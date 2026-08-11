Трафик и ремонти в жегата: Ограничения по „Тракия“ и „Хемус“

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Летният туристически сезон и високите температури продължават да усложняват трафика в цялата страна.

Пътната мрежа в България е подложена на засилен натиск от пътуващи към Черноморието, Гърция и Турция. Държавните институции работят в извънреден режим, за да гарантират безопасността по пътищата.

Ограничения и ремонти от АПИ по магистралите

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) въвежда временна организация на движението по ключови направления:

АМ „Тракия“: Днес, 11 август, от 6:30 ч. до 13:00 ч. поетапно се ограничава движението в Софийска област (между 34-и и 46-и км) в посока София поради премахване на крайпътна растителност и косене в аварийната лента (Източник: dariknews.bg). До 13 август в платната между 229-и и 255-и км също ще се извършва косене и почистване на окопи.

Днес, 11 август, от 6:30 ч. до 13:00 ч. поетапно се ограничава движението в Софийска област (между 34-и и 46-и км) в посока София поради премахване на крайпътна растителност и косене в аварийната лента (Източник: dariknews.bg). До 13 август в платната между 229-и и 255-и км също ще се извършва косене и почистване на окопи. АМ „Хемус“: От 10:30 ч. днес се въвежда ограничение при 368-и км в района на с. Енево (област Шумен). Движението в изпреварващата лента в посока Варна ще бъде затворено за подмяна на тол камери, като трафикът ще се пренасочва в активната лента.

От 10:30 ч. днес се въвежда ограничение при 368-и км в района на с. Енево (област Шумен). Движението в изпреварващата лента в посока Варна ще бъде затворено за подмяна на тол камери, като трафикът ще се пренасочва в активната лента. Мерки срещу жегите: При температури на въздуха над 35 градуса се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 20 тона в следобедните часове (между 13:00 и 21:00 ч.) в най-горещите области, сред които Русе, Пловдив, Стара Загора и Велико Търново.

Трафик по границите

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ ситуацията на ГКПП е динамична:

Турция и Сърбия: Движението е изключително интензивно. На ГКПП „Капитан Андреево“ има струпване на леки автомобили на вход и изход, а на ГКПП „Калотина“ трафикът е силно натоварен на вход за леки коли.

Движението е изключително интензивно. На ГКПП „Капитан Андреево“ има струпване на леки автомобили на вход и изход, а на ГКПП „Калотина“ трафикът е силно натоварен на вход за леки коли. Гърция и Северна Македония: Трафикът е нормален към ранните сутрешни часове, като през пунктовете „Маказа“ и „Златоград“ се пропускат превозни средства до 3,5 тона.

Трафикът е нормален към ранните сутрешни часове, като през пунктовете „Маказа“ и „Златоград“ се пропускат превозни средства до 3,5 тона. Румъния (Фериботи): Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават с преустановена работа за неопределен период поради критично ниското ниво на река Дунав. Преминаването по Дунав мост при Русе се извършва нормално и в двете платна.

Сводка на КАТ и Пожарната: Катастрофи и пожари

Високите температури и интензивното движение увеличиха броя на произшествията в страната. По официални данни от последните денонощия у нас са регистрирани десетки тежки инциденти:

Черна статистика от пътя: Според обобщените данни на КАТ, само за изминалото денонощие при тежки катастрофи в страната има 1 загинал и 22 ранени граждани. Пътна полиция призовава за шофиране със съобразена скорост без рискови изпреварвания.

Според обобщените данни на КАТ, само за изминалото денонощие при тежки катастрофи в страната има и граждани. Пътна полиция призовава за шофиране със съобразена скорост без рискови изпреварвания. Пожарна безопасност: Огнеборците в страната са реагирали на 136 пожара в рамките на едно денонощие. Благодарение на бързата намеса на пожарната са локализирани големи огнища край новозагорското село Кортен и в местността Петрова нива.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към БЧК съобщава, че сутрешните условия за туризъм в българските планини са добри, но времето крие опасности:

Прогноза: Сутринта започва с разкъсана облачност и температури между 9 и 18 градуса. В следобедните часове обаче се очакват локални валежи и гръмотевична активност

Сутринта започва с разкъсана облачност и температури между 9 и 18 градуса. В следобедните часове обаче се очакват локални валежи и гръмотевична активност Спасителни акции: За последното денонощие са проведени 6 спасителни акции в планините. В две от тях в Пирин и Банско се наложи използването на спасителен хеликоптер за транспортиране на жена със съмнения за инсулт и мъж в тежко състояние. ПСС съветва туристите да излизат рано и да избягват високите открити била следобед.