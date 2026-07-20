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Българинът пие по 76 литра бира годишно

Българинът пие по 76 литра бира годишно

20 Юли, 2026 22:04 918 47

  • бира-
  • пиво-
  • съюз на пивоварите

След водата, българите консумират най-много бира

Българинът пие по 76 литра бира годишно - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. обемите в продажбите на безалкохолна бира в страните от ЕС са се увеличили с 6%, а от 2020 г. насам ръстът надхвърля 38%. Днес една от всеки дванадесет бири, консумирани в ЕС, е безалкохолна. Това стана ясно на пресконференция на Съюза на пивоварите в България - СПБ по повод 145 години българска пивоварна индустрия, 70 години пивоварна наука и 35 години от създаването на браншовата организация.

Данните сочат, че миналата година у нас са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира, което е с 53% увеличение спрямо 2024 г. За първите шест месеца на тази година пък вече има нов ръст от 14% в продажбите на безалкохолна бира, изброи news.bg. Това отразява променящите се предпочитания на потребителите, нарастващия стремеж към умерена консумация и продължаващите инвестиции на пивоварите в иновации, качество и по-голям избор за консуматорите.

През 2025 г. производството на бира в страната е 4 420 000 хектолитра, а продажбите са почти 5 млн. хектолитра. Макар и при спад в обемите от 5% спрямо 2024., 3/4 от българите консумират бира поне веднъж месечно, а над половината - всяка седмица. Годишната консумация на пиво през 2025 г. е 76 литра на глава от населението, включително и безалкохолната бира.

Според проучване на Ипсос 87% от българите на 15 и повече години са мотивирани срещу 10 евроцента депозитна такса да връщат ПЕТ бутилки и кенчета от безалкохолни напитки, бира и бутилирани води. По този начин ще се намалят и разходите на домакинствата, тъй като сега всички граждани плащат за една ПЕТ опаковка три пъти - чрез такса смет, чрез продуктовата такса, включена в крайната цена за консуматора и трети път - с наказателната такса за нерециклираните пластмасови опаковки (т. нар. Plastic Levy), отбелязват от СПБ.

У нас към момента са регистрирани 42 производители на бира - от 3 големи компании до 7 малки и средни, както и 32 микропивоварни. Вложенията за развитието на сектора и укрепване на местното производство на суровините през годините бележат значителен ръст. От 1994 г., когато започва приватизацията на бирените предприятия у нас, до днес капиталовите инвестиции се изчисляват на 1 милиард и 625 млн. лева, т.е. - 831 млн евро. За последните пет години тези активи надхвърлят 331 млн. лева (170 млн. евро). Само за 2025 г. те са близо 45 млн. евро - най-високото ниво на годишна база за последните две десетилетия. Над 40% от тези инвестиции са за нови мощности в малцовото производство, което показва дългосрочна визия и увереност в развитието на сектора, включително в регионален мащаб.

Браншът осигурява работа на около 22 000 души по цялата производствена и търговска верига. От тях 9% са директно заетите в пивоварните предприятия. ,,Средната работна заплата в тях надхвърля 1650 евро и остава най-високата в хранително-вкусовата промишленост. Всеки зает в бирената индустрия в България произвежда годишно 232 хиляди литра пиво (по данните за 2025 г.).", посочи Ивана Радомирова - изпълнителен директор на СПБ.

Според председателя на СПБ Владимир Иванов спадът в продажбите следва общоевропейската тенденция. По данни на Пивоварите на Европа производството и потреблението на бира в ЕС също намаляват, но България запазва 13-ото си място и по двата показателя. Общо в страните от ЕС производството на бира бележи спад с 2,9%, а потреблението - с 3,2% спрямо 2024 г. От 2019 г. насам европейското производство на бира е спаднало с 8,6%, а продажбите - с 9,2%.

Българските пивовари се адаптират към променящите се потребителски предпочитания чрез продуктови иновации и интересни нови вкусове и асортименти. За последната една година на пазара са позиционирани 20 нови марки и видове бира, вкл. с 0% алкохол. Безалкохолната бира продължава впечатляващия си растеж, а портфолиото допълнително се разширява и от нискоалкохолни бирени миксове. Това е и най-отчетливата тенденция и на европейско, и на национална ниво.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Как

    5 14 Отговор
    Пък не! Бирата е за плебеите и селяните. Ние пием квалитетни питиета с висок градус.

    Коментиран от #3

    22:11 20.07.2026

  • 2 На мен ли така ми се струва?!

    16 5 Отговор
    Но в малкото случаи,в които съм пил безалкохолна бира,същата ми ухае на химикали, лекарства ...,дори и на йод...?!

    22:11 20.07.2026

  • 3 ТАКА ЛИ ВЕ...?!

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Как":

    Че то по твоята логика германците и чехите са...,,плебеи и селяни"...?!?!

    Коментиран от #4

    22:13 20.07.2026

  • 4 Добрютро!

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "ТАКА ЛИ ВЕ...?!":

    Чак сега ли загря, че германците са селяни?!

    Коментиран от #12

    22:17 20.07.2026

  • 5 Цвете

    9 1 Отговор
    НАМАЛЯВА ЛИ? 😘🤔😉 ЗАПОВЯДАЙТЕ НА БИРЕН ФЕСТ В ГЕРМАНИЯ И ТОГАВА ЩЕ ВИДИТЕ КАК СЕ ПИЯТ БИРИ НА КОРЕМ.ХМЕЛЪТ ПОМАГА ,НО В УМЕРЕНИ КОЛИЧЕСТВА РАЗБИРА СЕ. НАЗДРАВЕ. 🥂

    22:18 20.07.2026

  • 6 Професионалист

    3 8 Отговор
    Аматьори. Аз Пия по 36 литра узо, ципуро и гроздова годишно.

    22:19 20.07.2026

  • 7 това повечето в магазините

    9 1 Отговор
    е гнусно менте

    22:20 20.07.2026

  • 8 Сзо

    5 0 Отговор
    Статистически е доказано че консумацията на бира се увеличава когато цената на твърдия алкохол се увеличава.

    Коментиран от #11

    22:20 20.07.2026

  • 9 Иванчо

    14 0 Отговор
    Тате донесе на мама безкофеиново кафе и сега тя му търси безалкохолна ракия.

    22:21 20.07.2026

  • 10 Читател

    7 1 Отговор
    Много повече се пие за съжаление

    22:24 20.07.2026

  • 11 Мда

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сзо":

    А пък статистиката е доказала, че 90% от бирата се изпива от 10% от населението.

    22:25 20.07.2026

  • 12 Ха Добър ден!

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Добрютро!":

    Селяни,са ония присадените ,,немци"-...Меркеловите ,,инженери и доктори"...!
    Но не и местните-истинските немци!
    Ферщтейн...?!?!

    22:28 20.07.2026

  • 13 аааа

    7 2 Отговор
    Някой е изпил 152литра, щото аз бира не пия.

    22:32 20.07.2026

  • 14 Алфа шегаджия 🃏

    9 0 Отговор
    Каква е тази статистика - 72 литра ги пия за месец❗❓😉❗❓😉❗❓😉🌶️

    Коментиран от #17

    22:36 20.07.2026

  • 15 665

    3 0 Отговор
    Е ми връзва се. С по една бира на сутринта изтрезнявам около 150 пъти годишно.

    22:47 20.07.2026

  • 16 С бирите съм в 2027-ма година

    0 1 Отговор
    Някъде към средата на март.

    22:48 20.07.2026

  • 17 И сутрин още 31л.

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Алфа шегаджия 🃏":

    Келеши ..

    22:49 20.07.2026

  • 18 Соломон

    1 1 Отговор
    Еха.За тази година съм изпил една половинка.Остават ми още 75,5л да наваксам

    22:52 20.07.2026

  • 19 не се бъзикайте

    5 0 Отговор
    стига де това е обидно 76л ?!?!? това пручване да не е правено в някое училище???

    22:55 20.07.2026

  • 20 О, да....

    1 2 Отговор
    Бълталската бира е много добра. Само чешката бира и по-добра. Аз пия само Каменица и останалите марки на пловдивската фабрика. Житецкий хус /пловдивския/ често е върха, ухае на хмел, но.... не винаги и тогава си е чиста Каменица. За съжаление никъде във Варна не сервират Каменица!

    Коментиран от #26

    22:55 20.07.2026

  • 21 Мусорчик

    4 0 Отговор
    Българинът пие толкова малко бира, защото пие 365 литра ракия годишно.

    Коментиран от #36

    22:55 20.07.2026

  • 22 Софийски селянин,Пенсионер

    4 1 Отговор
    Мен не ме слагайте,аз химическа бира от конценрат и консерванти отдавна не пия.
    Навремето при соца,въпреки че бирата понякога беше дефицит но за това пък истинска натурална.
    Срока и на годност една седмица,и след това става мътна и на парцаи.
    А сега една година..
    На пиячите на бира един съвет,не я пийте всеки ден освн бирено шкембе уврежда пикочния мехур и бъбреците..
    Също засяга и джигера,черният дроб...

    Коментиран от #23, #29

    22:58 20.07.2026

  • 23 А за уригването...

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    ...,да не говорим...😨😮‍💨🙄🫢!

    23:04 20.07.2026

  • 24 1488

    1 0 Отговор
    българин = циганин

    радой ралин

    23:07 20.07.2026

  • 25 коkор4o 💋🍌

    1 0 Отговор
    аз нито пия, нито пуша, че и по жени не ходя

    23:08 20.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 По добре

    2 0 Отговор
    пий чиста водица, отколкото неизвестната смеска наречена с гръмкото название безалкохолна бира.

    Коментиран от #30

    23:14 20.07.2026

  • 28 Стела или чешка или немска

    2 1 Отговор
    Хубавата бира и 10 да изпиеш на ден,не вреди,повечето силови спортисти пият по 3-4 бири всяка вечер

    23:16 20.07.2026

  • 29 665

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Ааа седмица.. някъде на 3-4 ден вкусът на светлото се променяше осезаемо . Специалните бири, като Загорката, държаха малко по дълго . Впрочем, същото и с киселото мляко.
    Ама не само изконните български продукти - швепсът и той за 2-3 дни образуваше утайка от портокалова пулпа :))

    Коментиран от #41

    23:18 20.07.2026

  • 30 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "По добре":

    Водица от фекалните фонтани ти набутват за минерална,поркай си бирата и си гледай здравето и кефа

    Коментиран от #33

    23:21 20.07.2026

  • 31 1234

    2 1 Отговор
    Пия по 5 литра бира дневно,на месец идва към 150 литра и това от години,за година блуза 2 тона .факт

    Коментиран от #37

    23:23 20.07.2026

  • 32 665

    1 0 Отговор
    А каймакът на топлото мляко помни ли го някой ?
    Аз много го мразех и баба ми, която ме глезеше, го прецеждаше горката. Сега са непознати тези главоболия :)

    23:27 20.07.2026

  • 33 Е щом е така

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    кажи какво им пречи да ти набутат от същата водица и в бирата или мислиш че нея със светена вода я правят?

    23:28 20.07.2026

  • 34 Алекс

    3 0 Отговор
    Знаете ли, че всички пивоварни в България са закупени от чужди държави и бирата отдавна се прави само и единствено от царевица и ориз, тоест бирата отдавна е баклук. Истинска бира от ечемик правят само някои малки части пивоварни в България. Една от тях е "Гларус" във Варна, но цената на бирата е сравнително по висока. Може да си я поръчате в кашон и онлайн.

    Коментиран от #42, #43

    23:31 20.07.2026

  • 35 Фен на бирата

    2 0 Отговор
    Навремето, когато бирата имаше само няколко дни трайност съм стигал до 27 бири на ден. Сега пия няколко бири и ме боли глава, защо така?

    23:35 20.07.2026

  • 36 От Каспичан,

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мусорчик":

    Като в една реклама преди много години на Ловешка гроздова с Васил Михайлов и покойният Джоко Росич:
    Събрахме се Войводо Ловешка за цял
    живот,а аз я перефразирах за кратък живот..
    Почти всички колеги ракеджии умряха от нея..

    23:37 20.07.2026

  • 37 От Каспичан,

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "1234":

    И ако е вярно си бирен алкохолик и тя ще ти съкрати и така краткия живот..

    Коментиран от #40

    23:41 20.07.2026

  • 38 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Петър Осоговец:

    "В началото Бог създаде Земята и се огледа в космическата си самота.
    И рече Бог: "Нека да създадем живи същества от глината, така че глината да види на какво сме способни.
    И Бог създаде всяко живо същество, което диша сега, и едно от живите същества бе Човекът. Глината можеше да говори, само когато бе в човешка форма. Докато глината в човешка форма се изправяше, Бог се наведе и я огледа. Човекът примига и запита: "Какъв е смисълът?"
    - Всичко ли трябва да има смисъл? - попита Бог.
    - Разбира се! - отвърна Човекът.
    - Тогава оставям на теб да измислиш смисъл - заяви Бог.
    И си отиде.

    23:43 20.07.2026

  • 39 БУКВАТА "Ч"

    1 0 Отговор
    Петър Осоговец:

    ... и човекът тогаз измисли бирата. и като дойде господ да го навести опита от бирата и каза"
    "гордея се с тебе като мое създание, защото ме надмина по творчество. никога нямаше да ми дойде тази идея да направя от вода, хмел, ечемик и дрожди такова божествено питие"
    и господ изпи всичката бира, оригна се и заспа, а човека Адам тръгна да оре, сее, жъне и да прави пак бира. И от тогаз на октобер фест човек празнува бирата като създадено от човека благо, което осмисля живота му. и за да запази това свое откритие човека създаде закон: "бира се прави от вода, хмел, и ечемик" и остави този закон непроменен и до ден днешен...

    23:43 20.07.2026

  • 40 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "От Каспичан,":

    Не живея в руската колония бг,в лошия запад съм,тука масово се пие бира,скарата цвърчи,и хората си живеят живота

    Коментиран от #44

    23:46 20.07.2026

  • 41 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "665":

    Ами аз съм родом от този край,наистина бира Загорка беше най хубавата бира от всички останали.

    Коментиран от #45

    23:47 20.07.2026

  • 42 665

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Алекс":

    Ееее Гларус е отдавна позната, има и много други от тая класа.
    Но и те всички са стабилизирани по модерно му . Няма как в съвременната икономика да предлагаш продукт с 5 дни трайност. И няма какво да плачем - навремето по соца бира се купуваше не кога ти скимне, а когато зареждат и след чакане на опашка. Също така събота/неделя няма бира.
    Аз лично предпочитам сегашното положение.

    23:49 20.07.2026

  • 43 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Алекс":

    Да гларус е супер бира,но я няма по супермаркети,само в барчета,на запад всяко село си има пивоварна ,и се продава на местно ниво,окръг, Кантон,област

    23:53 20.07.2026

  • 44 От Каспичан,

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Факт":

    Тогава си гурбетчия гастарбайтер и си избягъл...
    Не си ли в България,в родината въпреки всички трудности такива като теб са слабо характерни без воля..
    Където и да живееш навън си чужденец Никой..

    23:56 20.07.2026

  • 45 665

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Астиката също беше много квалитетна. Но ние юношите хеви метъли по градинки и купони пиехме светло. Предпочитаха се зелените бутилки, щото в тях се виждаше по добре дали има "парцали" вътре. В магазина задължително се оглеждаха бирите за парцали.

    23:58 20.07.2026

  • 46 БУКВАТА "Ч"

    1 1 Отговор
    Спомням си преди много години Бирата беше Истинска. Тогава като отвориш едно стъклено шише с бира, трябва веднага да я изпиеш. Ако не я изпиеш, понеже шишето вече е отворено, то на следващия ден бирата вече е развалена и не става за пиене.
    Днешната бира пък като и отвориш шишето със седмици не се разваля, понеже и слагат химикали.... и хората я пият, радват се и се тровят.
    Освен това в бирата има Метилов алкохол, който е отровен, Етилов алкохол, който е полезен ако го концумираш в малки количества (затова си варим Ракия) и има и тежки алкохоли - Пропилов и Изопропилов алкохол. Пропиловият и Изопропиловия алкохол правят така, че нашата Имунна система - Белите кръвни телца, престават да убиват яйцата на живущите паразити влезнали в кръвта, през дупчиците на червата и се започват седемте стадиуми на Церция, Мерция .... докато се получи Голям Паразит в тялото ти и започне да снася яйца. Ако Паразита е примерно в мозъка ти или в черния ти дроб и от там започне да снася яйца, докторите викат, че имаш рак на мозъка и черния дроб. Та Пийте Истинска Бира и се отпаразитявайте, чрез Билката Пелин, семена от Карамфил и си слагайте зелени Орехи в стъклени буркани и ги залейте с ракия и си вземайте по една супена лъжичка.

    00:02 21.07.2026

  • 47 Истината

    0 0 Отговор
    Митьо крика на каса бира обръщаше сам цяла жигула,пийте бира,не се тровете с уиски и твърд алкохол

    00:13 21.07.2026

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