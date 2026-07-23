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Челна катастрофа блокира движението край Симитли, има загинали

Челна катастрофа блокира движението край Симитли, има загинали

23 Юли, 2026 21:42 1 407 5

  • загинала-
  • катастрофа-
  • симитли

Ударили са се кола и два тежкотоварни камиона

Челна катастрофа блокира движението край Симитли, има загинали - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа блокира движението по главен път Е79 в района на Симитли. Автомобил със сръбска регистрация навлязъл в насрещното платно на правия участък след Кресненското дефиле в посока Благоевград и се забил в идващия насреща тежкотоварен камион. Тирът се ударил в друг камион.

От ОД на МВР-Благоевград заявиха, че жената от лекия автомобил е починала. При катастрофата освен загиналата жена е пострадал и мъж от лекия автомобил. По-късно от полицията съобщиха, че в болницата е починал и пострадалият 53-годишен мъж, пътувал в автомобила.

Движението беше пренасочено през село Черниче.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6аси якото🤣🤣🤣🤣

    3 5 Отговор
    Ше си сима узо и ше нарежам цвинкя

    Коментиран от #2

    21:47 23.07.2026

  • 2 НИЩО МУ НЯМА

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "6аси якото🤣🤣🤣🤣":

    ФАНТАСТИЧНО
    ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍻

    21:55 23.07.2026

  • 3 Сърбина е

    3 1 Отговор
    решил да се разведе без да губи имущество...

    22:08 23.07.2026

  • 4 миризливо циганско куче бою

    3 1 Отговор
    а можеше да си ти и да празнуваме..

    22:13 23.07.2026

  • 5 Мда

    0 0 Отговор
    Колко трябва да си пр ост да изпреварваш на двулентов път

    22:44 23.07.2026

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