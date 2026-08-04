Политолози: Йотова е фаворит, а забавянето на Гюров може да се окаже решаващо

Политолозите Мария Пиргова, Милен Любенов и Любомир Стефанов се обединиха около тезата, че предстоящите президентски избори ще бъдат не само битка за „Дондуков“ 2, но и ключов тест за състоянието и бъдещото пренареждане на партийната система. Според тях Илияна Йотова влиза в надпреварата със силни позиции, докато основната интрига остава кой ще се превърне в неин реален опонент на балотаж. Сред възможните сценарии в студиото на „Здравей, България“ по Нова ТВ те откроиха кандидатура на Андрей Гюров, евентуалното включване на Костадин Костадинов и трудния избор пред ГЕРБ - дали да издигне собствен претендент, да търси обща кандидатура с ПП-ДБ или да подкрепи чужда номинация.

Мария Пиргова прогнозира категорична победа за Илияна Йотова, но подчерта, че президентският вот ще има значение и за бъдещото подреждане на партийната система. „Победата на Илияна Йотова на предстоящите президентски избори изглежда почти сигурна, а по-голямата интрига ще бъде около второто място и евентуалния ѝ съперник на балотаж“, заяви тя. Според политолога партиите ще използват кампанията, за да мобилизират структурите си и да проверят реалното си политическо влияние.

"Президентските избори ще преминат и през преструктуриране на партийната система. Партиите ще стягат редиците си и ще се опитат да видят кой къде ще се подреди“, посочи Пиргова.

Тя смята, че възможна кандидатура на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов може да промени изцяло логиката на надпреварата. „Ако Костадинов се кандидатира, може да се стигне до сценарий, подобен на този от 2006 г., когато Волен Сидеров отиде на балотаж с Георги Първанов“, прогнозира Пиргова.