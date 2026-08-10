Нови технологии и иновации! Руската армия хвърля танкове с антидрон щит в опит да пробие фронта в Украйна

Руските сили продължават да експериментират с нови технологии и иновации, за да възстановят механизираните маневри на тактическо ниво и да излязат от позиционната война в Украйна.
Русия се опитва да спре износа на зърно през Одеса по море и суша.
Украйна успя да напредне в посока на Купянск и Борова срещу руските окупатори.
Това са основните изводи от дневния доклад на Института за изследване на войната за ситуацията на фронта в Украйна.
Руските сили експериментират с оборудването на танкове с модернизирани системи за активна защита (APS).
Това са системи, които осигуряват кинетична защита на превозните средства от нападащи удари — с цел да се повиши оцеляемостта на танковете срещу украинските дронове.
Кадри от 7 август показват украински дронове от типа FPV, които поразяват руски танк Т-72Б3М, оборудван със система за активна защита "Арена-М", чиито боеприпаси вероятно са били изчерпани в близост до окупираното село Володимирка, разположеноизточно от Добропиля.
По-рано руските сили проведоха значително намалена механизирана атака с размерите на рота в посока Добропиля, един от приоритетните сектори на Русия, с между седем и девет танка и две бронирани бойни машини в края на юли 2026 г.
Тогава украинските сили унищожиха поне един танк Т-72Б3А, оборудван със система за активна защита "Арена-М".
Кадрите, публикувани на 7 август, вероятно са от механизираната атака през месец юли. Руските инженери първоначално са проектирали системата "Арена-М" за защита на бронираните машини от приближаващи се ракети, ракетни снаряди и противотанкови снаряди с висока експлозивност в непосредствена близост до тях, като ги прихващат с контраснаряди, но според информациите руските сили са разработили и въвели "антидронна" способност за прихващане на приближаващи се FPV дронове през 2025 г.
На 9 август украински източници съобщиха, че една система "Арена-М", монтирана на руски танк, е свалила седем украински FPV дрона по време на руската механизирана атака.
Това е увеличило броя на FPV дроновете, необходими на украинските сили за унищожаването на танка до 20 броя.
Изглежда, че руските сили разгръщат системи "Арена-М" в опит да повишат оцеляемостта на танковете си срещу украинския "тактически разузнавателен ударно-боен комплекс" (TRSC).
Това е система от украински дронове, съчетана с традиционни оръжия с екипаж като артилерия и подготвени защитни линии в дълбочина — с цел да спрат механизираните маневри на противника на бойното поле.
Сама по себе системата "Арена-М" вероятно няма да бъде ефективна контрамярка само срещу украинските FPV дронове, тъй като тя може да бъде претоварена и само увеличава разходите и усилията, необходими на украинските сили за отблъскване на руската механизирана атака.
Русия провежда мащабна кампания на удари срещу Киев
През лятото на 2026 г. Кремъл провежда координирани ударни кампании срещу украински бензиностанции, пристанищна инфраструктура и логистика
Сама по себе си системата "Арена-М" понастоящем не е достатъчна, за да защити руските механизирани атаки от украинските дронове, да не говорим за всички останали оръжия, които украинските сили използват за създаване на "зона на унищожение".
Руски военен блогър, свързан с Кремъл, твърди, че "Арена-М" разполага само с 12 противоракетни боеприпаса - капацитет, който би бил достатъчен за оперативни условия с по-нисък темп и по-ниска плътност на FPV дронове, като например на бойното поле в Украйна в периода 2023-2025 г., но че тези възможности са недостатъчни при настоящите бойни условия, характеризиращи се със значително по-голяма и постоянно нарастваща плътност на дроновете.
Друг руски военен блогър призна, че "Арена-М" сама по себе си е недостатъчна за възстановяване на маневреността на бойното поле и призова руските сили да интегрират "Арена-М" и други системи за активна противоракетна защита (APS) в многослойна противовъздушна отбрана, която би позволила на руските сили да увеличат оцеляемостта и маневреността на своите бронирани превозни средства и личен състав.
Системата за активна противовъздушна отбрана "Арена-М" също така не неутрализира украинските отбранителни мерки като оръжия с екипаж, полеви укрепления, минни полета, непряк огън и други системи, които, заедно с FPV дроновете, създават широка зона на поражение преди достигането на реалните отбранителни позиции.
Руските сили по-рано се опитаха да възстановят оперативната маневреност през 2025 г. чрез кампанията си електронна война и електронно заглушаване на украинските дронове, но тя се оказа до голяма степен неефективна.
Разполагането на "Арена-М" през юли 2026 г. в рамките на механизиран щурм демонстрира продължаващите усилия на Русия да използва нови иновации срещу украинската отбрана в опита за постигане на пробив на фронта.
На 9 август руските сили нанесоха удар по моста "Маяки" на магистрала М-15 "Одеса - Рени", свързваща южна Украйна с Молдова и Румъния.
Вероятно руските сили са поразили моста "Маяки", за да прекъснат износа на украинско зърно и други стоки по алтернативния сухопътен коридор, който Украйна използва, откакто руските удари прекъснаха украинския морски износ.
Русия се готви да приеме до 50 000 севернокорейски войници.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тунджа 200
Коментиран от #102, #125
07:57 10.08.2026
2 ГЛЕЙ СИГА
СПРЯ И ВНОСА ПО МОРЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ДЖЕПАНЕ
А ПО ПРИНЦИП РУСИЯ ИМА ТАНКОВЕ БОЛ И ША ГИ ПОЛЗВА КАКТО И Е КЕФ
Коментиран от #10, #134
07:58 10.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 КРАТКО
НЯМА ТАКОЗ НЕЩО
УКРАЙНА ПОБЕЖДАВА
НАЛИ ТАКА
08:00 10.08.2026
5 Аеееее
08:00 10.08.2026
6 Робот
Коментиран от #15, #31
08:00 10.08.2026
7 Извод
Коментиран от #66
08:01 10.08.2026
8 Така се печели
🤡🤡🤡🤡
Коментиран от #30
08:01 10.08.2026
9 Курдо Коленков
Коментиран от #12
08:01 10.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хахахахаха
Коментиран от #24, #112
08:03 10.08.2026
12 Борис Джонсън
До коментар #9 от "Курдо Коленков":А не до последния окраинец
08:03 10.08.2026
13 Дръта чанта
До коментар #10 от "Ей Смех":Сичко укри вън от България
Коментиран от #17
08:05 10.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ами тъкмо до тогава
До коментар #6 от "Робот":Украинските балистични ракети ще са налични.Сега ще получи от Ердо Америк.Атакмс и хиляди касетъчни снаряди.Ще има за всички ватенки мобилизирани след псевдоизборите в Блатото
Коментиран от #26
08:06 10.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Технологии и иновации бе Русия??
Коментиран от #88
08:08 10.08.2026
19 АМА НЕДЕЙ ТАКА
До коментар #10 от "Ей Смех":ИСВ ТО КАЗА ЧЕ ИМА
А ТЕ И ТЕЯ ОТ БЕСАРАБСКИЯ ФРОНТ ЗНАЯТ СИЧКО
08:08 10.08.2026
20 Оня
08:08 10.08.2026
21 Извод
08:09 10.08.2026
22 Ауууу пак разбирачи
Коментиран от #27, #28
08:09 10.08.2026
23 Последния Софиянец
Коментиран от #93
08:09 10.08.2026
24 Пробит е на майка
До коментар #11 от "Хахахахаха":Ти Ауспуха.Нали беше превзета Константинова е Земенски покани Ка Путин да се срещнат там.Сибирското джудже не ще.Нещо.
Коментиран от #70, #80
08:09 10.08.2026
25 Константиновка и Покровск
Москалите продължават да са затънали в Донбас.
Коментиран от #34, #73
08:10 10.08.2026
26 АМИ ТЕ И ЙЕМЕН
До коментар #15 от "Ами тъкмо до тогава":ИМАТ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ
А ДА ТА СВЕТНА И ФАУ 1 Е БАЛИСТИЧНА РАКЕТА
А УКРАИНСКИТЕ БЯХА НАЛИЧНИ
ВЕЧЕ НЕ СА
А ТУРСКОТО ДЖЕПАНЕ ША ГО КАРАТ ПРЕЗ ПОЛША
НАЛИ СХВАЩАШ
АЙДЕ ТЕНДЖЕРАТА НА ТИКВАТА И ПИРИМОГАААААА
Коментиран от #95
08:11 10.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #22 от "Ауууу пак разбирачи":А салярка и интернет ще пускат ли за зимата в блатата, казаха ли от бункера‼️
08:11 10.08.2026
29 Д ЕБИЛ Христов 80%
08:12 10.08.2026
30 Мишел
До коментар #8 от "Така се печели":Най-трудна е петата година от тридневната специална военна операция.
08:13 10.08.2026
31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #6 от "Робот":вацеф ли ти каза това, копейка празна‼️
Коментиран от #47
08:13 10.08.2026
32 Всички бункери на Пуся
И за крилатите ракети.
Пуся щял да се изселва оттатък Урал.
Някъде в тайгата.
08:14 10.08.2026
33 Хмхмхмхмх
Коментиран от #40, #42, #52, #67
08:14 10.08.2026
34 ПРОПУСКАШ
До коментар #25 от "Константиновка и Покровск":ЧАСОВ ЯР
НАЛИ ТЪЙ
В КИЕВ СА ЗАПОЧНАЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА ГРУПОВИ ТЕНДЖЕРИ
С НАДПИС
НЕ МЕ БИИТЕ АЗ СЪМ ДЕ....БИЛ
08:14 10.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ахаа
08:15 10.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Атина Палада
Коментиран от #74
08:16 10.08.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
Пета година масово избиване
На руски ЗАХВАТЧИЦИ.
08:16 10.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Инна
Зеленски не дава!
08:16 10.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 малко истински факти
Коментиран от #54
08:17 10.08.2026
44 Хмхмхмхмх
До коментар #40 от "Карлуково":Уффф, вземете, че си ъгпрейднете руските ботове с нови прокламации=- те са стар софтуер и не вършат работа за руска пропаганда в България....
Коментиран от #51
08:18 10.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ИСКАНДЕРА ЛЕТИ
До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":УКР.....ОПА КВИЧИ
СВЕТА БАВНО СТАВА ВСЕ ПО ДОБРО МЯСТО
Коментиран от #58
08:21 10.08.2026
48 руска високотехнологична антидрон защита
08:22 10.08.2026
49 Свободен
Детското в много хора никога не ги напуска!😂
Коментиран от #53
08:23 10.08.2026
50 Пламен
Против това защита няма.
Коментиран от #76
08:23 10.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #33 от "Хмхмхмхмх":Изглежда, севернокорейските войници идват за обмяна на опит и да подпомогнат по-бързото завършване на СВО. Няма друго обяснение.
08:27 10.08.2026
53 здрасти
До коментар #49 от "Свободен":Срещу достойна месечна сума в Евро, ще вярвам в каквото кажеш....
Коментиран от #129
08:27 10.08.2026
54 ДРОНОВОД
До коментар #43 от "малко истински факти":АБЕ КО СТАНА С ТАНКОВЕТЕ НА УКРАЙНА
ЖЕНАТА ИСКА НОВО ПАЛТО ЗА ЗИМАТА
НЯМА ТАНКОВЕ НЯМА ПРЕМИЯ
А ДА ТОЧКУВАШ КОЛУМБИИЦИ ЕДИН ПО ЕДИН Е МНООО БАВНО
ВЧЕРА НА ЦЕЛИЯ ФРОНТ САМО 50 ПАРЧЕТА АМА ЗА КОГО ПО НАПРЕД
Коментиран от #130
08:28 10.08.2026
55 Напред
08:29 10.08.2026
56 Доротея
Всички знаем какво причиняват Джавелин на руските бронирани машини.
Погром!
Сега се опитват да я приспособят и за дронове - камикадзе,
Със същия успех. За това руснаците пускат по един- два танка на атака, дано оцелеят някак.
А най- често няма танкове, а москали на тротинетки и мотопедки.
Избират си някое мазе и с мръсна газ тръгват 4- 5 захватчика да се доберат до него.
Успяват двама- трима , заравят се в мазето и се молят да оцелеят от украинските дронове, които нахлуват през вратата или през някоя дупка в стената.
И така превземат Покровск за 21 път.
Коментиран от #57
08:30 10.08.2026
57 Пенчо
До коментар #56 от "Доротея":На тебе като ти казаха да идеш на доктор ти що влезе при зъболекаря!?
Коментиран от #61, #62
08:33 10.08.2026
58 А Рассия
До коментар #47 от "ИСКАНДЕРА ЛЕТИ":Малко гари.
08:34 10.08.2026
59 НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОЗОР
Коментиран от #84
08:35 10.08.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Обективен
08:37 10.08.2026
64 Мдаа..
Мдаа...
Коментиран от #122
08:39 10.08.2026
65 Атина Палада
А в Запорожие и край Купянск дори отстъпва.
Но полевите изпитания на Арена - М са с неубедителен успех. Едва ли ще решат проблема.
08:39 10.08.2026
66 Към цифрите и
До коментар #7 от "Извод":буквите на този танк добави и буквата А идваща от антидронова та защитна система на танка, "Арена" изпитана вече и в бойни условия при Дружковка узловой и показа пълна защита на танка. Така, че танка се връща отново като бойна единица при щурма на укрепени райони и населени пунктове.
Коментиран от #72
08:39 10.08.2026
67 Ама Ким сам
До коментар #33 от "Хмхмхмхмх":Иска да си обучи армията в реална война. А защо да не ги пусне Русия? Така й остават техни сили за удари по други направления. Виж и натовците, какво правят! Те ангажираха даже и Австралия да дава пари и техника на фашистите. 54 страни и то най-богатите участват против Русия. Това ако не е световна война, то кво е?
08:40 10.08.2026
68 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #123
08:42 10.08.2026
69 Олга
Явно новите началници се опитват да променят нещо на фронта, за да оправдаят доверието.
Украинците постоянно въвеждат нови технологии на фронта, автономни бойни машини, дронове с ИИ, дронове- прехващачи и т.н.
Руснаците и те се опитват.
08:45 10.08.2026
70 Не само Константиновка
До коментар #24 от "Пробит е на майка":е превзета и зачистена, но и Дружковка узловой на 6-7 км от Константиновка и боевете са вече за Дружковка, която е на 6 км от Краматорск. Назад си с инфото,точно кат нащи овенни, които не знаят, че дрона е паднал в нивата, добре, че местните са чули гърмежа, за да им кажат.
Коментиран от #75, #109
08:45 10.08.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Да, ама - не!
До коментар #66 от "Към цифрите и":Военна технология: Система за активна защита „Арена-М“
„Арена-М“ е руска система за активна защита (САЗ / APS), разработена от Конструкторското бюро по машиностроене в Коломна. Тя е предназначена да защитава бронирани бойни машини (главно танкове като Т-72Б3 и Т-90М) от противотанкови управляеми ракети (ПТУР), гранатомети и боеприпаси, атакуващи отгоре.Принцип на работа: Системата използва доплеров радар за откриване на приближаващи заплахи със скорост до 1000 м/с. При засичане автоматично изстрелва защитен боеприпас, който се взривява близо до целта и я унищожава чрез насочена вълна от осколки на разстояние около 50 метра.
Актуално състояние (2026 г.): След десетилетия на разработки и тестове, системата наскоро започна да се появява на фронтовата линия в Украйна, където е модифицирана с цел прихващане на FPV (камикадзе) дронове. Според източници от реални бойни действия, ефективността ѝ срещу масирани атаки от дронове остава спорна, като се съобщава както за успешни прихващания, така и за случаи на унищожени танкове въпреки наличието на системата.
08:48 10.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Ами тя Малая токмачка е
До коментар #38 от "Атина Палада":руска територия и то от преди месец, боевете вече са около Орехов. Сверете си часовниците, и не пишете простотий.
08:51 10.08.2026
75 Тогава защо
До коментар #70 от "Не само Константиновка":продължават да се водят боеве вътре в град Константиновка?
Сателитите показват вчерашна контраатака на ВСУ в града.
По международния обмен има сайтове, показващи сателитни изображения от войната в Украйна.
Вземи се ограмоти малко, да не се излагаш с пропаганда от ТАСС!
Коментиран от #85
08:52 10.08.2026
76 Понеже си пълна тъпа невежа,
До коментар #50 от "Пламен":да ти кажа. На първият танк се слага ппотивоминна тележка, която минава и детонира мините и поражения по танковете няма. Аман от кухи безмозъчни суб индивиди.
08:54 10.08.2026
77 Константиновка
Ето ключовите факти за ситуацията около града:
В началото на юли 2026 г. Кремъл и руският президент Владимир Путин официално обявиха, че Константиновка е „напълно превзета“. Президентът на Украйна Володимир Зеленски и Генералният щаб на ВСУ категорично опровергаха това. Независими международни наблюдатели потвърдиха чрез геолокация и репортажи на място, че градът не е паднал.
Последните сателитни изображения показаха редица сражения вътре в града , като фронтовата линия е трудно да се проследи.
Но градът не е обкръжен, нито превзет.
Коментиран от #81, #124
08:57 10.08.2026
78 розовото пони зеля
08:58 10.08.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Оня
До коментар #77 от "Константиновка":Репортажи на място????? Я покажи един бе умник!!!!! Къде ви копат такива обратното на остри?
09:03 10.08.2026
82 Васил
09:03 10.08.2026
83 последната укра
09:04 10.08.2026
84 Нема край
До коментар #59 от "НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОЗОР":Тъпотията ти нема
09:04 10.08.2026
85 Булшитком
До коментар #75 от "Тогава защо":Кои сателити какво показват? Май не си много умен, дори напротив.
09:04 10.08.2026
86 ПО ТОЧНО
09:04 10.08.2026
87 удри евраста с лопатЕто.
09:04 10.08.2026
88 А ти чуваш ли,самият Зеленски :
До коментар #18 от "Технологии и иновации бе Русия??":,,Не можахме да прихванем нито една руска балистическа ракета!"
Мммм...?!?!
09:05 10.08.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Нема по голем смешник
Коментиран от #99, #127
09:06 10.08.2026
91 днес направо са ги разцепили
09:06 10.08.2026
92 няма край
Коментиран от #96
09:06 10.08.2026
93 Това, с пилешката мрежа...
До коментар #23 от "Последния Софиянец":...е патент на Укрите...!
Те първи публикуваха снимка,с монтирана такава,на свой танк,като си мислиха,че са...,,Открили Америка"...!
09:08 10.08.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Моряка
До коментар #26 от "АМИ ТЕ И ЙЕМЕН":Не бъди толкова оптимистичен.Турците ще прекарват джепането през България и Румъния.Да му мисли Дунав мост.Навремето руснаците ни го направиха,сега имат право да го потрошат.
09:08 10.08.2026
96 Ба бааааа
До коментар #92 от "няма край":И твойта мъка нема край
09:09 10.08.2026
97 Трябва да е ясно!
Коментиран от #100, #103
09:10 10.08.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Е не могат да стигнат Клоуна-Зеленски!
До коментар #90 от "Нема по голем смешник":Същият е учил как по-добре да прави смешки на хората и сега го реализира на практика-на световната сцена...!
09:11 10.08.2026
100 Ясно е
До коментар #97 от "Трябва да е ясно!":Че окраинските още на ешелона са дали фира
09:11 10.08.2026
101 Кое да отбранява Путин по-напред?
Коментиран от #104, #121
09:12 10.08.2026
102 Антирашист 2348
До коментар #1 от "Тунджа 200":Само откачалници иска яо в действие .
09:14 10.08.2026
103 розовото пони зеля
До коментар #97 от "Трябва да е ясно!":То па щото някой укренски танк се върна, онея модерните западните направо ги направиха дискотека, то руснаците пускат повече дронове от укрите ве, кво стана с пристанищата на Одеса, а с укренските рафинерии, бензиностанции, БЕЦове, хахахахахаха, укрите смело настъпват към кииф, а руснаците уплашено ги преследват.
09:15 10.08.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 удри евраста с лопатЕто
09:19 10.08.2026
106 млад еврас
09:21 10.08.2026
107 Моряка
09:22 10.08.2026
108 Аннирашист 2349
До коментар #45 от "Крали Марко":За братушките питай майка си , а надеждата на целия свят е пусин да спре войната ,така както я започна !
09:25 10.08.2026
109 Антирашист 2349
До коментар #70 от "Не само Константиновка":Виждам как рашистите отчитат всеки сантиметър за голям напредък и никаква цифра за човешки загуби !
Коментиран от #120
09:32 10.08.2026
110 наблюдател
Коментиран от #113, #128
09:34 10.08.2026
111 Японска минджa
09:35 10.08.2026
112 Пешо от Карлуково
До коментар #11 от "Хахахахаха":Идвай при нас,вече приемат и руснаци..
09:55 10.08.2026
113 Кой разбрал, разбрал
До коментар #110 от "наблюдател":Еми не си разбрал. Прочети отнаначало, но едва ли ще ти помогне.
09:55 10.08.2026
114 Укротрола има разсейки от рака.
09:58 10.08.2026
115 До константиновка
10:02 10.08.2026
116 само да попитам мисирките
10:04 10.08.2026
117 ФРОНТА МОЖЕ ДА СЕ РАЗТОПИ С ВАКУУМНИ
$ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:
УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.
10:21 10.08.2026
118 Украинците
10:28 10.08.2026
119 Демократ
10:39 10.08.2026
120 Рашистите започват да си вярват
До коментар #109 от "Антирашист 2349":109 Антирашист 2349
11ОТГОВОР
До коментар 70 от "Не само Константиновка":
Виждам как рашистите отчитат всеки сантиметър за голям напредък и никаква цифра за човешки загуби !
-;-
При 140 милиона руснаци , рашистите считат солдатите за консумативи!
10:44 10.08.2026
121 Този коментар е премахнат от модератор.
122 Кой вярва на рашистите и техните 6 цели
До коментар #64 от "Мдаа..":64 Мдаа..
54ОТГОВОР
Киев за два дня.
Мдаа...
-;-
Киев -3 дни без съпротивата на демотивираните бандери
10:51 10.08.2026
123 какво докладват на Фюрера
До коментар #68 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":68 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
85ОТГОВОР
Ш Амар за Пусьо!Сърбия дава 2 милиона евро на Киев!
-;-
До Бункера стигат само сводките за победите на Фронта
10:52 10.08.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 Водкаджии с Ядрено оръжие
До коментар #1 от "Тунджа 200":1 Тунджа 200
1631ОТГОВОР
Така е, като атомните бомби са само за украса.
Коментиран от 102
-;-
Само мобилните им ЯО са украса- движат се по горите и чат-пат на 7-ми ноември и 9-ти май.
А другите по подводвите лодки и в силозите дали стават за нещо!
Ще бъде интересно ако пробват Ядрено оръжие се самоунищожи на изстрелването- Чернобил ще ни изглежда учебен полигон!
10:59 10.08.2026
126 Смех
Безаналогови!
11:00 10.08.2026
127 Аятоласи, Фюрер и кореец останаха
До коментар #90 от "Нема по голем смешник":90 Нема по голем смешник
21ОТГОВОР
от рушляка.
Коментиран от 99
-;-
Ще видим и аятоласите къде са с техните напъни да имали 60% обогатен уран за мирни цели.
11:01 10.08.2026
128 Седморката на Путлер ще експериментира
До коментар #110 от "наблюдател":110 наблюдател
01ОТГОВОР
Разбрах от статията че руските инженери лъжат танкистите като им дават кураж обречени да изгорят живи в танка че няма да изгорят
Коментиран от 113
-;-
Рашистите търсели наивни руснаци да са снимали в сериала "Седморката на Путлер"!
Коментиран от #136
11:03 10.08.2026
129 Русофили вярват в Освобождението
До коментар #53 от "здрасти":53 здрасти
101ОТГОВОР
До коментар 49 от "Свободен":
Срещу достойна месечна сума в Евро, ще вярвам в каквото кажеш....
-;-
Верен русофил: "Ех кога ще дойде 27-ти февруари , та да ни освободят"!
11:07 10.08.2026
130 Медведката кога ще се появи
До коментар #54 от "ДРОНОВОД":54 ДРОНОВОД
99ОТГОВОР
До коментар 43 от "малко истински факти":
АБЕ КО СТАНА С ТАНКОВЕТЕ НА УКРАЙНА
ЖЕНАТА ИСКА НОВО ПАЛТО ЗА ЗИМАТА
НЯМА ТАНКОВЕ НЯМА ПРЕМИЯ
-;-
Абе , а какво стана със сутния ден на Пияндето?!
11:09 10.08.2026
131 Роко
11:25 10.08.2026
132 Инна
„Тя е разработена като противотанкова ракета „въздух-земя“ за хеликоптера Ка-52. А по време на украинската контраофанзива през 2023 г. демонстрира отлични характеристики срещу бронирани машини, когато се използва от армейската авиация“, отбеляза той.
В отговор на новите предизвикателства, специалистите на концерна поеха инициативата да вградят в боеприпаса сензор за близост до целта. Оръжието сега работи на принципа „въздух-въздух“ и вече се използва активно в бой. Ракетата се насочва по лазерна траектория, като операторът я проследява и предоставя целеуказания.
Миналата година компанията завърши доставката на управляеми ракети „Вихър-1“, модифицирани въз основа на опита, натрупан по време на специалната операция.
През 2024 г. екипажът на хеликоптер Ка-52 използва такъв боеприпас, за да унищожи за първи път малък вражески разузнавателен дрон.
Коментиран от #135
11:28 10.08.2026
133 Я пък тоя
Това някаква нова стратегия ли е?
11:30 10.08.2026
134 Роко
До коментар #2 от "ГЛЕЙ СИГА":Че има, има Т-62 и Т-55 (вярно малко са ръждясали малко са разграбени но от пет танка може да сглобят един който може и да успее да стигне до фронта където ще поживее 5-10 секунди) дори купи от Лаос Т-34 (сега вече да му мислят укрите)
11:31 10.08.2026
135 Роко
До коментар #132 от "Инна":Айше а за няколкото Ка-52 свалени от дронове няма ли да разкажеш или за свалените К-52 с противотанково оръжие. Разбирам че си руса ма вече има изкуствен интелект когато своя недостига
11:34 10.08.2026
136 Иван Станчев
До коментар #128 от "Седморката на Путлер ще експериментира":Нямате ли близки да ви закарат на лекар бе г-не, то не че пр100тията се лекува, ама все пак надеждата умира последна.
12:13 10.08.2026