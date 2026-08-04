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Агресивен шофьор помете два автомобила край Шереметя

Агресивен шофьор помете два автомобила край Шереметя

4 Август, 2026 08:22 758 11

  • шереметя-
  • катастрофа-
  • мерки

Малко по-късно на същия пътен участък, но в района на лясковското село Добри дял, е регистриран втори, този път фатален инцидент

Агресивен шофьор помете два автомобила край Шереметя - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Серия от тежки пътнотранспортни произшествия със загинал и ранени парализира движението по главния път София - Варна в района на Велико Търново в началото на тази седмица, съобщават от NOVA. Най-сериозните инциденти са регистрирани край селата Шереметя и Добри дял, като основната причина за кървавата статистика в първите дни на август са несъобразената скорост, агресивното поведение и внезапно влошено здравословно състояние на водачите.

Първият тежък сблъсък се е разиграл край великотърновското село Шереметя, където водач с демонстративно и опасно поведение зад волана се е обърнал по таван, помитайки друг лек автомобил и лекотоварен камион. Очевидецът на произшествието Ева Керанова разказва, че неадекватното поведение на шофьора е започнало още в рамките на града.

„Бях свидетел на тотално неадекватно поведение още от първите кръстовища. Опита се да ми отнеме предимството, направи забранена маневра и изпреварваше в населено място с несъобразена скорост“, заявява Керанова.

По думите ѝ агресията на пътя е продължила и извън населеното място.

„Направи опит да ме изпревари отдясно, след което се опита да ме засече. Видях в огледалото, че палеше цигара от цигара и жестикулираше. Беше очевидно неадекватен“, допълва очевидката. Тя уточнява, че е възнамерявала да подаде сигнал на телефон 112, но секунди по-късно е видяла пушек от вече катастрофиралия автомобил. За щастие при тази катастрофа няма човешки жертви.

Въпреки твърденията на свидетели, че шофьорът е миришел силно на алкохол, от МВР - Велико Търново съобщават, че официалната проба на водача за употреба на спиртни напитки е отрицателна.

Малко по-късно на същия пътен участък, но в района на лясковското село Добри дял, е регистриран втори, този път фатален инцидент. На шофьор на лек автомобил внезапно му е прилошало, вследствие на което машината е навлязла в лентата за насрещно движение и се е ударила челно в ТИР. При жестокия сблъсък с тежкотоварния автомобил е загинал един човек. ТИР-ът е понесъл сериозни материални щети в предната си част, а движението в участъка е било блокирано за часове.

„Хората трябва да бъдат по-съсредоточени на пътя. Да не се разсейват. Агресията не е начин, както и високата скорост не е начин да стигнеш по-бързо от точка А до точка Б“, призовава Ева Керанова след преживения шок.

Трафикът към морето и засиленото движение през август продължават да вземат своите жертви. По неофициална информация във вторник сутринта е регистриран нов инцидент с обърнат по таван автомобил в Прохода на Републиката, малко след град Гурково в посока Велико Търново.

Отделно от тези инциденти е регистриран и случай с пострадал колоездач, при когото е отчетена положителна проба за алкохол. Институциите призовават за повишено внимание, спазване на дистанция и избягване на рискови маневри в условията на натоварен летен трафик.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ганчо агресивния гъзар

    2 2 Отговор
    карам си беимвйето и ма боли куря!!!

    08:24 04.08.2026

  • 2 герберастията

    4 1 Отговор
    е коварна болест

    08:24 04.08.2026

  • 3 гръндж

    1 2 Отговор
    Агресивен шофьор помете с метлата си два автомобила край село Шереметя.Ше ги мета!

    08:26 04.08.2026

  • 4 муцунка

    2 0 Отговор
    Плъшок.

    08:31 04.08.2026

  • 5 чайка

    7 0 Отговор
    Стига ни занимавали с тия катастрофи почасово, интересува ме колко наркодилъри са арестувани, колко кражби са разкрити, а не колко снимки са направили МВР от храстите

    08:31 04.08.2026

  • 6 kоkорчо 💋🍌

    1 0 Отговор
    "ше ги ометя"
    тъй е казал

    08:39 04.08.2026

  • 7 1488

    2 0 Отговор
    всеки циганин с бмв
    всяка циганка с чаве

    08:40 04.08.2026

  • 8 Васил

    0 0 Отговор
    Поредното доказателство че не скоростта е проблем а сивите клетки в главата.

    08:40 04.08.2026

  • 9 не се научават . вдигат глоби, купуват

    1 0 Отговор
    камери . а така тези шофьори освен глоби няма какво да учат . в америка е различно . причини, анализи и изводи . после пак има нарушения ама са по умни . карат от 17 годишни . аз съм виждал шофери на 95 години . за 50 години каране всеки има участие в птп . става свидетел на стотици хиляди катастрофи . всеки се разбива - влак, совалка, тир , кораб , самолет . слагат ограничение 50 а колата вдига 260 . защо . самия трафик пресича траекториите на колите . бутат се . поне хващат тировете без гуми и спирачки .

    08:42 04.08.2026

  • 10 Пасивно агресивна

    0 1 Отговор
    Очевидката също не е много адекватна май.

    08:46 04.08.2026

  • 11 На всяка крачка цари несправедливост

    0 0 Отговор
    Затова стават и катастрофите , напълно умишлените убийства с кучета с пуми с мечки и с земноводни. Болестите Наводненията и Пожарите и дори пресъхването на Дунав защото водите на Дунав къде са водите ?!?

    08:46 04.08.2026

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