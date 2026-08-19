Почина музикантът Боян Христов

Отиде си музикантът и текстописец Боян Христов. Той почина след продължителна борба с тежко онкологично заболяване, пише nova.bg.

Дълго време Христов се бореше с болестта, а близки, приятели и колеги организираха кампания за набиране на средства в подкрепа на лечението му. Неговият приятел и състудент актьорът Даниел Пеев-Дънди дари наградата си от "Като две капки вода", за да помогне с лечението.

Близките на Христов изразиха благодарност към всички дарители и към медицинските специалисти, които са полагали грижи за него в тази дълга битка.

Боян Христов бе музикален продуцент, текстописец, певец, аранжор, вокален педагог. Работил е с едни от най-големите имена в българската поп музика - Мария Илиева, Любо Киров, Поли Генова, Хилда Казасян, Михаела Филева, Мариана Попова и др. Той е роден в Пловдив в семейството на музиканти - майка му е класически музикант, а баща му свири в група.