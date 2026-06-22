КЗК глоби две фирми за фалшиво масло

Комисията за защита на конкуренцията наложи тежки финансови санкции на две български компании заради разпространение на фалшиво краве масло на пазара, съобщават от пресцентъра на регулатора. При мащабна проверка на институцията, провокирана от конкурентното дружество "Ростар БГ" ООД, е установено, че продуктът, продаван под престижното наименование "Deutsche Markenbutter", съдържа над 95% немлечни мазнини. Вместо чист млечен състав, в опаковките са открити растителни масла и свинска мас, което въвежда потребителите в пълна заблуда и крие сериозни рискове.

Лабораторните анализи на разпространявания продукт са разкрили шокиращи разминавания с официалния етикет и държавните стандарти. Вместо мляко, в масово продаваните опаковки са намерени палмово масло, мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово олио.

Най-фрапиращото разкритие в изследването на експертите е наличието на свинска мас. Според действащото законодателство, за да се нарича един продукт „масло“, той трябва да бъде произведен изцяло от млечни компоненти. В този конкретен случай подмяната на съставките е почти стопроцентова, което превръща стоката в имитиращ продукт от най-нисък клас.

Заради констатираните драстични нарушения антимонополният орган наложи сериозни финансови санкции на двете отговорни компании, които са внасяли и дистрибутирали стоката. Дружеството "Клас фуд" ЕООД ще трябва да плати имуществена глоба в размер на 186 319,87 евро.

Втората компания, участвала в схемата по разпространение на българския пазар — "Алфа СД" ООД, е санкционирана със 123 369,62 евро. Цялото производство пред регулатора е стартирало след официално искане от страна на "Ростар БГ" ООД, а решението вече е вписано и достъпно в публичния електронен регистър на институцията.

От Комисията за защита на конкуренцията подчертават, че подобни практики изкривяват пазарната среда и пренаписват правилата на честната търговия. Обозначението "Deutsche Markenbutter" е добре познат и строго разписан германски стандарт за високо качество, който се радва на голямо доверие и сред българските потребители.

Злоупотребата с това наименование е целяла да привлече купувачи чрез измама в качеството. Наред с икономическите вреди за пазара, от КЗК предупреждават, че скритото влагане на алергени като соя и неотчетени животински мазнини създава директен риск за здравето на гражданите, които разчитат на коректна информация върху етикетите.