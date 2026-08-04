Ревизоро: Засега няма опасност АЕЦ „Козлодуй“ да спре работа заради ниското ниво на р. Дунав

Исторически много рядко се случва подобна ситуация на р. Дунав, но човешката намеса също не е малка тук. Това заяви пред БНТ бившият екоминистър Емил Димитров – Ревизоро.
Заради исторически ниското равнище на Дунав безпрецедентно беше спряна АЕЦ "Пакш" в Унгария от съображения за сигурност, а в петък (31 юли) румънското правителство на премиера в оставка Илие Боложан обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август.
Заради извънредната ситуация военните в страната осъществиха контролиран взрив с цел да се осигури по-голям дебит вода за нуждите на АЕЦ "Черна вода". Ревизоро подчерта, че 20% от тока в Румъния идва именно от „Черна вода“, който е зависим от реката.
Както властите в Румъния, така и в Унгария призоваха големите енергийни консуматори да намалят доброволно своето потребление.
Сърбия също изпитва проблеми заради засушаването на р. Дунав. Президентът Александър Вучич обяви вчера, че рафинерията в Панчево на сръбската петролна кампания НИС може да се наложи да спре дейността си поради ниското ниво на р. Дунав.
„Основното охлаждане на АЕЦ „Козлодуй“ идва от самата река. Има още доста време шанс централата да работи, засега няма опасност от спиране“, увери още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #14, #17
08:42 04.08.2026
2 1488
нал реактора не се охлаждал от водата
бтв казаха че само парата се охлаждала
каквото и да значи туй
а отде иде тая пара не е важно.
едва ли е резултат от вода охлаждаща реактора
08:44 04.08.2026
3 Винаги точен
08:44 04.08.2026
4 бай Пердах
Коментиран от #5, #19, #22
08:47 04.08.2026
5 Карлсон с перката
До коментар #4 от "бай Пердах":Има много лобисти на зелените енергии, които подробно ще ти обяснят как тока от фотоволтаиците през деня, може да се използва за осветление вечер, а вятърът от перките, за климатика вкъщи.
08:52 04.08.2026
6 Рано или късно
Коментиран от #11
08:53 04.08.2026
7 НРБ
09:01 04.08.2026
8 защо да го затварят . в унгария различно
09:04 04.08.2026
9 Тоя льольо
09:04 04.08.2026
10 ШЕКСПИР
09:06 04.08.2026
11 Шварцвалд
До коментар #6 от "Рано или късно":Не е заради климатичните промени, а заради европейските политики. За да няма граница между бг и Румъния, които са членки на НАТО и Шенген, пресушават Дунава.
09:06 04.08.2026
12 Сичко си има чалъм и файда.
Коментиран от #21
09:07 04.08.2026
13 фаполи
09:15 04.08.2026
14 Херодот
До коментар #1 от "Гробар":Точно така! Паметник на бай тошу във всеки град и отдолу надпис:
Социалиъма е едно неодносче!
Все пак, това е обобщението в края на един 40 годишен период, от прекият ръководител на събитията!
Коментиран от #23
09:24 04.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 това сме ние
09:30 04.08.2026
17 яйде сега...
До коментар #1 от "Гробар":Как да няма бе?Дори др.Нинова беше на откриването.Да не са го съборили и да не съм чул?
09:34 04.08.2026
18 Хасковски каунь
Брях!
09:39 04.08.2026
19 Пурко
До коментар #4 от "бай Пердах":Ами защо спряха тец Варна?Заради едни филтри навремето го спряха.Сега дори един реактор да монтират от онези,дето стоят в нивите и ръждясват и ще тръгне.Вода във Варненското езеро колкото щеш.Всичко е изградено.Акъл няма,това е.
09:41 04.08.2026
20 От чужбина
09:58 04.08.2026
21 тя и кр георг
До коментар #12 от "Сичко си има чалъм и файда.":така каза защото не разбира...
10:02 04.08.2026
22 Серсемин
До коментар #4 от "бай Пердах":Ами погледни и хубавата страна!
Вечеря на свещи и романтика.
Няма ток, тъмно е, какво да правим освен да се занимаваме с жените?
10:02 04.08.2026
23 Бай Тошо
До коментар #14 от "Херодот":го погребаха по очи, за да може посмъртно да му целувате за.ника. А като не щете да целувате на бай Тошо за.ника, ще целувате на вуйна Урсула гугутката.
10:25 04.08.2026
24 АЕЦ Козлодуй
10:37 04.08.2026