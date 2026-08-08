Адвокат Марковски за убийството в Пловдив: Не съм виждал подобна жестокост и садизъм от непълнолетни, случаят е безпрецедентен

Почти 25 години се занимавам с тежки наказателни дела и особено с престъпления против човешката неприкосновеност, живот и здраве. Случаят е безпрецедентен. Подобна изключителна жестокост и садизъм от страна на непълнолетни лица за моята дългогодишна практика не съм виждал. Това заяви адвокат Димитър Марковски в ефира на „Събуди се” в качеството си на адвокат на семейството на убития 37-годишен Георги Кузев в Пловдив.
„Във всички случай един убиец се създава с времето. Той може да има и някои предпоставки. Още от ранна възраст, семейна среда, влияние, приятелски кръг, липса на каквито и да е възпитателни мерки и създаване на добродетели превръщат едни младежи в тежки социопати, които са изключително неподатливи на поправка и корекция на поведение”, каза той.
„Не съм се запознал с материалите по делото. В последствие ще подам молба до наблюдаващия прокурор това да се случи в един малко по-късен момент. Принципно, чисто процедурно има специален момент, в който самото разследване, след като събере всички материали и доказателства, ще ни предостави тази възможност да се запознаем с материалите по делото. Но се ориентирах от доказателствата по делото с оглед на това, че бяха оповестени публично мотивите на окръжния съдия в Пловдив, с които определи първоначалните мерки „задържане по стража””, уточни Марковски.
По думите му прокуратурата в Пловдив няма да има особени затруднения с доказване на авторството на това престъпление и самите квалифициращи обвинения, които са повдигнати. „Особено мъчителният и жесток начин ми се струва, че на пръв поглед са лесно доказуеми. Смият факт, че Георги е бил зверски пребиван в продължение на повече от един астрономически час говори, че той в този период от време няма как да не е изпитвал изключително силни болки и страдания. Той почти няма здраво място и здрав орган в тялото си”, каза Марковски.
„По отношение на особената жестокост там мисля, че също прокуратурата няма да има особени затруднения. Те я на лице тази особена жестокост. Резултатите от изготвеното съдебно-медицинско заключение на починалия говорят за това, че побоят е бил жесток”, добави той.
„Този „лов на педофили” не е дейност, с която трябва да се занимават тийнейджъри. Има съответни институции в държавата и правоохранителни органи, които могат да се борят с това тежко явление”, каза адвокатът.
„В конкретния случай искам да заявя категорично, че Георги няма профила на педофил. Това момче е било абсолютно нормално хетеросексуално момче на зряла възраст, което си е търсело приятелка. Това, че е имал контакт с лице, което се представя за 15-годишно, не го прави педофил. Това, че той е имал намерение да общува с момиче, което не е навършило пълнолетие, не го превръща в педофил”, уточни Марковски.
„Трябва да се разсъждава в посока дали този организиран капан, създаден от младежите, не говори за предумишлени действия и желания те да са се подготвили предварително за намерението си да го убият, което може да доведе до едно последващо допълнително обвинение, че убийството е извършено в условията на предумисъл”, каза още той.
„Струва ми се, че се очертава една много опасна и тревожна тенденция, която трябва да се каже на глас. Подобен вид престъпления, убийства извършени от непълнолетни в последните години, има изключително завишаване на процента, затова може да се помисли за увеличаване на горната граница на наказанието”, каза адвокатът. По думите му наказанието от 12 години е изключително ниско.
„Родителите няма как да понесат наказателна отговорност, тъй като не участват в самото престъпление. Те ще понесат гражданска отговорност при осъждането на техните деца”, добави още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТОЛ
Тези това заслужават.
Коментиран от #79
11:22 08.08.2026
3 Наблюдател
11:25 08.08.2026
4 въпрос на преценка
Коментиран от #11, #64
11:25 08.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Овчар
11:27 08.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Декстър
До коментар #1 от "Деца герои отмъстители":искам да се запозная с вас отмъстители
11:27 08.08.2026
10 От безделие и родителско безхаберие
11:28 08.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дедо
11:29 08.08.2026
13 Румен
Коментиран от #81
11:30 08.08.2026
14 Румен
11:32 08.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Улав
До коментар #1 от "Деца герои отмъстители":Не те слуша главата
11:33 08.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Изведнаж всички са в шок, каква изненада
Демокрацията не е за прости и неуки хора!
Коментиран от #37
11:34 08.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Какво се прави
11:35 08.08.2026
21 Тервел
11:37 08.08.2026
22 16 години
До коментар #17 от "Обърка се":при Бойко,няма гафове ,колкото последните 3 месеца!
Коментиран от #29, #66
11:38 08.08.2026
23 Свидетел
11:39 08.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Обърка се
До коментар #22 от "16 години":Гафове колкото искаш- Алексей, Петрохан и т. н......
11:46 08.08.2026
30 миме
До коментар #5 от "Дик диверсанта":що щеш още тука бе евр@с , айде бегай у домбас
11:47 08.08.2026
31 Чума
Коментиран от #38
11:48 08.08.2026
32 Тия Вежди !
До коментар #24 от "Телиш кючек":На Саяна !
На Колко Сантиметра ?
Ти Влезнаха !
Отзад ?
11:48 08.08.2026
33 Е гати
До коментар #28 от "Бащата на мръсната Саяна":ИЗ..
..РО..
..ДА
11:48 08.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ироней
Да би мирно стояло не би чудо видяло! е известна изстрадана народна мъдрост за поука.
Попрекалили са с урока.
Коментиран от #41
11:49 08.08.2026
36 Фют
А иначе и сестрите Белнейски само са си търсели гаджета.
11:49 08.08.2026
37 миме
До коментар #18 от "Изведнаж всички са в шок, каква изненада":а какво въобще е " демокрация "?
11:51 08.08.2026
38 миме
До коментар #31 от "Чума":и ква и е файдата на властта от това?
Коментиран от #44
11:55 08.08.2026
39 зануляването е необратимо
12:00 08.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 ПСИХО!!!
До коментар #24 от "Телиш кючек":Приятелю любезен, имаш нужда от лечение и то незабавно, ако само ти предпишат един вид хапчета, да знаеш, че трябва да си смениш лекаря!
12:02 08.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Чума
До коментар #38 от "миме":Цяла лекция е, питай някой образован! Най общо казано - хората да се контролират и мачкат един друг! Така било демократично - масово доброволно доносничество, стимулирано от самата демокрация, чрез взаимен контрол по хоризонтала, за да не крадете от работодателя! Разделение на властите и теории! При иерархичните диктатури това било по вертикала от стоящите по горе с власт, агентурен апарат и структури!
12:06 08.08.2026
45 Хаха
12:10 08.08.2026
46 😂😂😂
12:12 08.08.2026
47 въпрос на преценка
До коментар #43 от "какви педофили ви гонят":Нещо си се объркал 17годишната се е представяла за 15 годишна в предварителните уговорки.
Но няма нормален (без сексуални отклонения) мъж над 30 години, който да си урежда "безобидна" среща в затънтена алея в парк в друг град с 15 годишно момиче и адвокатските еквилибристики в негова защита не са впечатляващи.
Коментиран от #84
12:12 08.08.2026
48 Извод
12:12 08.08.2026
49 МП4
Когато няма държава(закони , контрол , органи)) има ето такива екземпляри!! Само вижте съдията по делото на репортажа каква "мъжка" прическа има .С голям кеф е взел делото, да им докаже че хомоскуалните са на пиедестал :)
12:16 08.08.2026
50 нннннннннннн
12:16 08.08.2026
51 шерше ла фам
12:23 08.08.2026
52 "Прогресивин" нацистчета
Коментиран от #57, #59
12:23 08.08.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Сенека
Намирам за изненадващо така изказаното прозорливо и изчерпателно становище.
12:32 08.08.2026
55 ннннннннннннн
12:38 08.08.2026
56 виктория
12:40 08.08.2026
57 виктория
До коментар #52 от ""Прогресивин" нацистчета":голем ляв завой правиш!!!
12:42 08.08.2026
58 Психотерапевт - резидент без диплома
Необратими щети!!!
Дипломираните психотерапевти да се организират и да просвещават обществото, че ако една бременност не е планирана и се е случила по невнимание в пиано състояние, то по-добре ще е тя да се прекрати, за да се избегнат страданията от резултата след нея, най-вече за родителите!!!
Коментиран от #67
12:43 08.08.2026
59 скоро,скоро!!!
До коментар #52 от ""Прогресивин" нацистчета":това е поколението на боко тиквата а не на фатмака!!!
12:44 08.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Живка
12:46 08.08.2026
62 Можем
12:48 08.08.2026
63 БеГемот
12:48 08.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Доротея
До коментар #58 от "Психотерапевт - резидент без диплома":И в отлично състояние да сте планирани, заченати и родени, след това попадате в капиталистическата действителност и резултата е същият - опростачено, бездуховно племе и напълно деградирало общество! В древна Спарта хвърляли недъгавите бебета от скалата и какво - Спарта изчезна, както и другите държавици, които не са правили това! Ако Бог не бди над Вас, сте обречени!
12:58 08.08.2026
68 Кочо
13:03 08.08.2026
69 59 - и объркан
Коментиран от #76
13:10 08.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Азз
Коментиран от #75
13:19 08.08.2026
72 57 - а "Прогресивна" Виктория
13:24 08.08.2026
73 Закона трябва да се промени
13:30 08.08.2026
74 Янко
13:41 08.08.2026
75 Забелязах майката на дете убиец
До коментар #71 от "Азз":С тъмносива тениска цвят мокър асфалт и с каскетче с козирка върху добре поддържана вишнева коса която криеше лицето си не без помощта на оператора и на охраната. Това е проблема. Лицата на убийците нито и имената не ги казват само на жертвите . Всичко в демокрадцията е обратно на логиката и затова стават тия неща. ...
13:42 08.08.2026
76 Конана
До коментар #69 от "59 - и объркан":👍👍👍 и една бира от мен 🍺
13:43 08.08.2026
77 ЧЕКАТИЛОВЦИТЕ ОТ ПЛОВДИВ
13:46 08.08.2026
78 Демократ
14:00 08.08.2026
79 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #2 от "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТОЛ":...а някои хора твърдят, че часовете по религия са излишни...Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
Страничен ефект: Но много „дървени философи“, психолози, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...
14:12 08.08.2026
80 Анонимен
14:34 08.08.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Анонимен
До коментар #47 от "въпрос на преценка":47 а тези които са подвели човекът 15 годишните дали са нормални 47 че го и пребили жестоко 47 и това е нормално да ходиш в храстите и няколко подивели непълнолетни да пребиват човеци защото така са си решили 47 това как се нарича а ти даже и ги защитаваш
14:43 08.08.2026
85 Един
14:45 08.08.2026
86 Благой
14:50 08.08.2026