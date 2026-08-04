Илияна Йотова: България е от най-сигурните дестинации, няма никакви заплахи

Президентът Илияна Йотова увери, че България остава една от най-сигурните туристически дестинации в региона въпреки напрежението в Близкия изток. По време на посещението си в археологическия комплекс Перперикон тя подчерта, че към момента няма никакви заплахи за сигурността на туристите, а спадът в броя на посетителите се дължи основно на отменени полети заради военния конфликт.
„България е една от най-сигурните дестинации. Няма никакви заплахи за хората, които избират страната ни за почивка или културен туризъм“, заяви Йотова.
Президентът посочи, че част от по-слабия туристически сезон има обективно обяснение. „Нека се поинтересувате колко полети бяха отменени заради конфликта в Близкия изток, включително на големи авиокомпании. Това естествено оказва влияние не само върху морския туризъм, но и върху културния туризъм като цяло“, каза тя, като изрази надежда ситуацията скоро да се нормализира.
По повод отменените полети тя посочи, че те са свързани с икономическите последици от конфликта. „Има връзка с конфликта, но става въпрос най-вече за проблеми с цените и доставките на петрол. Всяка авиокомпания преди всичко съобразява своята дейност“, коментира президентът.
Йотова беше категорична, че България не е изгубила ролята си на връзка между Близкия изток и Европа. Държавният глава коментира и миграционния натиск към Европа, като подчерта, че България разполага с едни от най-добре охраняваните външни граници на Европейския съюз.
„Важно е да пазим границите си. България в момента има едни от най-сигурните граници в Европейския съюз. Още повече, че сме външна граница на Съюза. Разбира се, трябва да бъдем много внимателни и да работим заедно с европейските си партньори и с Frontex“, заяви Йотова.
Според нея случващото се в Испания показва, че европейската политика по миграцията се е променила коренно през последните години.
„Преди години Испания беше първата държава в Европейския съюз, която започна да изгражда защитни съоръжения по границата си. Тогава беше заплашена със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Днес вече се поставят въпросите защо политиката по връщане не е по-строга и защо защитните съоръжения не са достатъчно надеждни. Това е политика, която се обърна на 180 градуса“, коментира президентът.
Йотова отново разкритикува европейския Пакт за миграцията.
„Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Парадоксално е, че преди три години приехме Пакта за миграцията, а днес той на практика не само не се прилага, но вече се отрича и от европейските лидери. Още от 2016 година предупреждавам, че това не е правилната политика за Европа“, заяви тя.
По думите ѝ България трудно може самостоятелно да промени вече приетите европейски правила, но може да търси общи действия с останалите държави на външната граница на ЕС.
„България може заедно с Малта, Испания, Италия и Гърция да изгради обща позиция за промяна на тази политика. Това са държавите, които ежедневно са изправени пред сериозен миграционен натиск, а и виждаме, че вече редица западноевропейски лидери са готови за такава промяна“, каза президентът.
Според Йотова обаче България продължава да има сериозен проблем с представянето на туристическия си потенциал пред света. „На България продължава да ѝ липсва туристическа реклама. Не говоря за красиви клипове, в чиято художествена стойност понякога се съмнявам. Говоря за истинския разказ за България - за историята, културата и местата, които ни правят уникални“, подчерта държавният глава.
По покана на проф. Николай Овчаров президентът Илияна Йотова посети археологическия комплекс „Перперикон“, където ще разгледа новите открития в скалния град. Археолозите представиха масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип „ротонда“ от късноримската епоха. „Това е четвъртото ми посещение тук и всеки път виждам как комплексът буквално изниква пред очите ни. Не познавам друго място в Европа, където на едно място могат да се проследят седем хиляди години история, седем исторически периода и пет цивилизации“, заяви тя.
По думите ѝ Перперикон заслужава много по-голяма международна популярност. „В Европа няма друг такъв археологически обект“, каза президентът.
Йотова обърна внимание и на уникалното духовно значение на древния град. „Тук всяка цивилизация е избирала едни и същи свещени места. Пласт след пласт се изграждат различни религиозни култове - от най-древните времена, през тракийския период, античността и християнството. Това е феномен, който заслужава да бъде разказван“, отбеляза тя.
Президентът призова учените и археолозите да бъдат по-активни в популяризирането на историческото наследство на страната. „Моята молба е археолозите и учените да разказват повече за това място. Легендите тук са много, историите са много, а именно те могат да привлекат хора от целия свят“, каза Йотова.
Тя сподели своето усещане от посещенията си в Перперикон. „Аз лично смятам, че това място има особена енергия. Всички ние сме стъпили на свещена земя, която заслужава много повече хора да научат и да разказват за нея“, заяви президентът.
В края на посещението археологът проф. Николай Овчаров връчи на държавния глава предложение за продължаване на целевото финансиране на приоритетните археологически обекти в страната.
Президентът пое ангажимент да подкрепи инициативата. „Ще направя всичко възможно да не се допусне отново да бъдат замразени средствата за българската археология и музеите. Много е важно финансирането да бъде концентрирано в най-значимите обекти, защото само така могат да се постигнат реални резултати“, заяви Илияна Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Единствените заплахи са
Коментиран от #3, #5
11:06 04.08.2026
2 Всеки който някога е гласувал за
11:07 04.08.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Единствените заплахи са":Така е.... А Йотова само празни приказки.....
11:08 04.08.2026
4 Тая червена баба ни лъже за пореден път
11:09 04.08.2026
5 Много точно
До коментар #1 от "Единствените заплахи са":написано.
11:09 04.08.2026
6 стига вече
11:14 04.08.2026
7 Държи
Коментиран от #15
11:14 04.08.2026
8 АНТИ-КОМУНИ$Т
ДН€$ внуцит€ НА $ЛАВНИТ€ АБПФК Н€ ГРАБЯТ МАНДРИ, А $а €вро-атлантици, "д€мократи",
либ€рали, олигар$и, УПРАВЛЯВАТ "държавата" и "държавнит€ ин$титуции", И В€Ч€ Н€ $€
КРАД€, А $€ УПРАВЛЯВАТ €ВРО$Р€Д$ТВА, ПРОВ€ЖДАТ $€ ОБЩ€$ТВ€НИ ПОРЪЧКИ,
$ТРОИ $€ ИНФРА$ТРУКТУРА-"маги$трали, "ж€л€зница", МОД€РНИЗИРА $€"армийката" ...!
"договорът" $ "БО ТАШ" € ЗАМРАЗ€Н, СПЕТЕ СПОКОЙНО ДО ДОГОДИНА,
И фат ма ка Щ€ $€ КАТАПУЛТИРА,
$ ГЛЪВЪТЪ НАДОЛУ И $ ДУП€ ГОЛО!
В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ! УРА ДРУГАРИ!
УРААААА, И Д€$И ЗА К . РА МЕ ХВАНА!:))
Коментиран от #36
11:16 04.08.2026
9 Среща
11:16 04.08.2026
10 Частна Република България
11:19 04.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Зъл пес
Коментиран от #14
11:21 04.08.2026
13 Не става
Коментиран от #17, #29
11:21 04.08.2026
14 Зъл пес
До коментар #12 от "Зъл пес":Грешка ,Гадев
11:23 04.08.2026
15 Анонимен
До коментар #7 от "Държи":Стига с тези лъжи има много много богати хора Аман от лъжци тукБългарите са богат
11:23 04.08.2026
16 Всяка живинка е
В нея няма нищо собствено, като идея, размисъл, коментар, а с това нелепо изказване- разора асфалта! Елате туристи. Тук си живеем в Рая! И никой не ни заплашва, ОСВЕН политиката, която Радев води срещу народа, а ти му подгъзуваш. Ламптиш за президентския стол. Няма да стане и натовския генерал с цялата си свита от едноклетъчни няма да ги има!
Как е възможно толкова куха шамандУРА да ни представлява?
Йотова, кажи нещо за руския агресор, ама го кажи пред хората, на площада, ако ти стиска!
Коментиран от #57
11:25 04.08.2026
17 Тук е истината
До коментар #13 от "Не става":Баце?А Делян Добрев вице?
11:26 04.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 1488
скоро и ток нема да има
11:28 04.08.2026
20 специалистката по всичко Йотова
11:30 04.08.2026
21 Шматкоооо !
11:31 04.08.2026
22 Да, ако подминем
11:31 04.08.2026
23 Марш на Перперикон
11:33 04.08.2026
24 Долу ЕС
11:35 04.08.2026
25 Да ви набутат дано
11:35 04.08.2026
26 Мунчо
11:36 04.08.2026
27 Дърта некадърна кифла разкарай се!
11:38 04.08.2026
28 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Ето абсолютно всички акценти от публикациите на български език, които описват бруталното недоверието на Запада към българските служби:
📌 1. Оценките на европейските партньори:
Нула точки за ДАР, България отдавна е разочаровала европейските си партньори в НАТО и ЕС.
Пробити от руско влияние, което кара западните съюзници да бъдат изключително предпазливи при споделянето на класифицирана информация.
Западните партньори предпочитат да си сътрудничат с отделни оперативни работници на „парче“, вместо официално да доверяват масиви от информация на ръководствата на ДАНС или ДАР, поради опасения от изтичане на данни към Москва.
Медийният консенсус в аналитичните статии в България остава критичен: докато службите не преминат през пълна и прозрачна реформа, институционалното недоверие от страна на НАТО и големите западни разузнавателни агенции трудно ще бъде преодоляно!
Честито на печелившите! ☠️ Всичко е руски слуги и стабилно дъно!
Коментиран от #37, #38, #39
11:38 04.08.2026
29 Първанката, както си го нарекъл
До коментар #13 от "Не става":не беше лош президент. Проевропейски, просоциалдемократичен, не се връткаше на изток и на запад като Радев, много по-интелигентен от Плевнелиев, не се е пребоядисвал като него, като Стоянов, като Желев, та после да се налага да се престарава и подмазва. Американците му нямаха доверие обаче, като бивш борец срещу световния империализъм на Тихия фронт.
11:39 04.08.2026
30 Няма да гласувам за нея
Коментиран от #41
11:40 04.08.2026
31 Уточнение
Изпрати своите деца да се бият+ теб
11:40 04.08.2026
32 Само че
11:41 04.08.2026
33 Невероятни нищожества ей
11:41 04.08.2026
34 Поп киро КГБ-то
11:41 04.08.2026
35 Алекса
11:41 04.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬
До коментар #28 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":ДАНС и ДАР играят важна роля в изграждането и поддържането на българския олигархичен модел. Заедно с Прокуратурата, разбира се. Няма друга европейска страна с толкова старателно изградена олигархия - и то на конституционна основа - парламентарна република, но с вицепрезидент, парламентарно управление със служебни правителства, взаимно сдържане и баланс между трите власти с Напълно Независим (НН) Главен прокурор, гражданско участие във Властта без индивидуална конституционна жалба и граждански квоти в независимите институции и др. Така Европа може да наблюдава развитието на олигархичния (руски) модел на живо - и може би това е нашата роля в напредъка на човечеството - ОПИТЕН ПОЛИГОН.
11:43 04.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Няма да станем Задунайска губерния
До коментар #28 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":Защото днешната Русия на Путин за нищо не става. Да си разкарват там картонените ракети на покривите на колите си на всеки девети май, да си обличат децата във военни униформи и да си вдигат паметници на Сталин.
11:43 04.08.2026
40 Над милиард и двеста потънаха
11:44 04.08.2026
41 Ба бааааа
До коментар #30 от "Няма да гласувам за нея":Твойта бабичка розава ли е
11:45 04.08.2026
42 бай Иван
11:46 04.08.2026
43 така е како
чекмеджари, общ поръчкари, некадърни мързеливи връмвари калинки, крадливи шефчета, далавераджии
няма никакви заплахи за техните си им далаверки и свободата им
11:48 04.08.2026
44 Шматкоооо !
11:49 04.08.2026
45 Гyмен кРадев БОгаТАШа
кРадев е прокарал решение на Министерския съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията за газ и нефт в находището „Хан Тервел“.
Та, какво той казваше, че пишело в оня секретен протокол за замразяването на БОТАШ?
Йотова сега ще се чуди на колене ли да застава пред руслямистите или да слага забрадка пред ислямистите.
11:49 04.08.2026
46 Йотова или е слънчасала
От нея нищо задълбочено не съм чула!
Заучени фрази, казани с равен тон и не на място!
11:50 04.08.2026
47 между сръбска и украйна сме
11:52 04.08.2026
48 Дух от Перперикон
11:53 04.08.2026
49 Цялата президентска институция
Коментиран от #58
11:54 04.08.2026
50 ИВАН
Коментиран от #67
11:55 04.08.2026
51 Весело
Вожда на БСП Крум Зарков, първо да накара тази "червена" ве..щица да каже какво и мнението за "плоския данък", "плоското" 20% ДДС и сегашната осигурително-данъчна система, за 20 заплати бонус при пенкиониране на милиционири, фатмаци, прокурори, съдии, въздушни диспечери ...
Новото БСП, като старото, на думи за социализъм, но на практища за див капитаризъм и данъчни привилегии за богатите.
Не мога да проумея защо у нас простите мизерници вече 36 години гласуват най-вече за "червени" милионери като: Първанов, Станишев, Мая Манолова, Гергов, Нинова, Радев, Зарков, ...
11:56 04.08.2026
52 Истината е че не само за тая архиология
11:59 04.08.2026
53 Факт
Коментиран от #65
12:02 04.08.2026
54 За пенсии, майки и инвалиди
12:03 04.08.2026
55 Вземай шматко милиарди кредити
12:05 04.08.2026
56 Ти пита ли го ма тоя Овчаров
12:08 04.08.2026
57 Да каже също
До коментар #16 от "Всяка живинка е":и за еврейския агресор.
12:09 04.08.2026
58 Знайко
До коментар #49 от "Цялата президентска институция":Много е просто за разбиране, но като разбереш какво е това зад фасадата на системата. Няма мислене, няма лично мнение, правят каквото разпопеди биг Боса. Ако не правят каквото каже Боса, в кочината не ги допускат да пльоскат от коритото с помията. Изпълняваш каквото ти кажат пльоскаш и стоиш на топло, а лятото в Гърция на море. Не изпълняваш не пльоскаш, мръзнеш и гледаш бетонопието ама само по ТВ.
Това не са партии, това са мафии, изборите ги печели този, който каже боса на мафията.
Това не 6,5 млн разумни избиратили, това са 4 млн мафиоти, правятхщаквото им каже боса на тяхната мафия.
12:09 04.08.2026
59 Не зависи
12:10 04.08.2026
60 Отвратен
12:10 04.08.2026
61 Единственият плюс за Йотова
12:14 04.08.2026
62 Чудо голямо
12:17 04.08.2026
63 Колко им е надника
12:18 04.08.2026
64 Скален град
12:20 04.08.2026
65 факт от факти
До коментар #53 от "Факт":Видяхме ви вас жидофилите за 37 год. какво направихте с България, разпарчетосахте я и я разпродадохте, затова по добре си затваряй вонящата уста.
12:21 04.08.2026
66 Ха Ха
12:22 04.08.2026
67 Бъркаш
До коментар #50 от "ИВАН":Плевню беше по-противна.
12:22 04.08.2026
68 Малка заплаха ли е
12:24 04.08.2026
69 непротестиращ
12:28 04.08.2026
70 Питам
12:44 04.08.2026