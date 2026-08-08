Абровски: Строг контрол над слънчогледа от Украйна и ВЕИ

Държавата въвежда безкомпромисни мерки за защита на българското производство и земеделските земи.

Това стана ясно от изявления на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски по време на официалното откриване на ловния сезон на прелетен дивеч в землището на село Поцърненци, община Радомир.

Пълен контрол на украинския слънчоглед

Всеки внос на слънчоглед от Украйна ще бъде обект на стриктен институционален контрол. Министър Абровски категорично заяви, че проверките на границата ще се извършват без изключение. Основен фокус на инспекциите ще бъде безопасността на продуктите и изследването за остатъци от опасни пестициди. Целта на засиления фитосанитарен филтър е да осигури пълна пазарна прозрачност и да предотврати нелоялната конкуренция в сектор маслодайни култури, съобщават от БТА.

Спират ВЕИ инсталации върху плодородни земи и гори

Министерството на земеделието и храните започва масирани проверки за изграждането на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Инспекциите се задействат незабавно след официален сигнал, подаден от притеснени жители на Радомирско. Институциите ще проверяват под лупа промяната на предназначението на площите. „Няма да допуснем безогледно унищожаване на плодородна земеделска земя и горски масиви за сметка на соларни паркове“, подчерта агроминистърът пред журналисти.

Електронни ловни билети за старта на сезона

Дигитализацията в управлението на сектора преминава на следващ етап. При даването на старт на груповия лов на прелетен дивеч министър Абровски обяви, че Министерският съвет подготвя ключови промени в Закона за лова и опазване на дивеча. Основен акцент в тях е въвеждането на електронна заверка и издаване на ловни билети. Мярката ще намали административната тежест за над 50 000 български ловци, като дългосрочната цел е изцяло електронно издаване на разрешителните за отстрел, информират от специализирания портал БГ Лов (bglov.com).

Във връзка с активния пожароопасен сезон министърът призова за изключителна отговорност в горите.