Българинът пие по 76 литра бира годишно

През 2025 г. обемите в продажбите на безалкохолна бира в страните от ЕС са се увеличили с 6%, а от 2020 г. насам ръстът надхвърля 38%. Днес една от всеки дванадесет бири, консумирани в ЕС, е безалкохолна. Това стана ясно на пресконференция на Съюза на пивоварите в България - СПБ по повод 145 години българска пивоварна индустрия, 70 години пивоварна наука и 35 години от създаването на браншовата организация.

Данните сочат, че миналата година у нас са продадени 122 780 хектолитра безалкохолна бира, което е с 53% увеличение спрямо 2024 г. За първите шест месеца на тази година пък вече има нов ръст от 14% в продажбите на безалкохолна бира, изброи news.bg. Това отразява променящите се предпочитания на потребителите, нарастващия стремеж към умерена консумация и продължаващите инвестиции на пивоварите в иновации, качество и по-голям избор за консуматорите.

През 2025 г. производството на бира в страната е 4 420 000 хектолитра, а продажбите са почти 5 млн. хектолитра. Макар и при спад в обемите от 5% спрямо 2024., 3/4 от българите консумират бира поне веднъж месечно, а над половината - всяка седмица. Годишната консумация на пиво през 2025 г. е 76 литра на глава от населението, включително и безалкохолната бира.

Според проучване на Ипсос 87% от българите на 15 и повече години са мотивирани срещу 10 евроцента депозитна такса да връщат ПЕТ бутилки и кенчета от безалкохолни напитки, бира и бутилирани води. По този начин ще се намалят и разходите на домакинствата, тъй като сега всички граждани плащат за една ПЕТ опаковка три пъти - чрез такса смет, чрез продуктовата такса, включена в крайната цена за консуматора и трети път - с наказателната такса за нерециклираните пластмасови опаковки (т. нар. Plastic Levy), отбелязват от СПБ.

У нас към момента са регистрирани 42 производители на бира - от 3 големи компании до 7 малки и средни, както и 32 микропивоварни. Вложенията за развитието на сектора и укрепване на местното производство на суровините през годините бележат значителен ръст. От 1994 г., когато започва приватизацията на бирените предприятия у нас, до днес капиталовите инвестиции се изчисляват на 1 милиард и 625 млн. лева, т.е. - 831 млн евро. За последните пет години тези активи надхвърлят 331 млн. лева (170 млн. евро). Само за 2025 г. те са близо 45 млн. евро - най-високото ниво на годишна база за последните две десетилетия. Над 40% от тези инвестиции са за нови мощности в малцовото производство, което показва дългосрочна визия и увереност в развитието на сектора, включително в регионален мащаб.

Браншът осигурява работа на около 22 000 души по цялата производствена и търговска верига. От тях 9% са директно заетите в пивоварните предприятия. ,,Средната работна заплата в тях надхвърля 1650 евро и остава най-високата в хранително-вкусовата промишленост. Всеки зает в бирената индустрия в България произвежда годишно 232 хиляди литра пиво (по данните за 2025 г.).", посочи Ивана Радомирова - изпълнителен директор на СПБ.

Според председателя на СПБ Владимир Иванов спадът в продажбите следва общоевропейската тенденция. По данни на Пивоварите на Европа производството и потреблението на бира в ЕС също намаляват, но България запазва 13-ото си място и по двата показателя. Общо в страните от ЕС производството на бира бележи спад с 2,9%, а потреблението - с 3,2% спрямо 2024 г. От 2019 г. насам европейското производство на бира е спаднало с 8,6%, а продажбите - с 9,2%.

Българските пивовари се адаптират към променящите се потребителски предпочитания чрез продуктови иновации и интересни нови вкусове и асортименти. За последната една година на пазара са позиционирани 20 нови марки и видове бира, вкл. с 0% алкохол. Безалкохолната бира продължава впечатляващия си растеж, а портфолиото допълнително се разширява и от нискоалкохолни бирени миксове. Това е и най-отчетливата тенденция и на европейско, и на национална ниво.