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Илияна Йотова: България е от най-сигурните дестинации, няма никакви заплахи

Илияна Йотова: България е от най-сигурните дестинации, няма никакви заплахи

4 Август, 2026 10:54 754 70

  • илияна йотова-
  • сигурност-
  • перперикон

По време на посещението си в Перперикон тя подчерта, че към момента няма никакви рискове за сигурността на туристите

Илияна Йотова: България е от най-сигурните дестинации, няма никакви заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова увери, че България остава една от най-сигурните туристически дестинации в региона въпреки напрежението в Близкия изток. По време на посещението си в археологическия комплекс Перперикон тя подчерта, че към момента няма никакви заплахи за сигурността на туристите, а спадът в броя на посетителите се дължи основно на отменени полети заради военния конфликт.

„България е една от най-сигурните дестинации. Няма никакви заплахи за хората, които избират страната ни за почивка или културен туризъм“, заяви Йотова.

Президентът посочи, че част от по-слабия туристически сезон има обективно обяснение. „Нека се поинтересувате колко полети бяха отменени заради конфликта в Близкия изток, включително на големи авиокомпании. Това естествено оказва влияние не само върху морския туризъм, но и върху културния туризъм като цяло“, каза тя, като изрази надежда ситуацията скоро да се нормализира.

По повод отменените полети тя посочи, че те са свързани с икономическите последици от конфликта. „Има връзка с конфликта, но става въпрос най-вече за проблеми с цените и доставките на петрол. Всяка авиокомпания преди всичко съобразява своята дейност“, коментира президентът.

Йотова беше категорична, че България не е изгубила ролята си на връзка между Близкия изток и Европа. Държавният глава коментира и миграционния натиск към Европа, като подчерта, че България разполага с едни от най-добре охраняваните външни граници на Европейския съюз.

„Важно е да пазим границите си. България в момента има едни от най-сигурните граници в Европейския съюз. Още повече, че сме външна граница на Съюза. Разбира се, трябва да бъдем много внимателни и да работим заедно с европейските си партньори и с Frontex“, заяви Йотова.

Според нея случващото се в Испания показва, че европейската политика по миграцията се е променила коренно през последните години.

„Преди години Испания беше първата държава в Европейския съюз, която започна да изгражда защитни съоръжения по границата си. Тогава беше заплашена със съд в Люксембург за нарушаване на човешките права. Днес вече се поставят въпросите защо политиката по връщане не е по-строга и защо защитните съоръжения не са достатъчно надеждни. Това е политика, която се обърна на 180 градуса“, коментира президентът.

Йотова отново разкритикува европейския Пакт за миграцията.

„Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Парадоксално е, че преди три години приехме Пакта за миграцията, а днес той на практика не само не се прилага, но вече се отрича и от европейските лидери. Още от 2016 година предупреждавам, че това не е правилната политика за Европа“, заяви тя.

По думите ѝ България трудно може самостоятелно да промени вече приетите европейски правила, но може да търси общи действия с останалите държави на външната граница на ЕС.

„България може заедно с Малта, Испания, Италия и Гърция да изгради обща позиция за промяна на тази политика. Това са държавите, които ежедневно са изправени пред сериозен миграционен натиск, а и виждаме, че вече редица западноевропейски лидери са готови за такава промяна“, каза президентът.

Според Йотова обаче България продължава да има сериозен проблем с представянето на туристическия си потенциал пред света. „На България продължава да ѝ липсва туристическа реклама. Не говоря за красиви клипове, в чиято художествена стойност понякога се съмнявам. Говоря за истинския разказ за България - за историята, културата и местата, които ни правят уникални“, подчерта държавният глава.

По покана на проф. Николай Овчаров президентът Илияна Йотова посети археологическия комплекс „Перперикон“, където ще разгледа новите открития в скалния град. Археолозите представиха масивен каменен саркофаг в разкрития по-рано каменен мавзолей тип „ротонда“ от късноримската епоха. „Това е четвъртото ми посещение тук и всеки път виждам как комплексът буквално изниква пред очите ни. Не познавам друго място в Европа, където на едно място могат да се проследят седем хиляди години история, седем исторически периода и пет цивилизации“, заяви тя.

По думите ѝ Перперикон заслужава много по-голяма международна популярност. „В Европа няма друг такъв археологически обект“, каза президентът.

Йотова обърна внимание и на уникалното духовно значение на древния град. „Тук всяка цивилизация е избирала едни и същи свещени места. Пласт след пласт се изграждат различни религиозни култове - от най-древните времена, през тракийския период, античността и християнството. Това е феномен, който заслужава да бъде разказван“, отбеляза тя.

Президентът призова учените и археолозите да бъдат по-активни в популяризирането на историческото наследство на страната. „Моята молба е археолозите и учените да разказват повече за това място. Легендите тук са много, историите са много, а именно те могат да привлекат хора от целия свят“, каза Йотова.

Тя сподели своето усещане от посещенията си в Перперикон. „Аз лично смятам, че това място има особена енергия. Всички ние сме стъпили на свещена земя, която заслужава много повече хора да научат и да разказват за нея“, заяви президентът.

В края на посещението археологът проф. Николай Овчаров връчи на държавния глава предложение за продължаване на целевото финансиране на приоритетните археологически обекти в страната.

Президентът пое ангажимент да подкрепи инициативата. „Ще направя всичко възможно да не се допусне отново да бъдат замразени средствата за българската археология и музеите. Много е важно финансирането да бъде концентрирано в най-значимите обекти, защото само така могат да се постигнат реални резултати“, заяви Илияна Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Единствените заплахи са

    24 6 Отговор
    еврото, украинците, сингяните с чешки книжки, дроновете дето излизат на плажа, нефтените разливи в Бугаския залив, индийците с рейсове, тировете... Супер безопасно е при нас, елате всички сирийци, кюрди и мароканци да ви пазим от лошите

    Коментиран от #3, #5

    11:06 04.08.2026

  • 2 Всеки който някога е гласувал за

    19 7 Отговор
    Костов трябва да бъде тричан със струна от пиано в Белене

    11:07 04.08.2026

  • 3 Европеец

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Единствените заплахи са":

    Така е.... А Йотова само празни приказки.....

    11:08 04.08.2026

  • 4 Тая червена баба ни лъже за пореден път

    36 4 Отговор
    Искам още на първия тур за президент да отпадне!

    11:09 04.08.2026

  • 5 Много точно

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Единствените заплахи са":

    написано.

    11:09 04.08.2026

  • 6 стига вече

    31 1 Отговор
    От тая вече ми втръсна! Ама, много!

    11:14 04.08.2026

  • 7 Държи

    29 2 Отговор
    първенството по бедност и е на първо място по криминални деяния в Европа ! Но за другарката лъжите са ежедневие , фамилно наследство !

    Коментиран от #15

    11:14 04.08.2026

  • 8 АНТИ-КОМУНИ$Т

    12 1 Отговор
    цитат:"България е от най-сигурните дестинации, няма никакви заплахи"!!!!

    ДН€$ внуцит€ НА $ЛАВНИТ€ АБПФК Н€ ГРАБЯТ МАНДРИ, А $а €вро-атлантици, "д€мократи",
    либ€рали, олигар$и, УПРАВЛЯВАТ "държавата" и "държавнит€ ин$титуции", И В€Ч€ Н€ $€
    КРАД€, А $€ УПРАВЛЯВАТ €ВРО$Р€Д$ТВА, ПРОВ€ЖДАТ $€ ОБЩ€$ТВ€НИ ПОРЪЧКИ,
    $ТРОИ $€ ИНФРА$ТРУКТУРА-"маги$трали, "ж€л€зница", МОД€РНИЗИРА $€"армийката" ...!
    "договорът" $ "БО ТАШ" € ЗАМРАЗ€Н, СПЕТЕ СПОКОЙНО ДО ДОГОДИНА,
    И фат ма ка Щ€ $€ КАТАПУЛТИРА,
    $ ГЛЪВЪТЪ НАДОЛУ И $ ДУП€ ГОЛО!

    В$Я ВЛА$ТЬ $ОВ€ТАМ! УРА ДРУГАРИ!
    УРААААА, И Д€$И ЗА К . РА МЕ ХВАНА!:))

    Коментиран от #36

    11:16 04.08.2026

  • 9 Среща

    13 1 Отговор
    на мошеници на Перперикон !

    11:16 04.08.2026

  • 10 Частна Република България

    13 1 Отговор
    За българите няма друга заплаха, освен българите

    11:19 04.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Зъл пес

    19 1 Отговор
    Ама ти и годев сте заплахата за нас,не го ли разбрахте?

    Коментиран от #14

    11:21 04.08.2026

  • 13 Не става

    24 0 Отговор
    За президент, бившата приятелка на Първанката. Всички знаем, че има опасност, с лъжи няма да ни спечели. Дано другите партии издигнат, поне един честен човек, че материала е лош. Българина му е омръзнало да го лъжат, искаме откровен човек.

    Коментиран от #17, #29

    11:21 04.08.2026

  • 14 Зъл пес

    8 0 Отговор

    До коментар #12 от "Зъл пес":

    Грешка ,Гадев

    11:23 04.08.2026

  • 15 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Държи":

    Стига с тези лъжи има много много богати хора Аман от лъжци тукБългарите са богат

    11:23 04.08.2026

  • 16 Всяка живинка е

    21 1 Отговор
    По- умна от тая шиатаранка!
    В нея няма нищо собствено, като идея, размисъл, коментар, а с това нелепо изказване- разора асфалта! Елате туристи. Тук си живеем в Рая! И никой не ни заплашва, ОСВЕН политиката, която Радев води срещу народа, а ти му подгъзуваш. Ламптиш за президентския стол. Няма да стане и натовския генерал с цялата си свита от едноклетъчни няма да ги има!
    Как е възможно толкова куха шамандУРА да ни представлява?
    Йотова, кажи нещо за руския агресор, ама го кажи пред хората, на площада, ако ти стиска!

    Коментиран от #57

    11:25 04.08.2026

  • 17 Тук е истината

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Не става":

    Баце?А Делян Добрев вице?

    11:26 04.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 1488

    5 0 Отговор
    сигурно и евтино
    скоро и ток нема да има

    11:28 04.08.2026

  • 20 специалистката по всичко Йотова

    13 0 Отговор
    Скоро ще се отървем от вашето присъствие, след изборите бай-бай.

    11:30 04.08.2026

  • 21 Шматкоооо !

    13 1 Отговор
    България не е никаква дестинация а е полигон на НАТЮ

    11:31 04.08.2026

  • 22 Да, ако подминем

    9 0 Отговор
    мръсотията в Черно море, предизвикана с общите усилия на руснаци и украинци. Пак добре, че още не са почнали да падат дронове по плажовете и да убиват деца, като в Геленджик, Русия.

    11:31 04.08.2026

  • 23 Марш на Перперикон

    7 0 Отговор
    по камънаците ма ! Азербайджанският шаман тъ чака

    11:33 04.08.2026

  • 24 Долу ЕС

    6 1 Отговор
    по туризма става ясно колко сме сигурни!

    11:35 04.08.2026

  • 25 Да ви набутат дано

    4 0 Отговор
    В каменният саркофаг мавзолей тип „ротонда" заедно с крадливият Овчаров

    11:35 04.08.2026

  • 26 Мунчо

    8 0 Отговор
    Права е президеншата, че няма нищо опасно. Децата къщите и парите на Радев, нейните и на много политици са на запад. Тях ги чакат подготвени самолети около големите градове.Дори и една ракета да думне някой курник, те ще отлетят а фашисткия кенеф ще се разпадне. Важно е човек да е уредил трите Д. Дом, дети , денги там на запад.

    11:36 04.08.2026

  • 27 Дърта некадърна кифла разкарай се!

    9 0 Отговор
    Тази мафиотка ще работи ли нещо някога освен кражбата

    11:38 04.08.2026

  • 28 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    0 8 Отговор
    Проучването е базирано на анкети и разговори със 100 международни експерти и жури от 60 настоящи или наскоро пенсионирани разузнавателни професионалисти от 25 държави (включително представители на ЦРУ и Мосад).
    Ето абсолютно всички акценти от публикациите на български език, които описват бруталното недоверието на Запада към българските служби:
    📌 1. Оценките на европейските партньори:
    Нула точки за ДАР, България отдавна е разочаровала европейските си партньори в НАТО и ЕС.
    Пробити от руско влияние, което кара западните съюзници да бъдат изключително предпазливи при споделянето на класифицирана информация.
    Западните партньори предпочитат да си сътрудничат с отделни оперативни работници на „парче“, вместо официално да доверяват масиви от информация на ръководствата на ДАНС или ДАР, поради опасения от изтичане на данни към Москва.
    Медийният консенсус в аналитичните статии в България остава критичен: докато службите не преминат през пълна и прозрачна реформа, институционалното недоверие от страна на НАТО и големите западни разузнавателни агенции трудно ще бъде преодоляно!
    Честито на печелившите! ☠️ Всичко е руски слуги и стабилно дъно!

    Коментиран от #37, #38, #39

    11:38 04.08.2026

  • 29 Първанката, както си го нарекъл

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Не става":

    не беше лош президент. Проевропейски, просоциалдемократичен, не се връткаше на изток и на запад като Радев, много по-интелигентен от Плевнелиев, не се е пребоядисвал като него, като Стоянов, като Желев, та после да се налага да се престарава и подмазва. Американците му нямаха доверие обаче, като бивш борец срещу световния империализъм на Тихия фронт.

    11:39 04.08.2026

  • 30 Няма да гласувам за нея

    5 1 Отговор
    червена бабичка :)

    Коментиран от #41

    11:40 04.08.2026

  • 31 Уточнение

    1 1 Отговор
    Казано от теб означава, че трябва да се притесняваме!!!
    Изпрати своите деца да се бият+ теб

    11:40 04.08.2026

  • 32 Само че

    4 0 Отговор
    Нема да гласувам за теб

    11:41 04.08.2026

  • 33 Невероятни нищожества ей

    5 0 Отговор
    Ела вика Овчаров да видиш за 2 милиона евро само от март кви камънаци изровихме и що гора унищожихме

    11:41 04.08.2026

  • 34 Поп киро КГБ-то

    6 1 Отговор
    Лазещата пред полковник Гундяев е дала хиляди паспорти на руски и сръбски бандити, което пряко заплашва националната сигурност на страната.

    11:41 04.08.2026

  • 35 Алекса

    2 0 Отговор
    Браво на Мафиотова ! Много е добра !

    11:41 04.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":

    ДАНС и ДАР играят важна роля в изграждането и поддържането на българския олигархичен модел. Заедно с Прокуратурата, разбира се. Няма друга европейска страна с толкова старателно изградена олигархия - и то на конституционна основа - парламентарна република, но с вицепрезидент, парламентарно управление със служебни правителства, взаимно сдържане и баланс между трите власти с Напълно Независим (НН) Главен прокурор, гражданско участие във Властта без индивидуална конституционна жалба и граждански квоти в независимите институции и др. Така Европа може да наблюдава развитието на олигархичния (руски) модел на живо - и може би това е нашата роля в напредъка на човечеството - ОПИТЕН ПОЛИГОН.

    11:43 04.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Няма да станем Задунайска губерния

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !":

    Защото днешната Русия на Путин за нищо не става. Да си разкарват там картонените ракети на покривите на колите си на всеки девети май, да си обличат децата във военни униформи и да си вдигат паметници на Сталин.

    11:43 04.08.2026

  • 40 Над милиард и двеста потънаха

    4 0 Отговор
    В този Перперикон за 26 години хора ! За да се наиграе едно крадливо нищожество

    11:44 04.08.2026

  • 41 Ба бааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Няма да гласувам за нея":

    Твойта бабичка розава ли е

    11:45 04.08.2026

  • 42 бай Иван

    3 0 Отговор
    Тан , тан тъ да тън "Спорт и музика" и жълтата фланелка е за кого ? За Йотова.

    11:46 04.08.2026

  • 43 така е како

    3 0 Отговор
    България е от най-сигурните дестинации за
    чекмеджари, общ поръчкари, некадърни мързеливи връмвари калинки, крадливи шефчета, далавераджии

    няма никакви заплахи за техните си им далаверки и свободата им

    11:48 04.08.2026

  • 44 Шматкоооо !

    3 1 Отговор
    Не познаваш викаш друго място в Европа като тоя баир а? Па слез само 110 км. на юг и ши познаеш и 4 пъти по голям баир !

    11:49 04.08.2026

  • 45 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    3 1 Отговор
    Ако не сте разбрали покрай останалия тюрлюгювеч.
    кРадев е прокарал решение на Министерския съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията за газ и нефт в находището „Хан Тервел“.
    Та, какво той казваше, че пишело в оня секретен протокол за замразяването на БОТАШ?

    Йотова сега ще се чуди на колене ли да застава пред руслямистите или да слага забрадка пред ислямистите.

    11:49 04.08.2026

  • 46 Йотова или е слънчасала

    7 1 Отговор
    Или си е глупендер по рождение.
    От нея нищо задълбочено не съм чула!
    Заучени фрази, казани с равен тон и не на място!

    11:50 04.08.2026

  • 47 между сръбска и украйна сме

    1 0 Отговор
    а те са с известни военни склонности . тая година едва ли ще става у нас тероризам или нападение . по морето доплуват дронове, мазут, измрели животни , и има по някой аварирал кораб . 9 хазартни изрелци бяха измрели от ливанец с дълга коса . но идват други да играят . със зависимости . тук има битова престъпност . петрохан, заготото , ами сигурно такава пак ще има .

    11:52 04.08.2026

  • 48 Дух от Перперикон

    4 0 Отговор
    Ех ,този подмазващ Овчаров бърза да осигури парички.На където духа вятъра той е там.А за историята на Перперикон съчинител е пак Овчаров.Да копаят хората ,но какво е само той съчинява.Цялата световна история сложи в този град.Другите археолози пасти да ядат,каквото и да намират няма значение,Овчаров е готов на всичко дори и шаман докара.

    11:53 04.08.2026

  • 49 Цялата президентска институция

    4 1 Отговор
    е излишна! Отделно се чудя кой ще е тоя който за това недоразумение би гласувал и какви точно могат да са му мотивите

    Коментиран от #58

    11:54 04.08.2026

  • 50 ИВАН

    5 1 Отговор
    Супер противна, не че и другите ни политици са цвете.

    Коментиран от #67

    11:55 04.08.2026

  • 51 Весело

    3 1 Отговор
    Спрете да я показвате тази "червена" ве.. щица. Ако бг стадото има малко мозъчна, този няма да спечели избори дори за кмет на пернишко село, камо ли за президент. Но се опасявам, че бг стадото няма мозък.

    Вожда на БСП Крум Зарков, първо да накара тази "червена" ве..щица да каже какво и мнението за "плоския данък", "плоското" 20% ДДС и сегашната осигурително-данъчна система, за 20 заплати бонус при пенкиониране на милиционири, фатмаци, прокурори, съдии, въздушни диспечери ...

    Новото БСП, като старото, на думи за социализъм, но на практища за див капитаризъм и данъчни привилегии за богатите.

    Не мога да проумея защо у нас простите мизерници вече 36 години гласуват най-вече за "червени" милионери като: Първанов, Станишев, Мая Манолова, Гергов, Нинова, Радев, Зарков, ...

    11:56 04.08.2026

  • 52 Истината е че не само за тая архиология

    2 0 Отговор
    и за оня другия с пингвините пимпирата, .... но и за всички псевдокултурници държавното субсидиране трябва да бъде прекратено ! Тея ей минаха бройката от 600 000 безполезника на държавна хранилка

    11:59 04.08.2026

  • 53 Факт

    2 4 Отговор
    Вие русофилите сте единствената заплаха за България!

    Коментиран от #65

    12:02 04.08.2026

  • 54 За пенсии, майки и инвалиди

    4 0 Отговор
    Пари няма .. но видиш ли тая щяла да НЕ допусне да бъдат замразени средствата за българската археология и музеите...

    12:03 04.08.2026

  • 55 Вземай шматко милиарди кредити

    4 0 Отговор
    и на Перперикона и Пимпирата ги давай че да се донаиграят хубавичко. Ама пръщиш от мозък

    12:05 04.08.2026

  • 56 Ти пита ли го ма тоя Овчаров

    4 1 Отговор
    Колко ни струваше на нас от данъците ни само миналогодишната му разходка във Африка? А?

    12:08 04.08.2026

  • 57 Да каже също

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Всяка живинка е":

    и за еврейския агресор.

    12:09 04.08.2026

  • 58 Знайко

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Цялата президентска институция":

    Много е просто за разбиране, но като разбереш какво е това зад фасадата на системата. Няма мислене, няма лично мнение, правят каквото разпопеди биг Боса. Ако не правят каквото каже Боса, в кочината не ги допускат да пльоскат от коритото с помията. Изпълняваш каквото ти кажат пльоскаш и стоиш на топло, а лятото в Гърция на море. Не изпълняваш не пльоскаш, мръзнеш и гледаш бетонопието ама само по ТВ.

    Това не са партии, това са мафии, изборите ги печели този, който каже боса на мафията.

    Това не 6,5 млн разумни избиратили, това са 4 млн мафиоти, правятхщаквото им каже боса на тяхната мафия.

    12:09 04.08.2026

  • 59 Не зависи

    1 1 Отговор
    от йоцата. Само лапнишараните муньови й вярват

    12:10 04.08.2026

  • 60 Отвратен

    3 1 Отговор
    Йотова нямаш нищо в главата!

    12:10 04.08.2026

  • 61 Единственият плюс за Йотова

    2 0 Отговор
    е че не е някакво 25-30 годишно пишлеме. Нищо друго няма

    12:14 04.08.2026

  • 62 Чудо голямо

    3 0 Отговор
    Македонците пък "открили" 4 египетски пирамиди, макериди...

    12:17 04.08.2026

  • 63 Колко им е надника

    3 0 Отговор
    На тея "археолозите" с потурите ?

    12:18 04.08.2026

  • 64 Скален град

    1 0 Отговор
    ама дръжки.

    12:20 04.08.2026

  • 65 факт от факти

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Факт":

    Видяхме ви вас жидофилите за 37 год. какво направихте с България, разпарчетосахте я и я разпродадохте, затова по добре си затваряй вонящата уста.

    12:21 04.08.2026

  • 66 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Гледах новините .Защо бе хора Отрязахте Овчаров?Той ще получи нервна криза.Ха,ха ,че и двете телевизии го Отрязахте ,той толкова се стара пак да е в центъра .

    12:22 04.08.2026

  • 67 Бъркаш

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "ИВАН":

    Плевню беше по-противна.

    12:22 04.08.2026

  • 68 Малка заплаха ли е

    2 1 Отговор
    Йотова!

    12:24 04.08.2026

  • 69 непротестиращ

    2 0 Отговор
    Верваме ти! Ще ни защититиш от иранските удари! Направо ще отклониш ракетите!

    12:28 04.08.2026

  • 70 Питам

    1 0 Отговор
    И какво стана,нали нещо пак голямо щеше да закрива този Овчаров?

    12:44 04.08.2026

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