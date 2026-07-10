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Жители на варненския квартал „Чайка“ протестират срещу строеж между блокове

Жители на варненския квартал „Чайка“ протестират срещу строеж между блокове

10 Юли, 2026 08:18 838 17

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  • блок

Междувременно кметът на Варна Благомир Коцев снощи обяви, че е разпоредил спиране на изсичането на дърветата и ще предложи промени в Подробния устройствен план на квартала

Жители на варненския квартал „Чайка“ протестират срещу строеж между блокове - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Жители на варненския квартал „Чайка“ излязоха на протест срещу подготвян строеж между блокове 34 и 36. Те се опасяват, че инвестиционното намерение ще доведе до унищожаването на зелени площи, спортна площадка и алея с паркоместа. Междувременно кметът на Варна Благомир Коцев снощи обяви, че е разпоредил спиране на изсичането на дърветата и ще предложи промени в Подробния устройствен план на квартала, посочи БНТ.

По думите на кмета, ако Общинският съвет одобри предложението, ще бъде наложен двегодишен мораториум върху новото строителство в квартал „Чайка“, докато тече процедурата по изменение на устройствените планове. Въпреки това жителите на района остават скептични. Един от първите, които сигнализират за случая, Калоян Ботев заяви, че публикуваната от кмета информация не решава основния въпрос.

„Не ни успокоява. Поради причината, че поста на кмета мога да го оборя точно с две изречения. 2015-та е ПУП-ът. 2018-та има издадено съдебно решение, което отменя ПУП-а. Няма издаден от тогава до сега, няма издаден ПУП, който да е редовен за тази част. Тука става въпрос за изключителна държавна собственост – два имота, спортното игрище, улицата. Как тези държавни имоти са преминали в частни ръце.“

Протестиращите вече са подадени сигнали до компетентните институции. Гражданите настояват за пълна прозрачност по процедурата.

„Ако наистина всичко е изрядно и точно, да изкарат пълната документация по темата как това нещо е преминало през цялата процедура.“

Жителите поставят под съмнение и обяснението, че имотът е предоставен като обезщетение на бивши собственици.

„Вчера кметът заяви, че това са обезщетяване на стари собственици. Как общината обезщетява стари собственици с държавен терен? Аз имам нотариален акт, който баща ми е закупил и е бил собственик тук на парцел. Той никога не е предявявал реституционни претенции.“

„Не сме спокойни от изявлението на кмета, защото той е с вързани ръце. Много добре знаем, че председателят на Общинския съвет е собственик на най-голямата строителна компания във Варна, чието име е тук над строителните платна. Тоест, той каквото и да предложи, няма да бъде гласувано от Общинския съвет. Това е абсолютен конфликт на интереси.“

Снощи кметът на Варна Благомир Коцев обясни, че инвестиционното намерение стъпва върху подробен устройствен план, влязъл в сила преди години.

„Това са процеси, които са базирани на влезлия в сила през 2015 г. ПУП за квартал „Чайка“. Обезщетени са хора, които са за съседно място, което трябва да стане паркова зона. Тогава собствениците са приели по-малък имот и са били обезщетени. В момента те имат право, след като влиза в сила подробният устройствен план, да си поискат разрешение за строеж, което е било издадено. Табели виждам, че няма, което също е нарушение. Така че ще предприемем всички мерки, за да можем да замразим нещата, докато установим какви са фактите.“

По-късно в публикация в социалните мрежи Благомир Коцев заяви, че строителството е законно, тъй като собственикът е изпълнил всички изисквания на закона. Въпреки това той обяви намерението си да предложи промени в Подробния устройствен план на квартал „Чайка“, така че останалите зелени площи да бъдат защитени.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    5 1 Отговор
    квартал „Чакай, ма!"

    08:21 10.07.2026

  • 2 Кака Деса

    13 1 Отговор
    Протестирайте колко си щете, довечера отлитам с Шопара за Дубай, на всички вас ще кажа бай-бай.

    08:22 10.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Още пари на одеската мафия.

    08:23 10.07.2026

  • 4 Жураналист

    11 2 Отговор
    "Бунт в Лвов: Над 200 цивилни нападнаха военни и обърнаха кола на ТЦК (ОБЗОР"

    Тази новина срамежливо я пуснахме в 02. часа през нощта с надеждата малко хора да я прочетат, като в същото време уж показваме различните виждания, но не дразним и работодателя си.

    08:25 10.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Варна - куче влачи синджир, диря няма❗
    Над 30 годи продължава "ремонтът" на градския стадион ... и краят му не се вижда❗
    Тайно, сякаш за една нощ, израстна цял квартал от фамилни къщи❗
    Общинарите събират пари за абонамент "синя" и "зелена" зона, като срещу 100 абонамента предлагат ... 70 места, а уж трябва да има и почасово паркирали автомобили❗

    08:26 10.07.2026

  • 6 Някой

    11 0 Отговор
    Абе, те построиха цял незаконен квартал под носа ви, със знанието и подкрепата на кмета ви, па сега за един строеж между блоковете ли скачате?
    Българският народ си заслужава плачевната съдба.

    08:27 10.07.2026

  • 7 Да, да

    1 7 Отговор
    Тези протестират, защото не са успели да се включат в далаверата.

    Коментиран от #9

    08:28 10.07.2026

  • 8 Жжж

    1 8 Отговор
    Епа да си съборят техните блокове и да засадят дръвчета на мястото им. Защо се бъркат в чуждите имоти? Като искат зеленина, да си я направят в техните.

    08:40 10.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да, да":

    "Да, да, ама НЕ!"- както казваше Бай Петко❗
    Трудно ти е да проУМееш нещо, когато ти липсват главните букви в думата❗
    Ще го сФанеш, когато си купиш къща с гледка към Витоша или морето, а след време на два метра от прозореца си виждаш комшийката как простира боксерките на мъжа си❗

    08:40 10.07.2026

  • 10 Бумерангът се завръща

    4 2 Отговор
    Двадесет години живях в този квартал. Продадох апартамента и избягах в квартал, където нма такава злоба и постоянен днос на 2-ро районно. Таем сахора с големи претенции и малко покритие. Не само аз, но много млади семейства избягаха. БЕ СТАНАЛО НЕТЪРПИМО. Сега бумерангът се завръща .

    08:50 10.07.2026

  • 11 Невзоров

    5 0 Отговор
    Скоро Варна ще се казва Нова Алиновка.

    09:11 10.07.2026

  • 12 Мухаа ха!

    4 1 Отговор
    Вие си ги избрахте,бе лапнишарани,а не - стрина ми Гюргя! Същият ,който днес се явява строител ,но е шеф на Общ.съвет,да не е паднал от небето? Избран е от вас.Забравихте онзи закон" Закона Лучников" - онзи с камбестия нос, от СДС заедно с Венци - коня, го " прокараха за една седмица през 1992.Закон за едрата градска собственост и реституция.Благидарение и на вас- Синя Варна,Бургас,София, Пловдив,Русе.Успяха, благодарение на вашата огромна лакомия - върнете на дедо ми нивата,дюкянчето! Е,какво постигнахте,къде са ви нивите,дюкяните.В ръцете на зърнените барони и строителни фирми на скрити мултимилионери,но днес- видни предприемачи.Кво ми циврите и точите сопли? Законите са изковани за тях.Ще си строят кооперации на всяко празно петно.Кой ви бръсне за слива! Хайде и днес скачайте с два вирнати пръста... СДС,СДС

    Коментиран от #15, #17

    09:35 10.07.2026

  • 13 Станков

    0 0 Отговор
    И чия е земята там? Строи се върху собствен терен или чий ? Ако вече е частна ,как така я продаде държава или община и кой пак прибра парите ? ТИМ ли позволиха да стане това без тях ? Одеската мафия може само да завижда на Варна. То "Видни" политици ,бизнеси и не толкова видни олигархи в този град почти без местни хора вече. Голяма престъпна клоака и кафеникавите плажове собственост на конгломерат . Но така е в града на монополист държащ над 60 % от икономиката на страната и около 50 % от депутатите в НС. Затова и хората казват ,че мафията си има държава , а не само един град.

    09:36 10.07.2026

  • 14 Плажен гларус

    0 0 Отговор
    В кв. "Чайка" вече успяха да намерят парцели и да построят разни блокчета покрай булевард Ленин/княз Борис. Новите граждани (предимно от село), вече успяха да си напаркират таратайките по начин, по който почти не може да се влезе и излезе нормално от квартала, дори и без автомобил.

    09:40 10.07.2026

  • 15 1984

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мухаа ха!":

    Съжалявам, че мога да Ви сложа само един +, заслужавате 1000! Но говедата прости няма да Ви разберат НИКОГА

    09:40 10.07.2026

  • 16 интересно

    1 0 Отговор
    Противното презастрояване трасирано от поредните мандати на ГЕРБ си продължават под пъна пара при сегашната управа?
    И къде е разликата? Какво променят изборите?
    Хората от поне 20 години гласуват очевидно против статъуквото, но при всяка изборна промяна получават същото това статукво.

    09:48 10.07.2026

  • 17 дъвка за наивници

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Мухаа ха!":

    Проблемът е че начело са всеки хора против обшествения интерес.
    Изборни измамници един вид.
    Всяка предизборна кампания се явява "предизборен трик".
    След изборите, добре познатите тарикати си я карат по добре познатия начин, когото и да изберем.
    Няма и как обществото да си създаде нормални партии, защото парите и чънпната протекция са за корумпетата. Без пари и без протекция не можеш нищо да постигнеш. Каквито и закони да гласуваш, пич, те ще си го разтеглят, нарушат, потулят и пр.

    09:54 10.07.2026

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