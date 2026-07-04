400% ръст на сигналите в КЗК за една година

400% ръст на сигналите е отчела Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) през последната година. Това заяви председателят на комисията Росен Карадимов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ, представяйки отчета за първата година от работата на настоящия състав.
По думите му увеличението показва, че КЗК се е утвърдила като видим и предвидим национален регулатор, но същевременно е знак за тежък дефицит на държавност, тъй като все повече граждани и бизнес търсят съдействие именно от комисията. Карадимов подчерта, че КЗК не е контролен, а регулаторен орган, чиято роля е да анализира процесите в дълбочина и да предлага решения с ефект върху цели сектори на икономиката.
"КЗК не е контролен орган, тя е регулаторен орган. Следователно трябва да навлезе в дълбочината на процесите и съобразно това да предлага решения – политически и управленски. Същевременно трябва да уплътнява своята компетентност в рамките на своите правомощия.
За тази една година има 400% ръст на сигналите в комисията. Тези 400% показват, първо, че комисията е достатъчно видима, и второ – че има тежък дефицит на държавност."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тъй ли
Коментиран от #3
09:36 04.07.2026
2 ъгъл
09:37 04.07.2026
3 Резултатите Зависят !
До коментар #1 от "Тъй ли":От Правителството на !
РУМЕН РАДЕВ !
Коментиран от #8
09:38 04.07.2026
4 газов инжекцион
09:39 04.07.2026
5 хехе
Коментиран от #10
09:41 04.07.2026
6 Здрасти
09:42 04.07.2026
7 А ГА Ю
09:45 04.07.2026
8 Тъй ли
До коментар #3 от "Резултатите Зависят !":КЗК съществува от няколко правителства насам.
09:47 04.07.2026
9 Дъртият
09:48 04.07.2026
10 Джо
До коментар #5 от "хехе":Драги не знаеш явно какво е КЗК. Не е за защита на конкуренцията а за КОНТРОЛ на конкуренцията.Тоест ако не си от "добрите" КЗК те занулява-толкоз!
09:50 04.07.2026
11 Механик
А на бас, че тоя е ракиджия и почти не изтрезнява! Обазлагам се на 10000000000 към едно.
Били се утвърдили като "предвидим национален регулатор", моля ви се. Да, тук ключовата дума е ПРЕДВИДИМ.
Коментиран от #16
09:55 04.07.2026
12 Малкия екран
Коментиран от #17
09:56 04.07.2026
13 Когато измрат комсомолците
09:57 04.07.2026
14 обаче
09:57 04.07.2026
15 Корумпирания динозавър ...
Росене ...Росенееее иди и запали една свещ .че въобще някой те търпи на този пост и че още гълташ грешни дъжавни пари !!!
09:58 04.07.2026
16 А знаете ли,че...
До коментар #11 от "Механик":Тоя бе последният Комсомолски Секретар на ДКМС в България...?!
10:00 04.07.2026
17 Да те добавя,може ли?!
До коментар #12 от "Малкия екран":И на Боруджиева...!
10:01 04.07.2026
18 Баба Цоца
10:04 04.07.2026
19 Който знае
10:12 04.07.2026
20 Тоя номенклатурчук
Бил регулаторен, че и орган, моля ти се?!
10:27 04.07.2026
21 Край
10:53 04.07.2026
22 Докога
11:20 04.07.2026