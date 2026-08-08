Пуснаха под домашен арест бившия шеф на ВиК-Бургас и двамата му подчинени

След 6-часово заседание състав на Бургаския окръжен съд пусна под домашен арест бившия директор на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и двамата му подчинени.
Тримата са с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Според прокуратурата събирали т. нар. такса спокойствие от собственици на хотели по Черноморието.
Днес съдът решава дали да остави в ареста четвъртия задържан - областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
Коментиран от #8
13:09 08.08.2026
2 виктория
13:10 08.08.2026
3 Гост
Коментиран от #7, #29
13:10 08.08.2026
4 Гадове
Коментиран от #9, #23
13:11 08.08.2026
5 Перо
13:11 08.08.2026
6 Васил
13:13 08.08.2026
7 Гост
До коментар #3 от "Гост":99% от армиите в света не могат да го направят! Какво се опитва да изложи гънката ти
(единствено число) пред аудиторията?
13:18 08.08.2026
8 Ахааа
До коментар #1 от "Хасковски каунь":Ще се оправят нещата, чак когато бъде сменена гнилата съдебна система! Тя е подчинена на Шиши и Боко! Но, вече има нов закон за съдебната власт, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Тогава- правосъдие и възмездие!
Коментиран от #16, #30
13:18 08.08.2026
9 Даа
До коментар #4 от "Гадове":Да, това гадовете, които вдигнаха рязко цените, за да отиват в чекмеджета и шкафчета на Шиши и Боко!!!
13:20 08.08.2026
10 те ми да да ама не
13:22 08.08.2026
11 Мнение
13:24 08.08.2026
12 Янко
Коментиран от #15
13:26 08.08.2026
13 Дааааа
13:27 08.08.2026
14 Айляк
Викам си - тия нема го пуснат тоя апашин, та ще станем за резил:(
13:31 08.08.2026
15 Даа⁷
До коментар #12 от "Янко":Ами, че те милионите са ги прибирали Шиши и Боко, колко да са останали при тях....
13:31 08.08.2026
16 Правова държава - на кукув ден!
До коментар #8 от "Ахааа":Мечтай! Справедливостта е твърде зависима от големината на банковата сметка и височината в партийната и държавната йерархия. Всичко по веригата е опорочено.
И вътрешното убеждение ще се формира според дебелината на фактите в пликчето, а не според обективната истина.
13:40 08.08.2026
17 Т.КОЛЕВ
13:42 08.08.2026
18 друго не се и очаквало пак сериала
така е в тиквената държава макар радеви нищо не правят за разследване на тиквите
13:44 08.08.2026
19 Арестувани хотелиери
13:44 08.08.2026
20 Грозев е еничарин
13:47 08.08.2026
21 кихне мушмула и у дома
радевите мълчат кат риби
13:48 08.08.2026
22 Кражби за милиони,
13:49 08.08.2026
23 По-точно:
До коментар #4 от "Гадове":Същите тези Измамници и Крадци направиха кубика над Шест лв,
защото са мислили, че са над-Законите понеже са от Крадливата Групировка ГЕРБ!
13:53 08.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Съд и затвор за тази проказа
14:02 08.08.2026
26 Гост
Коментиран от #31
14:06 08.08.2026
27 стари столици
14:14 08.08.2026
28 Няма да остане в ареста,
Чакат го да си плати.
14:16 08.08.2026
29 Офицер от БНА
До коментар #3 от "Гост":Много добър анализ компетентен и твърде навременен.
14:36 08.08.2026
30 Блажени са вярващите
До коментар #8 от "Ахааа":Но все пак дано се оправят нещата.
14:47 08.08.2026
31 Избирателите им
До коментар #26 от "Гост":Хомосапиенс ли са това е въпроса.
14:49 08.08.2026