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Пуснаха под домашен арест бившия шеф на ВиК-Бургас и двамата му подчинени

Пуснаха под домашен арест бившия шеф на ВиК-Бургас и двамата му подчинени

8 Август, 2026 13:06 1 086 31

  • арест-
  • шеф-
  • вик-бургас

Днес съдът ще решава дали да остави в ареста Христо Широков

Пуснаха под домашен арест бившия шеф на ВиК-Бургас и двамата му подчинени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След 6-часово заседание състав на Бургаския окръжен съд пусна под домашен арест бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и двамата му подчинени.

Тримата са с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според прокуратурата събирали т. нар. такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието.

Днес съдът решава дали да остави в ареста четвъртия задържан - областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    13 3 Отговор
    И от тая чалия няма да изкочи зайче

    Коментиран от #8

    13:09 08.08.2026

  • 2 виктория

    18 2 Отговор
    такива на електрическия стол!!!

    13:10 08.08.2026

  • 3 Гост

    7 4 Отговор
    Българската армия в момента няма модерни, автоматизирани системи за масова борба с дронове и разчита на остаряла съветска техника, която не е проектирана за такива заплахи.Големият проблем на противовъздушната ни отбрана (ПВО) се състои в три основни неща:Къде са празнотите?Стари радари: Нашите системи (като С-300 и Куб) са правени да свалят изтребители и големи ракети. Малък пластмасов дрон, летящ ниско, за тях е невидим.Скъпа стрелба: Дори радарът да види дрона, абсурдно е да се стреля по машина за 20 000 долара с ракета, която струва милиони и чиито запаси са силно ограничени.Липса на заглушители: Армията изпитва остър недостиг на мобилни системи за радиоелектронна борба (РЕБ), които да „пленяват“ дроновете, като им прекъсват GPS сигнала и връзката с оператора.

    Коментиран от #7, #29

    13:10 08.08.2026

  • 4 Гадове

    22 0 Отговор
    Същите тези измамници направиха кубика над 5лв, щото течове имало инвестиции ще ли да правят! Ей ви ги течовете и инвестициите! Сега намаляйте водата мошеници крадливи!

    Коментиран от #9, #23

    13:11 08.08.2026

  • 5 Перо

    18 0 Отговор
    И Окръжния съд е в ОПГ!

    13:11 08.08.2026

  • 6 Васил

    21 0 Отговор
    Нормално за корумпираната България осъдени няма в Китай такива ги разстрелват по стадионите или ги бесят за корупция.

    13:13 08.08.2026

  • 7 Гост

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    99% от армиите в света не могат да го направят! Какво се опитва да изложи гънката ти
    (единствено число) пред аудиторията?

    13:18 08.08.2026

  • 8 Ахааа

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хасковски каунь":

    Ще се оправят нещата, чак когато бъде сменена гнилата съдебна система! Тя е подчинена на Шиши и Боко! Но, вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Тогава- правосъдие и възмездие!

    Коментиран от #16, #30

    13:18 08.08.2026

  • 9 Даа

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гадове":

    Да, това гадовете, които вдигнаха рязко цените, за да отиват в чекмеджета и шкафчета на Шиши и Боко!!!

    13:20 08.08.2026

  • 10 те ми да да ама не

    5 0 Отговор
    Супер помислих че нещо системата се е объркала и ще сработи, но всичко явно е наред!

    13:22 08.08.2026

  • 11 Мнение

    6 0 Отговор
    Много удобно. Да могат да обработват и плащат свидетели.

    13:24 08.08.2026

  • 12 Янко

    9 0 Отговор
    Ами ще ги пуснат след като съдиите разбраха какви милиони са крали че и те да се облажат.

    Коментиран от #15

    13:26 08.08.2026

  • 13 Дааааа

    8 0 Отговор
    Не е вземал по 30 000 € от хотелиерите , за да имат вода ! И те "чисти" !

    13:27 08.08.2026

  • 14 Айляк

    7 0 Отговор
    Бях се притеснил.
    Викам си - тия нема го пуснат тоя апашин, та ще станем за резил:(

    13:31 08.08.2026

  • 15 Даа⁷

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Янко":

    Ами, че те милионите са ги прибирали Шиши и Боко, колко да са останали при тях....

    13:31 08.08.2026

  • 16 Правова държава - на кукув ден!

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ахааа":

    Мечтай! Справедливостта е твърде зависима от големината на банковата сметка и височината в партийната и държавната йерархия. Всичко по веригата е опорочено.
    И вътрешното убеждение ще се формира според дебелината на фактите в пликчето, а не според обективната истина.

    13:40 08.08.2026

  • 17 Т.КОЛЕВ

    3 0 Отговор
    ХВЪРЛЯШ НА.СЪДА НЯКОЛКО КРАДЕНИ ХИЛЯДАРКИ ИЛИ ДАЛАВЕРАДЖИСКИ ООСЛЕ С ДРУГИТЕ МИЛИОНИ СИ ОПРАВЯШ НЕЩАТА В.ЧУЖБИНА С СИ НА СВОБОДА НЕ СИ В.КАФЕЗА ЗАТВОР. НИТО ПЪК ТИ СЕ ОТНЕМА.ИМУЩЕСТВОТО ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО. А ХИЛЕДАРКИТЕ САБРАНИ ОТ СЪДА СЕ.РАЗПРЕДЕЛЯТ КОЛЕГИАЛНО ПРЕМИИ ТРИНАЙСТА ЗАПЛАТА.БОНУСИ И Т.Н. ДЖОП ПАРА . ДА ЖИВЕЕ ПРАВОСЪДИЕТО В БЪЛГАРИЯ. ГОКЯМА ДАЛАВЕРА.Е.

    13:42 08.08.2026

  • 18 друго не се и очаквало пак сериала

    6 0 Отговор
    ние ги фащаме вие ги пускате

    така е в тиквената държава макар радеви нищо не правят за разследване на тиквите

    13:44 08.08.2026

  • 19 Арестувани хотелиери

    7 0 Отговор
    Крали вода за милиони защо няма да питам ? Бившия шеф на ВиК ли я изпи тая вода? Поне 70 хотелиера трябва да бъдат арестувани ! Тея в прокуратурата нормални ли са?

    13:44 08.08.2026

  • 20 Грозев е еничарин

    3 0 Отговор
    Ееееебати държавата,пускат ицо Широката,лейтенант на миТьо Очите,отговорен за много умрели от свърхдоза.Включително отговорен за смъртта на взривените роднини на Кела.Включително отговорен за стрелбата в Сл. Бряг.Осъждан,лежал в затвора.Включително осъждан за наркотрафик.Включително аз занам за няколок убйства,в които е участвал,що никой от МВР не ме разпитва ?!

    13:47 08.08.2026

  • 21 кихне мушмула и у дома

    5 0 Отговор
    Днес съдът решава дали да остави в ареста четвъртия задържан

    радевите мълчат кат риби

    13:48 08.08.2026

  • 22 Кражби за милиони,

    4 0 Отговор
    вероятно в годините и за милиарди но видиш ли крадците били невинни, че и даже видиш ли били рекетирани с "такса спокойствие" тези честни и морални собственици ....евала на тая прокуратура бре ....

    13:49 08.08.2026

  • 23 По-точно:

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гадове":

    Същите тези Измамници и Крадци направиха кубика над Шест лв,
    защото са мислили, че са над-Законите понеже са от Крадливата Групировка ГЕРБ!

    13:53 08.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Съд и затвор за тази проказа

    2 0 Отговор
    Почти всички прокурори трябва да бъдат разследвани за зависимости!

    14:02 08.08.2026

  • 26 Гост

    1 0 Отговор
    Всичко що е депесе значи е крадец, измамник, схемаджия, далавераджия и не може да се каже, че са достигнали пълнотата и зрелостта на човешкото същество, тоест това са си под"човеци

    Коментиран от #31

    14:06 08.08.2026

  • 27 стари столици

    3 0 Отговор
    Защо вечно само Бургас разследват не само за това разследване ами и за трафикантите на мигрантите защо не разследват и във вътрешността.

    14:14 08.08.2026

  • 28 Няма да остане в ареста,

    1 0 Отговор
    Щом другите ги пуснаха.
    Чакат го да си плати.

    14:16 08.08.2026

  • 29 Офицер от БНА

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Много добър анализ компетентен и твърде навременен.

    14:36 08.08.2026

  • 30 Блажени са вярващите

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ахааа":

    Но все пак дано се оправят нещата.

    14:47 08.08.2026

  • 31 Избирателите им

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Хомосапиенс ли са това е въпроса.

    14:49 08.08.2026

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