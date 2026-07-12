Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването на българската гвардия с тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската институция, предават Vesti.bg.

Церемонията ще започне в 12:00 часа и е организирана от Министерството на отбраната. Тя е сред най-атрактивните военни събития у нас и традиционно привлича десетки граждани и туристи, които имат възможност да наблюдават отблизо прецизните строеви изпълнения на гвардейците - един от най-разпознаваемите символи на българската държавност.

Ограничения в движението

Заради провеждането на церемонията Столичната община въвежда временна организация на движението в района.

От 11:00 до 12:30 часа ще бъде забранен престоят и паркирането на автомобили по бул. „Цар Освободител“ в участъка между Националния археологически институт с музей при БАН и сградата на Българската народна банка. Ограничението не важи за автомобилите, обслужващи мероприятието.

От 11:30 до 12:30 часа ще бъде спряно и движението по ул. „Леге“ и площад „Атанас Буров“, с изключение на превозните средства, ангажирани с организацията на церемонията.

Началото на българската гвардия

Датата 12 юли има особено значение в историята на Българската армия. На този ден през 1879 г. Първа софийска конна сотня посреща на българска земя новоизбрания княз Александър I Батенберг и го съпровожда като почетен ескорт. Това е първото официално изпълнение на гвардейска служба в новоосвободена България.

Няколко седмици по-късно - с указ от 30 август 1879 г. - формированието е обявено за Собствен конвой на княза, поставяйки началото на традицията на българската гвардия.

Символ на българската държавност

Днешната Национална гвардейска част е правоприемник на личната гвардия на княз Александър I. Тя е създадена с постановление на Министерския съвет през 2001 г. като представително военно формирование на Българската армия и е на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Освен че участва в официални държавни церемонии, посрещането на чуждестранни държавни глави и военни ритуали, Националната гвардейска част изпълнява и важна представителна функция. Отличителните униформи, вдъхновени от тези на гвардейците от края на XIX век, и строгата строева подготовка превръщат формированието в един от най-разпознаваемите символи на българската държавност и военните традиции.

И днес гвардейците продължават да бъдат неизменна част от най-значимите държавни празници и официални церемонии, пазейки традиция с близо век и половина история.