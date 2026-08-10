Нови технологии и иновации! Руската армия хвърля танкове с антидрон щит в опит да пробие фронта в Украйна

Руските сили продължават да експериментират с нови технологии и иновации, за да възстановят механизираните маневри на тактическо ниво и да излязат от позиционната война в Украйна.

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Това са основните изводи от дневния доклад на Института за изследване на войната за ситуацията на фронта в Украйна.

Руските сили експериментират с оборудването на танкове с модернизирани системи за активна защита (APS).

Това са системи, които осигуряват кинетична защита на превозните средства от нападащи удари — с цел да се повиши оцеляемостта на танковете срещу украинските дронове.

Кадри от 7 август показват украински дронове от типа FPV, които поразяват руски танк Т-72Б3М, оборудван със система за активна защита "Арена-М", чиито боеприпаси вероятно са били изчерпани в близост до окупираното село Володимирка, разположеноизточно от Добропиля.

По-рано руските сили проведоха значително намалена механизирана атака с размерите на рота в посока Добропиля, един от приоритетните сектори на Русия, с между седем и девет танка и две бронирани бойни машини в края на юли 2026 г.

Тогава украинските сили унищожиха поне един танк Т-72Б3А, оборудван със система за активна защита "Арена-М".

Кадрите, публикувани на 7 август, вероятно са от механизираната атака през месец юли. Руските инженери първоначално са проектирали системата "Арена-М" за защита на бронираните машини от приближаващи се ракети, ракетни снаряди и противотанкови снаряди с висока експлозивност в непосредствена близост до тях, като ги прихващат с контраснаряди, но според информациите руските сили са разработили и въвели "антидронна" способност за прихващане на приближаващи се FPV дронове през 2025 г.

На 9 август украински източници съобщиха, че една система "Арена-М", монтирана на руски танк, е свалила седем украински FPV дрона по време на руската механизирана атака.

Това е увеличило броя на FPV дроновете, необходими на украинските сили за унищожаването на танка до 20 броя.

Изглежда, че руските сили разгръщат системи "Арена-М" в опит да повишат оцеляемостта на танковете си срещу украинския "тактически разузнавателен ударно-боен комплекс" (TRSC).

Това е система от украински дронове, съчетана с традиционни оръжия с екипаж като артилерия и подготвени защитни линии в дълбочина — с цел да спрат механизираните маневри на противника на бойното поле.

Сама по себе системата "Арена-М" вероятно няма да бъде ефективна контрамярка само срещу украинските FPV дронове, тъй като тя може да бъде претоварена и само увеличава разходите и усилията, необходими на украинските сили за отблъскване на руската механизирана атака.

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Сама по себе си системата "Арена-М" понастоящем не е достатъчна, за да защити руските механизирани атаки от украинските дронове, да не говорим за всички останали оръжия, които украинските сили използват за създаване на "зона на унищожение".

Руски военен блогър, свързан с Кремъл, твърди, че "Арена-М" разполага само с 12 противоракетни боеприпаса - капацитет, който би бил достатъчен за оперативни условия с по-нисък темп и по-ниска плътност на FPV дронове, като например на бойното поле в Украйна в периода 2023-2025 г., но че тези възможности са недостатъчни при настоящите бойни условия, характеризиращи се със значително по-голяма и постоянно нарастваща плътност на дроновете.

Друг руски военен блогър призна, че "Арена-М" сама по себе си е недостатъчна за възстановяване на маневреността на бойното поле и призова руските сили да интегрират "Арена-М" и други системи за активна противоракетна защита (APS) в многослойна противовъздушна отбрана, която би позволила на руските сили да увеличат оцеляемостта и маневреността на своите бронирани превозни средства и личен състав.

Системата за активна противовъздушна отбрана "Арена-М" също така не неутрализира украинските отбранителни мерки като оръжия с екипаж, полеви укрепления, минни полета, непряк огън и други системи, които, заедно с FPV дроновете, създават широка зона на поражение преди достигането на реалните отбранителни позиции.

Руските сили по-рано се опитаха да възстановят оперативната маневреност през 2025 г. чрез кампанията си електронна война и електронно заглушаване на украинските дронове, но тя се оказа до голяма степен неефективна.

Разполагането на "Арена-М" през юли 2026 г. в рамките на механизиран щурм демонстрира продължаващите усилия на Русия да използва нови иновации срещу украинската отбрана в опита за постигане на пробив на фронта.

На 9 август руските сили нанесоха удар по моста "Маяки" на магистрала М-15 "Одеса - Рени", свързваща южна Украйна с Молдова и Румъния.

Вероятно руските сили са поразили моста "Маяки", за да прекъснат износа на украинско зърно и други стоки по алтернативния сухопътен коридор, който Украйна използва, откакто руските удари прекъснаха украинския морски износ.

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