КЗК глоби две фирми за фалшиво масло

Комисията за защита на конкуренцията наложи тежки финансови санкции на две български компании заради разпространение на фалшиво краве масло на пазара, съобщават от пресцентъра на регулатора. При мащабна проверка на институцията, провокирана от конкурентното дружество "Ростар БГ" ООД, е установено, че продуктът, продаван под престижното наименование "Deutsche Markenbutter", съдържа над 95% немлечни мазнини. Вместо чист млечен състав, в опаковките са открити растителни масла и свинска мас, което въвежда потребителите в пълна заблуда и крие сериозни рискове.
Лабораторните анализи на разпространявания продукт са разкрили шокиращи разминавания с официалния етикет и държавните стандарти. Вместо мляко, в масово продаваните опаковки са намерени палмово масло, мазнини от кокосови и палмови ядки, соево и слънчогледово олио.
Най-фрапиращото разкритие в изследването на експертите е наличието на свинска мас. Според действащото законодателство, за да се нарича един продукт „масло“, той трябва да бъде произведен изцяло от млечни компоненти. В този конкретен случай подмяната на съставките е почти стопроцентова, което превръща стоката в имитиращ продукт от най-нисък клас.
Заради констатираните драстични нарушения антимонополният орган наложи сериозни финансови санкции на двете отговорни компании, които са внасяли и дистрибутирали стоката. Дружеството "Клас фуд" ЕООД ще трябва да плати имуществена глоба в размер на 186 319,87 евро.
Втората компания, участвала в схемата по разпространение на българския пазар — "Алфа СД" ООД, е санкционирана със 123 369,62 евро. Цялото производство пред регулатора е стартирало след официално искане от страна на "Ростар БГ" ООД, а решението вече е вписано и достъпно в публичния електронен регистър на институцията.
От Комисията за защита на конкуренцията подчертават, че подобни практики изкривяват пазарната среда и пренаписват правилата на честната търговия. Обозначението "Deutsche Markenbutter" е добре познат и строго разписан германски стандарт за високо качество, който се радва на голямо доверие и сред българските потребители.
Злоупотребата с това наименование е целяла да привлече купувачи чрез измама в качеството. Наред с икономическите вреди за пазара, от КЗК предупреждават, че скритото влагане на алергени като соя и неотчетени животински мазнини създава директен риск за здравето на гражданите, които разчитат на коректна информация върху етикетите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Затвор
Коментиран от #6
21:11 22.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #45
21:12 22.06.2026
3 бою циганина
21:13 22.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кокорчо
Коментиран от #12
21:14 22.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Глоба е малко
21:16 22.06.2026
8 ШЕФА
Коментиран от #46
21:24 22.06.2026
9 А кой
21:24 22.06.2026
10 Пучи косам
21:25 22.06.2026
11 Фикри
До коментар #2 от "Последния Софиянец":То че няма истински е ясно, но тук пише за 95 % боклуци в това масло. Само не разбрах кое е второто ?
21:26 22.06.2026
12 Сталин
До коментар #5 от "Кокорчо":Ползвайте го със здраве за смазка за ан@лен секс в Партията
Коментиран от #15
21:30 22.06.2026
13 оня с коня
Коментиран от #20
21:31 22.06.2026
14 Стенли
21:32 22.06.2026
15 Кокорчо
До коментар #12 от "Сталин":Браво бе, Колумб, ти защо мислиш че го искаме?
21:34 22.06.2026
16 Копейка
Коментиран от #24
21:34 22.06.2026
17 бай Тикван: награда за заспал ми народ
България отчита най-високите нива на корупция за последните 27 години, сочи най-новият доклад на Центъра за изследване на демокрацията. Директорът на правната програма в организацията Димитър Марков алармира че стряскащите резултати са ясен знак за пълния крах на дългогодишните антикорупционни стратегии. Според него липсата на реални наказания и ефективни присъди е довела до опасно нормализиране на престъпните практики и критичен срив на общественото доверие в държавните институции, което буквално парализира гражданския натиск.
Превръщането на безнаказаността в норма
След близо три десетилетия гръмки обещания за реформи, държавата се озовава в изходна позиция, но с много по-изтънчени корупционни схеми. Липсата на реални съдебни последствия превръща рушветите и злоупотребите в ежедневие, което вече дори не предизвиква изненада у гражданите.
"Това е шокиращ резултат. За 27 години антикорупционни реформи България финишира с най-високите нива на корупция, откакто ние от Центъра за изследване на демокрацията измерваме този показател. Но най-тревожният факт е чувството за безнаказаност. Ние продължаваме да нямаме осъдени за корупция и това води до нормализиране на корупцията. Когато не те е страх от последствия, корупцията започва да изглежда нормална", коментира Димитър Марков.
Когато хората усетят, че техните сигнали потъват в институционалното бездействие, те просто спират да реагират. Този срив
21:35 22.06.2026
18 майстор-готвач
21:36 22.06.2026
19 Дзак
21:36 22.06.2026
20 Стенли
До коментар #13 от "оня с коня":Ами то , тази марка почти във всички вериги е всяка седмица на промоция , и аз имам в камерата на хладилника два три пакета от тази марка😮💨😡👎
Коментиран от #28, #31
21:36 22.06.2026
21 мчи
21:36 22.06.2026
22 след глобата
21:36 22.06.2026
23 Дзак
21:38 22.06.2026
24 за бълнуващите русофободебили за
До коментар #16 от "Копейка":Копейки е нормално да консумират
боклуците с палмово масло
като сами поискаха да влезат в клуба на богатите с празни дисаги
лаещи по Мечока
Коментиран от #25
21:41 22.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Боздуган
21:49 22.06.2026
27 хаха
Едноличен собственик на капитала: ЧАВДАР ЛЮБЕНОВ СПАСОВ (свързан с 7 фирми)
АЛФА СД ООД
Съдружник: Дилян Валентинов Георгиев - 50,0% дял (511 €) (свързан с 4 фирми)
Съдружник: Стоян Христов Черакчиев - 50,0% дял (511 €) (свързан с 7 фирми)
21:50 22.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 пенсионер
21:52 22.06.2026
30 ХА ХА ХА
21:53 22.06.2026
31 оня с коня
До коментар #20 от "Стенли":Естествено няма да го хвърля това масло щото ако си позволя подобни разхищения няма да имам Пари за Глупости:)
21:54 22.06.2026
32 Цвете
21:55 22.06.2026
33 А50
21:57 22.06.2026
34 Комшия гледа
21:58 22.06.2026
35 Цвете
22:01 22.06.2026
36 интересно
22:05 22.06.2026
37 Цвете
22:05 22.06.2026
38 Не е трудно
Това да бъде задължително за всички хрнителни продукти, пуснати на българския пазар, към които може да се добави растителна мазнина.
Законът да предвиди и разорителна глоба за всеки, който отпечата на опаковката невярна информация.
Коментиран от #39
22:09 22.06.2026
39 и не само
До коментар #38 от "Не е трудно":растителна мазнина а и всякакви други отрови които могат да се добавят и всеки иска да ги добавя за да гепи кинти
22:11 22.06.2026
40 Замислен
22:14 22.06.2026
41 ФалшивЕС
22:17 22.06.2026
42 батвесо
22:18 22.06.2026
43 Mими Кучева🐕🦺
🦍🦍🦍🥳🤣👍
Коментиран от #48
22:28 22.06.2026
44 ХранаФалшификат
22:28 22.06.2026
45 Истината
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Нищо за което вървят реклами не е годно за консумация или използване от човеци. Не купувайте нищо, което се рекламира.
22:34 22.06.2026
46 безпартиен
До коментар #8 от "ШЕФА":Това става само в Китай!!!
22:40 22.06.2026
47 Край
22:40 22.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ПП-ДБ-ЛГБТ
22:43 22.06.2026