НАП на морето: Почти всеки втори обект на юг крие оборот

Мащабната лятна контролна кампания на Националната агенция за приходите (НАП) отчита тревожен скок на нарушенията по Южното Черноморие.
Според официалните данни на данъчните власти, разпространени на 8 август, област Бургас се оказва категоричен първенец по неспазване на фискалното законодателство в страната. В рамките на кампанията на инспекторите се вижда, че почти всеки втори проверен обект по южното крайбрежие работи в нарушение на законите.
Статистиката за цялото Черноморие отчита общо 2200 извършени инспекции от старта на сезона на 29 юни до момента, като при тях са констатирани 700 нарушения. Разбивката по региони обаче подчертава сериозния проблем на юг: само в Бургаска област проверките са 1200, а установените нарушения са цели 500. Това означава, че делът на нередностите там надхвърля 40%, превръщайки дестинацията в критична точка за фискалния контрол.
Кои са най-честите нарушители и какви са санкциите?
Представители на дирекция „Комуникации“ в НАП поясняват, че основните измами и пропуски в търговските обекти по морето остават сходни през годините. Най-често констатираните данъчни нарушения включват:
- Неиздаване на фискални бонове на клиентите;
- Драстични разлики между маркираните суми и реалната касова наличност;
- Липса на задължителни реквизити в касовите бележки;
- Грешно отчитане на оборотите и нарушения при превалутирането на цените.
Приходната агенция припомня, че санкциите за сивия сектор са безкомпромисни. При първо установяване на неиздадена касова бележка финансовата глоба може да достигне до 2000 евро. В случаи на повторно нарушение сумата се удвоява автоматично, като законът предвижда и принудително запечатване на търговския обект за срок до един месец.
Музикални фестивали и мащабни обекти под непрекъснат денонощен контрол
Заради високия фискален риск под постоянно денонощно наблюдение в цялата страна са поставени общо 25 големи обекта, като 20 от тях се намират именно в Бургаска област. Повече от 20 инспектори на "Фискален контрол" са ангажирани директно на терен в курортите на юг.
Под обсада са и два големи музикални фестивала, провеждащи се по Южното Черноморие през този уикенд. Преди старта на събитията данъчните са извършили пълна инвентаризация на наличните стоки по баровете. След приключване на фестивалите продадените количества ще бъдат сравнени с отчетените дигитално обороти, за да се гарантира пълно внасяне на данъците.
Лятната контролна акция по морето и по вътрешните граници на България ще продължи активно без прекъсване до самия край на туристическия сезон. Гражданите също могат да подават сигнали за неиздадени бележки през приложението "NRA Mobile".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Официалната !
Икономика !
11:00 08.08.2026
2 хахахаха
11:01 08.08.2026
3 НАП не се НАПапа
11:02 08.08.2026
4 80% са обектите
11:07 08.08.2026
5 а пък всеки общ поръчкари и чекмеджари
тях що не ги търсите като улова при тях е огромен
а пращате бирници да дебнат пишман дюкянджиите дали са издали касов бон
си играете на дребно на котки и мишки
Коментиран от #51
11:09 08.08.2026
6 Абсурдистан
11:11 08.08.2026
7 Читател
Кой ще ми отговори?
Коментиран от #10, #70
11:12 08.08.2026
8 По време на турското иго
Коментиран от #22, #24
11:12 08.08.2026
9 Чорбара
11:13 08.08.2026
10 Емигрант
До коментар #7 от "Читател":Заяждате се с хората, а подарявате злато, земя, заводи и води на чужди държави.
Трагикомедията е пълна.
Коментиран от #12
11:14 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Много си прав
До коментар #10 от "Емигрант":Затова трябва да се крият обороти.
11:16 08.08.2026
13 А НАП защо така граби
11:16 08.08.2026
14 Т.КОЛЕВ
11:16 08.08.2026
15 Гочо
Коментиран от #19, #27
11:16 08.08.2026
16 Страшна излагация
11:17 08.08.2026
17 Т.КОЛЕВ
11:17 08.08.2026
18 Свобода за Бургас !
11:19 08.08.2026
19 Читател
До коментар #15 от "Гочо":На Борисов на нощното шкафче да не би да има пост терминал? Или на Пеефски, Кирчо, Кокорчо и при фалшивите комунисти.
Там са големите суми, които затриват България.
11:22 08.08.2026
20 Механик
Да рантутите администрацията или да ги харчите за отровни ваксини ли? М?
11:22 08.08.2026
21 384-390 кв.м басейн на хотел със
11:25 08.08.2026
22 А и тогавашният турски НАП
До коментар #8 от "По време на турското иго":не е налагал ддс и изисквал и увеличавал осигуровки
Коментиран от #30
11:25 08.08.2026
23 Естествено че ще има
11:28 08.08.2026
24 миме
До коментар #8 от "По време на турското иго":я кажи сега ква беше целта на написването на тая лъжа?
11:28 08.08.2026
25 Всичко
11:29 08.08.2026
26 нарушения при превалутирането на цените
11:30 08.08.2026
27 В Гърция не може да имаш бизнес без ПОС
До коментар #15 от "Гочо":В Гърция не може да имаш бизнес без ПОС терминал. Няма малък, няма голям. Всички за задължени да имат. Обаче Ганьо пак да мине тънка лайсна.
На мен ми обясняваха, че се правело запор на сметки в БГ на търговци които имали неизплатени задължения и не можели да ползват поради това ПОС терминали и.т.н
Значи в Гърция може, в Мамковината не може!?
Може разбира се. Много е просто. Просто препишете Гръцките закони.
Е да ама как ще цицат тогава?
Коментиран от #72
11:33 08.08.2026
28 миме
Коментиран от #34, #43
11:34 08.08.2026
29 анонимен
11:34 08.08.2026
30 И при бай Тошо
До коментар #22 от "А и тогавашният турски НАП":Нямаше ДДС, мито и акциз ! И концесии на плажовете нямаше и паркирането си беше безплатно, престъпност нямаше и всичко си беше прекрасно а сега е отвратително гадно с тоя атлантизъм и европеизъм
Коментиран от #40, #41, #42
11:35 08.08.2026
31 ....
11:38 08.08.2026
32 Само
Никакви действия.
Впечатлен съм от алчността и наглостта на българите.
Ето ни на челна позиция.
11:39 08.08.2026
33 Един единствен път
11:39 08.08.2026
34 анонимен
До коментар #28 от "миме":Разбира се ако не е от партията.Тогава е можело да крадеш спокойно.Хайде спрете да хвалите този мизерен социализъм.Там където ако си от партията,имаш пари и власт.Ако не си и висше не можеш да учиш,ако пък решат те пращат в Белене при прасетата.Просто защото не си им удобен.
11:39 08.08.2026
35 Пришелец
11:39 08.08.2026
36 пълни глупости
11:42 08.08.2026
37 Язе
11:43 08.08.2026
38 Слънчака да се обяви за затворен
11:44 08.08.2026
39 Ми те в цяла България е така
Коментиран от #47
11:44 08.08.2026
40 анонимен
До коментар #30 от "И при бай Тошо":Защото всичко е плащала държавата ,за да живеете в еднаква мизерия всички и да има хора ,които да промиват такива хора с липсващи мозъци като вас.Колко било хубаво по соца.А тези от партията бяха ли равни на всички останали.Те можеха ли да живеят в друг град,можеха ли да учат висше.А колко хора са ходили в Белене ,защото не са удобни.Това ли наричате липса на престъпност,или близо милион доносници на ДС.Тогава престъпник е била ДЪРЖАВАТА.А относто ЕС- не той ни е виновен, а крадливите наследници на вашето ДС.
Коментиран от #48, #49, #63
11:45 08.08.2026
41 анонимен
До коментар #30 от "И при бай Тошо":Който иска соц отива на летище Васил Левски и хваща самолет за Москва или Пхенян.България е в Европа и за щастие никога повече ком държава.
Коментиран от #62
11:47 08.08.2026
42 Живял при бай Тошо
До коментар #30 от "И при бай Тошо":Така си беше...И решетки на прозорците нямаше...и БАНАНИ НЯМАШЕ...само по Нова година !
Коментиран от #46, #61
11:47 08.08.2026
43 Затова
До коментар #28 от "миме":и падна комунизма. Не може всички да крадат, само Костов и другите антикомунисти като него трябваше да могат.
11:48 08.08.2026
44 Ба бааааа
11:49 08.08.2026
45 Дръта чанта
11:50 08.08.2026
46 Мухахаха
До коментар #42 от "Живял при бай Тошо":За някои банани за други обелките
11:52 08.08.2026
47 Ами хайде хоп
До коментар #39 от "Ми те в цяла България е така":Я виж колко е лесно и ти да станеш милионер. Открил си начина. Какво чакаш още?
11:53 08.08.2026
48 да държавата
До коментар #40 от "анонимен":плащаше за образование, мед. обслужване, стоматология.. Провери колко висшисти са учили тогава и колко сега? И колко от сега завършилите сричат докато четат? Понеже ми говориш за висше образование. А за кръжоците развиващи техническа, математическа дейност в извънучебно време сравнени с "лова на педофили" днес? Всеки строй си има и плюсове и минуси, но сегашния е само с минуси... Само при Бойко чекмеджето е на плюс!
11:56 08.08.2026
49 Да пич. Тези от
До коментар #40 от "анонимен":партията бяха равни на всички останали. В Бургас примерно Жишев, Ружев и т.н по един панелен апартамент в к-с Толбухин имаха, с една стая по голям от средното и по една вила примерно в Новоселци или Минералните бани. Тва беше. И когато се събираше Народното събрание в София ноември беше за по 5 дена и после кой от къде е по заводи и ТКЗС-та и за тези 5 дена свършваха повече работа от сегашните за година. В целият бургаски окръг имаше само 4 доктори на науките двама от които в института по нефтохимия и нефтопреработка на територията на НХК а сега гаражните ВУЗ-ове годишно бълват по поне 2000 доктора...
Коментиран от #54, #58
11:57 08.08.2026
50 макчу пикчу
11:59 08.08.2026
51 7373737272
До коментар #5 от "а пък всеки общ поръчкари и чекмеджари":Това е най-ефективната система за контрол .Ако спрат всичко до минимум няма може да ти сформират дори и минимална заплата да ти я дадат да не умреш от глад и сметки ,които няма да можеш да си платиш.
12:04 08.08.2026
52 Анонимен
Коментиран от #57
12:04 08.08.2026
53 Лондон
Така е в Сингапур !!!
Друга сфера ,където се краде е в неплащането на заплати в нереален размер ,няма как 1.000.000 да са на минимална !!!
Коментиран от #59
12:05 08.08.2026
54 В 18 етажният блок до Краставицата
До коментар #49 от "Да пич. Тези от":бяха. Там е роден на 2-рият етаж и оня Ник Щайн. Панелните им апартаменти бяха по 126 кв. м
12:05 08.08.2026
55 Икономист
12:06 08.08.2026
56 Клиент
12:10 08.08.2026
57 работех
До коментар #52 от "Анонимен":В нефтена рафинерия. Всяка година 2 пъти минаваха проверки от: нап, пожарна, мерки и теглилки, митници, строителен надзор, роисв, трудова инспекция и не помня още кои.. Всяка комисия от по 5-6 човека си чакаха пликовете след обиколката и ходеха на организирания банкет.. И естествено рафинерията фалира..
12:10 08.08.2026
58 Ами прокурора на Бургас
До коментар #49 от "Да пич. Тези от":по живково, Батилов си живееше в едностаен човека. До Трапезица . Не като сегашните в замъци по 3500 кв.м
Коментиран от #60
12:10 08.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Главен прокурор
До коментар #58 от "Ами прокурора на Бургас":Моите имоти са подарък!!
12:13 08.08.2026
61 Не само че решетки на прозорците
До коментар #42 от "Живял при бай Тошо":Нямаше, но и вратите не си заключваха хората даже. Учениците ходиха на бригади, и не се вживяваха в ролята на "ловци на педофили" и прочие тъпотии. На стоп по къмпинзи от 7-8 клас на палатки ходиха и никакво притеснение в родителите нямаше да ги пуснат сами. .....това беше социализма
12:19 08.08.2026
62 стоян георгиев- стъки
До коментар #41 от "анонимен":Не е нужно за никъде да пътуваш ,просто отоваш обратно на май ..кясси у п....катта и всичко е точно ,без да правиш кекс .
12:21 08.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 А хората какво ще получат
12:28 08.08.2026
66 Държавата е лош стопанин
12:34 08.08.2026
67 Клати Курти
До коментар #64 от "Лондон":Цър Вулляк ,от 2002 година съм в сащ и дрррти гзззове не забърсвам и по строителни обекти ей така ,не съм ходил ,рийш.компренде ,капишш,ъндъррррстаенд , суийт пуссси кает ?
12:43 08.08.2026
68 Васил
13:18 08.08.2026
69 Ам шъ крие
13:34 08.08.2026
70 Факрус
До коментар #7 от "Читател":Толкова си прозД, че няма да разбереш!
13:43 08.08.2026
71 Янко
13:46 08.08.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Защо НАП
14:40 08.08.2026