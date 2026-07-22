Новини
България »
Жена загина при тежка катастрофа край Владая, две деца са в болница (ВИДЕО)

Жена загина при тежка катастрофа край Владая, две деца са в болница (ВИДЕО)

22 Юли, 2026 16:51 1 222 20

  • загинала-
  • катастрофа-
  • владая

Задържан за срок до 24 часа е 41-годишен мъж, навлязъл в насрещното движение

Жена загина при тежка катастрофа край Владая, две деца са в болница (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

63-годишна жена загина при тежка катастрофа между два леки автомобила, станала около 7 часа в сряда сутринта. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как джип навлиза в лентата за насрещно движение на пътя София - Перник и удря челно колата на жертвата.

В болница са транспортирани две деца и жена. Задържан за срок до 24 часа е 41-годишен мъж, навлязъл в насрещното движение и предизвикал ПТП-то.

Иззети са двата автомобила, участвали в произшествието. Разследването се извършва под ръководството и надзора на СГП. Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в района вече е възстановено. По-рано беше ограничено с обходен маршрут в посока София през АМ „Струма“ или Драгичево – Владая – път I-1.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредния изрод убиец с джип

    36 1 Отговор
    В ада да гориш убиецо

    16:54 22.07.2026

  • 2 ганчо е гъзар

    13 2 Отговор
    и яко шпори жипа беимвйето яша фончо тарикатя

    16:56 22.07.2026

  • 3 Журналя

    9 8 Отговор
    Махнете клипа от уважение !! Бива ли ?

    Коментиран от #9, #14

    17:00 22.07.2026

  • 4 Ужас и безумие

    27 1 Отговор
    Половината коли се управляват от био-дронове с ромски произход

    17:00 22.07.2026

  • 5 САМОЗАБРАВИЛ СЕ

    17 2 Отговор
    ТЪПАК С ЖИПКА.

    17:00 22.07.2026

  • 6 МПС

    1 13 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #10

    17:01 22.07.2026

  • 7 Ужас без край

    21 0 Отговор
    Е по пътищата на България, пълно е с ненормални и избиващи комплекси със скъпи мощни джипове и лимузини. Но , когато човек няма сиво мозъчно вещество в главата става страшно по така наречените Бг пътища. НЕЗАБАВНО СЪД ПО БЪРЗАТА ПРОЦЕДУРА НА ТОЗИ ДЕГРАДИРАЛ ИНДИВИД С ДЖИПКАТА !!!! СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ НА СЕМЕЙСТВОТО.

    17:02 22.07.2026

  • 8 Валентин

    19 1 Отговор
    Ако имахме нормално правосъдие и закони: минимум кръвнина от 100хил евро на семейството на посрадалата. Ако трябва ще им е роб до гроб, но да знаят и другите джигити дето умишлено купуват по-големи и здрави коли, та при инцидент да мрат невинните и съвестни шофьори. Убиец!

    Коментиран от #18

    17:03 22.07.2026

  • 9 Валентин

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Журналя":

    Защо да го махат? За да могат после по-лесно да му осигурят правилните вещи лица и да нагласят нещата? Лични данни и лица не се виждат, жената е мъртва, "уважение" викаш.

    17:07 22.07.2026

  • 10 По-скоро

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "МПС":

    докато има олигофрени,избиващи комплекси.

    17:08 22.07.2026

  • 11 М, да.а.а.а

    15 0 Отговор
    Сигурно и тоз е “спукал гума”… Изобщо толкова некадърни шофьори, колкото ги има у нас другаде не съм виждал!!!

    17:13 22.07.2026

  • 12 Абе

    3 2 Отговор
    Жалко, че не му умреха чаветата да си научи урока

    17:14 22.07.2026

  • 13 Забелязахте ли

    12 0 Отговор
    Поведението на шофьора на джипа и спътницата му. Дори не се приближиха да видят какво е състоянието на хората от другата кола.

    Коментиран от #17

    17:15 22.07.2026

  • 14 аБе,

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Журналя":

    Не клипа трябва да се махне,а да се публикува снимката на убиеца с джипа.

    Коментиран от #15

    17:16 22.07.2026

  • 15 Деций

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "аБе,":

    Това какво решава?До като се правите на демократични и как не можело да,се приемат крайни мерки ,как сме били 21 век и прочие глупости ще бъде така!Всеки трябва да знае ,че ако виновно убие някой ,ще бъде убит 100 по аналогичен начин.Само така това ежедневие ще се промени и тези случаи ще Всички други глупост ,дето ще го съдим и той ще лежи не вършат работа.Това е проява на слабост ине желание за справяне с проблема!

    17:29 22.07.2026

  • 16 УТ ЖИПА ДАЖЕ НЕ ПОГЛЕДНАХА

    2 0 Отговор
    ДРУГАТА КОЛА ?!!!!! Е ГАААСИ О БЕЗДУШНИТЕИЗРОДИ.......

    17:31 22.07.2026

  • 17 МИ ТО И ОТ КОЛИТЕ ПОДМИНАВАЩИ

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Забелязахте ли":

    НИИИИИИИИИИКОЙ НЕ СПРЯ....... ЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ СА ЗАМЕНЕНИ ОТ ЕГОИЗЪМ НЕПУКИЗЪМ БЕЗДУШИЕ

    17:33 22.07.2026

  • 18 При причиняване

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Валентин":

    на смърт с джип трябва да има двойно по-тежки наказания, ако удари ибикновен автомобил, той е на практика беззащитен

    17:40 22.07.2026

  • 19 Цвете

    1 0 Отговор
    ПРАВИЛЕН Е АПЕЛЪТ НА ЕДНА ТВ " ДОКОГА "???????

    17:43 22.07.2026

  • 20 Самосвал !

    1 0 Отговор
    Срещу Конселва !

    Консервата !

    Няма Шанс !

    17:44 22.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове