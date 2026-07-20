Българинът пие по 76 литра бира годишно

През 2025 г. обемите в продажбите на безалкохолна бира в страните от ЕС са се увеличили с 6%, а от 2020 г. насам ръстът надхвърля 38%. Днес една от всеки дванадесет бири, консумирани в ЕС, е безалкохолна. Това стана ясно на пресконференция на Съюза на пивоварите в България - СПБ по повод 145 години българска пивоварна индустрия, 70 години пивоварна наука и 35 години от създаването на браншовата организация.
Данните сочат, че миналата година у нас са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира, което е с 53% увеличение спрямо 2024 г. За първите шест месеца на тази година пък вече има нов ръст от 14% в продажбите на безалкохолна бира, изброи news.bg. Това отразява променящите се предпочитания на потребителите, нарастващия стремеж към умерена консумация и продължаващите инвестиции на пивоварите в иновации, качество и по-голям избор за консуматорите.
През 2025 г. производството на бира в страната е 4 420 000 хектолитра, а продажбите са почти 5 млн. хектолитра. Макар и при спад в обемите от 5% спрямо 2024., 3/4 от българите консумират бира поне веднъж месечно, а над половината - всяка седмица. Годишната консумация на пиво през 2025 г. е 76 литра на глава от населението, включително и безалкохолната бира.
Според проучване на Ипсос 87% от българите на 15 и повече години са мотивирани срещу 10 евроцента депозитна такса да връщат ПЕТ бутилки и кенчета от безалкохолни напитки, бира и бутилирани води. По този начин ще се намалят и разходите на домакинствата, тъй като сега всички граждани плащат за една ПЕТ опаковка три пъти - чрез такса смет, чрез продуктовата такса, включена в крайната цена за консуматора и трети път - с наказателната такса за нерециклираните пластмасови опаковки (т. нар. Plastic Levy), отбелязват от СПБ.
У нас към момента са регистрирани 42 производители на бира - от 3 големи компании до 7 малки и средни, както и 32 микропивоварни. Вложенията за развитието на сектора и укрепване на местното производство на суровините през годините бележат значителен ръст. От 1994 г., когато започва приватизацията на бирените предприятия у нас, до днес капиталовите инвестиции се изчисляват на 1 милиард и 625 млн. лева, т.е. - 831 млн евро. За последните пет години тези активи надхвърлят 331 млн. лева (170 млн. евро). Само за 2025 г. те са близо 45 млн. евро - най-високото ниво на годишна база за последните две десетилетия. Над 40% от тези инвестиции са за нови мощности в малцовото производство, което показва дългосрочна визия и увереност в развитието на сектора, включително в регионален мащаб.
Браншът осигурява работа на около 22 000 души по цялата производствена и търговска верига. От тях 9% са директно заетите в пивоварните предприятия. ,,Средната работна заплата в тях надхвърля 1650 евро и остава най-високата в хранително-вкусовата промишленост. Всеки зает в бирената индустрия в България произвежда годишно 232 хиляди литра пиво (по данните за 2025 г.).", посочи Ивана Радомирова - изпълнителен директор на СПБ.
Според председателя на СПБ Владимир Иванов спадът в продажбите следва общоевропейската тенденция. По данни на Пивоварите на Европа производството и потреблението на бира в ЕС също намаляват, но България запазва 13-ото си място и по двата показателя. Общо в страните от ЕС производството на бира бележи спад с 2,9%, а потреблението - с 3,2% спрямо 2024 г. От 2019 г. насам европейското производство на бира е спаднало с 8,6%, а продажбите - с 9,2%.
Българските пивовари се адаптират към променящите се потребителски предпочитания чрез продуктови иновации и интересни нови вкусове и асортименти. За последната една година на пазара са позиционирани 20 нови марки и видове бира, вкл. с 0% алкохол. Безалкохолната бира продължава впечатляващия си растеж, а портфолиото допълнително се разширява и от нискоалкохолни бирени миксове. Това е и най-отчетливата тенденция и на европейско, и на национална ниво.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Как
Коментиран от #3
22:11 20.07.2026
2 На мен ли така ми се струва?!
22:11 20.07.2026
3 ТАКА ЛИ ВЕ...?!
До коментар #1 от "Как":Че то по твоята логика германците и чехите са...,,плебеи и селяни"...?!?!
Коментиран от #4
22:13 20.07.2026
4 Добрютро!
До коментар #3 от "ТАКА ЛИ ВЕ...?!":Чак сега ли загря, че германците са селяни?!
Коментиран от #12
22:17 20.07.2026
5 Цвете
22:18 20.07.2026
6 Професионалист
22:19 20.07.2026
7 това повечето в магазините
22:20 20.07.2026
8 Сзо
Коментиран от #11
22:20 20.07.2026
9 Иванчо
22:21 20.07.2026
10 Читател
22:24 20.07.2026
11 Мда
До коментар #8 от "Сзо":А пък статистиката е доказала, че 90% от бирата се изпива от 10% от населението.
22:25 20.07.2026
12 Ха Добър ден!
До коментар #4 от "Добрютро!":Селяни,са ония присадените ,,немци"-...Меркеловите ,,инженери и доктори"...!
Но не и местните-истинските немци!
Ферщтейн...?!?!
22:28 20.07.2026
13 аааа
22:32 20.07.2026
14 Алфа шегаджия 🃏
Коментиран от #17
22:36 20.07.2026
15 665
22:47 20.07.2026
16 С бирите съм в 2027-ма година
22:48 20.07.2026
17 И сутрин още 31л.
До коментар #14 от "Алфа шегаджия 🃏":Келеши ..
22:49 20.07.2026
18 Соломон
22:52 20.07.2026
19 не се бъзикайте
22:55 20.07.2026
20 О, да....
Коментиран от #26
22:55 20.07.2026
21 Мусорчик
Коментиран от #36
22:55 20.07.2026
22 Софийски селянин,Пенсионер
Навремето при соца,въпреки че бирата понякога беше дефицит но за това пък истинска натурална.
Срока и на годност една седмица,и след това става мътна и на парцаи.
А сега една година..
На пиячите на бира един съвет,не я пийте всеки ден освн бирено шкембе уврежда пикочния мехур и бъбреците..
Също засяга и джигера,черният дроб...
Коментиран от #23, #29
22:58 20.07.2026
23 А за уригването...
До коментар #22 от "Софийски селянин,Пенсионер":...,да не говорим...😨😮💨🙄🫢!
23:04 20.07.2026
24 1488
радой ралин
23:07 20.07.2026
25 коkор4o 💋🍌
23:08 20.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 По добре
Коментиран от #30
23:14 20.07.2026
28 Стела или чешка или немска
23:16 20.07.2026
29 665
До коментар #22 от "Софийски селянин,Пенсионер":Ааа седмица.. някъде на 3-4 ден вкусът на светлото се променяше осезаемо . Специалните бири, като Загорката, държаха малко по дълго . Впрочем, същото и с киселото мляко.
Ама не само изконните български продукти - швепсът и той за 2-3 дни образуваше утайка от портокалова пулпа :))
Коментиран от #41
23:18 20.07.2026
30 Факт
До коментар #27 от "По добре":Водица от фекалните фонтани ти набутват за минерална,поркай си бирата и си гледай здравето и кефа
Коментиран от #33
23:21 20.07.2026
31 1234
Коментиран от #37
23:23 20.07.2026
32 665
Аз много го мразех и баба ми, която ме глезеше, го прецеждаше горката. Сега са непознати тези главоболия :)
23:27 20.07.2026
33 Е щом е така
До коментар #30 от "Факт":кажи какво им пречи да ти набутат от същата водица и в бирата или мислиш че нея със светена вода я правят?
23:28 20.07.2026
34 Алекс
Коментиран от #42, #43
23:31 20.07.2026
35 Фен на бирата
23:35 20.07.2026
36 От Каспичан,
До коментар #21 от "Мусорчик":Като в една реклама преди много години на Ловешка гроздова с Васил Михайлов и покойният Джоко Росич:
Събрахме се Войводо Ловешка за цял
живот,а аз я перефразирах за кратък живот..
Почти всички колеги ракеджии умряха от нея..
23:37 20.07.2026
37 От Каспичан,
До коментар #31 от "1234":И ако е вярно си бирен алкохолик и тя ще ти съкрати и така краткия живот..
Коментиран от #40
23:41 20.07.2026
38 БУКВАТА "Ч"
"В началото Бог създаде Земята и се огледа в космическата си самота.
И рече Бог: "Нека да създадем живи същества от глината, така че глината да види на какво сме способни.
И Бог създаде всяко живо същество, което диша сега, и едно от живите същества бе Човекът. Глината можеше да говори, само когато бе в човешка форма. Докато глината в човешка форма се изправяше, Бог се наведе и я огледа. Човекът примига и запита: "Какъв е смисълът?"
- Всичко ли трябва да има смисъл? - попита Бог.
- Разбира се! - отвърна Човекът.
- Тогава оставям на теб да измислиш смисъл - заяви Бог.
И си отиде.
23:43 20.07.2026
39 БУКВАТА "Ч"
... и човекът тогаз измисли бирата. и като дойде господ да го навести опита от бирата и каза"
"гордея се с тебе като мое създание, защото ме надмина по творчество. никога нямаше да ми дойде тази идея да направя от вода, хмел, ечемик и дрожди такова божествено питие"
и господ изпи всичката бира, оригна се и заспа, а човека Адам тръгна да оре, сее, жъне и да прави пак бира. И от тогаз на октобер фест човек празнува бирата като създадено от човека благо, което осмисля живота му. и за да запази това свое откритие човека създаде закон: "бира се прави от вода, хмел, и ечемик" и остави този закон непроменен и до ден днешен...
23:43 20.07.2026
40 Факт
До коментар #37 от "От Каспичан,":Не живея в руската колония бг,в лошия запад съм,тука масово се пие бира,скарата цвърчи,и хората си живеят живота
Коментиран от #44
23:46 20.07.2026
41 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #29 от "665":Ами аз съм родом от този край,наистина бира Загорка беше най хубавата бира от всички останали.
Коментиран от #45
23:47 20.07.2026
42 665
До коментар #34 от "Алекс":Ееее Гларус е отдавна позната, има и много други от тая класа.
Но и те всички са стабилизирани по модерно му . Няма как в съвременната икономика да предлагаш продукт с 5 дни трайност. И няма какво да плачем - навремето по соца бира се купуваше не кога ти скимне, а когато зареждат и след чакане на опашка. Също така събота/неделя няма бира.
Аз лично предпочитам сегашното положение.
23:49 20.07.2026
43 1234
До коментар #34 от "Алекс":Да гларус е супер бира,но я няма по супермаркети,само в барчета,на запад всяко село си има пивоварна ,и се продава на местно ниво,окръг, Кантон,област
23:53 20.07.2026
44 От Каспичан,
До коментар #40 от "Факт":Тогава си гурбетчия гастарбайтер и си избягъл...
Не си ли в България,в родината въпреки всички трудности такива като теб са слабо характерни без воля..
Където и да живееш навън си чужденец Никой..
23:56 20.07.2026
45 665
До коментар #41 от "Софийски селянин,Пенсионер":Астиката също беше много квалитетна. Но ние юношите хеви метъли по градинки и купони пиехме светло. Предпочитаха се зелените бутилки, щото в тях се виждаше по добре дали има "парцали" вътре. В магазина задължително се оглеждаха бирите за парцали.
23:58 20.07.2026
46 БУКВАТА "Ч"
Днешната бира пък като и отвориш шишето със седмици не се разваля, понеже и слагат химикали.... и хората я пият, радват се и се тровят.
Освен това в бирата има Метилов алкохол, който е отровен, Етилов алкохол, който е полезен ако го концумираш в малки количества (затова си варим Ракия) и има и тежки алкохоли - Пропилов и Изопропилов алкохол. Пропиловият и Изопропиловия алкохол правят така, че нашата Имунна система - Белите кръвни телца, престават да убиват яйцата на живущите паразити влезнали в кръвта, през дупчиците на червата и се започват седемте стадиуми на Церция, Мерция .... докато се получи Голям Паразит в тялото ти и започне да снася яйца. Ако Паразита е примерно в мозъка ти или в черния ти дроб и от там започне да снася яйца, докторите викат, че имаш рак на мозъка и черния дроб. Та Пийте Истинска Бира и се отпаразитявайте, чрез Билката Пелин, семена от Карамфил и си слагайте зелени Орехи в стъклени буркани и ги залейте с ракия и си вземайте по една супена лъжичка.
00:02 21.07.2026
47 Истината
00:13 21.07.2026