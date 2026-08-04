Политолози: Йотова е фаворит, а забавянето на Гюров може да се окаже решаващо

Политолозите Мария Пиргова, Милен Любенов и Любомир Стефанов се обединиха около тезата, че предстоящите президентски избори ще бъдат не само битка за „Дондуков“ 2, но и ключов тест за състоянието и бъдещото пренареждане на партийната система. Според тях Илияна Йотова влиза в надпреварата със силни позиции, докато основната интрига остава кой ще се превърне в неин реален опонент на балотаж. Сред възможните сценарии в студиото на „Здравей, България“ по Нова ТВ те откроиха кандидатура на Андрей Гюров, евентуалното включване на Костадин Костадинов и трудния избор пред ГЕРБ - дали да издигне собствен претендент, да търси обща кандидатура с ПП-ДБ или да подкрепи чужда номинация.
Мария Пиргова прогнозира категорична победа за Илияна Йотова, но подчерта, че президентският вот ще има значение и за бъдещото подреждане на партийната система. „Победата на Илияна Йотова на предстоящите президентски избори изглежда почти сигурна, а по-голямата интрига ще бъде около второто място и евентуалния ѝ съперник на балотаж“, заяви тя. Според политолога партиите ще използват кампанията, за да мобилизират структурите си и да проверят реалното си политическо влияние.
"Президентските избори ще преминат и през преструктуриране на партийната система. Партиите ще стягат редиците си и ще се опитат да видят кой къде ще се подреди“, посочи Пиргова.
Тя смята, че възможна кандидатура на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов може да промени изцяло логиката на надпреварата. „Ако Костадинов се кандидатира, може да се стигне до сценарий, подобен на този от 2006 г., когато Волен Сидеров отиде на балотаж с Георги Първанов“, прогнозира Пиргова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #5
09:55 04.08.2026
2 Коня Е Отдавна !
Което означава !
Че Тук Държава !
Няма !
10:02 04.08.2026
3 бай Сандо
Коментиран от #6, #24, #37
10:04 04.08.2026
4 Пука Ми !
А От Феодалите На България !
10:05 04.08.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Трол":Е , ако това са само кандидатите ще си остана вкъщи.....
10:05 04.08.2026
6 Вземи !
До коментар #3 от "бай Сандо":Да Си Смениш !
И Мозъка !
Не Само Кръвта !
10:06 04.08.2026
7 Докога ?
Ще се Раждат !
В България ?
Колко Ви Платиха ?
10:09 04.08.2026
8 Туман
Коментиран от #19
10:10 04.08.2026
9 Да ти имам акъла
10:12 04.08.2026
10 Йотова не е за тази работа...
Аферата "Алегперов -Лукойл" е сигнал, че и нея вече я тресе "олигархичната болест"!!!
Путин така дойде на власт,Орбан така се самоназначи,Румен Радев стана Президент на РБ,
"Бате Румен" направо каза аз съм олигарх, не го пипайте мой човек е Алегперов!
Е каква да е Йотова тогава???... Независима Принцеса, или Алис в страна на Чудесата!!!
10:13 04.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Не мисля така
Време е за "Пряка Демокрация" и "Движение на непартийните".
10:14 04.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не мога да разбера
откъде им идва идеята да изберат Йотова или Гюров за президент ...
И двамата са доказали се неможачи ...
10:14 04.08.2026
15 ШЕФА
10:15 04.08.2026
16 така е
10:15 04.08.2026
17 Специалист
10:18 04.08.2026
18 пиргова
10:21 04.08.2026
19 Баа ..."топ" ама ...ама като поп!!!
До коментар #8 от "Туман":Никой не знае , на кой слугува , на
милиардите изсмукани от народа!!!
Вече няма" БКП" няма независими!!!
Близо до Гундяев, далече от България!!!
Днеска е "Римлянка" , кандидат Президент на БГ , на Перперикон!!!
И тя имане търси???
10:21 04.08.2026
20 тя мария предния път позна за радев
Коментиран от #38
10:24 04.08.2026
21 Йотова !
Рапорт !
Приет !
Дап Живеее Комсомола !
10:27 04.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хихи
ако Кауфланд не издигнат двойката Христо Стоичков.ДАРА! Тогава и Йотова, ще го отнесе...
10:33 04.08.2026
24 Смехоран
До коментар #3 от "бай Сандо":А ако идеш на раб.място на мъжът й,ще останеш втрещен колко работи.Изобщо ще видиш интересна гледка.От пристигането,до тръгването от болницата.И ще се питаш зящо охрана щъка около него.И защо плащаме ние.
10:34 04.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЕДГАР КЕЙСИ
10:39 04.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 избирател
10:43 04.08.2026
31 анонимен
10:45 04.08.2026
32 смях в залата
Коментиран от #36
10:46 04.08.2026
33 Пиргова
Коментиран от #35
10:49 04.08.2026
34 Ти си
Мислете преди да гласувате за да не се получи същото като с Радев от 19 април а после олеле ......
10:50 04.08.2026
35 тая е
До коментар #33 от "Пиргова":болшевишко говедо!!!
10:51 04.08.2026
36 Кога са спазили закона че сега ....
До коментар #32 от "смях в залата":Изборите трябваше отдавна да са проверени още в началото на пролетта .
10:52 04.08.2026
37 Луд Скайуокър
До коментар #3 от "бай Сандо":Колега , това с по-малкото зло си е типичен стокхолмски синдром !
10:53 04.08.2026
38 Кой е този
До коментар #20 от "тя мария предния път позна за радев":Брата на Алексей че не се сещам.
10:55 04.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.