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400% ръст на сигналите в КЗК за една година

400% ръст на сигналите в КЗК за една година

4 Юли, 2026 09:34 823 22

  • кзк-
  • росен карадимов-
  • бизнес

Има тежък дефицит на държавност, заяви председателят на комисията Росен Карадимов

400% ръст на сигналите в КЗК за една година - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

400% ръст на сигналите е отчела Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) през последната година. Това заяви председателят на комисията Росен Карадимов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, представяйки отчета за първата година от работата на настоящия състав.

По думите му увеличението показва, че КЗК се е утвърдила като видим и предвидим национален регулатор, но същевременно е знак за тежък дефицит на държавност, тъй като все повече граждани и бизнес търсят съдействие именно от комисията. Карадимов подчерта, че КЗК не е контролен, а регулаторен орган, чиято роля е да анализира процесите в дълбочина и да предлага решения с ефект върху цели сектори на икономиката.

"КЗК не е контролен орган, тя е регулаторен орган. Следователно трябва да навлезе в дълбочината на процесите и съобразно това да предлага решения – политически и управленски. Същевременно трябва да уплътнява своята компетентност в рамките на своите правомощия.

За тази една година има 400% ръст на сигналите в комисията. Тези 400% показват, първо, че комисията е достатъчно видима, и второ – че има тежък дефицит на държавност."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъй ли

    15 2 Отговор
    Сигнали 400%. Резултати 0%

    Коментиран от #3

    09:36 04.07.2026

  • 2 ъгъл

    8 1 Отговор
    400% Пръст за сигналите в КойЗаклаКокошката за една година.

    09:37 04.07.2026

  • 3 Резултатите Зависят !

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Тъй ли":

    От Правителството на !

    РУМЕН РАДЕВ !

    Коментиран от #8

    09:38 04.07.2026

  • 4 газов инжекцион

    10 1 Отговор
    Сигнали за летене със самолети на Ши и на съдиянка.Немного пъти-към 400 само.

    09:39 04.07.2026

  • 5 хехе

    15 0 Отговор
    Тоя смешник нали затова е шеф на държавната КЗК за да има контрол, но същевренно твърди, че има дефицит на държавност. Между другото колко каймета му е заплатата която получава за нищоработене..

    Коментиран от #10

    09:41 04.07.2026

  • 6 Здрасти

    10 0 Отговор
    Тоест, при толкова голяма администрация, проблемите се задълбочават. Герб, БСП, ДПС, ПП, ДБ тея са в основата на тая раздута абсолютно не работеща администрация.

    09:42 04.07.2026

  • 7 А ГА Ю

    1 1 Отговор
    Пожарът и водата от самолета вече са съпруг и съпруга. Като Травис и Тайлор.

    09:45 04.07.2026

  • 8 Тъй ли

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Резултатите Зависят !":

    КЗК съществува от няколко правителства насам.

    09:47 04.07.2026

  • 9 Дъртият

    15 0 Отговор
    вечен нагаждач от комсомола ! Пълно е още с такива ненужни алчни гърла и бояджии от десетилетия .

    09:48 04.07.2026

  • 10 Джо

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "хехе":

    Драги не знаеш явно какво е КЗК. Не е за защита на конкуренцията а за КОНТРОЛ на конкуренцията.Тоест ако не си от "добрите" КЗК те занулява-толкоз!

    09:50 04.07.2026

  • 11 Механик

    5 0 Отговор
    Боже, колко нищоправци вземат космичаски заплати за да правят НИ-ЩО.
    А на бас, че тоя е ракиджия и почти не изтрезнява! Обазлагам се на 10000000000 към едно.
    Били се утвърдили като "предвидим национален регулатор", моля ви се. Да, тук ключовата дума е ПРЕДВИДИМ.

    Коментиран от #16

    09:55 04.07.2026

  • 12 Малкия екран

    7 0 Отговор
    Моля всички български телевизии да не дават трибуна на набеденият политолог Румяна Коларова!!!

    Коментиран от #17

    09:56 04.07.2026

  • 13 Когато измрат комсомолците

    4 2 Отговор
    и комунистите,тогава ще има промяна.

    09:57 04.07.2026

  • 14 обаче

    6 0 Отговор
    КПД-то на КЗК = 0

    09:57 04.07.2026

  • 15 Корумпирания динозавър ...

    7 0 Отговор
    търси корупцията ...кошмар на кошмарите!
    Росене ...Росенееее иди и запали една свещ .че въобще някой те търпи на този пост и че още гълташ грешни дъжавни пари !!!

    09:58 04.07.2026

  • 16 А знаете ли,че...

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Тоя бе последният Комсомолски Секретар на ДКМС в България...?!

    10:00 04.07.2026

  • 17 Да те добавя,може ли?!

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Малкия екран":

    И на Боруджиева...!

    10:01 04.07.2026

  • 18 Баба Цоца

    4 0 Отговор
    Брей най личния комсомолец някога много е одъртел

    10:04 04.07.2026

  • 19 Който знае

    4 0 Отговор
    Рядко гадна и корумпирана муцуна е този!

    10:12 04.07.2026

  • 20 Тоя номенклатурчук

    4 0 Отговор
    Тоя дърт номенклатикурчик докога ще ръси мозък и ще се обяснява, този ли ще защитава държавата, пази боже?!
    Бил регулаторен, че и орган, моля ти се?!

    10:27 04.07.2026

  • 21 Край

    1 0 Отговор
    Дъртия пес оправи на Дебелото момче стотици милиони задължения съм Банката за развитие за благодарност го инсталираха в КЗК

    10:53 04.07.2026

  • 22 Докога

    1 0 Отговор
    Ще гледаме комунистическите физиономии в управлението на България? Комунизмът е обявен уж за престъпен от парламента, а пък комунистите са навсякъде. Как очаквате държавата да има работеща правосъдна система и как ще се развив?????

    11:20 04.07.2026

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