Веселин Стойнев: Физиономията на това управление вече е ясна

Стоте дни от управлението на Румен Радев, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Веселин Стойнев, заместник главен редактор на "Биглобъл" и автор в българската секция на Deutsche Welle.
Според Стойнев "на практика стоте дни приключиха още на 70-80-ия ден", защото "физиономията на това управление вече е ясна, тя не е толкова изолация, тя е самоизолация. И то самоизолация от Европа. По думите му България се отдръпва от ключови процеси в ЕС в момент, когато Съюзът се трансформира и се подготвя за нови геополитически реалности.
Журналистът подчертава, че позицията "няма да пречим" не е участие, а самоизваждане от масата, където се вземат решенията: "Когато казваш "Няма да пречим", ти не ставаш повече европеец. Ти сам се отблъскваш в периферията."
В същото време се появява хипотеза, че Румен Радев може да изчаква евентуална промяна в политическите мнозинства в Европа след изборите през 2027 г. – включително възхода на партии като "Алтернатива за Германия".
Журналистът е категоричен: "Да се надяваме, че това няма да се окаже така."
Геополитическата позиция на България
"България при управлението на Румен Радев се позиционира някак си между Путин и Тръмп, които заедно имат общ антиевропейски интерес."
Според Стойнев Русия отдавна работи хибридно срещу ЕС, а Тръмп и технологичните олигарси зад него нямат интерес от регулиран и силен европейски пазар.
Тази двойна ос, според Стойнев, е временна и нестабилна, защото: "Путин няма да е вечен – води вече 5 години война, която не може да се спечели. А Тръмп дори не е сигурно дали ще изкара мандат."
Стойнев цитира анализ от Foreign Affairs: "Тези войни не се обявяват, не приключват с мир, няма ясен победител."
Той подчертава, че Европа трябва да започне да се грижи сама за сигурността си, защото: "Америка се оттегля от защитата си на Европа, а НАТО вече не е това, което беше."
И предупреждава, че България рискува да остане извън новите европейски отбранителни формати – като Антиракетния съюз или Коалицията на желаещите – ако продължи да стои встрани.
Базите, самолетите и непоследователността
По повод американските бази и самолетите, Стойнев припомня: "Той критикуваше самолетите на Софийското летище, много ясно съзнаваше, че така печели гласовете на хората, които изобщо не искат американски самолети.
Но след като става премиер, Радев трябва да обяснява на същите избиратели защо България предоставя бази за действия на САЩ, които европейските партньори не подкрепят. Това е неговият проблем – непоследователната политика."
Бюджетът: фалшив дефицит и бъдещи рискове
Другата криза в управлението на Румен Радев, според Веселин Стойнев, е бюджетът:
"Този дефицит е бил фалшив в самото начало, за да може да се докара в края на годината като по-малък."
По повод неясните милиарди в бюджета, Стойнев коментира: "Има едни милиарди, които не са разписани как се харчат. Това е с цел или да бъдат използвани за непрозрачно харчене, или за да бъдат спестени."
Защо подкрепата за Радев е толкова висока
Според Стойнев причините са комплексни: "Умора от петгодишна криза, разочарование от нови и нови заявки за алтернатива, желание за успокояване."
Радев не обещава големи реформи: "Той казва просто: "Ще направим нещата по-бавни, по-нормални". И това се харесва на част от обществото.
Но подкрепата за него е разнородна, не е хомогенна. Подкрепиха го най-различни хора с различни очаквания."
Според Веселин Стойнев: "Тази подкрепа неизбежно ще започне да се топи."
Икономиката – истинският тест
Стойнев е категоричен: "Радев ще се провали в икономиката, ако се провали. Няма да се провали другаде."
Той предупреждава за: растящ дълг, орязан растеж, липса на овладяване на цените, липса на резултат от "Кошница с грижа", риск от изоставащо развитие. И обобщава: "Основният въпрос е джобът на средния човек."
"Златният век" и реалните очаквания
В края на разговора журналистът коментира думите на Кънчо Стойчев, изказани пред "Нова телевизия", че: "От Радев зависи дали България ще има нов Златен век".
Според Стойнев: "Такива суперлативи не са сериозни."
И добавя: "Българският хоризонт винаги е бил в оцеляването."
Според него избирателите на Радев не мечтаят за революции: "Това, което искат, е никой да не ги закача, да е тихо, спокойно, да си ядат евтини домати, да няма самолети, ракети. Това е манталитетът на средния избирател на Румен Радев… не са хора, които мечтаят за революционни времена."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гея, Бея и Злодея
Коментиран от #5, #6, #17, #44
11:46 08.08.2026
2 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
11:49 08.08.2026
3 Хаха
11:50 08.08.2026
4 Хмм
11:51 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Шкембе Войвода 🪓🗡
До коментар #1 от "Гея, Бея и Злодея":Искате се, да е така, ама не. По-големи боклуци,помияри и крадци от тези двамата 🎃 и 🐖 няма....
Коментиран от #12
11:52 08.08.2026
7 Синя София
Коментиран от #22
11:55 08.08.2026
8 родител
Коментиран от #29, #50
11:56 08.08.2026
9 Слуга
11:56 08.08.2026
10 Копейкин
11:59 08.08.2026
11 Мдаа!🤔
Коментиран от #23
11:59 08.08.2026
12 Както е Казал Бай Ганю !
До коментар #6 от "Шкембе Войвода 🪓🗡":Всичките Са Маскари !
Всеки Един от Тях !
Е Дал Своя Аргумент !
За Това !
Коментиран от #30
12:00 08.08.2026
13 Ъъъъ
12:05 08.08.2026
14 бавно и полека
12:09 08.08.2026
15 Ами
12:10 08.08.2026
16 идиоти вън
12:11 08.08.2026
17 миме
До коментар #1 от "Гея, Бея и Злодея":нема по големи лъжци от амбр€@жит€ от градската десница като тоа аспух
Коментиран от #33
12:12 08.08.2026
18 Стоенчо
12:13 08.08.2026
19 пишурката
Аман от тези " специалисти по всичко"
12:14 08.08.2026
20 не съм гласувал за ПБ
12:16 08.08.2026
21 Някой
12:16 08.08.2026
22 миме
До коментар #7 от "Синя София":абсолютно съм съгласна и върха на това изборно безумие беха про100 киро и Неговият кокора, а преди това мавъра от драгалевци и пешо коня
12:16 08.08.2026
23 миме
До коментар #11 от "Мдаа!🤔":браво, абсолютно точен коментар 1000+
12:18 08.08.2026
24 ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА
Коментиран от #41, #53
12:19 08.08.2026
25 Пфу
либе растка правоверност. Няма да отидат на фронта, но ке сипят радиация като за атомна бомба.
12:21 08.08.2026
26 Наивник на средна възраст
12:21 08.08.2026
27 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Всеки знае от слухове и под сурдинка, че двете личности, които стоят в разграждането и ограбването на държавата в последните 15 години са Пеевски и Борисов.
Този сайт се води неолиберален и гравитира към идеите на ПП-ДБ.
Искам да питам:
- Защо този сайт пише статии САМО срещу Путин, Русия и срещу Радев
- Колко статии вие сте виждали КОНКРЕТНО СРЕЩУ ДИЛЯН ПЕЕВСКИ, С КОНКРЕТНИ ФАКТИ, С КОНКРЕТНИ ДАННИ.
- Защо този сайт дори НИКОГА НЕ Е ИЗНЕСЪЛ ФАКТИТЕ, ПО КОИТО САЩ КАТО ПРАВИТЕЛСТВО ВКЛЮЧИХА ЛИЦЕТО ДИЛЯН ПЕЕВСКИ В СПИСЪКА МАГНИТСКИ
- Защо този сайт НИКОГА НЕ Е ИЗНЕСЪЛ ФАКТИ ЗА ОКРАДЕНИТЕ ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ФОНДОВЕ НА ЕС ОТ ГЕРБ И ЛИЧНО ОТ ЛИЦЕТО БОЙКО БОРИСОВ
- Защо този сайт НИКОГА не е изнесъл данни колко точно бяха писъединителните фондове, които България получи от ЕС и колко от тези фондове буквално бяха ограбени от ГЕРБ
- Защо този сайт НИКОГА не е изнесъл данни колко точно външни дългове бяха направени от всички правителства на Борисов, ГЕРБ, ПП-ДБ и къде точно отидоха тези пари
- Защо този сайт НИКОГА не е изнесъл подробности за истинската корупция в органите. Данни как един застрелян пресъпник като "Нотариуса" имаше връзки с всички ключови прокурори и съдии на София и как така буквално се откраднаха с измами нас 250 скъпи имота в София. Защо този сайт не даде информация как съпругата на "Нотариуса" работи в ДАНС, как е назначена там и по какви критерии
Коментиран от #38
12:23 08.08.2026
28 А50
Коментиран от #31
12:24 08.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ?????
До коментар #12 от "Както е Казал Бай Ганю !":Пел ТЕК, или Паркин сон ???
12:25 08.08.2026
31 На какъв език пишеш
До коментар #28 от "А50":Какво значи думата "стройм"?
Откога чужденците се загрижиха за България?
Коментиран от #46
12:27 08.08.2026
32 Абсурдистан
12:27 08.08.2026
33 "миме",
До коментар #17 от "миме":дефилиращо пред мин.на земеделието на Ботев с високи токчета - по време на твоя любим соц. думата "плурализъм" чувала ли си я, или разбра значението и след 1990г ???
Още си под опита "Член ПЪРВИ"
Коментиран от #34
12:30 08.08.2026
34 .....
До коментар #33 от ""миме",":.... ОПИАТА....
12:31 08.08.2026
35 Стига лъжи
12:35 08.08.2026
36 Чудя се
12:36 08.08.2026
37 Ами
в българската секция на Deutsche Welle."
Демек щатен соросоид :)
Коментиран от #45
12:36 08.08.2026
38 Защото
До коментар #27 от "HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ":Този сайт с широтата на мненията-като цветовете на дъгата, с дълбочината на анализите си-като на Рада дълбокото, със свободата, която дава-като на транс сбор, е част от голямата тиролска фабрика на розово бузите и на де бело ъзите и изпълнява ролята си стриктно, постоянно, правоверно и, естествено срещу заплащане.
12:40 08.08.2026
39 Григор
12:42 08.08.2026
40 Боа
12:42 08.08.2026
41 Ха ХаХа
До коментар #24 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":Ще му хванеш струмента
12:43 08.08.2026
42 БеГемот
12:44 08.08.2026
43 ИЗБРАХТЕ. РАПОНА
12:52 08.08.2026
44 Жална ни майка
До коментар #1 от "Гея, Бея и Злодея":Р = Б + П
12:59 08.08.2026
45 Пешо
До коментар #37 от "Ами":На хранилка е.
Ами човека и той семейство храни.
13:01 08.08.2026
46 А50
До коментар #31 от "На какъв език пишеш":Браво, захващаш се за случайно сбъркана буква, но всичко друго в държавния апарат е ОК. Ако имаш смислени аргументи, моля да ги споделиш. Аз очаквах чистка на калинки, а те са стотици хиляди, а вместо това получихме Чамова за външен министър. А след космодрума, какво следва
13:03 08.08.2026
47 А50
13:06 08.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Перо
13:24 08.08.2026
50 до родител
До коментар #8 от "родител":И как определи, че е Истински държавник?. По делата, или по манипулациите?. До днешния момент - нищо ново под слънцето. Допълва по действие предишните двама. Или както е казано Mundus vult decipi ergo dicipiatur. Преведи си го сам.
13:33 08.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дойче зеле
14:01 08.08.2026
53 Гост
До коментар #24 от "ЧИЧО РУМЕН ИЗЛЕЗЕ АЛА БАЛА":Ще хванеш големия... Чеп на есен.
14:08 08.08.2026
54 Абе, Червен Кънчо!
15:54 08.08.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този
16:11 08.08.2026