Стотици спят на улицата в Рим след спор за сграда (ВИДЕО)

Около 300 души, включително близо 100 деца, вече девет дни спят на улицата в Рим, след като бяха евакуирани от седеметажната сграда Spin Time край гара „Термини“. Причината е пожар в края на юли, след който властите обявиха сградата за негодна за обитаване и я поставиха под съдебен запор.

Сградата е заета от 2013 г. и през годините се е превърнала в дом на около 140 семейства от повече от 20 държави. След пожара на 29 юли полицията е извела обитателите, въпреки че огънят е бил овладян бързо и щетите са били ограничени. Оттогава хората могат да влизат само по един, придружавани от полиция, за да вземат документи и вещи от първа необходимост.

Ситуацията е допълнително усложнена от горещата вълна в Рим, където температурите преминават 40 градуса. На 6 август двегодишно момиче е припаднало в ръцете на медицинска сестра от Червения кръст. Доброволци доставят храна, вода, дрехи и матраци, а за децата вечер се организира кино на открито.

Spin Time не е само жилищна сграда. В нея функционират безплатно пространство за съвместна работа, младежки вестник, концерти и театрални представления. През 2019 г. сградата привлече международно внимание, след като кардинал Конрад Краевски, папският раздавач на милостиня, лично помогна за възстановяването на електрозахранването, прекъснато заради натрупани дългове.

На 3 август префектът на Рим свика среща с кмета Роберто Гуалтиери, полицията, жилищните власти и представители на Ватикана. Общината предложи да купи сградата от фонда InvestiRE SGR и временно да позволи на обитателите да се върнат, докато сделката бъде финализирана. Това предложение обаче е било отхвърлено.

От InvestiRE SGR заявяват, че проверка е установила, че след 13 години обитаване сградата не отговаря на изискванията за безопасност и това не позволява юридически тя да бъде предадена временно на общината. Фондът обаче твърди, че остава отворен за разговори за продажба на имота.

Кметът Гуалтиери съобщи, че от понеделник общината ще може да предложи алтернативно настаняване на обитателите. Те обаче настояват да се върнат в Spin Time и възнамеряват да продължат протеста си.

Спорът има и силен политически заряд. Управляващата партия „Италиански братя“ се противопоставя на идеята общината да купи сградата с публични средства, като аргументира, че това би възнаградило незаконно окупиране, докато хиляди хора чакат за общински жилища. Самите обитатели твърдят, че пожарът е бил използван като повод за окончателното им извеждане.

Фондът от години планира на мястото да бъде изграден луксозен хотел, а Spin Time е сред обектите, посочвани от властите за освобождаване. Ако сегашното извеждане стане постоянно, това ще бъде най-големият подобен случай на евакуация на окупирана сграда в Италия.