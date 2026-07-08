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Румен Радев обсъди с Бабиш потенциала за разширяване на сътрудничество в отбраната и енергетиката с Чехия

Румен Радев обсъди с Бабиш потенциала за разширяване на сътрудничество в отбраната и енергетиката с Чехия

8 Юли, 2026 12:37 631 14

  • румен радев-
  • чехия-
  • андрей бабиш

Разговорът се проведе в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО

Румен Радев обсъди с Бабиш потенциала за разширяване на сътрудничество в отбраната и енергетиката с Чехия - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев обсъди с премиера на Чехия Андрей Бабиш потенциала за разширяване на двустранното сътрудничество в отбраната и енергетиката. Разговорът се проведе в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО.

Последиците от войната в Украйна за европейските страни, енергийната диверсификация в Централна и Източна Европа, както и теми от дневния ред на двустранните отношения между България и Чехия, също бяха сред акцентите на срещата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Много

    3 2 Отговор
    конкретна информация !

    12:39 08.07.2026

  • 2 Умен и способен е

    1 9 Отговор
    Българска премиер !
    Отлично !!!

    Коментиран от #12

    12:40 08.07.2026

  • 3 Лост

    11 0 Отговор
    Радев да види онова момче със сайта да му покаже бялата мафия как точи здравната каса, а не да искат пари от осигуровки 🖕

    Коментиран от #4

    12:41 08.07.2026

  • 4 Щанга

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Лост":

    Крадев най-много да прати момчето с наудобните сайтове на дълъг "курорт", ако ме разбираш какво имам предвид.

    12:43 08.07.2026

  • 5 Вярна е поговорката, която гласи, че

    9 1 Отговор
    "Красатвите магарета през девет баира се намират"! За тези двете на снимката става дума! За голям срам и резил на великата ин някога държаав, магарето вляво е българско!

    Коментиран от #13

    12:48 08.07.2026

  • 6 Чехия обмисля

    2 1 Отговор
    да си продаде ЕРП -тата на БГ-))

    12:49 08.07.2026

  • 7 Фигуранта

    5 0 Отговор
    По-добре да каже даде ли на оръжейното лоби данъчна ваканция!

    12:53 08.07.2026

  • 8 Циганата от тос телевизор

    4 0 Отговор
    Сичко стана паприкаш.

    12:53 08.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Радев подкрепи Тръмп за Гренландия.

    Коментиран от #10

    12:57 08.07.2026

  • 10 Ще му поискаме пак оставката!

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Не сме го упълномощавали да коментира такива теми!

    13:02 08.07.2026

  • 11 По- важно е

    5 0 Отговор
    Какво е обещал Радев да даде на чехите?
    Дали да не е ивица от Черно море, че да има къде да се ципуркат чаахкините!

    13:17 08.07.2026

  • 12 Умен и способен

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Умен и способен е":

    Само където не е български!
    Украйна е неговата родина!
    България тъне в мизерия, ноооо ще помагаме на Украйна по всички направления!

    13:22 08.07.2026

  • 13 Тц! Не е българско

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вярна е поговорката, която гласи, че":

    руско е!!! Ако не вярваш питай го. И .айка няма "тях червеното знаме ги ражда"!!!

    13:26 08.07.2026

  • 14 Звездния Час За Радев !

    1 0 Отговор
    Докът Не се !

    О !

    --

    се !

    --

    Ре !

    Няма !

    Да Спре !

    13:54 08.07.2026

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