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Задържаха мъж с голямо количество наркотици при спецакция в София

Задържаха мъж с голямо количество наркотици при спецакция в София

23 Юли, 2026 13:39 634 8

  • спецакция-
  • ж.к. надежда-
  • наркотици

Задържаният е криминално проявен и осъждан

Задържаха мъж с голямо количество наркотици при спецакция в София - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Служители на Главна дирекция "Национална полиция" задържаха 40-годишен мъж и иззеха голямо количество наркотични вещества при специализирана полицейска операция в ж.к. "Надежда", София, съобщиха от МВР.

Мъжът е криминално проявен и осъждан за подобни престъпления, живее без адресна регистрация в столичен квартал. В хода на акцията са иззети 270 таблетки екстази, около 290 грама амфетамин, около 660 грама паста за билка, около 40 грама метамфетамин, около 2 грама кокаин и около 10 грама марихуана.

Задържаният е криминално проявен и осъждан. С прокурорско постановление му е наложена постоянна мярка за задържане.

По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на Софийска градска прокуратура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Събке, слонче мое розово, какво е

    5 0 Отговор
    паста за билка???

    Коментиран от #5

    13:40 23.07.2026

  • 2 авантгард

    5 0 Отговор
    Аюа какво се опитват да внушават с това мъж?
    Сексизъм нещо, дискриминация нещо.
    Я малко по-политически коректно, човек само, нали така р0з0ви поните и т.н. пъпъдъбътъ с 87 пола....

    13:41 23.07.2026

  • 3 Без име

    5 0 Отговор
    И ко? Шефът му не си е платил на когото трябва. Като си плати, ще го пуснат.

    13:42 23.07.2026

  • 4 Без име

    4 0 Отговор
    Малииии, като й прочетох биографията, напрау си е за шеф на ЦРУ. Кск са изтървали такъв кадър? :-)

    13:44 23.07.2026

  • 5 Без име

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Събке, слонче мое розово, какво е":

    Малииии, като й прочетох биографията, напрау си е за шеф на ЦРУ. Кск са изтървали такъв кадър? :-)

    13:45 23.07.2026

  • 6 МП4

    2 0 Отговор
    Бате. . . Този са го хванали с менюто 🤭😂

    13:50 23.07.2026

  • 7 До сега

    1 0 Отговор
    такова голямо количество не бях виждал!!!!

    13:55 23.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    При комшиите такива акции завършват с Хепи енд и в кауша ,а утре нашите ще ги пуснат

    14:07 23.07.2026

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