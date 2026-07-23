Челна катастрофа блокира движението край Симитли, има загинали

Тежка катастрофа блокира движението по главен път Е79 в района на Симитли. Автомобил със сръбска регистрация навлязъл в насрещното платно на правия участък след Кресненското дефиле в посока Благоевград и се забил в идващия насреща тежкотоварен камион. Тирът се ударил в друг камион.
От ОД на МВР-Благоевград заявиха, че жената от лекия автомобил е починала. При катастрофата освен загиналата жена е пострадал и мъж от лекия автомобил. По-късно от полицията съобщиха, че в болницата е починал и пострадалият 53-годишен мъж, пътувал в автомобила.
Движението беше пренасочено през село Черниче.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 6аси якото🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #2
21:47 23.07.2026
2 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #1 от "6аси якото🤣🤣🤣🤣":ФАНТАСТИЧНО
ВРЕМЕ ЗА ХИДРАТАЦИЯ🍻
21:55 23.07.2026
3 Сърбина е
22:08 23.07.2026
4 миризливо циганско куче бою
22:13 23.07.2026
5 Мда
22:44 23.07.2026