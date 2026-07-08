Румен Радев обсъди с Бабиш потенциала за разширяване на сътрудничество в отбраната и енергетиката с Чехия

Министър-председателят Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО.
Последиците от войната в Украйна за европейските страни, енергийната диверсификация в Централна и Източна Европа, както и теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Чехия, също бяха сред акцентите на срещата.
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Много
12:39 08.07.2026
2 Умен и способен е
Отлично !!!
Коментиран от #12
12:40 08.07.2026
3 Лост
Коментиран от #4
12:41 08.07.2026
4 Щанга
До коментар #3 от "Лост":Крадев най-много да прати момчето с наудобните сайтове на дълъг "курорт", ако ме разбираш какво имам предвид.
12:43 08.07.2026
5 Вярна е поговорката, която гласи, че
Коментиран от #13
12:48 08.07.2026
6 Чехия обмисля
12:49 08.07.2026
7 Фигуранта
12:53 08.07.2026
8 Циганата от тос телевизор
12:53 08.07.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #10
12:57 08.07.2026
10 Ще му поискаме пак оставката!
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Не сме го упълномощавали да коментира такива теми!
13:02 08.07.2026
11 По- важно е
Дали да не е ивица от Черно море, че да има къде да се ципуркат чаахкините!
13:17 08.07.2026
12 Умен и способен
До коментар #2 от "Умен и способен е":Само където не е български!
Украйна е неговата родина!
България тъне в мизерия, ноооо ще помагаме на Украйна по всички направления!
13:22 08.07.2026
13 Тц! Не е българско
До коментар #5 от "Вярна е поговорката, която гласи, че":руско е!!! Ако не вярваш питай го. И .айка няма "тях червеното знаме ги ражда"!!!
13:26 08.07.2026
14 Звездния Час За Радев !
О !
--
се !
--
Ре !
Няма !
Да Спре !
13:54 08.07.2026