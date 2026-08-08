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Веселин Стойнев: Физиономията на това управление вече е ясна

Веселин Стойнев: Физиономията на това управление вече е ясна

8 Август, 2026 11:44 2 512 56

  • веселин стойнев-
  • управление-
  • румен радев

Когато казваш "Няма да пречим", ти не ставаш повече европеец. Ти сам се отблъскваш в периферията

Веселин Стойнев: Физиономията на това управление вече е ясна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стоте дни от управлението на Румен Радев, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Веселин Стойнев, заместник главен редактор на "Биглобъл" и автор в българската секция на Deutsche Welle.

Според Стойнев "на практика стоте дни приключиха още на 70-80-ия ден", защото "физиономията на това управление вече е ясна, тя не е толкова изолация, тя е самоизолация. И то самоизолация от Европа. По думите му България се отдръпва от ключови процеси в ЕС в момент, когато Съюзът се трансформира и се подготвя за нови геополитически реалности.

Журналистът подчертава, че позицията "няма да пречим" не е участие, а самоизваждане от масата, където се вземат решенията: "Когато казваш "Няма да пречим", ти не ставаш повече европеец. Ти сам се отблъскваш в периферията."

В същото време се появява хипотеза, че Румен Радев може да изчаква евентуална промяна в политическите мнозинства в Европа след изборите през 2027 г. – включително възхода на партии като "Алтернатива за Германия".

Журналистът е категоричен: "Да се надяваме, че това няма да се окаже така."

Геополитическата позиция на България

"България при управлението на Румен Радев се позиционира някак си между Путин и Тръмп, които заедно имат общ антиевропейски интерес."

Според Стойнев Русия отдавна работи хибридно срещу ЕС, а Тръмп и технологичните олигарси зад него нямат интерес от регулиран и силен европейски пазар.

Тази двойна ос, според Стойнев, е временна и нестабилна, защото: "Путин няма да е вечен – води вече 5 години война, която не може да се спечели. А Тръмп дори не е сигурно дали ще изкара мандат."

Стойнев цитира анализ от Foreign Affairs: "Тези войни не се обявяват, не приключват с мир, няма ясен победител."

Той подчертава, че Европа трябва да започне да се грижи сама за сигурността си, защото: "Америка се оттегля от защитата си на Европа, а НАТО вече не е това, което беше."

И предупреждава, че България рискува да остане извън новите европейски отбранителни формати – като Антиракетния съюз или Коалицията на желаещите – ако продължи да стои встрани.

Базите, самолетите и непоследователността

По повод американските бази и самолетите, Стойнев припомня: "Той критикуваше самолетите на Софийското летище, много ясно съзнаваше, че така печели гласовете на хората, които изобщо не искат американски самолети.

Но след като става премиер, Радев трябва да обяснява на същите избиратели защо България предоставя бази за действия на САЩ, които европейските партньори не подкрепят. Това е неговият проблем – непоследователната политика."

Бюджетът: фалшив дефицит и бъдещи рискове

Другата криза в управлението на Румен Радев, според Веселин Стойнев, е бюджетът:

"Този дефицит е бил фалшив в самото начало, за да може да се докара в края на годината като по-малък."

По повод неясните милиарди в бюджета, Стойнев коментира: "Има едни милиарди, които не са разписани как се харчат. Това е с цел или да бъдат използвани за непрозрачно харчене, или за да бъдат спестени."

Защо подкрепата за Радев е толкова висока

Според Стойнев причините са комплексни: "Умора от петгодишна криза, разочарование от нови и нови заявки за алтернатива, желание за успокояване."

Радев не обещава големи реформи: "Той казва просто: "Ще направим нещата по-бавни, по-нормални". И това се харесва на част от обществото.

Но подкрепата за него е разнородна, не е хомогенна. Подкрепиха го най-различни хора с различни очаквания."

Според Веселин Стойнев: "Тази подкрепа неизбежно ще започне да се топи."

Икономиката истинският тест

Стойнев е категоричен: "Радев ще се провали в икономиката, ако се провали. Няма да се провали другаде."

Той предупреждава за: растящ дълг, орязан растеж, липса на овладяване на цените, липса на резултат от "Кошница с грижа", риск от изоставащо развитие. И обобщава: "Основният въпрос е джобът на средния човек."

"Златният век" и реалните очаквания

В края на разговора журналистът коментира думите на Кънчо Стойчев, изказани пред "Нова телевизия", че: "От Радев зависи дали България ще има нов Златен век".

Според Стойнев: "Такива суперлативи не са сериозни."

И добавя: "Българският хоризонт винаги е бил в оцеляването."

Според него избирателите на Радев не мечтаят за революции: "Това, което искат, е никой да не ги закача, да е тихо, спокойно, да си ядат евтини домати, да няма самолети, ракети. Това е манталитетът на средния избирател на Румен Радев… не са хора, които мечтаят за революционни времена."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гея, Бея и Злодея

    34 42 Отговор
    Мунчо излезе ро-голям лъжец и от Тиквата Борисов.

    Коментиран от #5, #6, #17, #44

    11:46 08.08.2026

  • 2 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    51 14 Отговор
    Палячо, щом работиш за Швабите, ясно е, че така ще говориш 👊🎃🐖

    11:49 08.08.2026

  • 3 Хаха

    20 11 Отговор
    Кои сега са шaрлатаните ?

    11:50 08.08.2026

  • 4 Хмм

    54 11 Отговор
    "анализатори" с отпаднала нобходимост

    11:51 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шкембе Войвода 🪓🗡

    37 9 Отговор

    До коментар #1 от "Гея, Бея и Злодея":

    Искате се, да е така, ама не. По-големи боклуци,помияри и крадци от тези двамата 🎃 и 🐖 няма....

    Коментиран от #12

    11:52 08.08.2026

  • 7 Синя София

    21 15 Отговор
    Българите харесват измамници,лъжци,демагози,като се почне от мадридския покерджия,мине се през банкянския сикаджия и се стигне до това недоразумение зеленият чорап все такива водачи избира мъдрият български народ

    Коментиран от #22

    11:55 08.08.2026

  • 8 родител

    43 18 Отговор
    Радев е истински държавник ,а боко и шиши убиха и окрадоха държавата и народа , и изгониха над 1.5 мил. млади !!

    Коментиран от #29, #50

    11:56 08.08.2026

  • 9 Слуга

    28 7 Отговор
    Типична позиция още от 1 ден на новото управление. Ретро мислене и коментар.

    11:56 08.08.2026

  • 10 Копейкин

    7 9 Отговор
    Ас съм за долара!!!

    11:59 08.08.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    38 8 Отговор
    Като го гледам тоя и ми се изяснява, защо "елитът на нацията" са го яли прасетата!

    Коментиран от #23

    11:59 08.08.2026

  • 12 Както е Казал Бай Ганю !

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Шкембе Войвода 🪓🗡":

    Всичките Са Маскари !

    Всеки Един от Тях !

    Е Дал Своя Аргумент !

    За Това !

    Коментиран от #30

    12:00 08.08.2026

  • 13 Ъъъъ

    18 8 Отговор
    Другарю Стойнев, педофилската ви общност няма ли да издигне кандидат президент, или ще продължи да подкрепя Йотова?

    12:05 08.08.2026

  • 14 бавно и полека

    13 11 Отговор
    у българската електорална единица се прокрадва отново онова досадно усещане, че отново е употребен електорално и захвърлен буквално.

    12:09 08.08.2026

  • 15 Ами

    31 5 Отговор
    като си на хранилка при дедо Сорос, само глупости говориш и пишеш ...

    12:10 08.08.2026

  • 16 идиоти вън

    23 5 Отговор
    А физиономията на това лице е извстно от одавна, то е с голям език и ближе всичко!!!

    12:11 08.08.2026

  • 17 миме

    23 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гея, Бея и Злодея":

    нема по големи лъжци от амбр€@жит€ от градската десница като тоа аспух

    Коментиран от #33

    12:12 08.08.2026

  • 18 Стоенчо

    17 3 Отговор
    Дай мнение и за Петрохан, фат бой!

    12:13 08.08.2026

  • 19 пишурката

    13 3 Отговор
    Това,че пише за не български работодател,не го прави повече ееропеец.
    Аман от тези " специалисти по всичко"

    12:14 08.08.2026

  • 20 не съм гласувал за ПБ

    17 6 Отговор
    Но, като виждам каква е атаката от аналлизаторите на шиши, баце и педроханци, явно правителството е тръгнало по прав път, и някой го е голЕмо шубе, а пък мисирките и мисирите явно им е било гот при крадците и си ги искат!!!

    12:16 08.08.2026

  • 21 Някой

    21 4 Отговор
    Убийствена комбинация Мара и заместник главният редактор на "Биглобъл" и автор в българската секция на Deutsche Welle. По-обективно едва ли може да бъде :).

    12:16 08.08.2026

  • 22 миме

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Синя София":

    абсолютно съм съгласна и върха на това изборно безумие беха про100 киро и Неговият кокора, а преди това мавъра от драгалевци и пешо коня

    12:16 08.08.2026

  • 23 миме

    9 4 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа!🤔":

    браво, абсолютно точен коментар 1000+

    12:18 08.08.2026

  • 24 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА

    8 11 Отговор
    На есен ще хващаме дебелите тояги.

    Коментиран от #41, #53

    12:19 08.08.2026

  • 25 Пфу

    14 4 Отговор
    Тази сороснь с негативизма си всеки път омърсява ефира. С Евгениевцити се надпреварват кой да вземе розовата палмата на първенството по най
    либе растка правоверност. Няма да отидат на фронта, но ке сипят радиация като за атомна бомба.

    12:21 08.08.2026

  • 26 Наивник на средна възраст

    15 2 Отговор
    Един ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТ - когато сме били в съюз с Германия,последиците за нас са били катострофални!!! Някой да ме опровергае???Що се касае до Сан Стефанският "мирен" договор,кой разкъса тогава България??? Няма настояще без минало.......

    12:21 08.08.2026

  • 27 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    18 4 Отговор
    Искам да попитам един въпрос, съвсем сериозно.

    Всеки знае от слухове и под сурдинка, че двете личности, които стоят в разграждането и ограбването на държавата в последните 15 години са Пеевски и Борисов.

    Този сайт се води неолиберален и гравитира към идеите на ПП-ДБ.

    Искам да питам:
    - Защо този сайт пише статии САМО срещу Путин, Русия и срещу Радев
    - Колко статии вие сте виждали КОНКРЕТНО СРЕЩУ ДИЛЯН ПЕЕВСКИ, С КОНКРЕТНИ ФАКТИ, С КОНКРЕТНИ ДАННИ.
    - Защо този сайт дори НИКОГА НЕ Е ИЗНЕСЪЛ ФАКТИТЕ, ПО КОИТО САЩ КАТО ПРАВИТЕЛСТВО ВКЛЮЧИХА ЛИЦЕТО ДИЛЯН ПЕЕВСКИ В СПИСЪКА МАГНИТСКИ
    - Защо този сайт НИКОГА НЕ Е ИЗНЕСЪЛ ФАКТИ ЗА ОКРАДЕНИТЕ ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ФОНДОВЕ НА ЕС ОТ ГЕРБ И ЛИЧНО ОТ ЛИЦЕТО БОЙКО БОРИСОВ
    - Защо този сайт НИКОГА не е изнесъл данни колко точно бяха писъединителните фондове, които България получи от ЕС и колко от тези фондове буквално бяха ограбени от ГЕРБ
    - Защо този сайт НИКОГА не е изнесъл данни колко точно външни дългове бяха направени от всички правителства на Борисов, ГЕРБ, ПП-ДБ и къде точно отидоха тези пари
    - Защо този сайт НИКОГА не е изнесъл подробности за истинската корупция в органите. Данни как един застрелян пресъпник като "Нотариуса" имаше връзки с всички ключови прокурори и съдии на София и как така буквално се откраднаха с измами нас 250 скъпи имота в София. Защо този сайт не даде информация как съпругата на "Нотариуса" работи в ДАНС, как е назначена там и по какви критерии

    Коментиран от #38

    12:23 08.08.2026

  • 28 А50

    8 3 Отговор
    Сега , соросоидчетата пак си гледат соросоидските интересчета, но правителството до тук се очакваше да вземе държавнически решения по много изостанали проблеми, но или няма воля или капацитет или нивото на държавния апарат е такова. Даже всичко това е налице, но пъкще стройм космодрум в с.Доброславци.

    Коментиран от #31

    12:24 08.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ?????

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Както е Казал Бай Ганю !":

    Пел ТЕК, или Паркин сон ???

    12:25 08.08.2026

  • 31 На какъв език пишеш

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "А50":

    Какво значи думата "стройм"?

    Откога чужденците се загрижиха за България?

    Коментиран от #46

    12:27 08.08.2026

  • 32 Абсурдистан

    2 3 Отговор
    По-важно от физионовията е съдържанието, а то е фуражка и вътре-нищо.

    12:27 08.08.2026

  • 33 "миме",

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "миме":

    дефилиращо пред мин.на земеделието на Ботев с високи токчета - по време на твоя любим соц. думата "плурализъм" чувала ли си я, или разбра значението и след 1990г ???
    Още си под опита "Член ПЪРВИ"

    Коментиран от #34

    12:30 08.08.2026

  • 34 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от ""миме",":

    .... ОПИАТА....

    12:31 08.08.2026

  • 35 Стига лъжи

    2 4 Отговор
    Има един кебапчия дето раздаваше кебапчета за да стане евро-депутат и който е защитник на тази партийка на летеца която още няма структура . Този лаеш защитник на някакъв сайт се скъсва да злослови срещу ДБ и техните лидери че защитавали ББ и едва ли не са в подкрепа та му за общ десен кандидат Президент . Лошото е че има наивници които все още му вярват

    12:35 08.08.2026

  • 36 Чудя се

    7 2 Отговор
    Кой ли слуша програма ,,Хр.Ботев" на БНР пък и кой ли чувал за някакво списание де името му не запомних,камо ли да чета мнението на зам.гл.му ...редактор...

    12:36 08.08.2026

  • 37 Ами

    9 2 Отговор
    "Заместник главен редактор на "Биглобъл" и автор
    в българската секция на Deutsche Welle."
    Демек щатен соросоид :)

    Коментиран от #45

    12:36 08.08.2026

  • 38 Защото

    9 1 Отговор

    До коментар #27 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":

    Този сайт с широтата на мненията-като цветовете на дъгата, с дълбочината на анализите си-като на Рада дълбокото, със свободата, която дава-като на транс сбор, е част от голямата тиролска фабрика на розово бузите и на де бело ъзите и изпълнява ролята си стриктно, постоянно, правоверно и, естествено срещу заплащане.

    12:40 08.08.2026

  • 39 Григор

    12 2 Отговор
    Всичко е ясно. Слугинажа на "Дойче веле" излива помия. Нормално! Нали за това му плащат. Бог да пази България от такива "обективни" журналисти-анализатори. Жалка история! Без капка морал!

    12:42 08.08.2026

  • 40 Боа

    4 2 Отговор
    Подстилка на "Дойче велле"?🤨

    12:42 08.08.2026

  • 41 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":

    Ще му хванеш струмента

    12:43 08.08.2026

  • 42 БеГемот

    5 0 Отговор
    Е тя снимката говори...

    12:44 08.08.2026

  • 43 ИЗБРАХТЕ. РАПОНА

    4 4 Отговор
    СЕГА ИЗБЕРЕТЕ И МАТА КОСМАТА

    12:52 08.08.2026

  • 44 Жална ни майка

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гея, Бея и Злодея":

    Р = Б + П

    12:59 08.08.2026

  • 45 Пешо

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    На хранилка е.
    Ами човека и той семейство храни.

    13:01 08.08.2026

  • 46 А50

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "На какъв език пишеш":

    Браво, захващаш се за случайно сбъркана буква, но всичко друго в държавния апарат е ОК. Ако имаш смислени аргументи, моля да ги споделиш. Аз очаквах чистка на калинки, а те са стотици хиляди, а вместо това получихме Чамова за външен министър. А след космодрума, какво следва

    13:03 08.08.2026

  • 47 А50

    3 3 Отговор
    Радев трябва да прочисти държавните холдинги и бордове на директори. Взимат се умопомрачително тъпи решения, и все още не си личи държавата да има кромчия

    13:06 08.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Перо

    6 1 Отговор
    В БГ секция на DW няма нормални жирналисти, има само унтерменши с мозък на пиле!

    13:24 08.08.2026

  • 50 до родител

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "родител":

    И как определи, че е Истински държавник?. По делата, или по манипулациите?. До днешния момент - нищо ново под слънцето. Допълва по действие предишните двама. Или както е казано Mundus vult decipi ergo dicipiatur. Преведи си го сам.

    13:33 08.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дойче зеле

    4 0 Отговор
    Нашето момче пак изкара няколко либер- лгбтнонэв цента.

    14:01 08.08.2026

  • 53 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":

    Ще хванеш големия... Чеп на есен.

    14:08 08.08.2026

  • 54 Абе, Червен Кънчо!

    0 2 Отговор
    Абе, "прогресивно" нищожество и ваксаджия на фатмашки ботуши! Какъв "Златен век" при престъпното управление на долния Фатмак от Славяново с бръснатата картуан, с мазната мутра, с грозната брадавица на нея и дългия нос, дето върви два метра пред негог? Какъв "Златен век" след вчерашноот ужасяващо убийство, извършено от отрочета на кремълския лакей и подлога на кремълския злодей! От отрочета, родени и "възпитани" от "прогресивни" чудовища"? Че кое по -точно е "Златният век" бе, Червен Кънчо?! Ужасяващата корупция ли, срещу която Фатмак Радев излъга, че ще се бори?! Назначените министрии зам. министри от престъпнаа ГЕРБерастка сган на мутрата от СИК, от безмълвните марионетки на уродливото 190 - килограмово туловище или потресаващите с простащината си чалгарки на сакатото учиндолско нищожество, дето и те станаха "Министърки"? Разголената селяндурка от санданските села, която потресе с голотиите си турския външен имнистър и горкият човек се чудеше къде да гледа, само погледът му да не падне на голото й рамо, на голия й баджак или на мръсните й прашки, които и те се виждаха? Здравната чалгарска министърка ли е "Златният век" с абсолютната й некадърност, или ЗаКаПеЧе-то Гълъб с проскубаната перушина, който има сериозни знания по история на БКП ,но не и по финанси? Че дръж си езика зад зъбите бе, Червен Кънчо, от много лизане ще се изтъни и няма да можеш да плюскаш на трапезата в банкянския двор! И в двора на село Славяново!

    15:54 08.08.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този

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    Кретен , когато и да го набиеш , винаги ще е късно!!!

    16:11 08.08.2026

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