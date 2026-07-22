Жена загина при тежка катастрофа край Владая, две деца са в болница (ВИДЕО)

63-годишна жена загина при тежка катастрофа между два леки автомобила, станала около 7 часа в сряда сутринта. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как джип навлиза в лентата за насрещно движение на пътя София - Перник и удря челно колата на жертвата.

В болница са транспортирани две деца и жена. Задържан за срок до 24 часа е 41-годишен мъж, навлязъл в насрещното движение и предизвикал ПТП-то.

Иззети са двата автомобила, участвали в произшествието. Разследването се извършва под ръководството и надзора на СГП. Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в района вече е възстановено. По-рано беше ограничено с обходен маршрут в посока София през АМ „Струма“ или Драгичево – Владая – път I-1.