Задържаха мъж с голямо количество наркотици при спецакция в София

Служители на Главна дирекция "Национална полиция" задържаха 40-годишен мъж и иззеха голямо количество наркотични вещества при специализирана полицейска операция в ж.к. "Надежда", София, съобщиха от МВР.
Мъжът е криминално проявен и осъждан за подобни престъпления, живее без адресна регистрация в столичен квартал. В хода на акцията са иззети 270 таблетки екстази, около 290 грама амфетамин, около 660 грама паста за билка, около 40 грама метамфетамин, около 2 грама кокаин и около 10 грама марихуана.
Задържаният е криминално проявен и осъждан. С прокурорско постановление му е наложена постоянна мярка за задържане.
По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава под надзора на Софийска градска прокуратура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Събке, слонче мое розово, какво е
Коментиран от #5
13:40 23.07.2026
2 авантгард
Сексизъм нещо, дискриминация нещо.
Я малко по-политически коректно, човек само, нали така р0з0ви поните и т.н. пъпъдъбътъ с 87 пола....
13:41 23.07.2026
3 Без име
13:42 23.07.2026
4 Без име
13:44 23.07.2026
5 Без име
До коментар #1 от "Събке, слонче мое розово, какво е":Малииии, като й прочетох биографията, напрау си е за шеф на ЦРУ. Кск са изтървали такъв кадър? :-)
13:45 23.07.2026
6 МП4
13:50 23.07.2026
7 До сега
13:55 23.07.2026
8 Kaлпазанин
14:07 23.07.2026