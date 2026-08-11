Левски излиза за слава в Шампионската лига

Българският шампион Левски София се изправя днес пред едно от най-сериозните си предизвикателства през този век на европейската сцена.

Водени от своя старши треньор Хулио Веласкес, „сините“ гостуват на казахстанския първенец Кайрат Алмати в решителен мач реванш от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Двубоят започва в 18:00 часа българско време и ще бъде излъчен пряко в ефира на DIEMA SPORT.

Българският тим влиза в сблъсъка с минимално, но изключително ценно предимство след първата среща в София. Преди седмица на препълнения стадион „Георги Аспарухов“ Левски изкова победа с 1:0 благодарение на страхотна тактическа дисциплина и подкрепа от трибуните. Сега обаче залогът е огромен – място в бленуваните плейофи за влизане в груповата (лиговата) фаза на най-комерсиалния клубен турнир в света.

Любопитен факт е, че Кайрат няма да посрещне „сините“ на своя обичаен дом в Алмати. Срещата ще се изиграе на „Туркестан Арена“ в град Туркестан – на около 830 километра западно от Алмати. Причината за тази промяна е повече от куриозна: стадионът на домакините е ангажиран за мегаконцерт на световната музикална звезда Йе (Кание Уест). Освен далечното пътуване, футболистите на Левски ще трябва да се справят и с екстремните климатични условия в региона, където термометрите в момента отчитат адски жеги.

Главен съдия на сблъсъка ще бъде реферът от Германия. На пресконференцията преди двубоя Хулио Веласкес и бразилският нападател Рейналдо демонстрираха увереност, заявявайки, че отборът е в отлично емоционално състояние и излиза изцяло концентриран да забрави първия мач и да търси нова победа. Победителят от тази двойка ще си гарантира участие в плейофната фаза, която стартира в средата на август.