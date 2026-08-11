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НАП: Няма съществени нарушения при проверките на големите фестивали в Бургаско

НАП: Няма съществени нарушения при проверките на големите фестивали в Бургаско

11 Август, 2026 07:33 589 4

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От началото на лятната контролна кампания НАП е извършила над 2200 проверки, при които са установени около 700 нарушения

НАП: Няма съществени нарушения при проверките на големите фестивали в Бургаско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма съществени нарушения при проверките на големите музикални фестивали, проведени през миналата седмица в Бургаска област. Това съобщиха от Националната агенция за приходите (НАП) след извършен контрол по време на събитията.

Два от фестивалите са били поставени под постоянен мониторинг от НАП, а в единия е извършена и пълна инвентаризация. Проверяващите са отчели добра фискална дисциплина и коректно отчитане на оборотите.

От НАП определят добрата фискална дисциплина при големите фестивали като положителна тенденция, особено предвид предстоящото домакинство на България на международния песенен конкурс „Евровизия“ през следващата година.

На брифинг в Бургас преди два дни говорителят на Териториалната дирекция на НАП Христо Узунов посочи, че приходната агенция оценява положително практиката на организаторите на фестивалите да приемат всички плащания безкасово. По думите му това осигурява по-голяма прозрачност на финансовите операции и позволява реалните обороти от събитията да бъдат отчитани коректно. Узунов определи подхода като пример за добро фискално поведение от страна на организаторите.

В същото време проверките по Черноморието показват, че нарушения при търговските обекти продължават да се срещат. От началото на лятната контролна кампания НАП е извършила над 2200 проверки, при които са установени около 700 нарушения. Най-висок е делът им в Бургаска област – 42 процента. Сред най-честите нарушения са неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липсващи реквизити във фискалните бонове и неправилно отчитане на обороти.

/БП/

Източник: www.bta.bg


София / България
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