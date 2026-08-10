Проф. Касчиев: Ако нивото на Дунав падне с още 11 см, трябва да започне намаляване на мощността на АЕЦ "Козлодуй"

Едва ли е спокойна ситуацията в АЕЦ "Козлодуй". Предполагам, че колегите са под голямо напрежение. Ако нивото падне с още 11-12 см, тогава трябва да започне намаляване на мощността на блоковете до някакво ниво. Това каза енергийният експерт и бивш член на ръководството на АЕЦ "Козлодуй" проф. Георги Касчиев в "Денят ON AIR".

Ако нивото падне от сегашното с още 30 см, тогава по план трябва да започнат да се спират помпите на Брегова помпена станция, което означава, че известно време преди това трябва да се започне намаляване на мощността и привеждане към половин-един процент, обясни той.

"Най-лошият сценарий би бил, ако нивото падне толкова, че помпите не могат да работят на Брегова помпена станция - тогава и двата блока трябва да се разхладят. Това означава да се загубят около 2000 мегавата. Сега цари спокойствие, увереност, че това няма да стане. Преди няколко дни уверяваха, че има един месец, сега уверяват, че има около 10 дни, две седмици", анализира проф. Касчиев пред Bulgaria ON AIR.

Обстановката остава трудно предсказуема, смята енергийният експерт.

"Не ми е известно да има. Централата има план за действие при по-нататъшно падане на нивото, но оттам нататък не съм чувал нищо. Опасявам се, че спокойствието, което цари, е много подвеждащо. Батериите не могат да помогнат с нищо, защото техният капацитет е за четири часа. Те главно помагат в пиковете. Може да се разгори война за водата на Дунав. Може да има и война за електроенергия", прогнозира проф. Касчиев.

Това, което е довело до незавидното финансово състояние на централата, се дължи на няколко грешни управленски решения, подчерта гостът.

"Моето отстраняване очевидно се е наложило, защото се ръководих от интересите на Централата и спрях някои договори за над 2 млн. евро. Зад всички тези обществени поръчки се крият съответните изпълнители", коментира проф. Касчиев.