Българските тенисистки със спад в световната ранглистата

В най-новото издание на световната тенис ранглиста на WTA, нашите момичета отчитат спад в позициите си. Елизара Янкова, която е водещата ни ракета, се смъкна с пет места и вече заема 193-ата позиция. Същата съдба сполетя и Виктория Томова, която също загуби пет позиции и се нарежда на 239-о място. Росица Денчева и Лиа Каратанчева също не успяха да задържат позициите си и отстъпиха съответно до 358-о и 383-о място, след като изгубиха по седем места всяка.

В челната десетка на WTA класацията почти всичко остава по старому, с едно изключение – украинската звезда Елина Свитолина се изкачи с една позиция и вече е девета, измествайки американката Аманда Анисимова. На върха продължава да доминира Арина Сабаленка с внушителните 8550 точки, следвана плътно от Елена Рибакина (8056 точки), Джесика Пегула (6625 точки), Коко Гоф (5649 точки) и Мира Андреева (5293 точки).

Истинската сензация тази седмица идва от Филипините! Александра Еала, която триумфира на турнира във Вашингтон, постигна най-големия успех в кариерата си досега. След като победи Джесика Пегула на финала, младата тенисистка направи скок от осем места и за първи път се настани сред най-добрите 20 в света – впечатляващо 20-о място!