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Ревизоро: Засега няма опасност АЕЦ „Козлодуй“ да спре работа заради ниското ниво на р. Дунав

Ревизоро: Засега няма опасност АЕЦ „Козлодуй“ да спре работа заради ниското ниво на р. Дунав

4 Август, 2026 08:40 1 186 24

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Сърбия също изпитва проблеми заради засушаването на р. Дунав

Ревизоро: Засега няма опасност АЕЦ „Козлодуй“ да спре работа заради ниското ниво на р. Дунав - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Исторически много рядко се случва подобна ситуация на р. Дунав, но човешката намеса също не е малка тук. Това заяви пред БНТ бившият екоминистър Емил Димитров – Ревизоро.

Заради исторически ниското равнище на Дунав безпрецедентно беше спряна АЕЦ "Пакш" в Унгария от съображения за сигурност, а в петък (31 юли) румънското правителство на премиера в оставка Илие Боложан обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август.

Заради извънредната ситуация военните в страната осъществиха контролиран взрив с цел да се осигури по-голям дебит вода за нуждите на АЕЦ "Черна вода". Ревизоро подчерта, че 20% от тока в Румъния идва именно от „Черна вода“, който е зависим от реката.

Както властите в Румъния, така и в Унгария призоваха големите енергийни консуматори да намалят доброволно своето потребление.

Сърбия също изпитва проблеми заради засушаването на р. Дунав. Президентът Александър Вучич обяви вчера, че рафинерията в Панчево на сръбската петролна кампания НИС може да се наложи да спре дейността си поради ниското ниво на р. Дунав.

„Основното охлаждане на АЕЦ „Козлодуй“ идва от самата река. Има още доста време шанс централата да работи, засега няма опасност от спиране“, увери още той.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    17 4 Отговор
    Паметник на бай Тошо във всеки град! На алцхаймера Рейгън вдигнахте, на бай Тошо няма???

    Коментиран от #14, #17

    08:42 04.08.2026

  • 2 1488

    3 5 Отговор
    даже никва
    нал реактора не се охлаждал от водата
    бтв казаха че само парата се охлаждала
    каквото и да значи туй

    а отде иде тая пара не е важно.
    едва ли е резултат от вода охлаждаща реактора

    08:44 04.08.2026

  • 3 Винаги точен

    6 3 Отговор
    Защото е умен !

    08:44 04.08.2026

  • 4 бай Пердах

    3 3 Отговор
    Ако АЕЦ „Козлонадуй“ спре работа заради ниското ниво на р. Дунав,3/4-ти от България ще остане без електричество. Ще стоим на тъмно вечер и нощем,без храна,а и с топла бира.

    Коментиран от #5, #19, #22

    08:47 04.08.2026

  • 5 Карлсон с перката

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "бай Пердах":

    Има много лобисти на зелените енергии, които подробно ще ти обяснят как тока от фотоволтаиците през деня, може да се използва за осветление вечер, а вятърът от перките, за климатика вкъщи.

    08:52 04.08.2026

  • 6 Рано или късно

    1 3 Отговор
    Дунав ще пресъхне с тези климатични промени!

    Коментиран от #11

    08:53 04.08.2026

  • 7 НРБ

    15 1 Отговор
    Айде сега затвори ТЕЦ, ВЕЦ и духайте перките , зелени талибани убиха енергетиката.

    09:01 04.08.2026

  • 8 защо да го затварят . в унгария различно

    0 4 Отговор
    ли е . слагаш реактор и печелиш . а кат се засуши дунава и го спираш . с перките е най еко . 20 г се говори за зелена енергия . ама не чува никой . няма обучени експерти . инвестициите се изплащат десетки години . реално от десетки централи само трите са с вода от дунава . унгарската и румънската . следователно ще вдигат цените .

    09:04 04.08.2026

  • 9 Тоя льольо

    5 3 Отговор
    и от енергетика ли взе да разбира. Сигурно през целият си живот не е свършил работа за пет стотинки но това не му пречи да ни учи накъде тече Дунава

    09:04 04.08.2026

  • 10 ШЕКСПИР

    9 1 Отговор
    Времето доказа,че без АЕЦ,ТЕЦ и ВЕЦ няма енергетика !! Урсулите крадат пари с перките и панелите !

    09:06 04.08.2026

  • 11 Шварцвалд

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Рано или късно":

    Не е заради климатичните промени, а заради европейските политики. За да няма граница между бг и Румъния, които са членки на НАТО и Шенген, пресушават Дунава.

    09:06 04.08.2026

  • 12 Сичко си има чалъм и файда.

    6 1 Отговор
    Еми кат спре АЕЦ-а нема да има климатици, начи в тая жега ше одиме без гащи и ше оправиме демографския проблем пък коги стане хептен жешко, ше дуаме с метлата...а кой е по-богат ше му дуат с палмово листо.

    Коментиран от #21

    09:07 04.08.2026

  • 13 фаполи

    8 0 Отговор
    Грабеж, за грабеж разказа Ревизоро, как тръби над 130 км от Дунав до Добрич, стоманени тръби са изкопани и продадени. Уникално напояване от Дунав със помпени станции и тръбопроводи, са изкопани, нарязани и продадени при разбойници ГЕРБ и лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя. Прокуратурата спи. Милиарди са ограбени само от тук, а е неизвестен извършител. Жоро тръбата ходи да дава интервюта , а Винету от банкя, не знае кои му е напълнил чекмеджето с евро и злато, не знае от къде се е взело в неговото чекмедже. Слава на Господ Иисус Христос излиза истината. Крият лъжат мажат, но по малко си отварят устите и неволно говорят за грабежа. Защо са на свобода ГЕРБ???

    09:15 04.08.2026

  • 14 Херодот

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Точно така! Паметник на бай тошу във всеки град и отдолу надпис:
    Социалиъма е едно неодносче!

    Все пак, това е обобщението в края на един 40 годишен период, от прекият ръководител на събитията!

    Коментиран от #23

    09:24 04.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 това сме ние

    5 0 Отговор
    Танцьор по народни танци изказва мнение по атомна енергетика.Иначе пък е сладкодумен.

    09:30 04.08.2026

  • 17 яйде сега...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    Как да няма бе?Дори др.Нинова беше на откриването.Да не са го съборили и да не съм чул?

    09:34 04.08.2026

  • 18 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Ревизоро - ядрен енергетик ? .
    Брях!

    09:39 04.08.2026

  • 19 Пурко

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Пердах":

    Ами защо спряха тец Варна?Заради едни филтри навремето го спряха.Сега дори един реактор да монтират от онези,дето стоят в нивите и ръждясват и ще тръгне.Вода във Варненското езеро колкото щеш.Всичко е изградено.Акъл няма,това е.

    09:41 04.08.2026

  • 20 От чужбина

    1 0 Отговор
    На Ревизоро силата е във финансово-счетоводните неща. Едва ли разбира от атомни централи за да го питате за подобно нещо. По същата логика питайте Патриарха за АЕЦ или учителката ви от детската градина.

    09:58 04.08.2026

  • 21 тя и кр георг

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сичко си има чалъм и файда.":

    така каза защото не разбира...

    10:02 04.08.2026

  • 22 Серсемин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "бай Пердах":

    Ами погледни и хубавата страна!
    Вечеря на свещи и романтика.
    Няма ток, тъмно е, какво да правим освен да се занимаваме с жените?

    10:02 04.08.2026

  • 23 Бай Тошо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Херодот":

    го погребаха по очи, за да може посмъртно да му целувате за.ника. А като не щете да целувате на бай Тошо за.ника, ще целувате на вуйна Урсула гугутката.

    10:25 04.08.2026

  • 24 АЕЦ Козлодуй

    0 0 Отговор
    е направена много умно по отношение на водата от Дунав. Има помпена станция като смукателя може да бъде поставен на най-дълбокото място в реката. Оттам по тръби идва към реакторите образувайки малко езеро. Топлата вода минава по изкуствена река и завършва с ВЕЦ-Козлодуй.

    10:37 04.08.2026

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