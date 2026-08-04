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Чешмяната вода в гръцкия курорт Сивири е обявена за негодна за консумация

Чешмяната вода в гръцкия курорт Сивири е обявена за негодна за консумация

4 Август, 2026 11:27 644 3

  • гърция-
  • сивири-
  • негодна-
  • консумация

Властите в община Касандра призоваха жители и туристи да не използват водата за пиене, готвене и миене на зъбите заради установено микробиологично замърсяване.

Чешмяната вода в гръцкия курорт Сивири е обявена за негодна за консумация - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Властите в община Касандра на гръцкия полуостров Халкидики временно обявиха чешмяната вода в курортното селище Сивири за негодна за консумация, след като лабораторни изследвания на проба от питейната вода във водоснабдителната мрежа са установили наличие на микробиологични показатели, които могат да представляват риск за здравето, съобщава ProtoThema, предава News.bg.

Предстои цялостна дезинфекция на водопроводната мрежа чрез хлориране, последвана от повторно вземане на проби и нови лабораторни анализи. Властите ще извършат и проверка, за да установят причините, довели до микробиологичното замърсяване.

До приключването на всички проверки и официалното потвърждение, че водата е безопасна, жителите и туристите са призовани да не използват чешмяна вода за пиене, готвене и миене на зъбите.

Като предпазна мярка властите препоръчват използването на бутилирана вода или вода, която е била достатъчно дълго преварена.

От община Касандра увериха, че ще публикуват нова информация веднага след получаването на резултатите от повторните лабораторни изследвания, които трябва да покажат дали водата вече е безопасна за употреба.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    5 0 Отговор
    в цяла българия е негодна

    11:39 04.08.2026

  • 2 Бутилираната

    4 0 Отговор
    Вода в гръцко е десет пъти по евтина от в бълхарско. Спокойно.

    Коментиран от #3

    11:54 04.08.2026

  • 3 Мда-даааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бутилираната":

    Пакет от 6 бутилки литър и половина Загори е 2 евро.

    12:19 04.08.2026

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