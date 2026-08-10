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Проф. Касчиев: Ако нивото на Дунав падне с още 11 см, трябва да започне намаляване на мощността на АЕЦ "Козлодуй"

Проф. Касчиев: Ако нивото на Дунав падне с още 11 см, трябва да започне намаляване на мощността на АЕЦ "Козлодуй"

10 Август, 2026 23:14 1 252 15

  • проф. касчиев-
  • аец козлодуй-
  • ниво-
  • дунав

Най-лошият сценарий би бил, ако нивото падне толкова, че помпите не могат да работят на Брегова помпена станция - тогава и двата блока трябва да се разхладят. Това означава да се загубят около 2000 мегавата

Проф. Касчиев: Ако нивото на Дунав падне с още 11 см, трябва да започне намаляване на мощността на АЕЦ "Козлодуй" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Едва ли е спокойна ситуацията в АЕЦ "Козлодуй". Предполагам, че колегите са под голямо напрежение. Ако нивото падне с още 11-12 см, тогава трябва да започне намаляване на мощността на блоковете до някакво ниво. Това каза енергийният експерт и бивш член на ръководството на АЕЦ "Козлодуй" проф. Георги Касчиев в "Денят ON AIR".

Ако нивото падне от сегашното с още 30 см, тогава по план трябва да започнат да се спират помпите на Брегова помпена станция, което означава, че известно време преди това трябва да се започне намаляване на мощността и привеждане към половин-един процент, обясни той.

"Най-лошият сценарий би бил, ако нивото падне толкова, че помпите не могат да работят на Брегова помпена станция - тогава и двата блока трябва да се разхладят. Това означава да се загубят около 2000 мегавата. Сега цари спокойствие, увереност, че това няма да стане. Преди няколко дни уверяваха, че има един месец, сега уверяват, че има около 10 дни, две седмици", анализира проф. Касчиев пред Bulgaria ON AIR.

Обстановката остава трудно предсказуема, смята енергийният експерт.

"Не ми е известно да има. Централата има план за действие при по-нататъшно падане на нивото, но оттам нататък не съм чувал нищо. Опасявам се, че спокойствието, което цари, е много подвеждащо. Батериите не могат да помогнат с нищо, защото техният капацитет е за четири часа. Те главно помагат в пиковете. Може да се разгори война за водата на Дунав. Може да има и война за електроенергия", прогнозира проф. Касчиев.

Това, което е довело до незавидното финансово състояние на централата, се дължи на няколко грешни управленски решения, подчерта гостът.

"Моето отстраняване очевидно се е наложило, защото се ръководих от интересите на Централата и спрях някои договори за над 2 млн. евро. Зад всички тези обществени поръчки се крият съответните изпълнители", коментира проф. Касчиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Режим на тока в България като в Унгария и Румъния.

    23:19 10.08.2026

  • 2 Разликата

    6 3 Отговор
    АЕЦ "Козлодуй" е проиктирана и изградена по стандартите на съветска висока технология, а АЕЦ „Черна вода“ (на румънски: Centrala Nucleară de la Cernavodă) е по канадска допотопна. Та затова едната неработи, а съветската не среща проблем.

    23:27 10.08.2026

  • 3 Цвете

    6 0 Отговор
    ИЗГОНИХА ПРОФЕСОР ,ЗА ДА ТУРЯТ ЕДИН, КОЙТО ХАЛ ХАБЕР СИ НЯМА ОТ ЕНЕРГЕТИКА ( ФИГУРАНТ) НА ДЕБЕЛА ЗАПЛАТА.ДО КОГА ЩЕ ЗАЕМАТ ПОСТОВЕ НА СЕРИОЗНА ДЛЪЖНОСТ ХОРА, КОИТО СА ДАЛЕЧ ОТ ПОЛИТИКАТА ? ДЕГРАДАЦИЯ И ЯКО ПАДЕНИЕ ЗА СЪЖАЛЕНИЕ.

    23:29 10.08.2026

  • 4 Милен

    1 0 Отговор
    Е па по принцип тези 2 GW не са проблем, щото имаме ТЕЦове дето могат да ги произведат. Ама Урсулата каза , че ТЕЦове са ,,мръсна технология" така, че дефакто нищо чудно да видим пак режим на тока.

    23:35 10.08.2026

  • 5 kоkорчо 💋🍌

    3 1 Отговор
    санкциите работят ли

    23:36 10.08.2026

  • 6 1488

    2 0 Отговор
    до седмица-две ще си припомним доброто старо време и ще си играем на тока има тока няма

    23:39 10.08.2026

  • 7 1488

    5 3 Отговор
    който не иска да живее като у дискотека да излезе на площада и незабавно да иска оставката на румен

    само тогава бг ще се оправи

    23:41 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Милен

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Готов за бой":

    Пич объркал си статиите, туй го ,,постни" под някоя друга.

    23:46 10.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Вие сега друга песен запвхъе пак ,нали уж не можеше да бъдат спирани ,или как иначе ще оправдаете високите цени ,нали трябва да има за вашите заплатки

    00:09 11.08.2026

  • 11 нашенските ватенки

    0 2 Отговор
    разпродадоха и реките...

    00:14 11.08.2026

  • 12 Гергана Сотирова

    1 1 Отговор
    11 см. Къс, та къс...

    00:23 11.08.2026

  • 13 Горски

    7 1 Отговор
    Атомната в Козлодуй разполага с дълбоки сондажни кладенци които позволяват да работи дори Дунав да пресъхне Малко хора го знаят Някога се мислеше с главата Сега имаме демокрация и банани. Сърбите са затворили Железни врата. Тази река може да се манипулира на много места по дължината й. Ганчо е най-прецакан, щото е накрая. Затова навремето братушките са ни направили и АЕЦ, която да бачка при подобни диверсии на Западните ви другари.

    00:37 11.08.2026

  • 14 Ако нивото на Дунав падне с още 11 см,

    2 1 Отговор
    Тръгвам нагоре по течението с краката напред във водораслите за мрени и куртоши

    00:46 11.08.2026

  • 15 a също

    4 0 Отговор
    трябва да започне намаляване на
    връмвари и калинки на хранилки
    за да не усети народа вашта некадърност и безхаберие

    00:51 11.08.2026

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