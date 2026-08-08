Веселин Стойнев: Физиономията на това управление вече е ясна

Стоте дни от управлението на Румен Радев, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Веселин Стойнев, заместник главен редактор на "Биглобъл" и автор в българската секция на Deutsche Welle.

Според Стойнев "на практика стоте дни приключиха още на 70-80-ия ден", защото "физиономията на това управление вече е ясна, тя не е толкова изолация, тя е самоизолация. И то самоизолация от Европа. По думите му България се отдръпва от ключови процеси в ЕС в момент, когато Съюзът се трансформира и се подготвя за нови геополитически реалности.

Журналистът подчертава, че позицията "няма да пречим" не е участие, а самоизваждане от масата, където се вземат решенията: "Когато казваш "Няма да пречим", ти не ставаш повече европеец. Ти сам се отблъскваш в периферията."

В същото време се появява хипотеза, че Румен Радев може да изчаква евентуална промяна в политическите мнозинства в Европа след изборите през 2027 г. – включително възхода на партии като "Алтернатива за Германия".

Журналистът е категоричен: "Да се надяваме, че това няма да се окаже така."

Геополитическата позиция на България

"България при управлението на Румен Радев се позиционира някак си между Путин и Тръмп, които заедно имат общ антиевропейски интерес."

Според Стойнев Русия отдавна работи хибридно срещу ЕС, а Тръмп и технологичните олигарси зад него нямат интерес от регулиран и силен европейски пазар.

Тази двойна ос, според Стойнев, е временна и нестабилна, защото: "Путин няма да е вечен – води вече 5 години война, която не може да се спечели. А Тръмп дори не е сигурно дали ще изкара мандат."

Стойнев цитира анализ от Foreign Affairs: "Тези войни не се обявяват, не приключват с мир, няма ясен победител."

Той подчертава, че Европа трябва да започне да се грижи сама за сигурността си, защото: "Америка се оттегля от защитата си на Европа, а НАТО вече не е това, което беше."

И предупреждава, че България рискува да остане извън новите европейски отбранителни формати – като Антиракетния съюз или Коалицията на желаещите – ако продължи да стои встрани.

Базите, самолетите и непоследователността

По повод американските бази и самолетите, Стойнев припомня: "Той критикуваше самолетите на Софийското летище, много ясно съзнаваше, че така печели гласовете на хората, които изобщо не искат американски самолети.

Но след като става премиер, Радев трябва да обяснява на същите избиратели защо България предоставя бази за действия на САЩ, които европейските партньори не подкрепят. Това е неговият проблем – непоследователната политика."

Бюджетът: фалшив дефицит и бъдещи рискове

Другата криза в управлението на Румен Радев, според Веселин Стойнев, е бюджетът:

"Този дефицит е бил фалшив в самото начало, за да може да се докара в края на годината като по-малък."

По повод неясните милиарди в бюджета, Стойнев коментира: "Има едни милиарди, които не са разписани как се харчат. Това е с цел или да бъдат използвани за непрозрачно харчене, или за да бъдат спестени."

Защо подкрепата за Радев е толкова висока

Според Стойнев причините са комплексни: "Умора от петгодишна криза, разочарование от нови и нови заявки за алтернатива, желание за успокояване."

Радев не обещава големи реформи: "Той казва просто: "Ще направим нещата по-бавни, по-нормални". И това се харесва на част от обществото.

Но подкрепата за него е разнородна, не е хомогенна. Подкрепиха го най-различни хора с различни очаквания."

Според Веселин Стойнев: "Тази подкрепа неизбежно ще започне да се топи."

Икономиката – истинският тест

Стойнев е категоричен: "Радев ще се провали в икономиката, ако се провали. Няма да се провали другаде."

Той предупреждава за: растящ дълг, орязан растеж, липса на овладяване на цените, липса на резултат от "Кошница с грижа", риск от изоставащо развитие. И обобщава: "Основният въпрос е джобът на средния човек."

"Златният век" и реалните очаквания

В края на разговора журналистът коментира думите на Кънчо Стойчев, изказани пред "Нова телевизия", че: "От Радев зависи дали България ще има нов Златен век".

Според Стойнев: "Такива суперлативи не са сериозни."

И добавя: "Българският хоризонт винаги е бил в оцеляването."

Според него избирателите на Радев не мечтаят за революции: "Това, което искат, е никой да не ги закача, да е тихо, спокойно, да си ядат евтини домати, да няма самолети, ракети. Това е манталитетът на средния избирател на Румен Радев… не са хора, които мечтаят за революционни времена."