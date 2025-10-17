Новини
България »
Митничари иззеха близо 3000 литра контрабандна бира в Кулата

Митничари иззеха близо 3000 литра контрабандна бира в Кулата

17 Октомври, 2025 22:40 519 8

  • бира-
  • митници-
  • внос

Пивото е задържано, като са взети проби за лабораторен анализ. Работата по случая продължава

Митничари иззеха близо 3000 литра контрабандна бира в Кулата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Митнически служители от Териториална дирекция Митница София задържаха 2989 литра бира без необходимите акцизни документи. Операцията е проведена на 14 октомври в района на село Кулата, след като инспекторите от отдел "Митническо разузнаване и разследване" отклонили за проверка товарен автомобил с българска регистрация.

Превозното средство е влязло в България от Гърция. По документи то превозвало групажна стока с изпращачи - различни фирми от Италия и получатели - фирми в България.

При проверката в товарното помещение митническите служители установили акцизни стоки - общо 7182 броя стъклени бутилки с различна вместимост и алкохолно съдържание. Те съдържали общо 2989 литра бира от чужда марка. За стоката не били представени изискуемите по закон документи, удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз, съобщиха от Агенция "Митници".

Пивото е задържано, като са взети проби за лабораторен анализ. Работата по случая продължава.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция "Митници" във връзка с отпадането на граничния контрол на вътрешните граници на ЕС след приемането на България като пълноправен член на Шенгенското пространство.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    3 0 Отговор
    Честно ви казвам , аз ако бях държавата щях да си умра от срам , ако ви снимам толкова некадърно с някоя бира и къс цигара на митницата !!! Тия ептен ни взеха за боядисани врабчета !!!

    22:46 17.10.2025

  • 3 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "скуби вежди":

    Глей ся ! Тоя е пощурял от мъка и е разбираемо !!! Но тия който не се соряха да експлоатират мъката му не мога да ги разбера !!! Показват го като маймуна най вероятно защото ни готвят някакъв нов рекет !!!

    22:49 17.10.2025

  • 4 Митьо джибрата

    2 0 Отговор
    Мааллеееййй тия ще се попикаят от лочене на бира...Еле ако заловят и някой тон с нелегална гръцка риба...малееййй...няколко барбекюта ще им трябват...

    22:49 17.10.2025

  • 5 Видях го

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "скуби вежди":

    От скубане на вежди не е успял дори да се...избръсне...

    22:52 17.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пичове

    2 0 Отговор
    Наздраве!!!

    23:03 17.10.2025

  • 8 Дудов

    0 0 Отговор
    Проби за анализ
    Дрън-дрън.Ще изпусат бирата и случая ще се забрави както обикновено

    23:18 17.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове