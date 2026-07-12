Националната гвардейска част отбелязва 147 години от създаването на българската гвардия с тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската институция, предават Vesti.bg.
Церемонията ще започне в 12:00 часа и е организирана от Министерството на отбраната. Тя е сред най-атрактивните военни събития у нас и традиционно привлича десетки граждани и туристи, които имат възможност да наблюдават отблизо прецизните строеви изпълнения на гвардейците - един от най-разпознаваемите символи на българската държавност.
Ограничения в движението
Заради провеждането на церемонията Столичната община въвежда временна организация на движението в района.
От 11:00 до 12:30 часа ще бъде забранен престоят и паркирането на автомобили по бул. „Цар Освободител“ в участъка между Националния археологически институт с музей при БАН и сградата на Българската народна банка. Ограничението не важи за автомобилите, обслужващи мероприятието.
От 11:30 до 12:30 часа ще бъде спряно и движението по ул. „Леге“ и площад „Атанас Буров“, с изключение на превозните средства, ангажирани с организацията на церемонията.
Началото на българската гвардия
Датата 12 юли има особено значение в историята на Българската армия. На този ден през 1879 г. Първа софийска конна сотня посреща на българска земя новоизбрания княз Александър I Батенберг и го съпровожда като почетен ескорт. Това е първото официално изпълнение на гвардейска служба в новоосвободена България.
Няколко седмици по-късно - с указ от 30 август 1879 г. - формированието е обявено за Собствен конвой на княза, поставяйки началото на традицията на българската гвардия.
Символ на българската държавност
Днешната Национална гвардейска част е правоприемник на личната гвардия на княз Александър I. Тя е създадена с постановление на Министерския съвет през 2001 г. като представително военно формирование на Българската армия и е на пряко подчинение на министъра на отбраната.
Освен че участва в официални държавни церемонии, посрещането на чуждестранни държавни глави и военни ритуали, Националната гвардейска част изпълнява и важна представителна функция. Отличителните униформи, вдъхновени от тези на гвардейците от края на XIX век, и строгата строева подготовка превръщат формированието в един от най-разпознаваемите символи на българската държавност и военните традиции.
И днес гвардейците продължават да бъдат неизменна част от най-значимите държавни празници и официални церемонии, пазейки традиция с близо век и половина история.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още една
08:41 12.07.2026
2 Без име
Коментиран от #5
08:48 12.07.2026
3 летец пилот
Коментиран от #7
08:57 12.07.2026
4 Здрасти
08:57 12.07.2026
5 Абе да бе
До коментар #2 от "Без име":Питай Демерджиев, той отговаря за полетите кой къде и с кого лети.
09:03 12.07.2026
6 Боруна Лом
09:13 12.07.2026
7 Боруна Лом
До коментар #3 от "летец пилот":НА КАКВО ЛЕТИШ,БЕ......НА МЕТЛАТА НА БАБА ТИ ЛИ?
09:16 12.07.2026
8 Вие живи ли сте
09:31 12.07.2026
9 Полицаиубийци Bulgaria
09:33 12.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ха Ха Ха Ха !
Предизвиква !
Само Насмешка !
У Мен !
09:52 12.07.2026