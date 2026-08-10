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Нови технологии и иновации! Руската армия хвърля танкове с антидрон щит в опит да пробие фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Нови технологии и иновации! Руската армия хвърля танкове с антидрон щит в опит да пробие фронта в Украйна

10 Август, 2026 07:53 3 665 136

  • русия-
  • украйна-
  • танкове-
  • дронове-
  • ракети

Това са системи, които осигуряват кинетична защита на превозните средства от нападащи удари — с цел да се повиши оцеляемостта на танковете срещу украинските дронове

Нови технологии и иновации! Руската армия хвърля танкове с антидрон щит в опит да пробие фронта в Украйна - 1
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските сили продължават да експериментират с нови технологии и иновации, за да възстановят механизираните маневри на тактическо ниво и да излязат от позиционната война в Украйна.

Русия се опитва да спре износа на зърно през Одеса по море и суша.

Украйна успя да напредне в посока на Купянск и Борова срещу руските окупатори.

Това са основните изводи от дневния доклад на Института за изследване на войната за ситуацията на фронта в Украйна.

Руските сили експериментират с оборудването на танкове с модернизирани системи за активна защита (APS).

Това са системи, които осигуряват кинетична защита на превозните средства от нападащи удари — с цел да се повиши оцеляемостта на танковете срещу украинските дронове.

Кадри от 7 август показват украински дронове от типа FPV, които поразяват руски танк Т-72Б3М, оборудван със система за активна защита "Арена-М", чиито боеприпаси вероятно са били изчерпани в близост до окупираното село Володимирка, разположеноизточно от Добропиля.

По-рано руските сили проведоха значително намалена механизирана атака с размерите на рота в посока Добропиля, един от приоритетните сектори на Русия, с между седем и девет танка и две бронирани бойни машини в края на юли 2026 г.

Тогава украинските сили унищожиха поне един танк Т-72Б3А, оборудван със система за активна защита "Арена-М".

Кадрите, публикувани на 7 август, вероятно са от механизираната атака през месец юли. Руските инженери първоначално са проектирали системата "Арена-М" за защита на бронираните машини от приближаващи се ракети, ракетни снаряди и противотанкови снаряди с висока експлозивност в непосредствена близост до тях, като ги прихващат с контраснаряди, но според информациите руските сили са разработили и въвели "антидронна" способност за прихващане на приближаващи се FPV дронове през 2025 г.

На 9 август украински източници съобщиха, че една система "Арена-М", монтирана на руски танк, е свалила седем украински FPV дрона по време на руската механизирана атака.

Това е увеличило броя на FPV дроновете, необходими на украинските сили за унищожаването на танка до 20 броя.

Изглежда, че руските сили разгръщат системи "Арена-М" в опит да повишат оцеляемостта на танковете си срещу украинския "тактически разузнавателен ударно-боен комплекс" (TRSC).

Това е система от украински дронове, съчетана с традиционни оръжия с екипаж като артилерия и подготвени защитни линии в дълбочина — с цел да спрат механизираните маневри на противника на бойното поле.

Сама по себе системата "Арена-М" вероятно няма да бъде ефективна контрамярка само срещу украинските FPV дронове, тъй като тя може да бъде претоварена и само увеличава разходите и усилията, необходими на украинските сили за отблъскване на руската механизирана атака.

Русия провежда мащабна кампания на удари срещу Киев

През лятото на 2026 г. Кремъл провежда координирани ударни кампании срещу украински бензиностанции, пристанищна инфраструктура и логистика

Сама по себе си системата "Арена-М" понастоящем не е достатъчна, за да защити руските механизирани атаки от украинските дронове, да не говорим за всички останали оръжия, които украинските сили използват за създаване на "зона на унищожение".

Руски военен блогър, свързан с Кремъл, твърди, че "Арена-М" разполага само с 12 противоракетни боеприпаса - капацитет, който би бил достатъчен за оперативни условия с по-нисък темп и по-ниска плътност на FPV дронове, като например на бойното поле в Украйна в периода 2023-2025 г., но че тези възможности са недостатъчни при настоящите бойни условия, характеризиращи се със значително по-голяма и постоянно нарастваща плътност на дроновете.

Друг руски военен блогър призна, че "Арена-М" сама по себе си е недостатъчна за възстановяване на маневреността на бойното поле и призова руските сили да интегрират "Арена-М" и други системи за активна противоракетна защита (APS) в многослойна противовъздушна отбрана, която би позволила на руските сили да увеличат оцеляемостта и маневреността на своите бронирани превозни средства и личен състав.

Системата за активна противовъздушна отбрана "Арена-М" също така не неутрализира украинските отбранителни мерки като оръжия с екипаж, полеви укрепления, минни полета, непряк огън и други системи, които, заедно с FPV дроновете, създават широка зона на поражение преди достигането на реалните отбранителни позиции.

Руските сили по-рано се опитаха да възстановят оперативната маневреност през 2025 г. чрез кампанията си електронна война и електронно заглушаване на украинските дронове, но тя се оказа до голяма степен неефективна.

Разполагането на "Арена-М" през юли 2026 г. в рамките на механизиран щурм демонстрира продължаващите усилия на Русия да използва нови иновации срещу украинската отбрана в опита за постигане на пробив на фронта.

На 9 август руските сили нанесоха удар по моста "Маяки" на магистрала М-15 "Одеса - Рени", свързваща южна Украйна с Молдова и Румъния.

Вероятно руските сили са поразили моста "Маяки", за да прекъснат износа на украинско зърно и други стоки по алтернативния сухопътен коридор, който Украйна използва, откакто руските удари прекъснаха украинския морски износ.

Русия се готви да приеме до 50 000 севернокорейски войници.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тунджа 200

    20 32 Отговор
    Така е, като атомните бомби са само за украса.

    Коментиран от #102, #125

    07:57 10.08.2026

  • 2 ГЛЕЙ СИГА

    81 23 Отговор
    РУСИЯ СПРЯ ИЗНОСА НА УКРАИНСКО ЗЪРНО
    СПРЯ И ВНОСА ПО МОРЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ДЖЕПАНЕ
    А ПО ПРИНЦИП РУСИЯ ИМА ТАНКОВЕ БОЛ И ША ГИ ПОЛЗВА КАКТО И Е КЕФ

    Коментиран от #10, #134

    07:58 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 КРАТКО

    58 14 Отговор
    ААААА НЕ
    НЯМА ТАКОЗ НЕЩО
    УКРАЙНА ПОБЕЖДАВА
    НАЛИ ТАКА

    08:00 10.08.2026

  • 5 Аеееее

    48 7 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    08:00 10.08.2026

  • 6 Робот

    59 23 Отговор
    Русия е единствената страна на планетата която има ресурса и технологиите да заслепи вражеските военни сателити за 20 минути..! Ако е писано да става нещо то ще е през зимата и първи ще ядът шамари балтийските държави..!

    Коментиран от #15, #31

    08:00 10.08.2026

  • 7 Извод

    54 12 Отговор
    Руснаците са подсилили защитата на танка си Т-72Б3М , и са унищожили мост за доставка на оръжия от Румъния .

    Коментиран от #66

    08:01 10.08.2026

  • 8 Така се печели

    32 43 Отговор
    Убедително една петгодишна тридневна специална военна операция
    🤡🤡🤡🤡

    Коментиран от #30

    08:01 10.08.2026

  • 9 Курдо Коленков

    23 48 Отговор
    3- дневната специална военна операция приключи ли вече?

    Коментиран от #12

    08:01 10.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хахахахаха

    56 17 Отговор
    Той фронта отдавна е пробит, тези 140000 км осовободена територия хахаха не са ли пробит фронт, на 7 км от Славянск, тече пълна евакуация, суми е на близко, луганска е цялата руска, укрите милиони мобилизирани и милиони лежът и торят бъдещите руски земи, трагедия е цялото Нато, мачкани от руски доброволци

    Коментиран от #24, #112

    08:03 10.08.2026

  • 12 Борис Джонсън

    33 10 Отговор

    До коментар #9 от "Курдо Коленков":

    А не до последния окраинец

    08:03 10.08.2026

  • 13 Дръта чанта

    43 13 Отговор

    До коментар #10 от "Ей Смех":

    Сичко укри вън от България

    Коментиран от #17

    08:05 10.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ами тъкмо до тогава

    21 41 Отговор

    До коментар #6 от "Робот":

    Украинските балистични ракети ще са налични.Сега ще получи от Ердо Америк.Атакмс и хиляди касетъчни снаряди.Ще има за всички ватенки мобилизирани след псевдоизборите в Блатото

    Коментиран от #26

    08:06 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Технологии и иновации бе Русия??

    23 27 Отговор
    Вие чувате ли се изобщо?

    Коментиран от #88

    08:08 10.08.2026

  • 19 АМА НЕДЕЙ ТАКА

    19 10 Отговор

    До коментар #10 от "Ей Смех":

    ИСВ ТО КАЗА ЧЕ ИМА
    А ТЕ И ТЕЯ ОТ БЕСАРАБСКИЯ ФРОНТ ЗНАЯТ СИЧКО

    08:08 10.08.2026

  • 20 Оня

    38 13 Отговор
    Тъпичко написано! А бе урко феновете вкарайте някой по образован да ви спуска опорките!

    08:08 10.08.2026

  • 21 Извод

    36 13 Отговор
    Русия е подсилила защитата на т72 и е прекъснала път за военни доставки от Румъния към Киев .

    08:09 10.08.2026

  • 22 Ауууу пак разбирачи

    43 15 Отговор
    Фронта е пробит поне на 4-5 направления...и без танкови атаки. А в Суми вече не останаха украински формирования ....Да не говорим в Запорожието и фДнепропетровска област-там пред руснаците се открива степ-без населени места и укрепления...

    Коментиран от #27, #28

    08:09 10.08.2026

  • 23 Последния Софиянец

    21 22 Отговор
    Мрежа за пилета е антидрон системата на блатарите, няма аналог в мире!

    Коментиран от #93

    08:09 10.08.2026

  • 24 Пробит е на майка

    19 29 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахахаха":

    Ти Ауспуха.Нали беше превзета Константинова е Земенски покани Ка Путин да се срещнат там.Сибирското джудже не ще.Нещо.

    Коментиран от #70, #80

    08:09 10.08.2026

  • 25 Константиновка и Покровск

    23 29 Отговор
    продължават да са украински!

    Москалите продължават да са затънали в Донбас.

    Коментиран от #34, #73

    08:10 10.08.2026

  • 26 АМИ ТЕ И ЙЕМЕН

    23 10 Отговор

    До коментар #15 от "Ами тъкмо до тогава":

    ИМАТ БАЛИСТИЧНИ РАКЕТИ
    А ДА ТА СВЕТНА И ФАУ 1 Е БАЛИСТИЧНА РАКЕТА
    А УКРАИНСКИТЕ БЯХА НАЛИЧНИ
    ВЕЧЕ НЕ СА
    А ТУРСКОТО ДЖЕПАНЕ ША ГО КАРАТ ПРЕЗ ПОЛША
    НАЛИ СХВАЩАШ
    АЙДЕ ТЕНДЖЕРАТА НА ТИКВАТА И ПИРИМОГАААААА

    Коментиран от #95

    08:11 10.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    18 19 Отговор

    До коментар #22 от "Ауууу пак разбирачи":

    А салярка и интернет ще пускат ли за зимата в блатата, казаха ли от бункера‼️

    08:11 10.08.2026

  • 29 Д ЕБИЛ Христов 80%

    18 22 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    08:12 10.08.2026

  • 30 Мишел

    21 23 Отговор

    До коментар #8 от "Така се печели":

    Най-трудна е петата година от тридневната специална военна операция.

    08:13 10.08.2026

  • 31 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    15 21 Отговор

    До коментар #6 от "Робот":

    вацеф ли ти каза това, копейка празна‼️

    Коментиран от #47

    08:13 10.08.2026

  • 32 Всички бункери на Пуся

    16 21 Отговор
    стават уязвими за украинските балистики!
    И за крилатите ракети.

    Пуся щял да се изселва оттатък Урал.
    Някъде в тайгата.

    08:14 10.08.2026

  • 33 Хмхмхмхмх

    19 24 Отговор
    /... Русия се готви да приеме до 50 000 севернокорейски войници.../ И що така, бе, Миме- нали уж русията нбеше по-, по- м най-, а сега се оказа, че никой руснак не ще да воюва в Украйна и не ще безплатна бяла лада и 100 процента изплащане на кредитите на семейството му в замяна на воюване в Украйна.,,Нали уж русия щеше да трепе фашизма и нацизма в Украйна, как така болните на тая тема руснаци, не щат да защитят държавата си от фашизъм и нацизъм в хъм- Чуждата държава Украйна и всеки руснак реве- Украйна е наша, ама не ще да воюва за превземането й от русия.. Нямаше да я има Украйна, а- кво стана сега, що Украйна още я има и защо русия не я е превзела- нали русия можеше, ама само се лигаваеше и уж щадеше- а всъщност проведе геноцид- над украинското население в окупираните от нея украински територии...

    Коментиран от #40, #42, #52, #67

    08:14 10.08.2026

  • 34 ПРОПУСКАШ

    23 13 Отговор

    До коментар #25 от "Константиновка и Покровск":

    ЧАСОВ ЯР
    НАЛИ ТЪЙ
    В КИЕВ СА ЗАПОЧНАЛИ ПРОИЗВОДСТВО НА ГРУПОВИ ТЕНДЖЕРИ
    С НАДПИС
    НЕ МЕ БИИТЕ АЗ СЪМ ДЕ....БИЛ

    08:14 10.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ахаа

    19 10 Отговор
    Увили танка с рибарски мрежи.

    08:15 10.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Атина Палада

    12 14 Отговор
    Към Мала Токмачка ли ще ги пращат, 12та година боксуват в донбас, а над 1.5 милиона вата замина при канзоня!

    Коментиран от #74

    08:16 10.08.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    15 18 Отговор
    Пета година мъка в Украйна
    Пета година масово избиване
    На руски ЗАХВАТЧИЦИ.

    08:16 10.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Инна

    14 14 Отговор
    Въпреки новата антидрон защита на руските танкове, парад на Червения площад пак няма да има догодина!
    Зеленски не дава!

    08:16 10.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 малко истински факти

    15 16 Отговор
    Рушляктанкистите имат една възможност за защита , като се налочат с водчица и избягат в друга реалност преди телесното си възнесение....

    Коментиран от #54

    08:17 10.08.2026

  • 44 Хмхмхмхмх

    13 14 Отговор

    До коментар #40 от "Карлуково":

    Уффф, вземете, че си ъгпрейднете руските ботове с нови прокламации=- те са стар софтуер и не вършат работа за руска пропаганда в България....

    Коментиран от #51

    08:18 10.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ИСКАНДЕРА ЛЕТИ

    14 10 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    УКР.....ОПА КВИЧИ
    СВЕТА БАВНО СТАВА ВСЕ ПО ДОБРО МЯСТО

    Коментиран от #58

    08:21 10.08.2026

  • 48 руска високотехнологична антидрон защита

    12 15 Отговор
    Мрежа върху танковете. Украинците се научиха и пускат по два снаряда върху танковете с 1 секунда закъснение между двата.

    08:22 10.08.2026

  • 49 Свободен

    13 20 Отговор
    Най-странните е, че все още има хора, вярващи в Дядо Коледа и в победа на Русия?!
    Детското в много хора никога не ги напуска!😂

    Коментиран от #53

    08:23 10.08.2026

  • 50 Пламен

    10 15 Отговор
    Дрончетата вече могат да поставят противотанкови мини по пътя на танковете .
    Против това защита няма.

    Коментиран от #76

    08:23 10.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 СПРАВЕДЛИВ

    15 6 Отговор

    До коментар #33 от "Хмхмхмхмх":

    Изглежда, севернокорейските войници идват за обмяна на опит и да подпомогнат по-бързото завършване на СВО. Няма друго обяснение.

    08:27 10.08.2026

  • 53 здрасти

    11 1 Отговор

    До коментар #49 от "Свободен":

    Срещу достойна месечна сума в Евро, ще вярвам в каквото кажеш....

    Коментиран от #129

    08:27 10.08.2026

  • 54 ДРОНОВОД

    10 10 Отговор

    До коментар #43 от "малко истински факти":

    АБЕ КО СТАНА С ТАНКОВЕТЕ НА УКРАЙНА
    ЖЕНАТА ИСКА НОВО ПАЛТО ЗА ЗИМАТА
    НЯМА ТАНКОВЕ НЯМА ПРЕМИЯ
    А ДА ТОЧКУВАШ КОЛУМБИИЦИ ЕДИН ПО ЕДИН Е МНООО БАВНО
    ВЧЕРА НА ЦЕЛИЯ ФРОНТ САМО 50 ПАРЧЕТА АМА ЗА КОГО ПО НАПРЕД

    Коментиран от #130

    08:28 10.08.2026

  • 55 Напред

    9 6 Отговор
    Жигулиии, Москвичиии, Газзззкиии и Зиловеее. Ще пробиете дупка на Копейтата точно по средата.

    08:29 10.08.2026

  • 56 Доротея

    12 11 Отговор
    Арена - М беше създадена да защитава руските танкове от Джавелините.

    Всички знаем какво причиняват Джавелин на руските бронирани машини.
    Погром!

    Сега се опитват да я приспособят и за дронове - камикадзе,
    Със същия успех. За това руснаците пускат по един- два танка на атака, дано оцелеят някак.
    А най- често няма танкове, а москали на тротинетки и мотопедки.

    Избират си някое мазе и с мръсна газ тръгват 4- 5 захватчика да се доберат до него.
    Успяват двама- трима , заравят се в мазето и се молят да оцелеят от украинските дронове, които нахлуват през вратата или през някоя дупка в стената.

    И така превземат Покровск за 21 път.

    Коментиран от #57

    08:30 10.08.2026

  • 57 Пенчо

    6 5 Отговор

    До коментар #56 от "Доротея":

    На тебе като ти казаха да идеш на доктор ти що влезе при зъболекаря!?

    Коментиран от #61, #62

    08:33 10.08.2026

  • 58 А Рассия

    6 6 Отговор

    До коментар #47 от "ИСКАНДЕРА ЛЕТИ":

    Малко гари.

    08:34 10.08.2026

  • 59 НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОЗОР

    10 6 Отговор
    НЯМА!

    Коментиран от #84

    08:35 10.08.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Обективен

    9 2 Отговор
    Бойното поле е най-добрия полигон за тествате та нови оръжейни системи.

    08:37 10.08.2026

  • 64 Мдаа..

    6 5 Отговор
    Киев за два дня.
    Мдаа...

    Коментиран от #122

    08:39 10.08.2026

  • 65 Атина Палада

    8 12 Отговор
    Путин ще се опита пак да вкара танковете в атака, понеже войската му заседна и не може да мръдне напред.

    А в Запорожие и край Купянск дори отстъпва.

    Но полевите изпитания на Арена - М са с неубедителен успех. Едва ли ще решат проблема.

    08:39 10.08.2026

  • 66 Към цифрите и

    9 8 Отговор

    До коментар #7 от "Извод":

    буквите на този танк добави и буквата А идваща от антидронова та защитна система на танка, "Арена" изпитана вече и в бойни условия при Дружковка узловой и показа пълна защита на танка. Така, че танка се връща отново като бойна единица при щурма на укрепени райони и населени пунктове.

    Коментиран от #72

    08:39 10.08.2026

  • 67 Ама Ким сам

    13 8 Отговор

    До коментар #33 от "Хмхмхмхмх":

    Иска да си обучи армията в реална война. А защо да не ги пусне Русия? Така й остават техни сили за удари по други направления. Виж и натовците, какво правят! Те ангажираха даже и Австралия да дава пари и техника на фашистите. 54 страни и то най-богатите участват против Русия. Това ако не е световна война, то кво е?

    08:40 10.08.2026

  • 68 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 8 Отговор
    Ш Амар за Пусьо!Сърбия дава 2 милиона евро на Киев!

    Коментиран от #123

    08:42 10.08.2026

  • 69 Олга

    7 7 Отговор
    Путин онзи ден смени половината генерали , заедно с началника на Главния щаб.

    Явно новите началници се опитват да променят нещо на фронта, за да оправдаят доверието.
    Украинците постоянно въвеждат нови технологии на фронта, автономни бойни машини, дронове с ИИ, дронове- прехващачи и т.н.

    Руснаците и те се опитват.

    08:45 10.08.2026

  • 70 Не само Константиновка

    7 8 Отговор

    До коментар #24 от "Пробит е на майка":

    е превзета и зачистена, но и Дружковка узловой на 6-7 км от Константиновка и боевете са вече за Дружковка, която е на 6 км от Краматорск. Назад си с инфото,точно кат нащи овенни, които не знаят, че дрона е паднал в нивата, добре, че местните са чули гърмежа, за да им кажат.

    Коментиран от #75, #109

    08:45 10.08.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Да, ама - не!

    6 1 Отговор

    До коментар #66 от "Към цифрите и":

    Военна технология: Система за активна защита „Арена-М“

    „Арена-М“ е руска система за активна защита (САЗ / APS), разработена от Конструкторското бюро по машиностроене в Коломна. Тя е предназначена да защитава бронирани бойни машини (главно танкове като Т-72Б3 и Т-90М) от противотанкови управляеми ракети (ПТУР), гранатомети и боеприпаси, атакуващи отгоре.Принцип на работа: Системата използва доплеров радар за откриване на приближаващи заплахи със скорост до 1000 м/с. При засичане автоматично изстрелва защитен боеприпас, който се взривява близо до целта и я унищожава чрез насочена вълна от осколки на разстояние около 50 метра.
    Актуално състояние (2026 г.): След десетилетия на разработки и тестове, системата наскоро започна да се появява на фронтовата линия в Украйна, където е модифицирана с цел прихващане на FPV (камикадзе) дронове. Според източници от реални бойни действия, ефективността ѝ срещу масирани атаки от дронове остава спорна, като се съобщава както за успешни прихващания, така и за случаи на унищожени танкове въпреки наличието на системата.

    08:48 10.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Ами тя Малая токмачка е

    11 8 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    руска територия и то от преди месец, боевете вече са около Орехов. Сверете си часовниците, и не пишете простотий.

    08:51 10.08.2026

  • 75 Тогава защо

    6 8 Отговор

    До коментар #70 от "Не само Константиновка":

    продължават да се водят боеве вътре в град Константиновка?

    Сателитите показват вчерашна контраатака на ВСУ в града.

    По международния обмен има сайтове, показващи сателитни изображения от войната в Украйна.
    Вземи се ограмоти малко, да не се излагаш с пропаганда от ТАСС!

    Коментиран от #85

    08:52 10.08.2026

  • 76 Понеже си пълна тъпа невежа,

    6 4 Отговор

    До коментар #50 от "Пламен":

    да ти кажа. На първият танк се слага ппотивоминна тележка, която минава и детонира мините и поражения по танковете няма. Аман от кухи безмозъчни суб индивиди.

    08:54 10.08.2026

  • 77 Константиновка

    6 6 Отговор
    град Константиновка в Донецка област не е превзет изцяло и към днешна дата (август 2026 г.) остава под украински контрол, въпреки че ситуацията в него е изключително критична.В града се водят тежки градски и позиционни сражения, като фронтовата линия преминава през покрайнините и части от индустриалните зони.
    Ето ключовите факти за ситуацията около града:
    В началото на юли 2026 г. Кремъл и руският президент Владимир Путин официално обявиха, че Константиновка е „напълно превзета“. Президентът на Украйна Володимир Зеленски и Генералният щаб на ВСУ категорично опровергаха това. Независими международни наблюдатели потвърдиха чрез геолокация и репортажи на място, че градът не е паднал.
    Последните сателитни изображения показаха редица сражения вътре в града , като фронтовата линия е трудно да се проследи.
    Но градът не е обкръжен, нито превзет.

    Коментиран от #81, #124

    08:57 10.08.2026

  • 78 розовото пони зеля

    9 2 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    08:58 10.08.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Оня

    5 2 Отговор

    До коментар #77 от "Константиновка":

    Репортажи на място????? Я покажи един бе умник!!!!! Къде ви копат такива обратното на остри?

    09:03 10.08.2026

  • 82 Васил

    3 6 Отговор
    Поредната рашистка тъпотия!

    09:03 10.08.2026

  • 83 последната укра

    6 2 Отговор
    Константиновка отдавна я забравихме, отпишия батка, квото и да си пишеш фронта си върви напред, можеш да си напишеш, че укрите са си я върнали даже, това няма да промени нищо, желания та колкото и да са силни не променят действителниста, бай, бай Константиновка, там провери си пак снимките хахахахахаха, а ве тя Константиновка не ни беше важна и затова направихме стратегическо отстъпление към КиеФФ хахахахаха.

    09:04 10.08.2026

  • 84 Нема край

    4 1 Отговор

    До коментар #59 от "НЯМА КРАЙ РУСКИЯТ ПОЗОР":

    Тъпотията ти нема

    09:04 10.08.2026

  • 85 Булшитком

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "Тогава защо":

    Кои сателити какво показват? Май не си много умен, дори напротив.

    09:04 10.08.2026

  • 86 ПО ТОЧНО

    3 1 Отговор
    "да пробие фронта в Украйна"............ТОЙ ФРОНТА ОТДАВНА Е НА ГЕВГИР , И ДУПЧЕНЕТО ПРОДЪЛЖАВА НА ЗАПАД

    09:04 10.08.2026

  • 87 удри евраста с лопатЕто.

    4 1 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    09:04 10.08.2026

  • 88 А ти чуваш ли,самият Зеленски :

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Технологии и иновации бе Русия??":

    ,,Не можахме да прихванем нито една руска балистическа ракета!"
    Мммм...?!?!

    09:05 10.08.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Нема по голем смешник

    4 2 Отговор
    от рушляка.

    Коментиран от #99, #127

    09:06 10.08.2026

  • 91 днес направо са ги разцепили

    6 3 Отговор
    Все по често започват да излизат статии за неуспехите на укрите, тва беше немислимо само до преди месеци, явно еврастите виждат на къде вървят нещата и ще приложат стария номер на прелъстена и изоставена, но в случая не им трябва голяма и силна укрия, понеже все някога истината за войната ще излезе и представете си една голяма и обучена укренска армия настръхнала срещу подстрекателите ЕС, САЩ, Англия, това е неприемливо за слаба и задлъжняла европа.

    09:06 10.08.2026

  • 92 няма край

    3 1 Отговор
    Нама край руската мъка. Няма край.

    Коментиран от #96

    09:06 10.08.2026

  • 93 Това, с пилешката мрежа...

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    ...е патент на Укрите...!
    Те първи публикуваха снимка,с монтирана такава,на свой танк,като си мислиха,че са...,,Открили Америка"...!

    09:08 10.08.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Моряка

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "АМИ ТЕ И ЙЕМЕН":

    Не бъди толкова оптимистичен.Турците ще прекарват джепането през България и Румъния.Да му мисли Дунав мост.Навремето руснаците ни го направиха,сега имат право да го потрошат.

    09:08 10.08.2026

  • 96 Ба бааааа

    2 1 Отговор

    До коментар #92 от "няма край":

    И твойта мъка нема край

    09:09 10.08.2026

  • 97 Трябва да е ясно!

    3 4 Отговор
    Дронове има и ще има достатъчно. До сега руски танк не се е върнал от бой.

    Коментиран от #100, #103

    09:10 10.08.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Е не могат да стигнат Клоуна-Зеленски!

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Нема по голем смешник":

    Същият е учил как по-добре да прави смешки на хората и сега го реализира на практика-на световната сцена...!

    09:11 10.08.2026

  • 100 Ясно е

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Трябва да е ясно!":

    Че окраинските още на ешелона са дали фира

    09:11 10.08.2026

  • 101 Кое да отбранява Путин по-напред?

    1 2 Отговор
    Дворецът в Геленджик или Малка Токмачка?

    Коментиран от #104, #121

    09:12 10.08.2026

  • 102 Антирашист 2348

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тунджа 200":

    Само откачалници иска яо в действие .

    09:14 10.08.2026

  • 103 розовото пони зеля

    3 0 Отговор

    До коментар #97 от "Трябва да е ясно!":

    То па щото някой укренски танк се върна, онея модерните западните направо ги направиха дискотека, то руснаците пускат повече дронове от укрите ве, кво стана с пристанищата на Одеса, а с укренските рафинерии, бензиностанции, БЕЦове, хахахахахаха, укрите смело настъпват към кииф, а руснаците уплашено ги преследват.

    09:15 10.08.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 удри евраста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    Във войната НАТОто - Русия всичко укренско е НАТОвско, оръжие, техника, пари, логистика и квото се сетиш, само месото са укри.

    09:19 10.08.2026

  • 106 млад еврас

    5 3 Отговор
    А защо не пишете нищо за фронта, а за сринатите пристанища на Одеса, сринати са барабар с натовските кораби с оръжие, също няколко логистични центъра с натовци дадоха фира и напредъка на руснаците по целия фронт. А защо не пишете за бунтовете в цяла укрия, докЪ еврастите чакат бунтове в Русия, бунтовете почнаха в укрия, докЪ ЕС режима чака да фалира Русия то фалира самия ЕС, барабар с голямото си БВП.

    09:21 10.08.2026

  • 107 Моряка

    1 0 Отговор
    Добра дискусия,но липсва черешката на тортата- Стоянчо.

    09:22 10.08.2026

  • 108 Аннирашист 2349

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Крали Марко":

    За братушките питай майка си , а надеждата на целия свят е пусин да спре войната ,така както я започна !

    09:25 10.08.2026

  • 109 Антирашист 2349

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Не само Константиновка":

    Виждам как рашистите отчитат всеки сантиметър за голям напредък и никаква цифра за човешки загуби !

    Коментиран от #120

    09:32 10.08.2026

  • 110 наблюдател

    1 3 Отговор
    Разбрах от статията че руските инженери лъжат танкистите като им дават кураж обречени да изгорят живи в танка че няма да изгорят

    Коментиран от #113, #128

    09:34 10.08.2026

  • 111 Японска минджa

    2 1 Отговор
    ще ги призная за новатори га монтират антидрон апаратура на мaгареята и боксьорски ръкавици на задните крака!

    09:35 10.08.2026

  • 112 Пешо от Карлуково

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахахаха":

    Идвай при нас,вече приемат и руснаци..

    09:55 10.08.2026

  • 113 Кой разбрал, разбрал

    2 0 Отговор

    До коментар #110 от "наблюдател":

    Еми не си разбрал. Прочети отнаначало, но едва ли ще ти помогне.

    09:55 10.08.2026

  • 114 Укротрола има разсейки от рака.

    2 0 Отговор
    Укротрола има разсейки от рака.

    09:58 10.08.2026

  • 115 До константиновка

    1 1 Отговор
    Така и не разбрахте украфилите , че окраинците в началото на войната създадоха министерсво което създава фалшиви видеа и новини .

    10:02 10.08.2026

  • 116 само да попитам мисирките

    1 0 Отговор
    и как ги хвърля тия танкове? със танкохвъргачка или от самолет?

    10:04 10.08.2026

  • 117 ФРОНТА МОЖЕ ДА СЕ РАЗТОПИ С ВАКУУМНИ

    2 1 Отговор
    🇷🇺 ОДАБ-9000, ПРИ НУЖДА,НО УКРАЙНА СЕ РАЗПАДА.И БЕЗ ТЕЗИ МЕТОДИ, ДОСТЪПЪТ ДО ЧЕРНО МОРЕ БЛОКИРАН,А НА 05.08.26, КИЕВ БЕШЕ ДИРЕКТНО ПОПИЛЯН С ХИПЕРЗВУКОВИ 🇷🇺 "ЦИРКОН".. ДО МОМЕНТА =2,7 МИЛИОНА УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СА ЗАГИНАЛИ ЗАРАДИ НЕАДЕКВАТНИТЕ МЕРАЦИ НА ПОСТОЯННО ГУБЕЩИТЕ САЩ И ПОСЛУШНИЯТ ИМ ЕС.😀.....🇷🇺РУСИЯ ЗАПОЧНА ОПЕРАЦИЯ СПОРЕД ЧЛ.206,107 ,чл.1,и 55 ОТ УСТАВА НА ООН, И ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014г. ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА УКРАЙНА,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ С = 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ. РЕЗУЛТАТ:

    УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,7 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 🇷🇺 РУСКИ НАЕМНИЦИ ( ПОТВЪРДЕНО ОТ ГРУ-УКРАЙНА).ТЕ СА ЧАСТ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ. ОКАЗА СЕ,ЧЕ ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА.ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ ( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г. БРАВО 🇷🇺 РУСИЯ 👍.

    10:21 10.08.2026

  • 118 Украинците

    0 1 Отговор
    са по-иновативни и много по-бързо внедряват нови оръжия. Рашките догонват.

    10:28 10.08.2026

  • 119 Демократ

    2 1 Отговор
    Историята за умните руснаци я знаем. Нация от малоу мници

    10:39 10.08.2026

  • 120 Рашистите започват да си вярват

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Антирашист 2349":

    109 Антирашист 2349
    11ОТГОВОР
    До коментар 70 от "Не само Константиновка":

    Виждам как рашистите отчитат всеки сантиметър за голям напредък и никаква цифра за човешки загуби !
    -;-
    При 140 милиона руснаци , рашистите считат солдатите за консумативи!

    10:44 10.08.2026

  • 121 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 122 Кой вярва на рашистите и техните 6 цели

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Мдаа..":

    64 Мдаа..
    54ОТГОВОР
    Киев за два дня.
    Мдаа...
    -;-
    Киев -3 дни без съпротивата на демотивираните бандери

    10:51 10.08.2026

  • 123 какво докладват на Фюрера

    1 1 Отговор

    До коментар #68 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    68 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
    85ОТГОВОР
    Ш Амар за Пусьо!Сърбия дава 2 милиона евро на Киев!
    -;-
    До Бункера стигат само сводките за победите на Фронта

    10:52 10.08.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Водкаджии с Ядрено оръжие

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тунджа 200":

    1 Тунджа 200
    1631ОТГОВОР
    Така е, като атомните бомби са само за украса.
    Коментиран от 102
    -;-
    Само мобилните им ЯО са украса- движат се по горите и чат-пат на 7-ми ноември и 9-ти май.

    А другите по подводвите лодки и в силозите дали стават за нещо!

    Ще бъде интересно ако пробват Ядрено оръжие се самоунищожи на изстрелването- Чернобил ще ни изглежда учебен полигон!

    10:59 10.08.2026

  • 126 Смех

    1 1 Отговор
    да не са подкаралиАрматата, или са докаралЕ въглища за Кузнецов!
    Безаналогови!

    11:00 10.08.2026

  • 127 Аятоласи, Фюрер и кореец останаха

    0 1 Отговор

    До коментар #90 от "Нема по голем смешник":

    90 Нема по голем смешник
    21ОТГОВОР
    от рушляка.
    Коментиран от 99
    -;-
    Ще видим и аятоласите къде са с техните напъни да имали 60% обогатен уран за мирни цели.

    11:01 10.08.2026

  • 128 Седморката на Путлер ще експериментира

    0 2 Отговор

    До коментар #110 от "наблюдател":

    110 наблюдател
    01ОТГОВОР
    Разбрах от статията че руските инженери лъжат танкистите като им дават кураж обречени да изгорят живи в танка че няма да изгорят
    Коментиран от 113
    -;-
    Рашистите търсели наивни руснаци да са снимали в сериала "Седморката на Путлер"!

    Коментиран от #136

    11:03 10.08.2026

  • 129 Русофили вярват в Освобождението

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "здрасти":

    53 здрасти
    101ОТГОВОР
    До коментар 49 от "Свободен":

    Срещу достойна месечна сума в Евро, ще вярвам в каквото кажеш....
    -;-
    Верен русофил: "Ех кога ще дойде 27-ти февруари , та да ни освободят"!

    11:07 10.08.2026

  • 130 Медведката кога ще се появи

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "ДРОНОВОД":

    54 ДРОНОВОД
    99ОТГОВОР
    До коментар 43 от "малко истински факти":

    АБЕ КО СТАНА С ТАНКОВЕТЕ НА УКРАЙНА
    ЖЕНАТА ИСКА НОВО ПАЛТО ЗА ЗИМАТА
    НЯМА ТАНКОВЕ НЯМА ПРЕМИЯ
    -;-
    Абе , а какво стана със сутния ден на Пияндето?!

    11:09 10.08.2026

  • 131 Роко

    0 2 Отговор
    Видяхме я защитата издържа около 30 секунди след това танковете и цялата ги придружаваща техника и пехота станаха на салата. После пробваха втори път същото и резултата беше същия всъщност още по плачевен на укрите им трябваха само 15 секунди преди да почнат планомерно да унищожават танковете.

    11:25 10.08.2026

  • 132 Инна

    1 0 Отговор
    Руските производители на оръжие модернизираха противотанковата ракета „Вихър“, като в нея включиха нов сензор за ефективно унищожаване на дронове в бой, обяви Алан Лушников, ръководител на „Калашников“ и член на бюрото на Съюза на машиностроителите на Русия.

    „Тя е разработена като противотанкова ракета „въздух-земя“ за хеликоптера Ка-52. А по време на украинската контраофанзива през 2023 г. демонстрира отлични характеристики срещу бронирани машини, когато се използва от армейската авиация“, отбеляза той.

    В отговор на новите предизвикателства, специалистите на концерна поеха инициативата да вградят в боеприпаса сензор за близост до целта. Оръжието сега работи на принципа „въздух-въздух“ и вече се използва активно в бой. Ракетата се насочва по лазерна траектория, като операторът я проследява и предоставя целеуказания.

    Миналата година компанията завърши доставката на управляеми ракети „Вихър-1“, модифицирани въз основа на опита, натрупан по време на специалната операция.

    През 2024 г. екипажът на хеликоптер Ка-52 използва такъв боеприпас, за да унищожи за първи път малък вражески разузнавателен дрон.

    Коментиран от #135

    11:28 10.08.2026

  • 133 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Да се чуди човек! Тия украинци все побеждават, все унищожават, а отстъпват!
    Това някаква нова стратегия ли е?

    11:30 10.08.2026

  • 134 Роко

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "ГЛЕЙ СИГА":

    Че има, има Т-62 и Т-55 (вярно малко са ръждясали малко са разграбени но от пет танка може да сглобят един който може и да успее да стигне до фронта където ще поживее 5-10 секунди) дори купи от Лаос Т-34 (сега вече да му мислят укрите)

    11:31 10.08.2026

  • 135 Роко

    0 2 Отговор

    До коментар #132 от "Инна":

    Айше а за няколкото Ка-52 свалени от дронове няма ли да разкажеш или за свалените К-52 с противотанково оръжие. Разбирам че си руса ма вече има изкуствен интелект когато своя недостига

    11:34 10.08.2026

  • 136 Иван Станчев

    1 0 Отговор

    До коментар #128 от "Седморката на Путлер ще експериментира":

    Нямате ли близки да ви закарат на лекар бе г-не, то не че пр100тията се лекува, ама все пак надеждата умира последна.

    12:13 10.08.2026

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