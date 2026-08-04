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Политолози: Йотова е фаворит, а забавянето на Гюров може да се окаже решаващо

Политолози: Йотова е фаворит, а забавянето на Гюров може да се окаже решаващо

4 Август, 2026 09:46 865 39

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президентски избори

Според тях това, че името на Борисов за първи път е посочено официално в доклад на OFAC остава с политическите последици

Политолози: Йотова е фаворит, а забавянето на Гюров може да се окаже решаващо - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Политолозите Мария Пиргова, Милен Любенов и Любомир Стефанов се обединиха около тезата, че предстоящите президентски избори ще бъдат не само битка за „Дондуков“ 2, но и ключов тест за състоянието и бъдещото пренареждане на партийната система. Според тях Илияна Йотова влиза в надпреварата със силни позиции, докато основната интрига остава кой ще се превърне в неин реален опонент на балотаж. Сред възможните сценарии в студиото на „Здравей, България“ по Нова ТВ те откроиха кандидатура на Андрей Гюров, евентуалното включване на Костадин Костадинов и трудния избор пред ГЕРБ - дали да издигне собствен претендент, да търси обща кандидатура с ПП-ДБ или да подкрепи чужда номинация.

Мария Пиргова прогнозира категорична победа за Илияна Йотова, но подчерта, че президентският вот ще има значение и за бъдещото подреждане на партийната система. „Победата на Илияна Йотова на предстоящите президентски избори изглежда почти сигурна, а по-голямата интрига ще бъде около второто място и евентуалния ѝ съперник на балотаж“, заяви тя. Според политолога партиите ще използват кампанията, за да мобилизират структурите си и да проверят реалното си политическо влияние.

"Президентските избори ще преминат и през преструктуриране на партийната система. Партиите ще стягат редиците си и ще се опитат да видят кой къде ще се подреди“, посочи Пиргова.

Тя смята, че възможна кандидатура на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов може да промени изцяло логиката на надпреварата. „Ако Костадинов се кандидатира, може да се стигне до сценарий, подобен на този от 2006 г., когато Волен Сидеров отиде на балотаж с Георги Първанов“, прогнозира Пиргова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 24 Отговор
    Фаворит е г-н Нейчев, а измежду Йотова и Гюров ще се реши кой ще иде на балотаж.

    Коментиран от #5

    09:55 04.08.2026

  • 2 Коня Е Отдавна !

    21 5 Отговор
    В Ряката !

    Което означава !

    Че Тук Държава !

    Няма !

    10:02 04.08.2026

  • 3 бай Сандо

    10 20 Отговор
    Перуката и припечения нямат шансове.Първия е мазник,а втория отвратителен гаден тип.Г-жа Йотова е по-малкото зло както казва народа.Образована,подготвена и добре стои на екран.Другото са пълни глупости.

    Коментиран от #6, #24, #37

    10:04 04.08.2026

  • 4 Пука Ми !

    9 1 Отговор
    Нищо Не Зависи От Мен !

    А От Феодалите На България !

    10:05 04.08.2026

  • 5 Европеец

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Е , ако това са само кандидатите ще си остана вкъщи.....

    10:05 04.08.2026

  • 6 Вземи !

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "бай Сандо":

    Да Си Смениш !

    И Мозъка !

    Не Само Кръвта !

    10:06 04.08.2026

  • 7 Докога ?

    9 1 Отговор
    Такива Келеши !

    Ще се Раждат !

    В България ?

    Колко Ви Платиха ?

    10:09 04.08.2026

  • 8 Туман

    6 21 Отговор
    Ще гласувам за Йотова, не ми харесва, но сравнена с останалите клоуни е направо топ.

    Коментиран от #19

    10:10 04.08.2026

  • 9 Да ти имам акъла

    16 3 Отговор
    и фаворита , другарке !

    10:12 04.08.2026

  • 10 Йотова не е за тази работа...

    15 4 Отговор
    много зависимости , много брачеди, комунист -колеги, и силна олигархична зависимост
    Аферата "Алегперов -Лукойл" е сигнал, че и нея вече я тресе "олигархичната болест"!!!
    Путин така дойде на власт,Орбан така се самоназначи,Румен Радев стана Президент на РБ,
    "Бате Румен" направо каза аз съм олигарх, не го пипайте мой човек е Алегперов!
    Е каква да е Йотова тогава???... Независима Принцеса, или Алис в страна на Чудесата!!!

    10:13 04.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Не мисля така

    7 3 Отговор
    Г-жа Йотова не печели гласът ми.
    Време е за "Пряка Демокрация" и "Движение на непартийните".

    10:14 04.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не мога да разбера

    13 4 Отговор
    Ужким българите са що годе грамотна нация -

    откъде им идва идеята да изберат Йотова или Гюров за президент ...

    И двамата са доказали се неможачи ...

    10:14 04.08.2026

  • 15 ШЕФА

    13 2 Отговор
    Този платен да рекламира Идиотова вампир не слиза от сутрин до вечер от екрана !

    10:15 04.08.2026

  • 16 така е

    11 3 Отговор
    Моят фаворит НЕ Е Йотова! Ще гласувам против, като протест, срещу самолетите в Безмер!

    10:15 04.08.2026

  • 17 Специалист

    4 3 Отговор
    Кво става Има ли мъже в тази държава да излезнат против Йотова.Един вече се отказа Даниел Вълчев.Другите мишкуват.Борисов Василев Мирчев Гюров Пеевски кандидатствайте народа за когото работите ще си го каже

    10:18 04.08.2026

  • 18 пиргова

    8 2 Отговор
    комунистически отпадък кой те пита?

    10:21 04.08.2026

  • 19 Баа ..."топ" ама ...ама като поп!!!

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Туман":

    Никой не знае , на кой слугува , на
    милиардите изсмукани от народа!!!
    Вече няма" БКП" няма независими!!!
    Близо до Гундяев, далече от България!!!
    Днеска е "Римлянка" , кандидат Президент на БГ , на Перперикон!!!
    И тя имане търси???

    10:21 04.08.2026

  • 20 тя мария предния път позна за радев

    2 2 Отговор
    спечели на изборите . явно някой и подшушва как клони електората на масите . намалелите проценти на опозицията - нова дпс и герберите не им дават много гласност за много кандидати . от сглобките няма да е татко петко или брата на алексей . петроханците с дебетата няма да вдигат кандидати . а радев не ще да е президент . от невлезлите в парламента не се сещам за кандидат . следователно се изчаква . ще пускат по нещо за кандидат йотова 1 месец а после ще и сложат конкуренти . дали ще има жена . ами не . йотова срещу манолова няма да е .

    Коментиран от #38

    10:24 04.08.2026

  • 21 Йотова !

    6 2 Отговор
    Рапорт Даден !

    Рапорт !

    Приет !

    Дап Живеее Комсомола !

    10:27 04.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хихи

    4 3 Отговор
    Гюров може да спечели само, като вице на Емили Тротинетката....
    ако Кауфланд не издигнат двойката Христо Стоичков.ДАРА! Тогава и Йотова, ще го отнесе...

    10:33 04.08.2026

  • 24 Смехоран

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "бай Сандо":

    А ако идеш на раб.място на мъжът й,ще останеш втрещен колко работи.Изобщо ще видиш интересна гледка.От пристигането,до тръгването от болницата.И ще се питаш зящо охрана щъка около него.И защо плащаме ние.

    10:34 04.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 2 Отговор
    ТАZИ ФАЛШИВА "ПРОФЕСОР"КА Е КАТО ..................... ЧОРАПА (ФАЛШИВ ГЕРОЙ) ........................ ФАКТ !

    10:39 04.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 избирател

    2 1 Отговор
    драги ми политолози стига сте се джавкали всичко е решено другарката йотова президент и комунистите превземат власта на 100 процента

    10:43 04.08.2026

  • 31 анонимен

    3 2 Отговор
    Тази прогноза по поръчка на митрофанова ли е!!!!

    10:45 04.08.2026

  • 32 смях в залата

    2 1 Отговор
    Върви скъпа кампания включително и със средства от президентството. По време на официалната кампания Йотова трябва да излезе в отпуск. Интересно е как ще се случи. Кой ще я замества в президентството.

    Коментиран от #36

    10:46 04.08.2026

  • 33 Пиргова

    2 0 Отговор
    Тъкмо взех да я уважавам , защото начука канчето на оная коларовата и тя взе че ме разочарова в кой отбор играе. Мислех че е нещо повече но не е .

    Коментиран от #35

    10:49 04.08.2026

  • 34 Ти си

    2 0 Отговор
    Почна от далече промиване на мозъци и създаване на внушения че видите ли по-добра кандидатура за президент от Йотова няма ! Но ако се върнем към култовото изказване на Борисов за избор на президент ще се окаже че има много други достойни за поста!
    Мислете преди да гласувате за да не се получи същото като с Радев от 19 април а после олеле ......

    10:50 04.08.2026

  • 35 тая е

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пиргова":

    болшевишко говедо!!!

    10:51 04.08.2026

  • 36 Кога са спазили закона че сега ....

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "смях в залата":

    Изборите трябваше отдавна да са проверени още в началото на пролетта .

    10:52 04.08.2026

  • 37 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "бай Сандо":

    Колега , това с по-малкото зло си е типичен стокхолмски синдром !

    10:53 04.08.2026

  • 38 Кой е този

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "тя мария предния път позна за радев":

    Брата на Алексей че не се сещам.

    10:55 04.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

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