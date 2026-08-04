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Рецидивист с 19 присъди отива отново на съд

Рецидивист с 19 присъди отива отново на съд

4 Август, 2026 11:19 836 8

  • рецидивист-
  • присъди-
  • бързи кредити

С действията си рецидивистът е нанесъл имуществени вреди на различни дружества за бързи кредити в общ размер на 35 019,31 евро

Рецидивист с 19 присъди отива отново на съд - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата в Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за серия от финансови измами и неправомерно използване на чужди банкови карти, съобщават от държавното обвинение. Обвиняемият е добре познат на правосъдието, като до момента има 19 влезли в сила присъди за тежки умишлени престъпления.

Престъпната дейност започнала през октомври 2022 година, когато човек се обадил на телефонен номер от интернет обява за отпускане на кредит. При кандидатстването той посочил своята сестра като поръчител. Впоследствие с жената се свързал самият обвиняем, който се представил за служител на фирма за бързи кредити.

Мъжът успял да я убеди да му предостави личните си данни, снимка на личната карта, фиш за последната получена заплата, както и да направи регистрация за издаване на квалифициран електронен подпис. Според обвинението, използвайки тази информация и създавайки допълнителни компютърни данни, измамникът е подал 13 заявления за отпускане на кредити към различни финансови институции от името на потърпевшата.

По сходна схема обвиняемият се свързал с друга жена. След като получил достъп до нейните данни и я насочил как да издаде квалифициран електронен подпис, той сключил още шест договора за кредит от нейно име. Получените по банков път средства били прехвърляни незабавно към други банкови сметки.

Според прокуратурата, освен измамите с кредити, мъжът извършвал неразрешени трансакции и използвал чужди банкови карти без знанието на техните собственици. Чрез три такива карти са осъществени 73 финансови операции, сред които плащания в търговски обекти, онлайн покупки и тегления на пари в брой от банкомати. Общата стойност на тези трансакции възлиза на 4815,78 евро.

С действията си рецидивистът е нанесъл имуществени вреди на различни дружества за бързи кредити в общ размер на 35 019,31 евро. В хода на разследването са изготвени съдебно-икономическа и видео-техническа експертизи. Предстои магистратите да насрочат разпоредително заседание по делото.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отива на съд,

    7 0 Отговор
    за да го пусне съда за 20ти път. Чакаме вече 21вия

    11:21 04.08.2026

  • 2 Статистика

    6 0 Отговор
    80 % от затворниците в България са хора които отказват да спазват законите на корумпираната власт и крадът като тях но в по малки размери...!

    11:23 04.08.2026

  • 3 Как за 4 години имаш 19 присъди

    12 0 Отговор
    и съвсем спокойно си се разхождаш на свобода? До тук се стига когато имаш "независима" съдебна система. Зависима е само от парите

    11:23 04.08.2026

  • 4 Мюмюн

    7 0 Отговор
    спокойно, тази ще му е 20-тата

    11:38 04.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пазете се

    2 0 Отговор
    Хора, внимавайте и се пазете от измамницата Мариела Димитрова от Бутан! Същата е измамила стотици хора с пари в Козлодуй и сега се укрива в Тетевен, Ж.К.-„Пеновото”, бл.11. Това е много опасен измамник, занимавал се повече от 20 години само и единствено с кражби и измами! За 1 година пребиваване в Тетевен вече е успяла да завлече с пари половината град.Срещу тази измамница е образувано досъдебно производство и чакаме съдебно дело.

    12:32 04.08.2026

  • 8 опасна измамница

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен, Ж.К. –„Пеновото”1 бл.11. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.
    Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се!Става въпрос за професионален измамник! Срещу тази измамница е образувано досъдебно производство и чакаме насрочване на съдебно дело.

    12:35 04.08.2026

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