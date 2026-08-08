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НАП на морето: Почти всеки втори обект на юг крие оборот

НАП на морето: Почти всеки втори обект на юг крие оборот

8 Август, 2026 10:54, обновена 8 Август, 2026 10:58 1 433 73

  • нап-
  • проверки-
  • обекти-
  • нарушения-
  • обороти-
  • черноморие

Бургаска област оглави негативната класация за данъчни нарушения през летния туристически сезон, показват актуалните данни на приходната агенция

НАП на морето: Почти всеки втори обект на юг крие оборот - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабната лятна контролна кампания на Националната агенция за приходите (НАП) отчита тревожен скок на нарушенията по Южното Черноморие.

Според официалните данни на данъчните власти, разпространени на 8 август, област Бургас се оказва категоричен първенец по неспазване на фискалното законодателство в страната. В рамките на кампанията на инспекторите се вижда, че почти всеки втори проверен обект по южното крайбрежие работи в нарушение на законите.

Статистиката за цялото Черноморие отчита общо 2200 извършени инспекции от старта на сезона на 29 юни до момента, като при тях са констатирани 700 нарушения. Разбивката по региони обаче подчертава сериозния проблем на юг: само в Бургаска област проверките са 1200, а установените нарушения са цели 500. Това означава, че делът на нередностите там надхвърля 40%, превръщайки дестинацията в критична точка за фискалния контрол.

Кои са най-честите нарушители и какви са санкциите?

Представители на дирекция „Комуникации“ в НАП поясняват, че основните измами и пропуски в търговските обекти по морето остават сходни през годините. Най-често констатираните данъчни нарушения включват:

  • Неиздаване на фискални бонове на клиентите;
  • Драстични разлики между маркираните суми и реалната касова наличност;
  • Липса на задължителни реквизити в касовите бележки;
  • Грешно отчитане на оборотите и нарушения при превалутирането на цените.

Приходната агенция припомня, че санкциите за сивия сектор са безкомпромисни. При първо установяване на неиздадена касова бележка финансовата глоба може да достигне до 2000 евро. В случаи на повторно нарушение сумата се удвоява автоматично, като законът предвижда и принудително запечатване на търговския обект за срок до един месец.

Музикални фестивали и мащабни обекти под непрекъснат денонощен контрол

Заради високия фискален риск под постоянно денонощно наблюдение в цялата страна са поставени общо 25 големи обекта, като 20 от тях се намират именно в Бургаска област. Повече от 20 инспектори на "Фискален контрол" са ангажирани директно на терен в курортите на юг.

Под обсада са и два големи музикални фестивала, провеждащи се по Южното Черноморие през този уикенд. Преди старта на събитията данъчните са извършили пълна инвентаризация на наличните стоки по баровете. След приключване на фестивалите продадените количества ще бъдат сравнени с отчетените дигитално обороти, за да се гарантира пълно внасяне на данъците.

Лятната контролна акция по морето и по вътрешните граници на България ще продължи активно без прекъсване до самия край на туристическия сезон. Гражданите също могат да подават сигнали за неиздадени бележки през приложението "NRA Mobile".


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Официалната !

    13 0 Отговор
    Сива !

    Икономика !

    11:00 08.08.2026

  • 2 хахахаха

    28 0 Отговор
    Само вие си мислите, че е почти всеки обект, всеки обект крие данъци.

    11:01 08.08.2026

  • 3 НАП не се НАПапа

    26 1 Отговор
    С нашите данъци заработват допълнително по морето, докато са в отпуск!

    11:02 08.08.2026

  • 4 80% са обектите

    18 1 Отговор
    80% са обектите просто някои внимават как лъжат повече

    11:07 08.08.2026

  • 5 а пък всеки общ поръчкари и чекмеджари

    17 1 Отговор
    крият оборот от надути далавери

    тях що не ги търсите като улова при тях е огромен

    а пращате бирници да дебнат пишман дюкянджиите дали са издали касов бон
    си играете на дребно на котки и мишки

    Коментиран от #51

    11:09 08.08.2026

  • 6 Абсурдистан

    16 2 Отговор
    Да предположим, че за сметка на скритият оборот са по-ниски цените, ама не. Зад всичко това стои АЛЧНОСТ.

    11:11 08.08.2026

  • 7 Читател

    21 7 Отговор
    Защо трябва да плащат данъци които отиват директно за направата на златни туалетни в украйна, а???
    Кой ще ми отговори?

    Коментиран от #10, #70

    11:12 08.08.2026

  • 8 По време на турското иго

    20 2 Отговор
    Такова грабене е нямало. А и тогавашният турски НАП е бил само от 29 човека за цяла България

    Коментиран от #22, #24

    11:12 08.08.2026

  • 9 Чорбара

    18 0 Отговор
    Теа па откриха топлата вода.

    11:13 08.08.2026

  • 10 Емигрант

    22 3 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    Заяждате се с хората, а подарявате злато, земя, заводи и води на чужди държави.
    Трагикомедията е пълна.

    Коментиран от #12

    11:14 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Много си прав

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Емигрант":

    Затова трябва да се крият обороти.

    11:16 08.08.2026

  • 13 А НАП защо така граби

    12 2 Отговор
    работливият български народ ?

    11:16 08.08.2026

  • 14 Т.КОЛЕВ

    6 1 Отговор
    ОТ БИРНИЦИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ КРИЯТ . ТРЯБВА САКРСЩЕНИЯ.И УВОЛНЕНИЯ В ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СКИЯ СЕКТОР. МНОГО НЕЩО В.МАЛКА.СТРАНА КАТО БЪЛГАРИЯ МНОГО.

    11:16 08.08.2026

  • 15 Гочо

    7 9 Отговор
    Въведете задължително поставяне на ПОС устройства за всеки търговец,чрез които се заплащат стоки и услуги с банкоова карта.Тогава няма да има укриване на приходи.Не разбирам защо не въвеждате ПОС терминалите,а ревете,че се крият доходи.Вижте как е в западна посока от нас/Германия,Англия и т.н./ и го направете същото без да мислите.

    Коментиран от #19, #27

    11:16 08.08.2026

  • 16 Страшна излагация

    8 0 Отговор
    Оказва се, че от Слънчака чак до Шабла хотелите икономисват от топла вода при все, че народа плаща за туризъм.

    11:17 08.08.2026

  • 17 Т.КОЛЕВ

    3 0 Отговор
    ОТ БИРНИЦИТЕ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ КРИЯТ . ТРЯБВА САКРСЩЕНИЯ.И УВОЛНЕНИЯ В ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СКИЯ СЕКТОР. МНОГО НЕЩО В.МАЛКА.СТРАНА КАТО БЪЛГАРИЯ МНОГО.

    11:17 08.08.2026

  • 18 Свобода за Бургас !

    7 1 Отговор
    Бургас се оказва категоричен първенец по неспазване на фискалното законодателство в страната ! Революция ! НЕ на НАП, ЕК и НАТО

    11:19 08.08.2026

  • 19 Читател

    12 1 Отговор

    До коментар #15 от "Гочо":

    На Борисов на нощното шкафче да не би да има пост терминал? Или на Пеефски, Кирчо, Кокорчо и при фалшивите комунисти.
    Там са големите суми, които затриват България.

    11:22 08.08.2026

  • 20 Механик

    15 4 Отговор
    И за кво да ви дават пари? Да ги давате на Зеленски ли? Или да си купувате БМВ-та и джипове? М?
    Да рантутите администрацията или да ги харчите за отровни ваксини ли? М?

    11:22 08.08.2026

  • 21 384-390 кв.м басейн на хотел със

    8 0 Отговор
    средна дълбочина от 1,32 м. умножено по 72 хотела колко кубика крадена питейна вода е? А? Някой може ли да ми каже? И колко са тези хотели със собствен водоизточник който да е реален

    11:25 08.08.2026

  • 22 А и тогавашният турски НАП

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "По време на турското иго":

    не е налагал ддс и изисквал и увеличавал осигуровки

    Коментиран от #30

    11:25 08.08.2026

  • 23 Естествено че ще има

    5 2 Отговор
    драстични разлики между маркираните суми и реалната касова наличност. Нали и картово плащане има в тези обекти.

    11:28 08.08.2026

  • 24 миме

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "По време на турското иго":

    я кажи сега ква беше целта на написването на тая лъжа?

    11:28 08.08.2026

  • 25 Всичко

    4 1 Отговор
    е заради леврото !

    11:29 08.08.2026

  • 26 нарушения при превалутирането на цените

    2 0 Отговор
    1 лев -1 евро ! Грешка ли е ? А трябва да е 1 лев - 2 евро даже 4 че да сме европейци

    11:30 08.08.2026

  • 27 В Гърция не може да имаш бизнес без ПОС

    5 5 Отговор

    До коментар #15 от "Гочо":

    В Гърция не може да имаш бизнес без ПОС терминал. Няма малък, няма голям. Всички за задължени да имат. Обаче Ганьо пак да мине тънка лайсна.
    На мен ми обясняваха, че се правело запор на сметки в БГ на търговци които имали неизплатени задължения и не можели да ползват поради това ПОС терминали и.т.н
    Значи в Гърция може, в Мамковината не може!?
    Може разбира се. Много е просто. Просто препишете Гръцките закони.
    Е да ама как ще цицат тогава?

    Коментиран от #72

    11:33 08.08.2026

  • 28 миме

    9 2 Отговор
    при бай тошо по времето на соца нямаше такова нещо-секи който крадеше го набутаха у белене

    Коментиран от #34, #43

    11:34 08.08.2026

  • 29 анонимен

    7 0 Отговор
    Това се знае от години,но никой не проверява.Какво ще каже онзи наглия Алибегов сега.Още ли искат 9 процента ддс,при положение ,че не плащат данъци!

    11:34 08.08.2026

  • 30 И при бай Тошо

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "А и тогавашният турски НАП":

    Нямаше ДДС, мито и акциз ! И концесии на плажовете нямаше и паркирането си беше безплатно, престъпност нямаше и всичко си беше прекрасно а сега е отвратително гадно с тоя атлантизъм и европеизъм

    Коментиран от #40, #41, #42

    11:35 08.08.2026

  • 31 ....

    11 1 Отговор
    По време на "турското робство", за десятък (10% данък) народът е започвал кръвопролитни възстания. Сега десятък ти е само данъкът върху печалбата. Отделно са ДДС, Акцизи, Мита, Патентен данък, Социални и здравни осигуровки, Пътни данъци и такси, Местни данъци и такси... плюс една камара скрити данъци, плюс корупционните такси спокойствие. Данъчната тежест на един дребен бизнес вече гони 70-80%. Това няма да доведе до нищо добро.

    11:38 08.08.2026

  • 32 Само

    4 0 Отговор
    Констатации.
    Никакви действия.
    Впечатлен съм от алчността и наглостта на българите.
    Ето ни на челна позиция.

    11:39 08.08.2026

  • 33 Един единствен път

    6 1 Отговор
    В Гърция ПОС терминал съм видял. В Александруполис и рубли в брой приемат даже

    11:39 08.08.2026

  • 34 анонимен

    4 8 Отговор

    До коментар #28 от "миме":

    Разбира се ако не е от партията.Тогава е можело да крадеш спокойно.Хайде спрете да хвалите този мизерен социализъм.Там където ако си от партията,имаш пари и власт.Ако не си и висше не можеш да учиш,ако пък решат те пращат в Белене при прасетата.Просто защото не си им удобен.

    11:39 08.08.2026

  • 35 Пришелец

    4 1 Отговор
    В Нидерландия имат поставтомати и просяците на улицата.

    11:39 08.08.2026

  • 36 пълни глупости

    4 2 Отговор
    От началото на сезона минават на проверки вече 1253 пъти. Глобиха страшно 5-10 тариката. По магазини барове и други обекти вече никой не смее да крие нищо. Те оборотите са по-ниски от глобите. На всичкото отгоре държавата е решила да може да притежаваш касов апарат за минимум 6 месеца. Все едно сезона е толкова. Таксите за апаратите и осигуровките ги вдигнаха 90%. После нормалния клиент се чуди защо всичко е скъпо. Държавата вместо да работи правилно е решила да изкарва пари от глоби във всяко едно направление.

    11:42 08.08.2026

  • 37 Язе

    2 0 Отговор
    А добър ден

    11:43 08.08.2026

  • 38 Слънчака да се обяви за затворен

    2 0 Отговор
    комплекс и да си въведе своя собсвена ваучерна валута и да определи един курс от 5 евро за 1 слънчак и да се приключи с НАП. Частна собстврност аре чао.

    11:44 08.08.2026

  • 39 Ми те в цяла България е така

    2 0 Отговор
    Затова станаха милионери

    Коментиран от #47

    11:44 08.08.2026

  • 40 анонимен

    3 7 Отговор

    До коментар #30 от "И при бай Тошо":

    Защото всичко е плащала държавата ,за да живеете в еднаква мизерия всички и да има хора ,които да промиват такива хора с липсващи мозъци като вас.Колко било хубаво по соца.А тези от партията бяха ли равни на всички останали.Те можеха ли да живеят в друг град,можеха ли да учат висше.А колко хора са ходили в Белене ,защото не са удобни.Това ли наричате липса на престъпност,или близо милион доносници на ДС.Тогава престъпник е била ДЪРЖАВАТА.А относто ЕС- не той ни е виновен, а крадливите наследници на вашето ДС.

    Коментиран от #48, #49, #63

    11:45 08.08.2026

  • 41 анонимен

    4 8 Отговор

    До коментар #30 от "И при бай Тошо":

    Който иска соц отива на летище Васил Левски и хваща самолет за Москва или Пхенян.България е в Европа и за щастие никога повече ком държава.

    Коментиран от #62

    11:47 08.08.2026

  • 42 Живял при бай Тошо

    7 1 Отговор

    До коментар #30 от "И при бай Тошо":

    Така си беше...И решетки на прозорците нямаше...и БАНАНИ НЯМАШЕ...само по Нова година !

    Коментиран от #46, #61

    11:47 08.08.2026

  • 43 Затова

    2 2 Отговор

    До коментар #28 от "миме":

    и падна комунизма. Не може всички да крадат, само Костов и другите антикомунисти като него трябваше да могат.

    11:48 08.08.2026

  • 44 Ба бааааа

    2 1 Отговор
    То нема оборот кой е луд да ходи на черноморието

    11:49 08.08.2026

  • 45 Дръта чанта

    4 0 Отговор
    Що не проверите оборота на свинарника

    11:50 08.08.2026

  • 46 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Живял при бай Тошо":

    За някои банани за други обелките

    11:52 08.08.2026

  • 47 Ами хайде хоп

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ми те в цяла България е така":

    Я виж колко е лесно и ти да станеш милионер. Открил си начина. Какво чакаш още?

    11:53 08.08.2026

  • 48 да държавата

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "анонимен":

    плащаше за образование, мед. обслужване, стоматология.. Провери колко висшисти са учили тогава и колко сега? И колко от сега завършилите сричат докато четат? Понеже ми говориш за висше образование. А за кръжоците развиващи техническа, математическа дейност в извънучебно време сравнени с "лова на педофили" днес? Всеки строй си има и плюсове и минуси, но сегашния е само с минуси... Само при Бойко чекмеджето е на плюс!

    11:56 08.08.2026

  • 49 Да пич. Тези от

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "анонимен":

    партията бяха равни на всички останали. В Бургас примерно Жишев, Ружев и т.н по един панелен апартамент в к-с Толбухин имаха, с една стая по голям от средното и по една вила примерно в Новоселци или Минералните бани. Тва беше. И когато се събираше Народното събрание в София ноември беше за по 5 дена и после кой от къде е по заводи и ТКЗС-та и за тези 5 дена свършваха повече работа от сегашните за година. В целият бургаски окръг имаше само 4 доктори на науките двама от които в института по нефтохимия и нефтопреработка на територията на НХК а сега гаражните ВУЗ-ове годишно бълват по поне 2000 доктора...

    Коментиран от #54, #58

    11:57 08.08.2026

  • 50 макчу пикчу

    2 2 Отговор
    Кво се чудите бе.Това е в резултат от последните избори.Мотото беше-гласувайте за нас,а ние ще се погрижим за Вас.И ето го резултата.Ток,вода,няма касови бележки.Свобода значи или както ме викат-демокрация по български.А тази русолявата "красавица" от месец май е в командировка по южното черноморие.После хазната била празна.Ами празна ще е.

    11:59 08.08.2026

  • 51 7373737272

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "а пък всеки общ поръчкари и чекмеджари":

    Това е най-ефективната система за контрол .Ако спрат всичко до минимум няма може да ти сформират дори и минимална заплата да ти я дадат да не умреш от глад и сметки ,които няма да можеш да си платиш.

    12:04 08.08.2026

  • 52 Анонимен

    2 0 Отговор
    Така трябва да бъде! За да излезе наяве реалната обстановка. Иначе никой не може да работи изрядно, защото комшията, краде, лъже и крие данъци,а ти не си конкурентно способен и фалираш. Тоест остават на пазара само тарикати.И така години наред.

    Коментиран от #57

    12:04 08.08.2026

  • 53 Лондон

    2 0 Отговор
    Напранете лотария с касови бонове , както е в Тайван , но с огромен награден фонд или задължете магазини , заведения и барове , плащането да се извършва само с карти , за суми над 10 € !!!
    Така е в Сингапур !!!
    Друга сфера ,където се краде е в неплащането на заплати в нереален размер ,няма как 1.000.000 да са на минимална !!!

    Коментиран от #59

    12:05 08.08.2026

  • 54 В 18 етажният блок до Краставицата

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Да пич. Тези от":

    бяха. Там е роден на 2-рият етаж и оня Ник Щайн. Панелните им апартаменти бяха по 126 кв. м

    12:05 08.08.2026

  • 55 Икономист

    2 0 Отговор
    Кое не разбрахте след толкова много години ,всичките служители на тези агенции не работят за държавата или за вашето добро те са там за лично обогатяване ,колкото по голяма риба копнат толкова е по голям рекетът за да се откупи ,който пък се разпределя нагоре по веригата .Никой от тези работещите в агенциите ,визорайки също полиция ,съд ,прокуратура ,митници ,нап ,няма интерес от от ред в държавата ,щото Бонусите пресъхват .На тази територия последните 650 г.все е така -интереса клати феса !

    12:06 08.08.2026

  • 56 Клиент

    3 0 Отговор
    В Созопол, ако попиташ дали може да се плати с карта, направо те гонят от заведението.

    12:10 08.08.2026

  • 57 работех

    4 1 Отговор

    До коментар #52 от "Анонимен":

    В нефтена рафинерия. Всяка година 2 пъти минаваха проверки от: нап, пожарна, мерки и теглилки, митници, строителен надзор, роисв, трудова инспекция и не помня още кои.. Всяка комисия от по 5-6 човека си чакаха пликовете след обиколката и ходеха на организирания банкет.. И естествено рафинерията фалира..

    12:10 08.08.2026

  • 58 Ами прокурора на Бургас

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Да пич. Тези от":

    по живково, Батилов си живееше в едностаен човека. До Трапезица . Не като сегашните в замъци по 3500 кв.м

    Коментиран от #60

    12:10 08.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Главен прокурор

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ами прокурора на Бургас":

    Моите имоти са подарък!!

    12:13 08.08.2026

  • 61 Не само че решетки на прозорците

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Живял при бай Тошо":

    Нямаше, но и вратите не си заключваха хората даже. Учениците ходиха на бригади, и не се вживяваха в ролята на "ловци на педофили" и прочие тъпотии. На стоп по къмпинзи от 7-8 клас на палатки ходиха и никакво притеснение в родителите нямаше да ги пуснат сами. .....това беше социализма

    12:19 08.08.2026

  • 62 стоян георгиев- стъки

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "анонимен":

    Не е нужно за никъде да пътуваш ,просто отоваш обратно на май ..кясси у п....катта и всичко е точно ,без да правиш кекс .

    12:21 08.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 А хората какво ще получат

    2 0 Отговор
    от тези фискални бонове ? Заводи за барути ли? Питам съвсем сериозно

    12:28 08.08.2026

  • 66 Държавата е лош стопанин

    1 0 Отговор
    ни казаха евролиберастите и не трябва да и се дават пари щото е много лйош стопанин и Мирчев така каза мушмула а аз много му вярвам на тоя пуяк и за тва никакви такива данъчни подараци... ПП-ДБ така казаха

    12:34 08.08.2026

  • 67 Клати Курти

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Лондон":

    Цър Вулляк ,от 2002 година съм в сащ и дрррти гзззове не забърсвам и по строителни обекти ей така ,не съм ходил ,рийш.компренде ,капишш,ъндъррррстаенд , суийт пуссси кает ?

    12:43 08.08.2026

  • 68 Васил

    1 0 Отговор
    Все пак ресторантьорите копират крадливите политици!

    13:18 08.08.2026

  • 69 Ам шъ крие

    0 0 Отговор
    разбира се. Нема да Ви рани! Б@си наглите търтеи.

    13:34 08.08.2026

  • 70 Факрус

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    Толкова си прозД, че няма да разбереш!

    13:43 08.08.2026

  • 71 Янко

    1 0 Отговор
    А добро утро.

    13:46 08.08.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Защо НАП

    1 0 Отговор
    не проверява крайбрежието на Варна, а все проверяват Бургас и на юг? Не искам да вярвам, че имат уговорка с известна варненска групировка.

    14:40 08.08.2026

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