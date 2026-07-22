Трагедия в София: Влак блъсна жена край Горна баня

Жена загина, след като беше блъсната от влак в района на гара Горна баня в столицата. Трагичният инцидент предизвика временно спиране и промени в графика на железопътния транспорт по линията.

Към ранните часове на 22 юли самоличността на жертвата остава неустановена, като първоначалните данни сочат, че жената е на видима възраст около 30 години. Сигналът за тежкото произшествие е подаден към спешните служби в късния следобед на 21 юли, малко преди 18:00 часа.

Полицейски екипи, линейки и представители на пожарната своевременно отцепиха района за извършване на оглед. Трагедията се е разиграла до жп спирката близо до метростанцията в квартала, а според неофициални източници жената се е намирала на самите релси.

Заради провеждането на следствените действия и изчистването на железния път, движението на влаковете между гарите Горна баня и Захарна фабрика беше нарушено. БДЖ информира пътниците за промените в разписанието, като по-късно железопътният трафик беше напълно възстановен след приключване на полицейските процедури.

Разследването по случая продължава с цел изясняване на всички детайли около инцидента.