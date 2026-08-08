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Абровски: Строг контрол над слънчогледа от Украйна и ВЕИ

Абровски: Строг контрол над слънчогледа от Украйна и ВЕИ

8 Август, 2026 10:47, обновена 8 Август, 2026 10:51 1 275 17

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  • украйна-
  • внос

Министерството на земеделието затяга фитосанитарния надзор и дигитализира ловния сектор с електронни билети

Абровски: Строг контрол над слънчогледа от Украйна и ВЕИ - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Държавата въвежда безкомпромисни мерки за защита на българското производство и земеделските земи.

Това стана ясно от изявления на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по време на официалното откриване на ловния сезон на прелетен дивеч в землището на село Поцърненци, община Радомир.

Пълен контрол на украинския слънчоглед

Всеки внос на слънчоглед от Украйна ще бъде обект на стриктен институционален контрол. Министър Абровски категорично заяви, че проверките на границата ще се извършват без изключение. Основен фокус на инспекциите ще бъде безопасността на продуктите и изследването за остатъци от опасни пестициди. Целта на засиления фитосанитарен филтър е да осигури пълна пазарна прозрачност и да предотврати нелоялната конкуренция в сектор маслодайни култури, съобщават от БТА.

Спират ВЕИ инсталации върху плодородни земи и гори

Министерството на земеделието и храните започва масирани проверки за изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Инспекциите се задействат незабавно след официален сигнал, подаден от притеснени жители на Радомирско. Институциите ще проверяват под лупа промяната на предназначението на площите. „Няма да допуснем безогледно унищожаване на плодородна земеделска земя и горски масиви за сметка на соларни паркове“, подчерта агроминистърът пред журналисти.

Електронни ловни билети за старта на сезона

Дигитализацията в управлението на сектора преминава на следващ етап. При даването на старт на груповия лов на прелетен дивеч министър Абровски обяви, че Министерският съвет подготвя ключови промени в Закона за лова и опазване на дивеча. Основен акцент в тях е въвеждането на електронна заверка и издаване на ловни билети. Мярката ще намали административната тежест за над 50 000 български ловци, като дългосрочната цел е изцяло електронно издаване на разрешителните за отстрел, информират от специализирания портал БГ Лов (bglov.com).

Във връзка с активния пожароопасен сезон министърът призова за изключителна отговорност в горите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моля другарко

    10 0 Отговор
    В дигитално или натурално Евро е тоя контрол

    10:54 08.08.2026

  • 2 парадокс или правило

    7 1 Отговор
    Украинският слънчоглед гледа на запад.

    10:58 08.08.2026

  • 3 Браво

    13 1 Отговор
    За пръв път категоричен контрол на границата и защита на бълг..земя от Ве3 и фотоволтаици

    11:04 08.08.2026

  • 4 Странно

    13 0 Отговор
    Нали уж война има,а те се занимават с износ на семки

    11:08 08.08.2026

  • 5 ВЕИ

    8 0 Отговор
    Как здравето и затоплянето съвместно водят до задълбочаване на проблемите? Перките са месомелачки за птиците и прилепите, но се поставят точно на пътя на птиците, там е вятърът, после мишките, нерегулирани от соколите и совите, ще ви донесат хантавируса, ниски реколти и глад, а комарите (храна за лястовици и прилепи) - маларии, нилски трески и други вируси. Европейските екополитики и регулации са продължение на културната революция на комунягата, другаря ви Мао, дето избиваше врабчета.
    Разследването сочи към електропровода на вятърен парк като причина за предходния опустошителен горски пожар в Гърция Според Greek Reporter, от 05.08.26 г. предварителното разследване на катастрофалния горски пожар в Атика и Беотия е установило, че вероятната причина са повреди в електропровода на вятърен парк. Арестувани са проектанта и кмета собственик на строителната фирма, собственикът на ветропарка с се издирва от прокуратурата.

    11:10 08.08.2026

  • 6 Въпросът е

    4 0 Отговор
    Какво превим с вече изградените ,, веи" -та!

    11:19 08.08.2026

  • 7 миме

    6 1 Отговор
    да не земат сега жълтопаветните евр@сти от градската десница да спретнат некой майдан на натоffския фатмак щот им е спрели бандераските семки

    11:20 08.08.2026

  • 8 Сетила се Мара да се - ...!

    7 0 Отговор
    ,,Строг контрол над слънчогледа от Украйна ..."
    Че те руснаците прекъснаха доставката на украинско зърно,след ожесточени бомбандировки на пристанището в Одеса...!

    Коментиран от #12

    11:30 08.08.2026

  • 9 Щип

    4 0 Отговор
    Стига с това "ще" работете в сегашно време моля!
    Много бавно действате като цяло управлението!
    Пътя от "осанна" до "разпни го" е много, ама много кратък!
    Още малко помотване и от надеждите на хората които ви избрахме ще остане само разочарование и след това омраза!!!
    Действайте не се занимавайте с популизъм!

    11:33 08.08.2026

  • 10 Маслар

    11 0 Отговор
    Какво стана със слънчогледа от Латинска Америка, хапнахме ли го вече?

    11:34 08.08.2026

  • 11 Факт

    6 1 Отговор
    Изтървах малко с лъжицата върху котлона,лумна като нафта,радиоактивен отпадък

    11:37 08.08.2026

  • 12 В тази връзка...!

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сетила се Мара да се - ...!":

    Бая украински ,,сухогрузи" бяха думнати от руснаците!
    Уж превозващи украинско зърно,пък вътре доковете пълни с...натовско оръжие...!

    11:37 08.08.2026

  • 13 Мижи те лажем

    8 0 Отговор
    Всички правителства от 1986 та до ден днешен са за затвор. Ако мислеха за хората щяха от тогава до ден днешен да забранят абсолютно всички продукти и храни от Укр. Изядохме всичката царевица, жито, просо. Изпихме всичкото мляко и сухо такова от тази заразена земя. Сега ни хвърлят прах и продължават с делаверата. Строг контрол.:) Кой вярва на това ??!!народа измря от всякакви видове рак и производни. А вноса продължава. Щото има делавера за най висшите в държавата.

    11:51 08.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 бай Шиле

    0 0 Отговор
    И какво като не внасяме слънчоглед от Украйна? Олио Калиакра и Бисер се бутилират в Румъния.

    12:08 08.08.2026

  • 16 Пламчоу

    2 0 Отговор
    ти не беше ли този който при Бат ББ от Б, не искаше да пускаш контроли от ЕС, сега си се активирал, гиди мазна гювендиьо

    13:41 08.08.2026

  • 17 факуса

    0 0 Отговор
    крайно време беше,а тез на плодородни земи на борсата не в микса на цената,кат са далавераджий да си го продават

    13:53 08.08.2026

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