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Ветровете разсейват дима от Сърбия, нови огнища в страната

Ветровете разсейват дима от Сърбия, нови огнища в страната

19 Август, 2026 04:15, обновена 19 Август, 2026 04:19 674 0

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Каква е ситуацията с пожарите у нас

Ветровете разсейват дима от Сърбия, нови огнища в страната - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обстановката с мащабните пожари на Балканите и в България остава динамична, но под контрол. След часове на задимяване и активиране на системата BG-ALERT в редица региони, качеството на въздуха започва да се подобрява, а основните вътрешни огнища са локализирани.

Нов пожар пламна между Зимница и Ветрен

Късно вечерта на 18 август е регистриран нов инцидент в Старозагорско. Пожар е избухнал в района между мъглижските села Зимница и Ветрен. Сигналът за пламнали сухи треви е подаден в 21:16 часа, като на място веднага е изпратен противопожарен екип. Към ранните часове на деня огнеборците продължават наблюдението и обработката на периметъра, за да не се допусне разрастване на огъня към горския фонд.

Овладян е големият пожар край сметището в Дупница

Локализиран е големият пожар, който по-рано през деня избухна на претоварната станция и старото градско сметище край Дупница в местността „Елез Дере“. Огънят, обхванал около 12-15 декара отпадъци и сухи треви, бе разпален от силни пориви на вятъра, което доведе до затваряне на главния път Е-79 и силно задимяване в селата Джерман и Блажиево. Причината за инцидента е късо съединение от скъсан кабел при почистване около електропровод. Пътят е отворен, а общинска техника започва запръстяване на тлеещите отпадъци.

Какво се случва с пожара край Мездра?

Ситуацията във вилната зона на град Мездра вече е нормализирана, след като пожарът бе напълно потушен след 6-часова битка. Огнената стихия изпепели близо 10 необитаеми постройки, лозя и градини, а опасността наложи превантивната евакуация на 30 деца от местна детска градина и център за лица с увреждания. На терен остават дежурни екипи, тъй като вятърът в Северозападна България продължава да създава риск от локални разпалвания на тлеещи маси.

Подобрява се качеството на въздуха след пожарите в Сърбия

Димният облак, който покри Софийската котловина, Перник и пограничните райони в резултат на над 45 активни горски пожара в Сърбия (включително в резервата „Банатски пясъци“), постепенно се разсейва. Измервателните станции и мобилните лаборатории у нас не отчитат опасни превишения на нормите на фини прахови частици (ФПЧ) и азотни оксиди.

Министерството на външните работи (МВнР) на България официално поиска детайлна информация от сръбските власти относно мащаба на стихията и своевременно предложи логистична и техническа помощ за справяне с огъня. Според Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, няма никакъв риск сръбските пожари да преминат българската граница. Вятърът вече променя посоката си и изтласква задимяването на юг.
Източник: Столична община и ГДПБЗН, отразяване в Медиапул (mediapool.bg/pozhar-v-sarbiya-zadimi-sofiya-i-okolnostite-news386628.html).


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