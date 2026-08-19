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Кабинетът ще обсъжда организацията на президентските избори

Кабинетът ще обсъжда организацията на президентските избори

19 Август, 2026 07:06 475 15

  • министерски съвет-
  • правителство-
  • заседание-
  • президентски избори

Министерският съвет ще обсъди и проект на постановление за допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2026 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани заради повишените цени на газьола и торовете във връзка с кризата в Близкия изток

Кабинетът ще обсъжда организацията на президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет ще обсъди на заседание проект на решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври. В дневния ред е включен и доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2026 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът ще разгледа и проект на решение за приемане на План за действие за периода 2026-2030 г. към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България.

Министерският съвет ще обсъди също цялостен преглед и актуализиране на цените на стоките и услугите, предоставяни от почивни бази, хотели, бунгала, къмпинги, учебни и образователни центрове, спортни бази, балнеолечебни, СПА и уелнес центрове, както и от заведения за хранене и други обекти, стопанисвани от органи на изпълнителната власт и държавни предприятия.

Сред точките на заседанието е и проект на решение за приемане на Национална концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г. Министерският съвет ще обсъди също отчуждаване на имоти за държавна нужда за изграждането на участъка Видин-Медковец от железопътната линия Видин-София.

Предвижда се кабинетът да разгледа постановление за допълнителни трансфери по бюджетите на общините за компенсиране на разходите на родители за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи поради липса на свободни места, за периода от 1 май до 30 юни т.г.

В дневния ред е включено и създаването на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница.

Министерският съвет ще обсъди и проект на постановление за допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2026 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани заради повишените цени на газьола и торовете във връзка с кризата в Близкия изток.

Сред останалите точки е проект на решение за одобряване на Програмата за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина за периода 2026-2028 г.

Правителството ще разгледа и предложение до президента за издаване на указ за награждаване на Нешка Робева с орден „Стара планина“ първа степен. В дневния ред са включени още решения, свързани с международни споразумения, отношенията на България с други държави, европейски въпроси, както и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства.


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    4 0 Отговор
    Сериозно хахахаха наложени счупени мадуровки забрана диктат от регресията ТЕЗИ счупените са забранени навсякъде Тръмп арестува Мадуро но тук се вихри налагане За регресията демокрацията е няма Оставка

    07:20 19.08.2026

  • 4 РУМЕН ЛУКАВИЯ МАСОН

    7 0 Отговор
    Пак ще прави ала бала.

    07:20 19.08.2026

  • 5 Радев

    6 0 Отговор
    Още от същото !

    07:28 19.08.2026

  • 6 Ба бааааа

    1 1 Отговор
    Я за Слави зулуса ке гласувам

    07:29 19.08.2026

  • 7 Лишенец

    4 0 Отговор
    Мун Чо в затвора, когато и да го вкарат все ще е късно.

    07:30 19.08.2026

  • 8 Какво

    4 0 Отговор
    обсъждане със сбирщината на войника и човека на Кремъл е възможно изобщо ?

    07:37 19.08.2026

  • 9 непротестиращ

    5 0 Отговор
    Няма да гласувам, не защото не мога с машина, а защото Радев насила ни наложи машинния вот, без избор! Машинен вот с машини, тип мадуровки, счупени и с изтекъл срок на годност! Колко пари още трябва да трошим?! Не искам с гласа ми да става ала бала и червената тетка Йотова да продължи престоя си на Дондуков 2! А шапкаря Радев трябва да разбере, че животът не е казарма и няма да му козируваме!

    07:42 19.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Анонимен

    1 0 Отговор
    Българи да си върнем България

    08:20 19.08.2026

  • 14 Измамен

    2 0 Отговор
    На лъжата краката са къси! Вече никой никога няма да вярва на Румен Радев, твърде висока цена платихме за тези 100 дни,че му повярвахме. Щом ПБ подкрепи Йотова, значи не трябва да е тя. Без фалшификации няма да спечели. Не познавам нито един човек, гласувал за Радев, да повтори тази грешка. Трябва да отговарят за лъжи и измами! Оставка!

    08:28 19.08.2026

  • 15 Обсъждане

    0 0 Отговор
    Не на организация, а на фалшификация на изборите. Какво драпане към властта! С цената на всичко - чест и съвест!

    08:34 19.08.2026

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