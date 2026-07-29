Анастасов, ДПС: Актуалните проблеми в България са сътворени от Демерджиев, който използва поста си за лични вендети

"Актуалните проблеми в България са сътворени от Иван Демерджиев, който използва поста си за лични вендети и разправии и да замазва скандала с печатането на български паспорти, при който бюджетът беше ощетен с 80 млн. лв. при престоя на Демерджиев като служебен вътрешен министър". Това заяви пред Нова ТВ депутатът от ДПС Станислав Анастасов, цитиран от novini.bg.

"Няма как да се маже върху Демерджиев с Пеевски", заяви Анастасов по повод атаките на вътрешния министър към лидера на ДПС Делян Пеевски.

"Притесняват ни въпросите на Иван Демерджиев за България при посещението му в САЩ. Особено със скандала със системата PNR, при който са засегнати и американски граждани. Демерджиев е бил заявил изказване на форума на Марко Рубио, но не му станало интересно и си тръгнал", коментира депутатът от ДПС.

"Той е извършил закононарушение, ровейки в личните данни на граждани на над 36 държави", заяви Анастасов.

Той атакува вътрешния министър и заради купените от него и съпругата му 411 имота. За тях Демерджиев обясни, че са придобити с доходите му като адвокат.

"Има ли друг случай НАП да излезе с резултатите от проверка за ден? На всеки две седмици Демерджиев и семейството му са придобивали по един имот. Имаме сигнали от хора от село Марково, че преди да продадат на Демерджиев ,им е била отказана промяна на статута. Чуваме, че е имало опити за притискане на НАП за такава бърза реакция", заяви Анастасов.

"Г-н Пеевски не си е купил порше за 1700 лв. като Демерджиев. Демерджиев е придобил имоти за по 1000 лв. И аз бих си купил, но няма такива имоти. За г-н Пеевски всички неща са публични", добави той.

ДПС е подкрепило бюджета, въпреки многото критики срещу него, защото държавата има нужда от бюджет. ДПС работи за своите избиратели, заяви Анастасов в отговор на въпрос защо ДПС подкрепя повечето решения на управляващите в парламента.