но удариха на камък, Великобритания и САЩ не са вчерашни и зашлевиха здраво Радев право в лицето и днес тичат като изоглавени да приемат закони. Защото от както махнаха Спецове руския нефт тече директно в Бургас, а еврото в Масква,както е поговорката селски тарикатлък .

    13:27 29.07.2026

  • 9 Ти мислиш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    или не можеш? Държавна фирма може ли да се национализира? :))

    Румен Радев работи за продажбата на Лукоил Нефтохим-Бургас на американския инвестиционен фонд Карлайл, фонд зад който освен САЩ надничат и интересите на световната еврейска мафия.

    Най доброто за България е да се национализира Лукойл Нефтохим-Бургас, собственост на Литаско-България - дъщерна фирма на Лукоил. Само чрез национализация може да има реален български суверенитет над завода, бензиностанциите и митническите складове на Лукоил.

    В противен случай ставаме роби на юдо-американците.

    13:51 29.07.2026

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