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Трагедия в София: Влак блъсна жена край Горна баня

Трагедия в София: Влак блъсна жена край Горна баня

22 Юли, 2026 04:45, обновена 22 Юли, 2026 04:53 904 1

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  • гара

Тежък инцидент с бързия влак спря движението по линията София - Перник, полицията разследва трагедията

Трагедия в София: Влак блъсна жена край Горна баня - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жена загина, след като беше блъсната от влак в района на гара Горна баня в столицата. Трагичният инцидент предизвика временно спиране и промени в графика на железопътния транспорт по линията.

Към ранните часове на 22 юли самоличността на жертвата остава неустановена, като първоначалните данни сочат, че жената е на видима възраст около 30 години. Сигналът за тежкото произшествие е подаден към спешните служби в късния следобед на 21 юли, малко преди 18:00 часа.

Полицейски екипи, линейки и представители на пожарната своевременно отцепиха района за извършване на оглед. Трагедията се е разиграла до жп спирката близо до метростанцията в квартала, а според неофициални източници жената се е намирала на самите релси.

Заради провеждането на следствените действия и изчистването на железния път, движението на влаковете между гарите Горна баня и Захарна фабрика беше нарушено. БДЖ информира пътниците за промените в разписанието, като по-късно железопътният трафик беше напълно възстановен след приключване на полицейските процедури.

Разследването по случая продължава с цел изясняване на всички детайли около инцидента.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Влакът е релсово превозно средство – не е МПС. Раснах на огромен ЖП възе в 50-тях години Най-чести бяха нещастията със женички , които работеха от другата страна на около 50 коловоза и половината с маневриращи композиции. Препъхваха се под товарните вагони и често оставаха там. Иначе да те блъсне влак, трябва нарочно да застанеш между или прекалено близко до релсите.
    Жалко за младия живот. Такова самоубийство е потресаваща гледка. Виждал съм хора да припадат при вида му ........

    06:55 22.07.2026

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