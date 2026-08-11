Левски излиза за слава в Шампионската лига

Българският шампион Левски София се изправя днес пред едно от най-сериозните си предизвикателства през този век на европейската сцена.
Водени от своя старши треньор Хулио Веласкес, „сините“ гостуват на казахстанския първенец Кайрат Алмати в решителен мач реванш от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Двубоят започва в 18:00 часа българско време и ще бъде излъчен пряко в ефира на DIEMA SPORT.
Българският тим влиза в сблъсъка с минимално, но изключително ценно предимство след първата среща в София. Преди седмица на препълнения стадион „Георги Аспарухов“ Левски изкова победа с 1:0 благодарение на страхотна тактическа дисциплина и подкрепа от трибуните. Сега обаче залогът е огромен – място в бленуваните плейофи за влизане в груповата (лиговата) фаза на най-комерсиалния клубен турнир в света.
Любопитен факт е, че Кайрат няма да посрещне „сините“ на своя обичаен дом в Алмати. Срещата ще се изиграе на „Туркестан Арена“ в град Туркестан – на около 830 километра западно от Алмати. Причината за тази промяна е повече от куриозна: стадионът на домакините е ангажиран за мегаконцерт на световната музикална звезда Йе (Кание Уест). Освен далечното пътуване, футболистите на Левски ще трябва да се справят и с екстремните климатични условия в региона, където термометрите в момента отчитат адски жеги.
Главен съдия на сблъсъка ще бъде реферът от Германия. На пресконференцията преди двубоя Хулио Веласкес и бразилският нападател Рейналдо демонстрираха увереност, заявявайки, че отборът е в отлично емоционално състояние и излиза изцяло концентриран да забрави първия мач и да търси нова победа. Победителят от тази двойка ще си гарантира участие в плейофната фаза, която стартира в средата на август.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Байконур
Коментиран от #2, #4, #5, #9
07:26 11.08.2026
2 Тизе Бурятин ли си ма
До коментар #1 от "Байконур":Монголь?
07:29 11.08.2026
3 Хасковски каунь
07:43 11.08.2026
4 Лост
До коментар #1 от "Байконур":Доста след Израел.
08:04 11.08.2026
5 ДрБр
До коментар #1 от "Байконур":Част от Казахстан на запад от река Урал е географски в Европа, за разлика от село Подуями.
Коментиран от #6, #8
08:43 11.08.2026
6 Микренски вилает
До коментар #5 от "ДрБр":Горе- долу като микренци от жълтите павета и парка на Свободата...
09:07 11.08.2026
7 така е
09:11 11.08.2026
8 хаха
До коментар #5 от "ДрБр":Добре казано!!
09:13 11.08.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Байконур":Ти май не си стигнал до уроците по география, а може би си бягал от час ❗
А що не питаш за иSSраел що е в Евротурнирите❗
11:15 11.08.2026
10 Фен
12:23 11.08.2026