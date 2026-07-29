Анастасов, ДПС: Актуалните проблеми в България са сътворени от Демерджиев, който използва поста си за лични вендети

"Актуалните проблеми в България са сътворени от Иван Демерджиев, който използва поста си за лични вендети и разправии и да замазва скандала с печатането на български паспорти, при който бюджетът беше ощетен с 80 млн. лв. при престоя на Демерджиев като служебен вътрешен министър". Това заяви пред Нова ТВ депутатът от ДПС Станислав Анастасов, цитиран от novini.bg.
"Няма как да се маже върху Демерджиев с Пеевски", заяви Анастасов по повод атаките на вътрешния министър към лидера на ДПС Делян Пеевски.
"Притесняват ни въпросите на Иван Демерджиев за България при посещението му в САЩ. Особено със скандала със системата PNR, при който са засегнати и американски граждани. Демерджиев е бил заявил изказване на форума на Марко Рубио, но не му станало интересно и си тръгнал", коментира депутатът от ДПС.
"Той е извършил закононарушение, ровейки в личните данни на граждани на над 36 държави", заяви Анастасов.
Той атакува вътрешния министър и заради купените от него и съпругата му 411 имота. За тях Демерджиев обясни, че са придобити с доходите му като адвокат.
"Има ли друг случай НАП да излезе с резултатите от проверка за ден? На всеки две седмици Демерджиев и семейството му са придобивали по един имот. Имаме сигнали от хора от село Марково, че преди да продадат на Демерджиев ,им е била отказана промяна на статута. Чуваме, че е имало опити за притискане на НАП за такава бърза реакция", заяви Анастасов.
"Г-н Пеевски не си е купил порше за 1700 лв. като Демерджиев. Демерджиев е придобил имоти за по 1000 лв. И аз бих си купил, но няма такива имоти. За г-н Пеевски всички неща са публични", добави той.
ДПС е подкрепило бюджета, въпреки многото критики срещу него, защото държавата има нужда от бюджет. ДПС работи за своите избиратели, заяви Анастасов в отговор на въпрос защо ДПС подкрепя повечето решения на управляващите в парламента.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Малеееее
Коментиран от #3
08:58 29.07.2026
2 НАП
Осъдиха ли ги?
08:59 29.07.2026
3 Прав си!
До коментар #1 от "Малеееее":Но заедно с мазният Пеевски, към затвора трябва да се запъти и мазната Тиква Борисов.
Коментиран от #17
09:00 29.07.2026
4 в кратце
Коментиран от #20
09:00 29.07.2026
5 Робот
09:01 29.07.2026
6 ма верно
09:01 29.07.2026
7 Радев, ко стаа бе?
Твоят човек има 411 имота!
Коментиран от #24
09:01 29.07.2026
8 Той
09:03 29.07.2026
9 док
Коментиран от #12, #38
09:04 29.07.2026
10 много интересна теза . във всяка лъжа
09:05 29.07.2026
11 дедо
09:06 29.07.2026
12 Тези нямат наяждане!
До коментар #9 от "док":Големи са им коремите!
09:07 29.07.2026
13 Някой
09:08 29.07.2026
14 евфвфвефве
И когато им трябва да смачкат някой.
09:08 29.07.2026
15 Зъл пес
09:10 29.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ха ХаХа
09:12 29.07.2026
19 Обикн.читател
09:13 29.07.2026
20 Мизерабъл
До коментар #4 от "в кратце":Брех,каква любов към Бях точен с парите.Ми заслужавате си да мизерствате.
09:13 29.07.2026
21 А бе
09:14 29.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 пътник
09:15 29.07.2026
24 Окооо
До коментар #7 от "Радев, ко стаа бе?":Трай бабо за хубост! Борбата вече започна! Приеха нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Няма как Борбата с олигархия да се води от съдебната система на Шиши и Боко!
09:17 29.07.2026
25 Емигрант
Коментиран от #28
09:22 29.07.2026
26 смях в залата
09:23 29.07.2026
27 тиквенсониада
Аз Делян го знам от над 20 години. РаботимЕ добре. Той се вслушва , каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той ИСКА !
Няма как да опишем по-добре спойката и заверата между тези 2 шайки !
09:23 29.07.2026
28 щИРЛИц
До коментар #25 от "Емигрант":ИНТЕРЕСА клати ФЕСА !
Ако та тоз му дадат пари от друго място , веднага ще се пребоядиса !
09:25 29.07.2026
29 Фейк - либераст
09:27 29.07.2026
30 Помним
Няма да е изненада ако скоро не прогресира!
Абе нещо като охлюв!
09:29 29.07.2026
31 э абаротное
09:29 29.07.2026
32 Отвратително нагъл
09:34 29.07.2026
33 Споко , уе !
09:36 29.07.2026
34 Иван
09:37 29.07.2026
35 Тоя
09:38 29.07.2026
36 хасан
09:40 29.07.2026
37 Потрес
09:42 29.07.2026
38 Мериленд
До коментар #9 от "док":Защо никой не пита зърнарете по колко емати имат и как точно станаха милионер с помощта на првителството на боко, а сега вероятно се прехвърлиха към радев предателя
09:42 29.07.2026
39 Българин
09:42 29.07.2026