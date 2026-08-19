Ситуацията в България: Трафик, ремонти и сводка от МВР

Пътната обстановка в България е динамична поради интензивния летен трафик и ключови ремонти по основните магистрали. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), МВР, „Гранична полиция“ и Планинската спасителна служба (ПСС) представиха официални данни за състоянието на републиканските пътища, граничните пунктове, произшествията и условията за туризъм в планините за изминалите 24 часа.

Ремонти и мерки на АПИ по АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“

От Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ - www.api.bg) предупреждават шофьорите за въведени временни ограничения:

АМ „Тракия“: На 19 август от 9:00 до 18:00 ч. в района на комплекс „Черната котка“ (0-ви км) в посока Пловдив ще се подменят стойки на преброителни камери. Движението ще се ограничава поетапно във всяка лента. Между 13-и и 21-ви км в посока София се ограничава аварийната лента поради премахване на растителност.

На 19 август от 9:00 до 18:00 ч. в района на комплекс „Черната котка“ (0-ви км) в посока Пловдив ще се подменят стойки на преброителни камери. Движението ще се ограничава поетапно във всяка лента. Между 13-и и 21-ви км в посока София се ограничава аварийната лента поради премахване на растителност. АМ „Хемус“: На 19 август от 8:00 до 16:00 ч. се работи в средната разделителна ивица от 12-и до 14-и км в посока Варна. Изпреварващата лента се затваря поетапно, а трафикът преминава през активната лента.

На 19 август от 8:00 до 16:00 ч. се работи в средната разделителна ивица от 12-и до 14-и км в посока Варна. Изпреварващата лента се затваря поетапно, а трафикът преминава през активната лента. Градска мрежа (Варна): Извън магистралите, Община Варна (www.varna24.bg) затваря за асфалтиране ул. „Петко Стайнов“ от 8:00 до 18:00 ч. на три етапа.

Трафик по границите и проблеми с фериботите

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП - www.mvr.bg) движението е силно натоварено:

Турция и Сърбия: Наблюдава се изключително интензивен трафик от преминаващи транзитни граждани на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Калотина“ на вход и изход за леки автомобили.

Наблюдава се изключително интензивен трафик от преминаващи транзитни граждани на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Калотина“ на вход и изход за леки автомобили. Румъния (Дунав мост): Движението по Дунав мост при Русе - Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилия ремонт.

Движението по Дунав мост при Русе - Гюргево се осъществява нормално в двете платна след приключилия ремонт. Блокирани фериботи: Поради критично ниското ниво на река Дунав изцяло е преустановена работата на фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич.

Сводка на МВР: Катастрофи и пожари за денонощието

Националната статистика на КАТ и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН - www.mvr.bg) отчита усложнена обстановка:

Пътни инциденти (КАТ): През последното денонощие в страната са регистрирани 28 тежки катастрофи . При инцидентите са загинали 3-ма души , а 31 граждани са ранени с различна степен на наранявания. На територията на София (СДВР) са станали 19 леки и 3 тежки ПТП с трима ранени.

През последното денонощие в страната са регистрирани . При инцидентите са , а с различна степен на наранявания. На територията на София (СДВР) са станали 19 леки и 3 тежки ПТП с трима ранени. Черна статистика: От МВР отчитат, че от началото на годината до момента по пътищата са загинали общо 262 души, което е с 30 повече в сравнение със същия период на изминалата година.

От МВР отчитат, че от началото на годината до момента по пътищата са загинали общо 262 души, което е с 30 повече в сравнение със същия период на изминалата година. Пожарна безопасност: Огнеборците са реагирали на над 170 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 141 пожара в страната. Близо 80 от тях са сухи треви и храсти, а при пожарите е пострадал един гражданин.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба към БЧК съобщава за много добри условия за планински туризъм в сутрешните часове. Времето в по-големите масиви (Рила, Пирин, Стара планина) е ясно и подходящо за преходи. Температурите по високите части варират между 10 и 16 градуса. Спасителите напомнят на туристите да се движат по маркираните пътеки, да носят подходящи обувки и да вземат предвид очакваните високи температури в следобедните часове.