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Почина музикантът Боян Христов

Почина музикантът Боян Христов

19 Август, 2026 07:28 1 282 28

  • почина-
  • боян христов-
  • музикант

След продължителна борба с тежко онкологично заболяване

Почина музикантът Боян Христов - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Отиде си музикантът и текстописец Боян Христов. Той почина след продължителна борба с тежко онкологично заболяване, пише nova.bg.

Дълго време Христов се бореше с болестта, а близки, приятели и колеги организираха кампания за набиране на средства в подкрепа на лечението му. Неговият приятел и състудент актьорът Даниел Пеев-Дънди дари наградата си от "Като две капки вода", за да помогне с лечението.

Близките на Христов изразиха благодарност към всички дарители и към медицинските специалисти, които са полагали грижи за него в тази дълга битка.

Боян Христов бе музикален продуцент, текстописец, певец, аранжор, вокален педагог. Работил е с едни от най-големите имена в българската поп музика - Мария Илиева, Любо Киров, Поли Генова, Хилда Казасян, Михаела Филева, Мариана Попова и др. Той е роден в Пловдив в семейството на музиканти - майка му е класически музикант, а баща му свири в група.


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  • 28 Асеновград

    0 0 Отговор
    Да почива в мир духът му.

    08:36 19.08.2026