Илияна Йотова: България е от най-сигурните дестинации, няма никакви заплахи

Президентът Илияна Йотова увери, че България остава една от най-сигурните туристически дестинации в региона въпреки напрежението в Близкия изток. По време на посещението си в археологическия комплекс Перперикон тя подчерта, че към момента няма никакви заплахи за сигурността на туристите, а спадът в броя на посетителите се дължи основно на отменени полети заради военния конфликт.

„България е една от най-сигурните дестинации. Няма никакви заплахи за хората, които избират страната ни за почивка или културен туризъм“, заяви Йотова.

Президентът посочи, че част от по-слабия туристически сезон има обективно обяснение. „Нека се поинтересувате колко полети бяха отменени заради конфликта в Близкия изток, включително на големи авиокомпании. Това естествено оказва влияние не само върху морския туризъм, но и върху културния туризъм като цяло“, каза тя, като изрази надежда ситуацията скоро да се нормализира.

По повод отменените полети тя посочи, че те са свързани с икономическите последици от конфликта. „Има връзка с конфликта, но става въпрос най-вече за проблеми с цените и доставките на петрол. Всяка авиокомпания преди всичко съобразява своята дейност“, коментира президентът.

Йотова беше категорична, че България не е изгубила ролята си на връзка между Близкия изток и Европа. Държавният глава коментира и миграционния натиск към Европа, като подчерта, че България разполага с едни от най-добре охраняваните външни граници на Европейския съюз.

„Важно е да пазим границите си. България в момента има едни от най-сигурните граници в Европейския съюз. Още повече, че сме външна граница на Съюза. Разбира се, трябва да бъдем много внимателни и да работим заедно с европейските си партньори и с Frontex“, заяви Йотова.

Според нея случващото се в Испания показва, че европейската политика по миграцията се е променила коренно през последните години.

„Преди години Испания беше първата държава в Европейския съюз, която започна да изгражда защитни съоръжения по границата си. Тогава беше заплашена със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Днес вече се поставят въпросите защо политиката по връщане не е по-строга и защо защитните съоръжения не са достатъчно надеждни. Това е политика, която се обърна на 180 градуса“, коментира президентът.

Йотова отново разкритикува европейския Пакт за миграцията.

„Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Парадоксално е, че преди три години приехме Пакта за миграцията, а днес той на практика не само не се прилага, но вече се отрича и от европейските лидери. Още от 2016 година предупреждавам, че това не е правилната политика за Европа“, заяви тя.

По думите ѝ България трудно може самостоятелно да промени вече приетите европейски правила, но може да търси общи действия с останалите държави на външната граница на ЕС.

„България може заедно с Малта, Испания, Италия и Гърция да изгради обща позиция за промяна на тази политика. Това са държавите, които ежедневно са изправени пред сериозен миграционен натиск, а и виждаме, че вече редица западноевропейски лидери са готови за такава промяна“, каза президентът.

Според Йотова обаче България продължава да има сериозен проблем с представянето на туристическия си потенциал пред света. „На България продължава да ѝ липсва туристическа реклама. Не говоря за красиви клипове, в чиято художествена стойност понякога се съмнявам. Говоря за истинския разказ за България - за историята, културата и местата, които ни правят уникални“, подчерта държавният глава.

По покана на проф. Николай Овчаров президентът Илияна Йотова посети археологическия комплекс „Перперикон“, където ще разгледа новите открития в скалния град. Археолозите представиха масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип „ротонда“ от късноримската епоха. „Това е четвъртото ми посещение тук и всеки път виждам как комплексът буквално изниква пред очите ни. Не познавам друго място в Европа, където на едно място могат да се проследят седем хиляди години история, седем исторически периода и пет цивилизации“, заяви тя.

По думите ѝ Перперикон заслужава много по-голяма международна популярност. „В Европа няма друг такъв археологически обект“, каза президентът.

Йотова обърна внимание и на уникалното духовно значение на древния град. „Тук всяка цивилизация е избирала едни и същи свещени места. Пласт след пласт се изграждат различни религиозни култове - от най-древните времена, през тракийския период, античността и християнството. Това е феномен, който заслужава да бъде разказван“, отбеляза тя.

Президентът призова учените и археолозите да бъдат по-активни в популяризирането на историческото наследство на страната. „Моята молба е археолозите и учените да разказват повече за това място. Легендите тук са много, историите са много, а именно те могат да привлекат хора от целия свят“, каза Йотова.

Тя сподели своето усещане от посещенията си в Перперикон. „Аз лично смятам, че това място има особена енергия. Всички ние сме стъпили на свещена земя, която заслужава много повече хора да научат и да разказват за нея“, заяви президентът.

В края на посещението археологът проф. Николай Овчаров връчи на държавния глава предложение за продължаване на целевото финансиране на приоритетните археологически обекти в страната.

Президентът пое ангажимент да подкрепи инициативата. „Ще направя всичко възможно да не се допусне отново да бъдат замразени средствата за българската археология и музеите. Много е важно финансирането да бъде концентрирано в най-значимите обекти, защото само така могат да се постигнат реални резултати“, заяви Илияна Йотова.