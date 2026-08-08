НАП на морето: Почти всеки втори обект на юг крие оборот

Мащабната лятна контролна кампания на Националната агенция за приходите (НАП) отчита тревожен скок на нарушенията по Южното Черноморие.

Според официалните данни на данъчните власти, разпространени на 8 август, област Бургас се оказва категоричен първенец по неспазване на фискалното законодателство в страната. В рамките на кампанията на инспекторите се вижда, че почти всеки втори проверен обект по южното крайбрежие работи в нарушение на законите.

Статистиката за цялото Черноморие отчита общо 2200 извършени инспекции от старта на сезона на 29 юни до момента, като при тях са констатирани 700 нарушения. Разбивката по региони обаче подчертава сериозния проблем на юг: само в Бургаска област проверките са 1200, а установените нарушения са цели 500. Това означава, че делът на нередностите там надхвърля 40%, превръщайки дестинацията в критична точка за фискалния контрол.

Кои са най-честите нарушители и какви са санкциите?

Представители на дирекция „Комуникации“ в НАП поясняват, че основните измами и пропуски в търговските обекти по морето остават сходни през годините. Най-често констатираните данъчни нарушения включват:

Неиздаване на фискални бонове на клиентите;

на клиентите; Драстични разлики между маркираните суми и реалната касова наличност;

между маркираните суми и реалната касова наличност; Липса на задължителни реквизити в касовите бележки;

в касовите бележки; Грешно отчитане на оборотите и нарушения при превалутирането на цените.

Приходната агенция припомня, че санкциите за сивия сектор са безкомпромисни. При първо установяване на неиздадена касова бележка финансовата глоба може да достигне до 2000 евро. В случаи на повторно нарушение сумата се удвоява автоматично, като законът предвижда и принудително запечатване на търговския обект за срок до един месец.

Музикални фестивали и мащабни обекти под непрекъснат денонощен контрол

Заради високия фискален риск под постоянно денонощно наблюдение в цялата страна са поставени общо 25 големи обекта, като 20 от тях се намират именно в Бургаска област. Повече от 20 инспектори на "Фискален контрол" са ангажирани директно на терен в курортите на юг.

Под обсада са и два големи музикални фестивала, провеждащи се по Южното Черноморие през този уикенд. Преди старта на събитията данъчните са извършили пълна инвентаризация на наличните стоки по баровете. След приключване на фестивалите продадените количества ще бъдат сравнени с отчетените дигитално обороти, за да се гарантира пълно внасяне на данъците.

Лятната контролна акция по морето и по вътрешните граници на България ще продължи активно без прекъсване до самия край на туристическия сезон. Гражданите също могат да подават сигнали за неиздадени бележки през приложението "NRA Mobile".