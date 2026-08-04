Рецидивист с 19 присъди отива отново на съд

Прокуратурата в Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за серия от финансови измами и неправомерно използване на чужди банкови карти, съобщават от държавното обвинение. Обвиняемият е добре познат на правосъдието, като до момента има 19 влезли в сила присъди за тежки умишлени престъпления.

Престъпната дейност започнала през октомври 2022 година, когато човек се обадил на телефонен номер от интернет обява за отпускане на кредит. При кандидатстването той посочил своята сестра като поръчител. Впоследствие с жената се свързал самият обвиняем, който се представил за служител на фирма за бързи кредити.

Мъжът успял да я убеди да му предостави личните си данни, снимка на личната карта, фиш за последната получена заплата, както и да направи регистрация за издаване на квалифициран електронен подпис. Според обвинението, използвайки тази информация и създавайки допълнителни компютърни данни, измамникът е подал 13 заявления за отпускане на кредити към различни финансови институции от името на потърпевшата.

По сходна схема обвиняемият се свързал с друга жена. След като получил достъп до нейните данни и я насочил как да издаде квалифициран електронен подпис, той сключил още шест договора за кредит от нейно име. Получените по банков път средства били прехвърляни незабавно към други банкови сметки.

Според прокуратурата, освен измамите с кредити, мъжът извършвал неразрешени трансакции и използвал чужди банкови карти без знанието на техните собственици. Чрез три такива карти са осъществени 73 финансови операции, сред които плащания в търговски обекти, онлайн покупки и тегления на пари в брой от банкомати. Общата стойност на тези трансакции възлиза на 4815,78 евро.

С действията си рецидивистът е нанесъл имуществени вреди на различни дружества за бързи кредити в общ размер на 35 019,31 евро. В хода на разследването са изготвени съдебно-икономическа и видео-техническа експертизи. Предстои магистратите да насрочат разпоредително заседание по делото.