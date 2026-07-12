Бащата на загиналата Ивана: В полицията ми казаха: „Надрусали са се и са скочили. Детето ви е мъртво“

На 24 май Благоевград се събуди с новината за една трагедия – смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева, паднала от 5-ия етаж на жилищен блок след парти с младежи.

Преди месец и втората съдебна инстанция отказа да задържи обвинения Александър Георгиев, след като прие, че на този етап събраните доказателства не обосновават достатъчно обвинението срещу него.

Докато чака властите да приключат с разследването, бащата на Ивана започва сам да събира информация. През онлайн профила на дъщеря си Стойне Стойнев открива следи, които според него водят към добре организирана схема за онлайн продажба на наркотици на деца.

Бащата на Ивана застана пред bTV, за да разкаже за дъщеря си, съмненията си около случая и въпросите, които според него остават без отговор. В студиото беше и адвокатът на семейството Ивайло Юруков.

„Прекрасно будно дете. Обичаше да рисува. Ходеше, посещаваше театрална трупа. Беше прекалено жива, отговорна“, разказа Стойнев за покойната си дъщеря.

По думите му, когато навършила 16 години, тя пожелала да започне работа.

„Искаше да има някаква форма на самостоятелност“, каза той.

Стойнев заяви, че не е забелязвал промяна в поведението на дъщеря си, която да подсказва употреба на наркотици.

„Не. В поведението ѝ нямаше нищо нетипично, което да подсказва нещо такова“, каза бащата.

Той отхвърли твърдението, че в нощта на трагедията е имало купон.

„Купон не е имало. Това беше версия на полицията, която гръмна и не е вярна. Тя беше при приятеля си - Димитър Смилков. Те бяха гаджета“, посочи Стойнев.

По думите му той е познавал Димитър.

„Нормално дете. Никакъв признак, че има нещо, което не е нормално и не е добре“, каза той.

Стойнев разказа, че в нощта на трагедията Ивана е била на работа първа смяна.

„Към 15:30-15:40. В 16:00 часа ѝ свършва смяната. Чува се с Наталия - майка ѝ. Казва: „Мамо, вкъщи имаме гости“. Голямата ни дъщеря трябваше да има абитуриентски бал на 25-ти. „Аз ще отида до Митко да се наспя, че утре съм първа смяна“, разказа бащата.

Той отново подчерта, че според него не става дума за купон и постави под въпрос версията за наркосъбиране.

„Можем да го покажем много лесно това нещо. Самата полиция влиза в конфликт сама със себе си – първо като казва, че това е бил наркокупон, второ, че са си поръчали наркотици 30 дни или месец по-рано“, каза Стойнев.

Според него откритите количества наркотици и мерки са сред причините да се поставят въпроси.

„Вие, ако разпространявате дадено нещо, ще си го купите ли месец по-рано? Версията на полицията просто издиша отвсякъде“, заяви той.

Стойнев отправи критики към начина, по който според него са действали институциите, когато има замесен човек, свързан със системата. Той визира майката на Димитър Смилков – Надежда Димитрова Червенкова.

„Да, прикриван е. Многократно се оказа. Няма навършени още 16 години“, каза той за Димитър.

По думите му майката на Димитър го е прикривала заради проблеми, свързани с наркотици, и поведението му.

„Той е бил изключен от три училища. Два пъти е бягал и е бил обявен за национално издирване. Многократно е задържан с наркотици. Системата го хваща и го пуска, хваща и го пуска - заради майка му. Градът не е голям, всеки може да я получи тази информация“, заяви Стойнев.

Той посочи, че според него влиянието на майката е било свързано с работата ѝ в администрацията на МВР и пожарната.

„В България има чадъри на местно ниво. Когато някой от тях е замесен по някакъв начин, действат така, че да спасяват единствено и само този човек и само себе си“, каза бащата.

Стойнев разказа, че в нощта на трагедията семейството не е било потърсено първо от разследващите.

„Полицията на нас не ни се обади, не ни потърси. Във въпросната вечер ни се обади Надежда. Оказва се, чу когато човек от системата е замесен, те търсят единствено и само него и действат само с него“, каза той.

Адвокатът на семейството Ивайло Юруков посочи, че официално информацията по разследването е ограничена.

„Официално почти нищо не ни е известно. И така трябва да бъде. Когато се води разследване, има така наречената следствена тайна“, каза той.

По думите му обаче до семейството са достигнали данни, които според него поставят въпроси относно начина, по който се води разследването.

„До нас достигнаха определени данни, че самото разследване не се води по обективен начин и че много от действията, които са направени от страна на дошлите на място полицаи, са дали възможност да се прикрият така наречените горещи следи на местопрестъплението“, заяви Юруков.

Юруков коментира и обстоятелствата около нараняванията на Димитър Смилков.

„На бащата на Ивана е съобщено от директора на областната дирекция в Благоевград, че това момче било потрошено и било в болница след падане от петия етаж“, разказа той.

По думите му впоследствие семейството е получило друга информация.

„За нас стана категорично ясно, че момчето не е скачало или е било бутано, а е бягало, когато е дошла на място полиция“, каза Стойнев.

По случая прокуратурата е повдигнала обвинение на 20-годишния Александър Георгиев, който е бил оставен на свобода заради липса на доказателства.

„Димитър и Александър са се карали в 00:20 ч. Димитър започва да бяга, когато полицията се качва към апартамента. Александър няма как да избяга. Той е познат на системата. Познат на МВР“, каза Стойнев.

По думите му Александър също е бил свързван с наркотици.

„Многократно. И консумирал, и продавал“, заяви Стойнев.

Той постави въпроса каква е била ролята на хората, които са били в апартамента.

„Това питам и аз, и никой не иска да ни отговори. Никой не иска да ни отговори как и Александър Георгиев, как и въпросният четвърти човек, който е най-големият хикс за цялото това нещо – Методи Симеонов – те са били там“, каза той.

Стойнев заяви, че според него има много неизвестни около случая.

„Хиксовете стават прекалено много и за мен самата система прикрива това убийство“, каза той.

Той разказа и за първите действия на полицията на мястото.

„След обаждането на Надежда започнахме да търсим какво се случва. Когато отидохме в полицията, ни посрещнаха с: „Надрусали са се и са скочили. Детето ви е мъртво“. Това е. Без факта, че са от различни места, по различно време. Съмненията започнаха да се пробуждат и започнах да търся информация“, разказа Стойнев.

„По протокол трябва да обезопасят мястото. Това е логично. Докато дойдат криминалисти, в апартамента са влизали над 20-30 души. Местили са вътре мебели и така нататък. Горещите следи са вече унищожени“, заяви Стойнев.

По думите му случаят е бил насочен в определена посока още в първите часове.

„Някой си е решил, че е решил случая в първите часове. За мен просто случаят е бил заметен още тогава“, каза той.

„Тази система е създадена единствено и само за да пази някой, но не и обществото. Има замесени и други деца - деца на съдия в Благоевград. Купували са наркотици от Димитър и Александър“, допълни бащата.

Стойнев разказа и за момента, в който семейството е пристигнало на място.

Той постави въпроси и за информацията, която е открил в телефона на Ивана.

„Че е използвана“, каза Стойнев.

По думите му голяма част от разговорите в профилите ѝ са били писани от друг човек.

„Над 80% от нещата, които са писани в тези чатове, са писани от мъж“, заяви той. Според думите му полицията му е казала това след психологически анализ на чатовете.

Стойнев разказа, че в разговорите се съдържат данни за поръчки на наркотици.

„Избирате си. Поръчвате си. Плащате. Дава ви се номер на сметка“, каза той.

По думите му имало и меню: „Първо, второ, трето. Може да си избирате“, заяви той.

Той посочи, че според него са използвани Instagram, Telegram и Signal, както и разплащания чрез криптовалути и Revolut.

„След като удостоверят, че са направили плащането, изпращат и локацията, плюс видеото, откъдето да си вземете“, каза Стойнев.