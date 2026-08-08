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Адвокат Марковски за убийството в Пловдив: Не съм виждал подобна жестокост и садизъм от непълнолетни, случаят е безпрецедентен

Адвокат Марковски за убийството в Пловдив: Не съм виждал подобна жестокост и садизъм от непълнолетни, случаят е безпрецедентен

8 Август, 2026 11:18 3 084 86

  • адв. димитър марковски-
  • убийство-
  • пловдив-
  • младежки хълм

Той коментира случая в качеството си на адвокат на семейството на убития 37-годишен Георги Кузев

Адвокат Марковски за убийството в Пловдив: Не съм виждал подобна жестокост и садизъм от непълнолетни, случаят е безпрецедентен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почти 25 години се занимавам с тежки наказателни дела и особено с престъпления против човешката неприкосновеност, живот и здраве. Случаят е безпрецедентен. Подобна изключителна жестокост и садизъм от страна на непълнолетни лица за моята дългогодишна практика не съм виждал. Това заяви адвокат Димитър Марковски в ефира на „Събуди се” в качеството си на адвокат на семейството на убития 37-годишен Георги Кузев в Пловдив.

„Във всички случай един убиец се създава с времето. Той може да има и някои предпоставки. Още от ранна възраст, семейна среда, влияние, приятелски кръг, липса на каквито и да е възпитателни мерки и създаване на добродетели превръщат едни младежи в тежки социопати, които са изключително неподатливи на поправка и корекция на поведение”, каза той.

„Не съм се запознал с материалите по делото. В последствие ще подам молба до наблюдаващия прокурор това да се случи в един малко по-късен момент. Принципно, чисто процедурно има специален момент, в който самото разследване, след като събере всички материали и доказателства, ще ни предостави тази възможност да се запознаем с материалите по делото. Но се ориентирах от доказателствата по делото с оглед на това, че бяха оповестени публично мотивите на окръжния съдия в Пловдив, с които определи първоначалните мерки „задържане по стража””, уточни Марковски.

По думите му прокуратурата в Пловдив няма да има особени затруднения с доказване на авторството на това престъпление и самите квалифициращи обвинения, които са повдигнати. „Особено мъчителният и жесток начин ми се струва, че на пръв поглед са лесно доказуеми. Смият факт, че Георги е бил зверски пребиван в продължение на повече от един астрономически час говори, че той в този период от време няма как да не е изпитвал изключително силни болки и страдания. Той почти няма здраво място и здрав орган в тялото си”, каза Марковски.

„По отношение на особената жестокост там мисля, че също прокуратурата няма да има особени затруднения. Те я на лице тази особена жестокост. Резултатите от изготвеното съдебно-медицинско заключение на починалия говорят за това, че побоят е бил жесток”, добави той.

„Този „лов на педофили” не е дейност, с която трябва да се занимават тийнейджъри. Има съответни институции в държавата и правоохранителни органи, които могат да се борят с това тежко явление”, каза адвокатът.

„В конкретния случай искам да заявя категорично, че Георги няма профила на педофил. Това момче е било абсолютно нормално хетеросексуално момче на зряла възраст, което си е търсело приятелка. Това, че е имал контакт с лице, което се представя за 15-годишно, не го прави педофил. Това, че той е имал намерение да общува с момиче, което не е навършило пълнолетие, не го превръща в педофил”, уточни Марковски.

„Трябва да се разсъждава в посока дали този организиран капан, създаден от младежите, не говори за предумишлени действия и желания те да са се подготвили предварително за намерението си да го убият, което може да доведе до едно последващо допълнително обвинение, че убийството е извършено в условията на предумисъл”, каза още той.

„Струва ми се, че се очертава една много опасна и тревожна тенденция, която трябва да се каже на глас. Подобен вид престъпления, убийства извършени от непълнолетни в последните години, има изключително завишаване на процента, затова може да се помисли за увеличаване на горната граница на наказанието”, каза адвокатът. По думите му наказанието от 12 години е изключително ниско.

„Родителите няма как да понесат наказателна отговорност, тъй като не участват в самото престъпление. Те ще понесат гражданска отговорност при осъждането на техните деца”, добави още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТОЛ

    64 3 Отговор
    Да се върне смъртното наказание!
    Тези това заслужават.

    Коментиран от #79

    11:22 08.08.2026

  • 3 Наблюдател

    63 2 Отговор
    То и от пълнолетни не сме виждали. Ако бяха двама, трима, ще си помислим, че става въпрос за някаква патология. Но вкараните в съда са петима, на още толкова им се размина, а още пет-шест са гледали и снимали. Някакво поведение на хищници, има такива, които убиват и без да са гладни. Като онова селско куче Кане Корсо, което почти изяде шестгодишно дете.

    11:25 08.08.2026

  • 4 въпрос на преценка

    8 62 Отговор
    Когато държавата върви след установено престъпление и не смята за свой приоритет превантивната защита от педофили (даже ги назначава за учители по физкултура), то потенциалните потърпевши поемат правосъдието в свои ръце.

    Коментиран от #11, #64

    11:25 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчар

    7 32 Отговор
    Сурата му говори как си противоречи и колко убийци е защитавал...?

    11:27 08.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Декстър

    29 1 Отговор

    До коментар #1 от "Деца герои отмъстители":

    искам да се запозная с вас отмъстители

    11:27 08.08.2026

  • 10 От безделие и родителско безхаберие

    47 2 Отговор
    Децата стават изверги. Усетили физическата си сила, тийнейджърите се опитват да и намерят приложение уж под благороден предлог, но понеже са деца, не разбират последствията. Разглези от своите родители, вместо да работят или да направят нещо полезно в името на някаква кауза, цял ден висят в интернет и мерят улиците. Това не е само тук. В световен мащаб има изкривяване на ценностите. Отсъствието на държавата е очевадно.

    11:28 08.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дедо

    40 6 Отговор
    Те тия деца в затвора няма да лежат това е повече от ясно, но родителите на всичките 5 обвиняеми да бъдат осъдени да платят по 100 хиляди евро всеки на роднините на убития човек.

    11:29 08.08.2026

  • 13 Румен

    9 29 Отговор
    Светът да не бърза със заключенията!Първо да се запознае с фактите!Имаме деца шампиони на олимпиади!

    Коментиран от #81

    11:30 08.08.2026

  • 14 Румен

    7 10 Отговор
    А защо в Кипър монаси убиват?

    11:32 08.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Улав

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Деца герои отмъстители":

    Не те слуша главата

    11:33 08.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Изведнаж всички са в шок, каква изненада

    29 4 Отговор
    Резултат от криворазбраната демокрация на целия етнос! Невинни няма!
    Демокрацията не е за прости и неуки хора!

    Коментиран от #37

    11:34 08.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Какво се прави

    24 1 Отговор
    Когато се появи глутница вълци или мечка стръвница и започнат да нападат? Вкарват ги в зоологически градини и се грижат за тях? Тези няма да станат добри хора в затвора, винаги ще помнят, какво са направили.

    11:35 08.08.2026

  • 21 Тервел

    33 0 Отговор
    Тука има един психологически проблем. Че когато се съберат много хора се развива инстинкта на глутницата и всички следват водача. Тук основния бияч е един и останалите са му подражавали. Безсилието на жертвата ги е подтикнало към по голяма жестокост.

    11:37 08.08.2026

  • 22 16 години

    13 18 Отговор

    До коментар #17 от "Обърка се":

    при Бойко,няма гафове ,колкото последните 3 месеца!

    Коментиран от #29, #66

    11:38 08.08.2026

  • 23 Свидетел

    7 9 Отговор
    Бяха превъзбудени,тичаха с вдигнати юмручета!

    11:39 08.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Обърка се

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "16 години":

    Гафове колкото искаш- Алексей, Петрохан и т. н......

    11:46 08.08.2026

  • 30 миме

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Дик диверсанта":

    що щеш още тука бе евр@с , айде бегай у домбас

    11:47 08.08.2026

  • 31 Чума

    2 43 Отговор
    Адвокат Мариновски! Вместо да се представяш за обществено интересен по форумите, грабвай чантата с кодексите и папките и отивай да защитаваш децата! Всички се подведохте по лицемерни внушения за борба с детската жестокост! Грешите! Как се казва пострадалия - Кузев!?? Как се казваше един палавник от Атака, когото се наложи да изхвърлят от парламента за педофилия - пак Кузов! Е, те са такива! Да! Прекалили са малко, сега ще трябва да полежат някой месец, година - 2, но не може с лекомислие да се прекършат толкова млади пориви към нормален живот! Това е единичен случай! В началото на мутренските години колко момчета, работещи в охранително - застрахователния бизнес получаваха поръчки да сплашат някого с лек побой! Те прекалят от неопитност и младежки жар, струпат се господа адвокати като Марковски и обясняват на покровители и близки, че не може без затвор и ще трябва да полежат малко в МЛС, за да се образоват, попаднат на хора и станат истински човеци! По спокойно приемайте реалността, за да я промените в правилна посока! Иначе ще се избием и пратим в затворите взаимно! Властта това и чака!

    Коментиран от #38

    11:48 08.08.2026

  • 32 Тия Вежди !

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Телиш кючек":

    На Саяна !

    На Колко Сантиметра ?

    Ти Влезнаха !

    Отзад ?

    11:48 08.08.2026

  • 33 Е гати

    13 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бащата на мръсната Саяна":

    ИЗ..
    ..РО..
    ..ДА

    11:48 08.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ироней

    0 35 Отговор
    Тихите, скромните, самотните и стеснителни съграждани, понякога са прикритите и лукави чичковци, определящи си "безобидни" срещи с девойки в ученическа възраст.
    Да би мирно стояло не би чудо видяло! е известна изстрадана народна мъдрост за поука.
    Попрекалили са с урока.

    Коментиран от #41

    11:49 08.08.2026

  • 36 Фют

    16 0 Отговор
    А имаше и една мома дето намушка баба си с нож десетки пъти.
    А иначе и сестрите Белнейски само са си търсели гаджета.

    11:49 08.08.2026

  • 37 миме

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Изведнаж всички са в шок, каква изненада":

    а какво въобще е " демокрация "?

    11:51 08.08.2026

  • 38 миме

    0 5 Отговор

    До коментар #31 от "Чума":

    и ква и е файдата на властта от това?

    Коментиран от #44

    11:55 08.08.2026

  • 39 зануляването е необратимо

    7 0 Отговор
    Аман от цигани.

    12:00 08.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 ПСИХО!!!

    8 0 Отговор

    До коментар #24 от "Телиш кючек":

    Приятелю любезен, имаш нужда от лечение и то незабавно, ако само ти предпишат един вид хапчета, да знаеш, че трябва да си смениш лекаря!

    12:02 08.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Чума

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "миме":

    Цяла лекция е, питай някой образован! Най общо казано - хората да се контролират и мачкат един друг! Така било демократично - масово доброволно доносничество, стимулирано от самата демокрация, чрез взаимен контрол по хоризонтала, за да не крадете от работодателя! Разделение на властите и теории! При иерархичните диктатури това било по вертикала от стоящите по горе с власт, агентурен апарат и структури!

    12:06 08.08.2026

  • 45 Хаха

    1 13 Отговор
    Към педофил няма прошка.

    12:10 08.08.2026

  • 46 😂😂😂

    23 0 Отговор
    Щом и Марковски е потресен, смятай за какви изверги става въпрос!

    12:12 08.08.2026

  • 47 въпрос на преценка

    2 18 Отговор

    До коментар #43 от "какви педофили ви гонят":

    Нещо си се объркал 17годишната се е представяла за 15 годишна в предварителните уговорки.
    Но няма нормален (без сексуални отклонения) мъж над 30 години, който да си урежда "безобидна" среща в затънтена алея в парк в друг град с 15 годишно момиче и адвокатските еквилибристики в негова защита не са впечатляващи.

    Коментиран от #84

    12:12 08.08.2026

  • 48 Извод

    7 7 Отговор
    Евроатлантизъм .

    12:12 08.08.2026

  • 49 МП4

    3 13 Отговор
    Садистични , изкривени , психопати , убиват извратен , нарцистичен, педоИл.
    Когато няма държава(закони , контрол , органи)) има ето такива екземпляри!! Само вижте съдията по делото на репортажа каква "мъжка" прическа има .С голям кеф е взел делото, да им докаже че хомоскуалните са на пиедестал :)

    12:16 08.08.2026

  • 50 нннннннннннн

    9 1 Отговор
    Последната гавра с клетия човек е че е такъв и такъв.

    12:16 08.08.2026

  • 51 шерше ла фам

    1 0 Отговор
    Иначе казано женската бобърка може да бобърка мъжкия.

    12:23 08.08.2026

  • 52 "Прогресивин" нацистчета

    8 11 Отговор
    Изроидте, изевргите и садистите, които така мъчително и безмилостно са убили един кротък и добър човек, заслужават доживотен затвор без прово на промяна! Или спешно Народното събрание да гласува временно въвеждане на смъртно наказание, за да бъдат убити чудовищата! Само че покажете им мутрите, покажете и мутрите на дъртите чудовища, които са родили и "възпитали" извергите! Но защо така упорито се крие факта, че изродите имали свастики на ръкавите си и са рязали с нож свастика по лицето на нещастника! Ще ви кажа защо! Защото тези изверги са креатура на Фатмака от Славяново, родителите им са от "Прогресивната" пасмина на селяндурина от Славяново! Свастика са имали на ръкавите си и извергите от Банско, които са крещели нацистки лозунги и са обиждали гостите на хотела, само защото са евреи! Да, но Фатмак Рундю защити невръстите нацисти, помните ил? Даже обвини чужди журналисти! Ами Фатмакът вече върна всичко отпреди черниата 1944 г., останаха само лагерите на смъртта и "Комсомола"! Пардон, "Прогресивният" Комсомол е създаден, името му е "Фатмак Югенд"!

    Коментиран от #57, #59

    12:23 08.08.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Сенека

    5 0 Отговор
    Марковските често защитават обвиняеми в подобни случаи.
    Намирам за изненадващо така изказаното прозорливо и изчерпателно становище.

    12:32 08.08.2026

  • 55 ннннннннннннн

    5 0 Отговор
    Някой чел ли е романа Лолита или всички сте забили поглед в телефоните си?

    12:38 08.08.2026

  • 56 виктория

    7 0 Отговор
    на такива им викат изроди!!!

    12:40 08.08.2026

  • 57 виктория

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от ""Прогресивин" нацистчета":

    голем ляв завой правиш!!!

    12:42 08.08.2026

  • 58 Психотерапевт - резидент без диплома

    6 1 Отговор
    Най-чудовищните щети, които “Прехода” нанесе на обществото ни са, че 80% от родените деца през “него” са ЗАЧЕНАТИ в пиано, нетрезво състояние!!!
    Необратими щети!!!
    Дипломираните психотерапевти да се организират и да просвещават обществото, че ако една бременност не е планирана и се е случила по невнимание в пиано състояние, то по-добре ще е тя да се прекрати, за да се избегнат страданията от резултата след нея, най-вече за родителите!!!

    Коментиран от #67

    12:43 08.08.2026

  • 59 скоро,скоро!!!

    4 3 Отговор

    До коментар #52 от ""Прогресивин" нацистчета":

    това е поколението на боко тиквата а не на фатмака!!!

    12:44 08.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Живка

    5 2 Отговор
    Напълно споделям това мнение и не ми харесва, че тъкмо адвокат смутолевя нещо за институции. Това не означава, че приветствам стореното от тези мекерета. Тони Димитрова и Илияна Раева, иди дойди, макар че не не дай боже да станат жертва на педофили техни близки. Но случаите на неотреагирано домашно насилие и неглижиране на сигнали за сигнали за педофилство, нежеланието на институциите да има публичен списък на такива лица и пр. и пр. либерални аргументи, отново опира до това, което беше писала поетесата Блага Димитрова "да си жена е риск и неудобство на този свят все още мъжки".

    12:46 08.08.2026

  • 62 Можем

    3 1 Отговор
    да благодарим на Холивуд за жестокостта и на "прекрасните" ни умствено ограничени журналисти за това, че постоянно ни навират в лицето на катастрофи както и сексуални и криминални престъпления.

    12:48 08.08.2026

  • 63 БеГемот

    1 1 Отговор
    Историята винаги се повтаря като фарс....а какви времена бяха мммм горящите църкви и ступаните попове и гееве....

    12:48 08.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Доротея

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Психотерапевт - резидент без диплома":

    И в отлично състояние да сте планирани, заченати и родени, след това попадате в капиталистическата действителност и резултата е същият - опростачено, бездуховно племе и напълно деградирало общество! В древна Спарта хвърляли недъгавите бебета от скалата и какво - Спарта изчезна, както и другите държавици, които не са правили това! Ако Бог не бди над Вас, сте обречени!

    12:58 08.08.2026

  • 68 Кочо

    5 0 Отговор
    Бие им се на децата, потребност от изява, млади, буйни, намерили подходящ обект и задоволили нагона си! Какво искате в общество, където на почит са хищниците, като кане корсо, а бедните агънца и зайчета отиват в хладилника и фурната!

    13:03 08.08.2026

  • 69 59 - и объркан

    6 1 Отговор
    Объркал си се, брато, или по рождение си объркан, което е по-вероятон! Че каква е разликата между Боко тиквата и Фатмака? Ти кьорав и глух ли си и не виждаш ли, че те са едно цяло? Една престъпна и кървава БКП ги е родила и откърмила и двамата! Те са ортаци от край време бе, брато! Ти как мислиш, ако можеш да мислиш, защо Боко Тиквата предложи кандидатурата на посмъртно неизбираемата плевенска стругарка Цецка и партийна секретарка, лоуграмотна, завършила по партийна линия тримесечни курсове по право? Ами, предложи плевенската стругарка, за да спечели Фатмака и той спечели и двата си мандата с лъжи и измами! Само че, сега е много страшно, брато! Много е страшно с премиер такъв неприкрит лакей и подлога на кремълското чудовище и такъв гаден лъжец! Абе, ти за всеки случай скандирай "Да здравствует "Фатмак Югиенд" и си свиркай! Ще отървеш Белене, понеже се чува, че Фатмака ще разкрива отново лагерите на смъртта!

    Коментиран от #76

    13:10 08.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Азз

    7 0 Отговор
    Забелязахте ли детето-убиец със сивата тениска и късата коса как се усмихваше в съда?

    Коментиран от #75

    13:19 08.08.2026

  • 72 57 - а "Прогресивна" Виктория

    4 3 Отговор
    Многоо си групава ма, булке Виктория! Че левият завой, прли това с 200, отдавна го направи Фатмака от село Славяново! 10 години защитава като матросовец кремълския злодей и маосв убиец, против помощ за Украйна е, нещо, което прави целият цивилизован свят днес, не дава и дума да се каже за престъпната и кървава БКП, която го е родила и откърмила! С всеки изминал ден връща по нещо в живота ни отпреди черната 1944 г. Вече си е създал и "Прогресивния Комсомол" ,който се казва "Фатмак Югенд" Само че, булке Виктолия, "Лявото" на Фатмака е наицстко ляво, силно нацистко! Ама то пък, между нацисти и комунисти няма никаква разлика, нали? На ръкаивте на отрочетаат на Фатмака има свастики!

    13:24 08.08.2026

  • 73 Закона трябва да се промени

    6 0 Отговор
    Трябва да се носи наказателна отговорност от по ниска възраст а също и от родителите които ако виждат че детето им проявява агресия трябва да докладват в Детска Педагогическа стая. И да се вземат мерки. ....

    13:30 08.08.2026

  • 74 Янко

    6 0 Отговор
    От тебе се очаква да скъсаш г.за на родителите от хиляди евро кръвнина адвокате а на и.зродчетата максимални присъди затвор

    13:41 08.08.2026

  • 75 Забелязах майката на дете убиец

    7 0 Отговор

    До коментар #71 от "Азз":

    С тъмносива тениска цвят мокър асфалт и с каскетче с козирка върху добре поддържана вишнева коса която криеше лицето си не без помощта на оператора и на охраната. Това е проблема. Лицата на убийците нито и имената не ги казват само на жертвите . Всичко в демокрадцията е обратно на логиката и затова стават тия неща. ...

    13:42 08.08.2026

  • 76 Конана

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "59 - и объркан":

    👍👍👍 и една бира от мен 🍺

    13:43 08.08.2026

  • 77 ЧЕКАТИЛОВЦИТЕ ОТ ПЛОВДИВ

    5 2 Отговор
    ПРИ БАЙ ТОШО ЩЯХА ДА БЪДАТ ПУБЛИЧНО ОБЕСЕНИ , НА ЕДНО ВЪЖЕ !

    13:46 08.08.2026

  • 78 Демократ

    1 7 Отговор
    Търсил си 15 гофишна булка по закон булката може да е на не по малко от 18 години. Профил на самотен чичак странно. Среща не в ресторант кафене или киносалон а в храсталак.Още по странно. Как е попнала свадата когато е отишъл и са му налетели или когато е почнал да и посяга. 37 годишен мъж нападнат от 14-17 гофишни пилещари и не се е измъкнал цял час още по странно.Водата е дълбока в този случай

    14:00 08.08.2026

  • 79 ИМПЕРИАЛИСТ

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТОЛ":

    ...а някои хора твърдят, че часовете по религия са излишни...Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
    Страничен ефект: Но много „дървени философи“, психолози, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...

    14:12 08.08.2026

  • 80 Анонимен

    2 1 Отговор
    Адвокате я виж тук в този сайт какъв негативизъм има какви присъди се раздават постоянно какво е разделение на няколко дежурни тук които се смятат за последната инстанция Колко години рр разделя лъже всява хаос омраза между българите с цел завладяване на власт държава институции и защо не тия това да го имат за нормално

    14:34 08.08.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "въпрос на преценка":

    47 а тези които са подвели човекът 15 годишните дали са нормални 47 че го и пребили жестоко 47 и това е нормално да ходиш в храстите и няколко подивели непълнолетни да пребиват човеци защото така са си решили 47 това как се нарича а ти даже и ги защитаваш

    14:43 08.08.2026

  • 85 Един

    4 0 Отговор
    Срещата не е била уредена в затънтена алея, човекът е бил заведен там специално. Не се опитвайте да го окаляте постмъртно

    14:45 08.08.2026

  • 86 Благой

    3 0 Отговор
    До Демократ - срещата не е била уредена в храсталак, срещата е била с 15-годишна САМО според убийците. Те са се наговорили да пробутат версията за 15-годишна нарочно. Нищо от тези приказки не е вярно. Възможно е човекът да е искал среща на кафене, но онази нарочно го е излъгала. Според мен тя се е представила за 18-годишна и човекът се е вързал на номера само затова!

    14:50 08.08.2026

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