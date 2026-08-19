Кабинетът ще обсъжда организацията на президентските избори

Министерският съвет ще обсъди на заседание проект на решение за подготовката и произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври. В дневния ред е включен и доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2026 г. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът ще разгледа и проект на решение за приемане на План за действие за периода 2026-2030 г. към Националната стратегия за финансова грамотност на Република България.

Министерският съвет ще обсъди също цялостен преглед и актуализиране на цените на стоките и услугите, предоставяни от почивни бази, хотели, бунгала, къмпинги, учебни и образователни центрове, спортни бази, балнеолечебни, СПА и уелнес центрове, както и от заведения за хранене и други обекти, стопанисвани от органи на изпълнителната власт и държавни предприятия.

Сред точките на заседанието е и проект на решение за приемане на Национална концепция за регионално и пространствено развитие за периода 2026-2040 г. Министерският съвет ще обсъди също отчуждаване на имоти за държавна нужда за изграждането на участъка Видин-Медковец от железопътната линия Видин-София.

Предвижда се кабинетът да разгледа постановление за допълнителни трансфери по бюджетите на общините за компенсиране на разходите на родители за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети в общински детски ясли или яслени групи поради липса на свободни места, за периода от 1 май до 30 юни т.г.

В дневния ред е включено и създаването на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница.

Министерският съвет ще обсъди и проект на постановление за допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2026 г. за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани заради повишените цени на газьола и торовете във връзка с кризата в Близкия изток.

Сред останалите точки е проект на решение за одобряване на Програмата за подпомагане на българските общности, организации и медии в чужбина за периода 2026-2028 г.

Правителството ще разгледа и предложение до президента за издаване на указ за награждаване на Нешка Робева с орден „Стара планина“ първа степен. В дневния ред са включени още решения, свързани с международни споразумения, отношенията на България с други държави, европейски въпроси, както и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства.