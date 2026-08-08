Абровски: Строг контрол над слънчогледа от Украйна и ВЕИ

Държавата въвежда безкомпромисни мерки за защита на българското производство и земеделските земи.
Това стана ясно от изявления на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по време на официалното откриване на ловния сезон на прелетен дивеч в землището на село Поцърненци, община Радомир.
Пълен контрол на украинския слънчоглед
Всеки внос на слънчоглед от Украйна ще бъде обект на стриктен институционален контрол. Министър Абровски категорично заяви, че проверките на границата ще се извършват без изключение. Основен фокус на инспекциите ще бъде безопасността на продуктите и изследването за остатъци от опасни пестициди. Целта на засиления фитосанитарен филтър е да осигури пълна пазарна прозрачност и да предотврати нелоялната конкуренция в сектор маслодайни култури, съобщават от БТА.
Спират ВЕИ инсталации върху плодородни земи и гори
Министерството на земеделието и храните започва масирани проверки за изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Инспекциите се задействат незабавно след официален сигнал, подаден от притеснени жители на Радомирско. Институциите ще проверяват под лупа промяната на предназначението на площите. „Няма да допуснем безогледно унищожаване на плодородна земеделска земя и горски масиви за сметка на соларни паркове“, подчерта агроминистърът пред журналисти.
Електронни ловни билети за старта на сезона
Дигитализацията в управлението на сектора преминава на следващ етап. При даването на старт на груповия лов на прелетен дивеч министър Абровски обяви, че Министерският съвет подготвя ключови промени в Закона за лова и опазване на дивеча. Основен акцент в тях е въвеждането на електронна заверка и издаване на ловни билети. Мярката ще намали административната тежест за над 50 000 български ловци, като дългосрочната цел е изцяло електронно издаване на разрешителните за отстрел, информират от специализирания портал БГ Лов (bglov.com).
Във връзка с активния пожароопасен сезон министърът призова за изключителна отговорност в горите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Моля другарко
10:54 08.08.2026
2 парадокс или правило
10:58 08.08.2026
3 Браво
11:04 08.08.2026
4 Странно
11:08 08.08.2026
5 ВЕИ
Разследването сочи към електропровода на вятърен парк като причина за предходния опустошителен горски пожар в Гърция Според Greek Reporter, от 05.08.26 г. предварителното разследване на катастрофалния горски пожар в Атика и Беотия е установило, че вероятната причина са повреди в електропровода на вятърен парк. Арестувани са проектанта и кмета собственик на строителната фирма, собственикът на ветропарка с се издирва от прокуратурата.
11:10 08.08.2026
6 Въпросът е
11:19 08.08.2026
7 миме
11:20 08.08.2026
8 Сетила се Мара да се - ...!
Че те руснаците прекъснаха доставката на украинско зърно,след ожесточени бомбандировки на пристанището в Одеса...!
Коментиран от #12
11:30 08.08.2026
9 Щип
Много бавно действате като цяло управлението!
Пътя от "осанна" до "разпни го" е много, ама много кратък!
Още малко помотване и от надеждите на хората които ви избрахме ще остане само разочарование и след това омраза!!!
Действайте не се занимавайте с популизъм!
11:33 08.08.2026
10 Маслар
11:34 08.08.2026
11 Факт
11:37 08.08.2026
12 В тази връзка...!
До коментар #8 от "Сетила се Мара да се - ...!":Бая украински ,,сухогрузи" бяха думнати от руснаците!
Уж превозващи украинско зърно,пък вътре доковете пълни с...натовско оръжие...!
11:37 08.08.2026
13 Мижи те лажем
11:51 08.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 бай Шиле
12:08 08.08.2026
16 Пламчоу
13:41 08.08.2026
17 факуса
13:53 08.08.2026