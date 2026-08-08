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Доживотна издръжка и имение: Какво гласи предбрачният договор на Роналдо и Джорджина?

Доживотна издръжка и имение: Какво гласи предбрачният договор на Роналдо и Джорджина?

8 Август, 2026 13:24 1 570 13

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  • брак

Светът трепне в очакване на звездната сватба

Доживотна издръжка и имение: Какво гласи предбрачният договор на Роналдо и Джорджина? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Португалският футболист Кристиано Роналдо и годеницата му Джорджина Родригес се подготвят за следващата голяма стъпка в отношенията си близо десетилетие след началото на тяхната връзка. Двойката обяви годежа си през август 2025 г., а през последните дни се засилиха публикациите, че сватбата им може да се състои този уикенд в родната на Роналдо Мадейра. Към момента обаче нито двамата, нито техни официални представители са потвърдили публично конкретна дата и място за церемонията.

На този фон отново се появиха твърдения за предбрачен договор между Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес, който би уредил отношенията им при евентуална раздяла. Mundo Deportivo, позовавайки се на португалското издание TV Guia и други медии, твърди, че подобен договор е бил сключен още през 2017 г. след раждането на дъщеря им Алана Мартина. Нито Роналдо, нито Родригес са потвърждавали публично съществуването или съдържанието му.

Според непотвърдените публикации една от клаузите би гарантирала на Джорджина Родригес пожизнена месечна издръжка от около 100 000 евро при раздяла. Сред споменаваните активи е и недвижим имот в Мадрид - луксозно имение, оценявано на близо 5,5 милиона долара. В различните медийни версии обаче сумите и условията се разминават значително, което е още една причина информацията да се разглежда като спекулативна, а не като установен факт.

Особено внимание привлече и годежният пръстен на Джорджина Родригес. След обявяването на годежа експерти, цитирани от People, оцениха централния диамант на приблизително 35–37 карата, а стойността на бижуто според някои оценки може да достига около 5 млн. долара. В някои публикации прогнозната цена стигаше и до 12 млн. долара.

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес са заедно от около 2016–2017 г., след като се запознават в Мадрид, където тя работи в магазин на Gucci. Днес двамата отглеждат пет деца. През 2022 г. двойката преживя смъртта на новородения си син Анхел, близнак на дъщеря им Бела. Роналдо впоследствие определи този период като един от най-тежките в живота им и заяви, че преживяното е направило връзката им още по-силна.

Самият Кристиано Роналдо разказа през 2025 г., че предложението за брак е дошло спонтанно, а дъщерите му са го насърчили да поднесе пръстена. Португалската футболна звезда нарече Джорджина Родригес „любовта на живота си“ и тогава посочи, че двамата планират сравнително интимна церемония след Световното първенство през 2026 г.

Финансовият мащаб около евентуален брачен договор също е значително по-голям, отколкото преди няколко години. През юни 2025 г. Кристиано Роналдо удължи договора си със саудитския „Ал Насър“ до 2027 г. Според Forbes през последните 12 месеца той е спечелил приблизително 300 млн. долара преди данъци и агентски комисиони, от които около 235 млн. долара са свързани с договора му с клуба. Изданието вече оценява личното му състояние на около 1,2 млрд. долара, което го поставя сред малкото спортисти, достигнали статут на милиардер.

Джорджина Родригес междувременно изгради собствена кариера като модел, инфлуенсър и телевизионна личност. Тя стана международно разпознаваема и чрез документалната поредица на Netflix „Аз съм Джорджина“, а през последните години работи с редица модни и луксозни марки.

Така предстоящият брак между Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес неизбежно привлича интерес и заради огромните активи на двойката. Докато обаче самите те не потвърдят условията на предполагаемото споразумение, конкретните суми за издръжка, имоти и други компенсации остават медийни твърдения, а не официално установени факти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Този неслучайно ходи при клоуна в белия дом ,това е бъдещето за всеки в един материален свят без чувства

    Коментиран от #10

    13:57 08.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Порто

    7 3 Отговор
    Абе, Роналдчо, ясно е че искаш мъжки ласки, ама да се криеш зад този сухоземен кит е смехотворно, пич.

    Коментиран от #9

    14:05 08.08.2026

  • 4 Има ли разлика?

    4 3 Отговор
    Кое на снимката е жената и кое мъжа, че аз не мога да разбера?

    14:06 08.08.2026

  • 5 Всичко добре,

    3 2 Отговор
    ама тази показност идва в повече.Да си живеят живота,но не непрекъснато в социалните мрежи.

    14:30 08.08.2026

  • 6 Марк

    4 2 Отговор
    Роналдо не е обратен, пак коментирате глупости!

    И Джорджина е много готина!

    Важно е, че се обичат, и искат да узаконят съюза си в брак, а не да живеят в беззаконие! Дай, Боже да го направят и да си бъдат истинско семейство!


    п.с. Освен това, представя нямате на колко бедни и болни хора са помогнали и помагат!

    14:31 08.08.2026

  • 7 БРАВО РОНАЛДО

    2 1 Отговор
    НА ТОЗ ТЕЗГЯХ МНОГО ХОРА ТИ ЗАВИЖДАТ ТАКОВА ДУПИ Е МЕЧТА

    14:32 08.08.2026

  • 8 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иска си мъжкото, португалчето":

    Явно вече сте се уредили с такъв!

    14:37 08.08.2026

  • 9 Така

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Порто":

    На всеки алфамъжкар - паж!

    14:39 08.08.2026

  • 10 На това му викаме

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    "Да си ebеш парите"

    Коментиран от #13

    14:51 08.08.2026

  • 11 ти да видиш

    2 0 Отговор
    А джорджина какво предлага насреща? Една вмирисана п....!!!! Тоя ше дойде луд човек!!!

    15:40 08.08.2026

  • 12 Специалист

    1 1 Отговор
    От къде идват милионите във футбола.Африка Азия гладуват войни.Деца умират от глад.Тези са милионери.Дайте тези пари на бедните.Несрамници

    15:49 08.08.2026

  • 13 Име

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "На това му викаме":

    Типично да нашенския Зестрогонец!

    15:50 08.08.2026