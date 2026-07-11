Интензивен трафик и тежки условия в планините

Силният летен трафик към Черноморието и съседните държави поставя под натиск пътната мрежа в страната. Ситуацията остава динамична, като шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по основните направления и да се съобразяват с метеорологичните условия.

Мерки на АПИ и промени по магистралите

От Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) съобщиха важна информация за водачите, които планират пътувания. През следващата седмица (от 13 до 16 юли) се въвежда временна организация на движението в отделни участъци на магистралите "Тракия", "Хемус" и "Марица" поради извършването на неотложна техническа профилактика на тол камерите.

Движението по автомагистрала "Тракия" в посока Бургас в района на 311-и километър се регулира от "Пътна полиция" след инциденти, като трафикът частично се пренасочваше и през Подбалканския път. Същевременно, от ОПУ-Благоевград напомнят, че остава в сила забраната за движение на тежкотоварни камиони по магистрала "Струма" в участъка през Кресненското дефиле.

Сводка за пожарите и черната статистика по пътищата

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" съобщава, че обстановката в страната е овладяна, въпреки летните горещини. Пожарът в района на магистрала "Струма" (между 155-и и 157-и километър) е напълно ликвидиран, като няма задимяване и движението там е нормализирано. Приключи и пълното гасене на тлеещите хартиени рула от запалилия се чуждестранен ТИР на магистрала "Тракия" при 88-и километър, който по-рано блокираше трафика.

Черната статистика от денонощието обаче отчита поредна тежка катастрофа. От МВР съобщиха за един загинал мъж и дете с опасност за живота след тежък челен сблъсък край Мъглиж на Подбалканския път, който наложи временно затваряне на отсечката Казанлък – Гурково. Един човек загина и при катастрофата на имаше на АМ "Тракия" край Карнобат.

Трафик по границите

От ГД "Гранична полиция" отчитат изключително засилено движение на изход за леки автомобили на границата с Турция (ГКПП "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово"), както и на българо-румънската граница (ГКПП "Дунав мост" - Русе) заради румънски туристи и транзитно преминаващи граждани. На българо-гръцката граница при "Кулата" трафикът също е интензивен, но преминаването се осъществява без сериозни забавяния.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) излезе с предупреждение към туристите. Условията за туризъм по високите части – на над 1800 метра височина, са силно усложнени поради гъста мъгла и бурен вятър. Спасителите съветват хората да не предприемат преходи по неизсечени зимни маркировки, да носят топли дрехи и да се съобразяват с рязката промяна на времето в планините.