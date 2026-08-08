Пуснаха под домашен арест бившия шеф на ВиК-Бургас и двамата му подчинени

След 6-часово заседание състав на Бургаския окръжен съд пусна под домашен арест бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и двамата му подчинени.

Тримата са с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според прокуратурата събирали т. нар. такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието.

Днес съдът решава дали да остави в ареста четвъртия задържан - областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков.