Жена загина при тежка катастрофа край Владая, две деца са в болница (ВИДЕО)

63-годишна жена загина при тежка катастрофа между два леки автомобила, станала около 7 часа в сряда сутринта. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как джип навлиза в лентата за насрещно движение на пътя София - Перник и удря челно колата на жертвата.
В болница са транспортирани две деца и жена. Задържан за срок до 24 часа е 41-годишен мъж, навлязъл в насрещното движение и предизвикал ПТП-то.
Иззети са двата автомобила, участвали в произшествието. Разследването се извършва под ръководството и надзора на СГП. Към момента се извършват действия по събиране и проверка на доказателства.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението в района вече е възстановено. По-рано беше ограничено с обходен маршрут в посока София през АМ „Струма“ или Драгичево – Владая – път I-1.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Поредния изрод убиец с джип
16:54 22.07.2026
2 ганчо е гъзар
16:56 22.07.2026
3 Журналя
Коментиран от #9, #14
17:00 22.07.2026
4 Ужас и безумие
17:00 22.07.2026
5 САМОЗАБРАВИЛ СЕ
17:00 22.07.2026
6 МПС
Коментиран от #10
17:01 22.07.2026
7 Ужас без край
17:02 22.07.2026
8 Валентин
Коментиран от #18
17:03 22.07.2026
9 Валентин
До коментар #3 от "Журналя":Защо да го махат? За да могат после по-лесно да му осигурят правилните вещи лица и да нагласят нещата? Лични данни и лица не се виждат, жената е мъртва, "уважение" викаш.
17:07 22.07.2026
10 По-скоро
До коментар #6 от "МПС":докато има олигофрени,избиващи комплекси.
17:08 22.07.2026
11 М, да.а.а.а
17:13 22.07.2026
12 Абе
17:14 22.07.2026
13 Забелязахте ли
Коментиран от #17
17:15 22.07.2026
14 аБе,
До коментар #3 от "Журналя":Не клипа трябва да се махне,а да се публикува снимката на убиеца с джипа.
Коментиран от #15
17:16 22.07.2026
15 Деций
До коментар #14 от "аБе,":Това какво решава?До като се правите на демократични и как не можело да,се приемат крайни мерки ,как сме били 21 век и прочие глупости ще бъде така!Всеки трябва да знае ,че ако виновно убие някой ,ще бъде убит 100 по аналогичен начин.Само така това ежедневие ще се промени и тези случаи ще Всички други глупост ,дето ще го съдим и той ще лежи не вършат работа.Това е проява на слабост ине желание за справяне с проблема!
17:29 22.07.2026
16 УТ ЖИПА ДАЖЕ НЕ ПОГЛЕДНАХА
17:31 22.07.2026
17 МИ ТО И ОТ КОЛИТЕ ПОДМИНАВАЩИ
До коментар #13 от "Забелязахте ли":НИИИИИИИИИИКОЙ НЕ СПРЯ....... ЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ СА ЗАМЕНЕНИ ОТ ЕГОИЗЪМ НЕПУКИЗЪМ БЕЗДУШИЕ
17:33 22.07.2026
18 При причиняване
До коментар #8 от "Валентин":на смърт с джип трябва да има двойно по-тежки наказания, ако удари ибикновен автомобил, той е на практика беззащитен
17:40 22.07.2026
19 Цвете
17:43 22.07.2026
20 Самосвал !
Консервата !
Няма Шанс !
17:44 22.07.2026