Митничари иззеха близо 3000 литра контрабандна бира в Кулата

Митнически служители от Териториална дирекция Митница София задържаха 2989 литра бира без необходимите акцизни документи. Операцията е проведена на 14 октомври в района на село Кулата, след като инспекторите от отдел "Митническо разузнаване и разследване" отклонили за проверка товарен автомобил с българска регистрация.

Превозното средство е влязло в България от Гърция. По документи то превозвало групажна стока с изпращачи - различни фирми от Италия и получатели - фирми в България.

При проверката в товарното помещение митническите служители установили акцизни стоки - общо 7182 броя стъклени бутилки с различна вместимост и алкохолно съдържание. Те съдържали общо 2989 литра бира от чужда марка. За стоката не били представени изискуемите по закон документи, удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз, съобщиха от Агенция "Митници".

Пивото е задържано, като са взети проби за лабораторен анализ. Работата по случая продължава.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция "Митници" във връзка с отпадането на граничния контрол на вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.