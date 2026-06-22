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КЗК глоби две фирми за фалшиво масло

КЗК глоби две фирми за фалшиво масло

22 Юни, 2026 21:09 2 137 49

  • масло-
  • кзк-
  • измама-
  • българия-
  • кзп-
  • потребители

Лабораторните анализи на разпространявания продукт са разкрили шокиращи разминавания с официалния етикет и държавните стандарти

КЗК глоби две фирми за фалшиво масло - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията наложи тежки финансови санкции на две български компании заради разпространение на фалшиво краве масло на пазара, съобщават от пресцентъра на регулатора. При мащабна проверка на институцията, провокирана от конкурентното дружество "Ростар БГ" ООД, е установено, че продуктът, продаван под престижното наименование "Deutsche Markenbutter", съдържа над 95% немлечни мазнини. Вместо чист млечен състав, в опаковките са открити растителни масла и свинска мас, което въвежда потребителите в пълна заблуда и крие сериозни рискове.

Лабораторните анализи на разпространявания продукт са разкрили шокиращи разминавания с официалния етикет и държавните стандарти. Вместо мляко, в масово продаваните опаковки са намерени палмово масло, мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово олио.

Най-фрапиращото разкритие в изследването на експертите е наличието на свинска мас. Според действащото законодателство, за да се нарича един продукт „масло“, той трябва да бъде произведен изцяло от млечни компоненти. В този конкретен случай подмяната на съставките е почти стопроцентова, което превръща стоката в имитиращ продукт от най-нисък клас.

Заради констатираните драстични нарушения антимонополният орган наложи сериозни финансови санкции на двете отговорни компании, които са внасяли и дистрибутирали стоката. Дружеството "Клас фуд" ЕООД ще трябва да плати имуществена глоба в размер на 186 319,87 евро.

Втората компания, участвала в схемата по разпространение на българския пазар — "Алфа СД" ООД, е санкционирана със 123 369,62 евро. Цялото производство пред регулатора е стартирало след официално искане от страна на "Ростар БГ" ООД, а решението вече е вписано и достъпно в публичния електронен регистър на институцията.

От Комисията за защита на конкуренцията подчертават, че подобни практики изкривяват пазарната среда и пренаписват правилата на честната търговия. Обозначението "Deutsche Markenbutter" е добре познат и строго разписан германски стандарт за високо качество, който се радва на голямо доверие и сред българските потребители.

Злоупотребата с това наименование е целяла да привлече купувачи чрез измама в качеството. Наред с икономическите вреди за пазара, от КЗК предупреждават, че скритото влагане на алергени като соя и неотчетени животински мазнини създава директен риск за здравето на гражданите, които разчитат на коректна информация върху етикетите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Затвор

    59 1 Отговор
    задължително

    Коментиран от #6

    21:11 22.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    36 6 Отговор
    Че то има ли истинско?

    Коментиран от #11, #45

    21:12 22.06.2026

  • 3 бою циганина

    29 3 Отговор
    ужас, възможно ли е това ? ха ха ха

    21:13 22.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кокорчо

    30 6 Отговор
    Да не го изхвърлите бе, ахмаци! Дарете го на ПП, с радост ще го поемем...

    Коментиран от #12

    21:14 22.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Глоба е малко

    38 1 Отговор
    На дръвника!

    21:16 22.06.2026

  • 8 ШЕФА

    61 1 Отговор
    Жалка и смешна глоба на фона на това колко пари са изкарали от този продукт на който реалната цена е не повече от 0,30 цента с ДДС,а колко народ са измамили и отровили !!!!!!!! Това е измама в особено големи размери и тежко престъпление срещу здравето на българите !!!!!!! 20 г. затвор ,конфискация на активи,фирми и лично имущество,това е реалното наказание за да няма други такива тарикати престъпници,НО няма да стане !!!!!!!!!!!!!!!

    Коментиран от #46

    21:24 22.06.2026

  • 9 А кой

    42 1 Отговор
    ще плати на консуматорите измамата и евентуално здравословните проблеми ?

    21:24 22.06.2026

  • 10 Пучи косам

    12 3 Отговор
    Дреме им на пучите косми на женка им! Диваците да ядат у да се облизват!

    21:25 22.06.2026

  • 11 Фикри

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    То че няма истински е ясно, но тук пише за 95 % боклуци в това масло. Само не разбрах кое е второто ?

    21:26 22.06.2026

  • 12 Сталин

    16 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кокорчо":

    Ползвайте го със здраве за смазка за ан@лен секс в Партията

    Коментиран от #15

    21:30 22.06.2026

  • 13 оня с коня

    15 2 Отговор
    БАШ такова немско масло купих от Кауфланд преди 3 дена щото беше най-евтино и предположих най-качествено- още стои в Хладилника неразпечатано.Има и друг момент- що за некоректност на Медията да публикува подобни изследвания преди да съм си изконсумирал Покупката?!

    Коментиран от #20

    21:31 22.06.2026

  • 14 Стенли

    14 1 Отговор
    То е марката е една , фирмите са две , които са го разпространявали

    21:32 22.06.2026

  • 15 Кокорчо

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Браво бе, Колумб, ти защо мислиш че го искаме?

    21:34 22.06.2026

  • 16 Копейка

    15 0 Отговор
    А боклуците, които се продават под името майонеза, а вътре нвма нито яйца, нито яйчен прах?

    Коментиран от #24

    21:34 22.06.2026

  • 17 бай Тикван: награда за заспал ми народ

    17 1 Отговор
    Безнаказаността превърна корупционните схеми в норма
    България отчита най-високите нива на корупция за последните 27 години, сочи най-новият доклад на Центъра за изследване на демокрацията. Директорът на правната програма в организацията Димитър Марков алармира че стряскащите резултати са ясен знак за пълния крах на дългогодишните антикорупционни стратегии. Според него липсата на реални наказания и ефективни присъди е довела до опасно нормализиране на престъпните практики и критичен срив на общественото доверие в държавните институции, което буквално парализира гражданския натиск.

    Превръщането на безнаказаността в норма
    След близо три десетилетия гръмки обещания за реформи, държавата се озовава в изходна позиция, но с много по-изтънчени корупционни схеми. Липсата на реални съдебни последствия превръща рушветите и злоупотребите в ежедневие, което вече дори не предизвиква изненада у гражданите.

    "Това е шокиращ резултат. За 27 години антикорупционни реформи България финишира с най-високите нива на корупция, откакто ние от Центъра за изследване на демокрацията измерваме този показател. Но най-тревожният факт е чувството за безнаказаност. Ние продължаваме да нямаме осъдени за корупция и това води до нормализиране на корупцията. Когато не те е страх от последствия, корупцията започва да изглежда нормална", коментира Димитър Марков.

    Когато хората усетят, че техните сигнали потъват в институционалното бездействие, те просто спират да реагират. Този срив

    21:35 22.06.2026

  • 18 майстор-готвач

    9 1 Отговор
    в "СЕГА" журналистите са сложили и реални снимки, а не като "готвачката" Мара буца масло или маргарин....

    21:36 22.06.2026

  • 19 Дзак

    18 0 Отговор
    Интересно големите вериги нямат ли си лаборатория да мерят от време на време по нещичко на входа. Или да има държавна лаборатория на разположение на марки магазини!

    21:36 22.06.2026

  • 20 Стенли

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Ами то , тази марка почти във всички вериги е всяка седмица на промоция , и аз имам в камерата на хладилника два три пакета от тази марка😮‍💨😡👎

    Коментиран от #28, #31

    21:36 22.06.2026

  • 21 мчи

    9 1 Отговор
    то отдавна е такова, чак сега се сетиха да глобяват. Само при това с краварката(в левия ъгъл) в началото имаше малко истинско колко за зарибяване. Българското нема думи пък......

    21:36 22.06.2026

  • 22 след глобата

    7 1 Отговор
    си продължава схемата даже на още по високи цени

    21:36 22.06.2026

  • 23 Дзак

    12 2 Отговор
    Глобата в милиони ли е?

    21:38 22.06.2026

  • 24 за бълнуващите русофободебили за

    6 11 Отговор

    До коментар #16 от "Копейка":

    Копейки е нормално да консумират
    боклуците с палмово масло
    като сами поискаха да влезат в клуба на богатите с празни дисаги
    лаещи по Мечока

    Коментиран от #25

    21:41 22.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Боздуган

    8 0 Отговор
    Взе на те им лицензите. Технолога и директора в затвора.

    21:49 22.06.2026

  • 27 хаха

    10 0 Отговор
    Клас Фуд ЕООД
    Едноличен собственик на капитала: ЧАВДАР ЛЮБЕНОВ СПАСОВ (свързан с 7 фирми)

    АЛФА СД ООД
    Съдружник: Дилян Валентинов Георгиев - 50,0% дял (511 €) (свързан с 4 фирми)
    Съдружник: Стоян Христов Черакчиев - 50,0% дял (511 €) (свързан с 7 фирми)

    21:50 22.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 пенсионер

    5 0 Отговор
    С напитките, как стоят нещата, щото имам известни съмнения за уискитата...За маслото ясно, че и по 3 лв. за пакетче!

    21:52 22.06.2026

  • 30 ХА ХА ХА

    1 0 Отговор
    Отдавна не докосвам или купувам БГ масло

    21:53 22.06.2026

  • 31 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Стенли":

    Естествено няма да го хвърля това масло щото ако си позволя подобни разхищения няма да имам Пари за Глупости:)

    21:54 22.06.2026

  • 32 Цвете

    13 0 Отговор
    ИЗУМЕНА СЪМ ОТ РАЗКРИТИЕТО ,ЧЕ В МАСЛОТО ИМА ЗАМЕНЕНИ СЪСТАВКИ? УВЕДОМЕНА ЛИ Е ГЕРМАНИЯ? ТОВА Е МНОГО ВКУСНО МАСЛО, НО ТУК В ГЕРМАНИЯ. ДА ГИ СЪДЯТ ЗА ФАЛШИФИКАЦИЯ И ДА ИМ ОТНЕМАТ ВСИЧКО.ГАВРА С БЪЛГАРИТЕ, ЗАЩО БЕ, НЕНАСИТНИЦИ ТАКИВА ДА ТРОВИТЕ ХОРАТА. ДОЛНИ ИЗМЕКЯРИ.😠🤦‍♂️🚔😠😠

    21:55 22.06.2026

  • 33 А50

    18 0 Отговор
    Какви глоби. Закриване на фирмите, затвор и последваща доживотна забрана отговорните измамници да се доближават до хранителновкусовата промишленост

    21:57 22.06.2026

  • 34 Комшия гледа

    5 0 Отговор
    седем-осем крави, купувам мляко от него, дава ми през няколко седмици и по буца масло - прави си го за него, само мляко. Първо - след известно време това масло може да хване мухъл отгоре, такива като шанодойчебутер нямат разваляне. Второ - и да го държа в млекарката на хладилника то не стои леко меко, а твърдо, вече извадя ли го десет минути на стайна температура може да се маже, при готвене се усеща аромат на мляко. Последният път като купих от шанобутера - беше почти като маргарин, директно мажеш. Нещо и за други млечни продукти, които са истински - кашкавал от истинско мляко не се разтича при паниране и да остане една пета от него - пак от същия комшия кашкавал - най-добре става паниран, режеш сантиметър дебела филия - панираш, остава толкова и не е течно отвътре. За тези врътки с маслото, което после го бутат на големите вериги, а те на потребителите на промоции, се писа няколко пъти, имаше репортажи как от големи калъпи само лепят немските етикети у нас, наскоро имаше репортаж - нахвърляни по земята буци, ужас изобщо, от години не съм купувал такава гняс. Имаше едно ирландско, нямаше промоции при него, изглеждаше истинско, ама по едно време - промоция, купувам - пак от немския шанобутера, което е някаква смес от палмово масло и друго, както пише в статията.

    21:58 22.06.2026

  • 35 Цвете

    7 0 Отговор
    ИЗУМЕНА СЪМ ОТ РАЗКРИТИЕТО ,ЧЕ В МАСЛОТО ИМА ЗАМЕНЕНИ СЪСТАВКИ? УВЕДОМЕНА ЛИ Е ГЕРМАНИЯ? ТОВА Е МНОГО ВКУСНО МАСЛО, НО ТУК В ГЕРМАНИЯ. ДА ГИ СЪДЯТ ЗА ФАЛШИФИКАЦИЯ И ДА ИМ ОТНЕМАТ ВСИЧКО.ГАВРА С БЪЛГАРИТЕ, ЗАЩО БЕ, НЕНАСИТНИЦИ ТАКИВА ДА ТРОВИТЕ ХОРАТА. ДОЛНИ ИЗМЕКЯРИ.😠🤦‍♂️🚔😠😠ДА ГИ ДАДАТ ДИРЕКТНО НА СЪД. ТОВА НАИСТИНА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТЪРПИ ПОВЕЧЕ. ОГЛЕДАЙТЕ СЕ, КЪДЕ В ЕВРОПА МОЖЕ ДА СЕ ДОПУСНЕ ПОДОБНО НЕЩО, НИКЪДЕ. ЗАПОМНЕТЕ ,ЧЕ СЕ ПРАВЯТ ПРОВЕРКИ ОТ " ТЮФ " И ДО СЕГА, НИКОГА НЕ СЕ Е СЛУЧВАЛ ПРОВАЛ НА ХРАНИ.УЖАСЯВАЩО Е.

    22:01 22.06.2026

  • 36 интересно

    14 0 Отговор
    Кауфланд откъде го вземат същото това масло, защото и там определено е маргарин и палма. Ниската цена е ясен индикатор, че продуктът не е масло, проблемът е, че от друга страна високата цена също не гарантира качество. И правилно някой преди това отбеляза - никакви глоби, собствениците направо в затвора, защото този болумач е опасен за живота и здравето на стотици хиляди българи.

    22:05 22.06.2026

  • 37 Цвете

    7 0 Отговор
    ИЗУМЕНА СЪМ ОТ РАЗКРИТИЕТО ,ЧЕ В МАСЛОТО ИМА ЗАМЕНЕНИ СЪСТАВКИ? УВЕДОМЕНА ЛИ Е ГЕРМАНИЯ? ТОВА Е МНОГО ВКУСНО МАСЛО, НО ТУК В ГЕРМАНИЯ. ДА ГИ СЪДЯТ ЗА ФАЛШИФИКАЦИЯ И ДА ИМ ОТНЕМАТ ВСИЧКО.ГАВРА С БЪЛГАРИТЕ, ЗАЩО БЕ, НЕНАСИТНИЦИ ТАКИВА ДА ТРОВИТЕ ХОРАТА. ДОЛНИ ИЗМЕКЯРИ.😠🤦‍♂️🚔😠😠ДА ГИ ДАДАТ ДИРЕКТНО НА СЪД. ТОВА НАИСТИНА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ТЪРПИ ПОВЕЧЕ. ОГЛЕДАЙТЕ СЕ, КЪДЕ В ЕВРОПА МОЖЕ ДА СЕ ДОПУСНЕ ПОДОБНО НЕЩО, НИКЪДЕ. ЗАПОМНЕТЕ ,ЧЕ СЕ ПРАВЯТ ПРОВЕРКИ ОТ " ТЮФ " И ДО СЕГА, НИКОГА НЕ СЕ Е СЛУЧВАЛ ПРОВАЛ НА ХРАНИ.УЖАСЯВАЩО Е. ЗА ХРАНИТЕ ДДС Е 7 % .А В БЪЛГАРИЯ Е 20 % ,И НЕ ИМ СТИГА ЛИ???????

    22:05 22.06.2026

  • 38 Не е трудно

    10 0 Отговор
    Защо не ги задължат да пишат върху опаковката колко процента растителна мазнина съдържа съответният продукт?
    Това да бъде задължително за всички хрнителни продукти, пуснати на българския пазар, към които може да се добави растителна мазнина.
    Законът да предвиди и разорителна глоба за всеки, който отпечата на опаковката невярна информация.

    Коментиран от #39

    22:09 22.06.2026

  • 39 и не само

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Не е трудно":

    растителна мазнина а и всякакви други отрови които могат да се добавят и всеки иска да ги добавя за да гепи кинти

    22:11 22.06.2026

  • 40 Замислен

    6 0 Отговор
    Колко ли щеше да е глобата на мениджмънта на такава фирма в Китай?Май,че ги глобяваха на един стадион,или пред трафопоста.

    22:14 22.06.2026

  • 41 ФалшивЕС

    5 1 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    22:17 22.06.2026

  • 42 батвесо

    5 0 Отговор
    Аз отдавна съм разбрал, че видя ли масло, което не е определена марка като примерно Lurpack, Milmu и т.н., а нещо неопределено като Deutsche Markenbutter, трябва да бягам надалеч. А онова "френското" Monarch, дето имитира името President, е същия боклук, минало че заминало покрай Франция. Качественото масло като го извадиш от хладилника трябва да стои дълго време твърдо, ако омекне бързо, си е жив маргарин или св. мас.

    22:18 22.06.2026

  • 43 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Това е масло за прогресивни българи!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #48

    22:28 22.06.2026

  • 44 ХранаФалшификат

    7 1 Отговор
    Откак сме в ЕС - фалшивите храни са 27 пъти повече: пропорционално на членовете на този фалшив Съюз ...

    22:28 22.06.2026

  • 45 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Нищо за което вървят реклами не е годно за консумация или използване от човеци. Не купувайте нищо, което се рекламира.

    22:34 22.06.2026

  • 46 безпартиен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ШЕФА":

    Това става само в Китай!!!

    22:40 22.06.2026

  • 47 Край

    0 0 Отговор
    Проблемът не е да се хванат ментетата - това е по лесната част. Проблемът е че ако ефикасно ги забранят ще лъсне фактът че българите не могат да се изхранват. До 1989 - 1.8 млн крави - сега 300 и малко хиляди. До 1989 г - 6 млн овце сега 1,5 млн … Ех бедни ми братя българи … нали искахме банани Ще ядем банани.

    22:40 22.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ПП-ДБ-ЛГБТ

    0 0 Отговор
    Не се прави на умна бе, Ку4ко(ва)!

    22:43 22.06.2026

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