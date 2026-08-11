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Левски излиза за слава в Шампионската лига

Левски излиза за слава в Шампионската лига

11 Август, 2026 07:19, обновена 11 Август, 2026 07:23 1 888 10

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  • реванш

„Сините“ гостуват на Кайрат в Тексас на Азия с крехък аванс и мечта за плейофите

Левски излиза за слава в Шампионската лига - 1
Снимка: Таралеж БГ/Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българският шампион Левски София се изправя днес пред едно от най-сериозните си предизвикателства през този век на европейската сцена.

Водени от своя старши треньор Хулио Веласкес, „сините“ гостуват на казахстанския първенец Кайрат Алмати в решителен мач реванш от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Двубоят започва в 18:00 часа българско време и ще бъде излъчен пряко в ефира на DIEMA SPORT.

Българският тим влиза в сблъсъка с минимално, но изключително ценно предимство след първата среща в София. Преди седмица на препълнения стадион „Георги Аспарухов“ Левски изкова победа с 1:0 благодарение на страхотна тактическа дисциплина и подкрепа от трибуните. Сега обаче залогът е огромен – място в бленуваните плейофи за влизане в груповата (лиговата) фаза на най-комерсиалния клубен турнир в света.

Любопитен факт е, че Кайрат няма да посрещне „сините“ на своя обичаен дом в Алмати. Срещата ще се изиграе на „Туркестан Арена“ в град Туркестан – на около 830 километра западно от Алмати. Причината за тази промяна е повече от куриозна: стадионът на домакините е ангажиран за мегаконцерт на световната музикална звезда Йе (Кание Уест). Освен далечното пътуване, футболистите на Левски ще трябва да се справят и с екстремните климатични условия в региона, където термометрите в момента отчитат адски жеги.

Главен съдия на сблъсъка ще бъде реферът от Германия. На пресконференцията преди двубоя Хулио Веласкес и бразилският нападател Рейналдо демонстрираха увереност, заявявайки, че отборът е в отлично емоционално състояние и излиза изцяло концентриран да забрави първия мач и да търси нова победа. Победителят от тази двойка ще си гарантира участие в плейофната фаза, която стартира в средата на август.


Казахстан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Байконур

    16 2 Отговор
    От кога Казахстан е в Европа?

    Коментиран от #2, #4, #5, #9

    07:26 11.08.2026

  • 2 Тизе Бурятин ли си ма

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Байконур":

    Монголь?

    07:29 11.08.2026

  • 3 Хасковски каунь

    8 2 Отговор
    Велик отбор е казахският / името не го помня/

    07:43 11.08.2026

  • 4 Лост

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Байконур":

    Доста след Израел.

    08:04 11.08.2026

  • 5 ДрБр

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Байконур":

    Част от Казахстан на запад от река Урал е географски в Европа, за разлика от село Подуями.

    Коментиран от #6, #8

    08:43 11.08.2026

  • 6 Микренски вилает

    2 4 Отговор

    До коментар #5 от "ДрБр":

    Горе- долу като микренци от жълтите павета и парка на Свободата...

    09:07 11.08.2026

  • 7 така е

    3 0 Отговор
    всеки търси това,което МУ ЛИПСВА.

    09:11 11.08.2026

  • 8 хаха

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДрБр":

    Добре казано!!

    09:13 11.08.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Байконур":

    Ти май не си стигнал до уроците по география, а може би си бягал от час ❗
    А що не питаш за иSSраел що е в Евротурнирите❗

    11:15 11.08.2026

  • 10 Фен

    0 0 Отговор
    2:0 за Кайрат за съжаление , дано да греша и дано Вуцов ни спаси желая му успех

    12:23 11.08.2026

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