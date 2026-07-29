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Анастасов, ДПС: Актуалните проблеми в България са сътворени от Демерджиев, който използва поста си за лични вендети

Анастасов, ДПС: Актуалните проблеми в България са сътворени от Демерджиев, който използва поста си за лични вендети

29 Юли, 2026 08:54 894 39

  • станислав анастасов-
  • проблеми-
  • държава-
  • иван демерджиев-
  • пост-
  • вендета

"Има ли друг случай НАП да излезе с резултатите от проверка за ден? На всеки две седмици Демерджиев и семейството му са придобивали по един имот. Имаме сигнали от хора от село Марково, че преди да продадат на Демерджиев ,им е била отказана промяна на статута. Чуваме, че е имало опити за притискане на НАП за такава бърза реакция", заяви депутатът от ДПС

Анастасов, ДПС: Актуалните проблеми в България са сътворени от Демерджиев, който използва поста си за лични вендети - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Актуалните проблеми в България са сътворени от Иван Демерджиев, който използва поста си за лични вендети и разправии и да замазва скандала с печатането на български паспорти, при който бюджетът беше ощетен с 80 млн. лв. при престоя на Демерджиев като служебен вътрешен министър". Това заяви пред Нова ТВ депутатът от ДПС Станислав Анастасов, цитиран от novini.bg.

"Няма как да се маже върху Демерджиев с Пеевски", заяви Анастасов по повод атаките на вътрешния министър към лидера на ДПС Делян Пеевски.

"Притесняват ни въпросите на Иван Демерджиев за България при посещението му в САЩ. Особено със скандала със системата PNR, при който са засегнати и американски граждани. Демерджиев е бил заявил изказване на форума на Марко Рубио, но не му станало интересно и си тръгнал", коментира депутатът от ДПС.

"Той е извършил закононарушение, ровейки в личните данни на граждани на над 36 държави", заяви Анастасов.

Той атакува вътрешния министър и заради купените от него и съпругата му 411 имота. За тях Демерджиев обясни, че са придобити с доходите му като адвокат.

"Има ли друг случай НАП да излезе с резултатите от проверка за ден? На всеки две седмици Демерджиев и семейството му са придобивали по един имот. Имаме сигнали от хора от село Марково, че преди да продадат на Демерджиев ,им е била отказана промяна на статута. Чуваме, че е имало опити за притискане на НАП за такава бърза реакция", заяви Анастасов.

"Г-н Пеевски не си е купил порше за 1700 лв. като Демерджиев. Демерджиев е придобил имоти за по 1000 лв. И аз бих си купил, но няма такива имоти. За г-н Пеевски всички неща са публични", добави той.

ДПС е подкрепило бюджета, въпреки многото критики срещу него, защото държавата има нужда от бюджет. ДПС работи за своите избиратели, заяви Анастасов в отговор на въпрос защо ДПС подкрепя повечето решения на управляващите в парламента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малеееее

    44 4 Отговор
    Когато Пеевски влезе зад решетките, този ще се отрече от него.

    Коментиран от #3

    08:58 29.07.2026

  • 2 НАП

    25 0 Отговор
    Какво стана с онези рушфетаджии от НАП по морето?
    Осъдиха ли ги?

    08:59 29.07.2026

  • 3 Прав си!

    37 3 Отговор

    До коментар #1 от "Малеееее":

    Но заедно с мазният Пеевски, към затвора трябва да се запъти и мазната Тиква Борисов.

    Коментиран от #17

    09:00 29.07.2026

  • 4 в кратце

    37 3 Отговор
    Станислав Анастасов: Актуалните проблеми в България са сътворени от Демерджиев, който използва поста си за лични вендети. ДРЪН,ДРЪН,ДРЪН И така нататък.

    Коментиран от #20

    09:00 29.07.2026

  • 5 Робот

    22 1 Отговор
    Очевидно е че има недосегаеми олигарси това е ясно..! Но тези богаташчета около тях ще трябва да бъдат пожертвани и да изгърмят , няма как..!

    09:01 29.07.2026

  • 6 ма верно

    36 2 Отговор
    бе, той Шиши - ручей бистър!

    09:01 29.07.2026

  • 7 Радев, ко стаа бе?

    7 20 Отговор
    Нали щеше да бориш олигархията?
    Твоят човек има 411 имота!

    Коментиран от #24

    09:01 29.07.2026

  • 8 Той

    28 0 Отговор
    Смешник , дали му вярва някой

    09:03 29.07.2026

  • 9 док

    11 8 Отговор
    411 имота-купени от Де-мерка -джиев означават,че този е купил поне една четвърт от територията на България. И за какво са му? Някой ден,като си отиде от този свят,да не би да ги вземе със себе си?!

    Коментиран от #12, #38

    09:04 29.07.2026

  • 10 много интересна теза . във всяка лъжа

    8 0 Отговор
    и малко истина . защо се е насочил срещу олигарсите с магнитски и юса . през годините олигарсите бяха недосегаеми . ружа игнатова , заготото , дамбовците, галев , мишо бирата , павлов с вис и сик , ами само 20 тина пострадаха от наглите де . кой без ухо кой без пръс . сега е 2026 година . обикновено те се информират официялно как да движат офшорките и сметките . марешки беше много богат олигарх . фармацията е с голям оборот . изнася за украйна както арсенал . гебрев е свръх забогатял от оръжия . интересна тема .

    09:05 29.07.2026

  • 11 дедо

    22 2 Отговор
    Много слабичко,Атанасов изглеждаше като ученичка само мрънка и отклоняваше конкретни отговори ....много гузен усеща как изтича в канала.

    09:06 29.07.2026

  • 12 Тези нямат наяждане!

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "док":

    Големи са им коремите!

    09:07 29.07.2026

  • 13 Някой

    24 2 Отговор
    Точно за това си действие - разобличаване на Дебелян и сие, народа подкрепя Дерменджиев. За други неща може и да не е така, но точно за действия срещу най-противното лице в България, го подкрепя.

    09:08 29.07.2026

  • 14 евфвфвефве

    17 2 Отговор
    А ДПС Калин Стоянов измислиха тестовете по пътищата да мачкат хората.
    И когато им трябва да смачкат някой.

    09:08 29.07.2026

  • 15 Зъл пес

    8 3 Отговор
    Абе да вкарват демента в Магнитски и да му съсипят живота.Ясно е че тоя е шефа на мафията.Корумпе откъдето и да го погледнеш.

    09:10 29.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха ХаХа

    18 3 Отговор
    Това дьонме е толкова долно и мръсно, че ако е жив Левски ще му клъцне одма потурчената тиква

    09:12 29.07.2026

  • 19 Обикн.читател

    18 3 Отговор
    Този очилат субект,като една мъжка кукувица,седна на мястото на етнически турчин,работил години за дпс.Оня от н-скят квартал,забравих му името и този са кучетата отглеждани само да лаят,пазейки стопанинът си.

    09:13 29.07.2026

  • 20 Мизерабъл

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "в кратце":

    Брех,каква любов към Бях точен с парите.Ми заслужавате си да мизерствате.

    09:13 29.07.2026

  • 21 А бе

    11 2 Отговор
    Кой вкара тоя и-и-т дето показваше среден пръст към трибуната в парламента тоя б-к-ук и магнитския с-и-чуг в Белене

    09:14 29.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 пътник

    5 7 Отговор
    "Мазния копой"/И.Дерм./ СЕ ПРЕСТАРА-уж хитър,хитър адвокат ,но и "хитрата сврака -с двата крака..."Кофти е,когато надвишиш мярата на раболепието.Комунистите използват,изсмукват и изплюват.Като паяците.

    09:15 29.07.2026

  • 24 Окооо

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Радев, ко стаа бе?":

    Трай бабо за хубост! Борбата вече започна! Приеха нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Няма как Борбата с олигархия да се води от съдебната система на Шиши и Боко!

    09:17 29.07.2026

  • 25 Емигрант

    14 2 Отговор
    Спомням си този индивид когато влезе като депутат в НС входът на апартаментът му и около него беше облепен с листовки на които пишеше "турчин", "предател", "еничер" и т.н., и тази депесарска мишка се появи в медии и по ТВ да се оплаква и хленчи, че децата му са получили нервни кризи и уплах ! Този мазню е повече от предател, той няма отговорност към Родина, интересът му са паричните потоци и както коментира един тук, ако пеевски елезе в затвора този мазню веднага ще се закачи за следващ паричконосител ! Отвратително същество, "ръкопляскаше" на Доган, отрече се от него следвайки парите ! Типичен БЪЛГАРСКИ ДЕПУТАТ !

    Коментиран от #28

    09:22 29.07.2026

  • 26 смях в залата

    2 12 Отговор
    Радев Демерджиев и сие са новите олигарси или са комбина със старите а сега изплуват.

    09:23 29.07.2026

  • 27 тиквенсониада

    8 1 Отговор
    Помните ли признанието , което една ТиквА направи пред своя партиен актив -
    Аз Делян го знам от над 20 години. РаботимЕ добре. Той се вслушва , каквото му казвам , а аз ИЗПЪЛНЯВАМ , каквото той ИСКА !
    Няма как да опишем по-добре спойката и заверата между тези 2 шайки !

    09:23 29.07.2026

  • 28 щИРЛИц

    8 2 Отговор

    До коментар #25 от "Емигрант":

    ИНТЕРЕСА клати ФЕСА !
    Ако та тоз му дадат пари от друго място , веднага ще се пребоядиса !

    09:25 29.07.2026

  • 29 Фейк - либераст

    6 1 Отговор
    Това леке да го разчекнеш между 4 коня ще му е малко!

    09:27 29.07.2026

  • 30 Помним

    6 1 Отговор
    Как станиславчо величаеше д-р Доган,после Карадаь даже и го пунтираше сега пълзя пред Пеевски.
    Няма да е изненада ако скоро не прогресира!
    Абе нещо като охлюв!

    09:29 29.07.2026

  • 31 э абаротное

    4 1 Отговор
    Веднъж предател и подлога - после ЦЯЛ ЖИВОТ ТАКЪВ !

    09:29 29.07.2026

  • 32 Отвратително нагъл

    5 1 Отговор
    И неприятен!!!Козируваше на Доган, а сега брани новия си бос!И Демерджиев може да не е цвете за мирисане с имоти, ама Дебелян е на светлинни години от него напред с материала!И кой вярва че всички дела и сделки на Д.П. са прозрачни и публични, като доскоро самия той и всичко около него бела обвито в мъгла!!!

    09:34 29.07.2026

  • 33 Споко , уе !

    4 1 Отговор
    Имотите на Демерджиев НЕ са основен проблем за България . Проблемът е че Турски и ПроТурски партии управляват в Медиите и в Парламента .

    09:36 29.07.2026

  • 34 Иван

    2 1 Отговор
    Много се кефя, когато тия от ДПС реват. Що не ревахте когато бяхте на власт?

    09:37 29.07.2026

  • 35 Тоя

    2 1 Отговор
    когато и каквото и да каже - винаги , ама винаги е лъжа ! Както и , че е завършил в Германия....... Един семестър ! От всеотдайност към Шиши , даже и поклащаща та му походка с килната чутора имитира !

    09:38 29.07.2026

  • 36 хасан

    1 0 Отговор
    жалки сте в ролята си на опозиция, знаете че иде видов ден и страх тресе кочината :)

    09:40 29.07.2026

  • 37 Потрес

    0 0 Отговор
    Огромен потрес,анастасов!

    09:42 29.07.2026

  • 38 Мериленд

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "док":

    Защо никой не пита зърнарете по колко емати имат и как точно станаха милионер с помощта на првителството на боко, а сега вероятно се прехвърлиха към радев предателя

    09:42 29.07.2026

  • 39 Българин

    0 0 Отговор
    Аз до сега винаги гласувах за ДПС, но по скоро напук на другите партии. Но сега се убеждавам, че само ДПС работи за нормалните хора и де грижи за народа!

    09:42 29.07.2026

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