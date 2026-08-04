Агресивен шофьор помете два автомобила край Шереметя

Серия от тежки пътнотранспортни произшествия със загинал и ранени парализира движението по главния път София - Варна в района на Велико Търново в началото на тази седмица, съобщават от NOVA. Най-сериозните инциденти са регистрирани край селата Шереметя и Добри дял, като основната причина за кървавата статистика в първите дни на август са несъобразената скорост, агресивното поведение и внезапно влошено здравословно състояние на водачите.

Първият тежък сблъсък се е разиграл край великотърновското село Шереметя, където водач с демонстративно и опасно поведение зад волана се е обърнал по таван, помитайки друг лек автомобил и лекотоварен камион. Очевидецът на произшествието Ева Керанова разказва, че неадекватното поведение на шофьора е започнало още в рамките на града.

„Бях свидетел на тотално неадекватно поведение още от първите кръстовища. Опита се да ми отнеме предимството, направи забранена маневра и изпреварваше в населено място с несъобразена скорост“, заявява Керанова.

По думите ѝ агресията на пътя е продължила и извън населеното място.

„Направи опит да ме изпревари отдясно, след което се опита да ме засече. Видях в огледалото, че палеше цигара от цигара и жестикулираше. Беше очевидно неадекватен“, допълва очевидката. Тя уточнява, че е възнамерявала да подаде сигнал на телефон 112, но секунди по-късно е видяла пушек от вече катастрофиралия автомобил. За щастие при тази катастрофа няма човешки жертви.

Въпреки твърденията на свидетели, че шофьорът е миришел силно на алкохол, от МВР - Велико Търново съобщават, че официалната проба на водача за употреба на спиртни напитки е отрицателна.

Малко по-късно на същия пътен участък, но в района на лясковското село Добри дял, е регистриран втори, този път фатален инцидент. На шофьор на лек автомобил внезапно му е прилошало, вследствие на което машината е навлязла в лентата за насрещно движение и се е ударила челно в ТИР. При жестокия сблъсък с тежкотоварния автомобил е загинал един човек. ТИР-ът е понесъл сериозни материални щети в предната си част, а движението в участъка е било блокирано за часове.

„Хората трябва да бъдат по-съсредоточени на пътя. Да не се разсейват. Агресията не е начин, както и високата скорост не е начин да стигнеш по-бързо от точка А до точка Б“, призовава Ева Керанова след преживения шок.

Трафикът към морето и засиленото движение през август продължават да вземат своите жертви. По неофициална информация във вторник сутринта е регистриран нов инцидент с обърнат по таван автомобил в Прохода на Републиката, малко след град Гурково в посока Велико Търново.

Отделно от тези инциденти е регистриран и случай с пострадал колоездач, при когото е отчетена положителна проба за алкохол. Институциите призовават за повишено внимание, спазване на дистанция и избягване на рискови маневри в условията на натоварен летен трафик.