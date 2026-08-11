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Продължава разследването за причините, довели до взрива във военния завод "ЕМКО"

Продължава разследването за причините, довели до взрива във военния завод "ЕМКО"

11 Август, 2026 07:22 971 17

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  • трявна-
  • оръжеен склад-
  • завод за боеприпаси

По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев е изгорял цял склад в завода

Продължава разследването за причините, довели до взрива във военния завод "ЕМКО" - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Продължава разследването около взривовете в завода за боеприпаси „ЕМКО“. По данни на МВР при инцидента няма загинали или пострадали.

Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT. 300 работници са били евакуирани незабавно.

По думите на вътрешния министър Иван Демерджиев е изгорял цял склад в завода. Там са били съхранявани боеприпаси, но нямало данни за външна намеса, пише Нова.

Според министъра на място е имало превозно средство, но все още не е потвърдено, че от него е тръгнал огънят. И добави, че боеприпасите, складирани във возилото, са различни по вид и характер.

Властите изключиха външна намеса за избухналия пожар в склад за боеприпаси край село Белица и увериха, че няма опасност за населението. Пожарът избухна тази сутрин, а по-късно през деня от компанията "ЕМКО" ООД, собственик на склада, казаха, че изключват човешка грешка.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посети мястото на инцидента, след което пред журналисти няколко пъти повтори, че няма никакви данни за какъвто и да е тип външна намеса. За да избегнем всякакви спекулации, повтарям, че няма никакви данни за външно вмешателство от какъвто и да е характер. Има спекулации, крайно време е да спрат и да работим с факти, заяви Демерджиев. Експерти на Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ към МВР са на място, а при нужда към тях ще се присъединят и военни експерти. Ще има категоричен извод каква е причината за запалването, каза министърът.

Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР, каза, че пожарът в района на Трявна е под контрол и през последните часове няма активно разпространение на огъня. Той допълни, че няма данни за опасни концентрации на вредни вещества във въздуха. Направените измервания са в нормата, отделянето на дим в момента е изключително слабо и основно от горския участък. По думите на Джартов към момента няма необходимост от евакуация на хора, но институциите са в готовност при промяна на обстановката.

Предприети са мерки за извеждане на хора от районите в близост до пожара, каза и кметът на община Трявна Денчо Минев. Всички кметски наместници в засегнатия район са активирани и са установени хората, които са с постоянен адрес там. Предприети са мерки те да бъдат изведени на безопасно място, каза кметът. По думите на Минев на места хора са отказвали да напуснат, но със съдействието на кметските наместници те са били евакуирани.

Няма основания да се твърди, че инцидентът е причинен от външно въздействие, каза и Славчо Демиев от компанията "ЕМКО". Инцидентът е започнал със запалване в един от складовете, след което складът е изгорял, обясни Демиев. В него са се съхранявали различни видове боеприпаси, муниции и елементи за тях, както и барутни заряди. "На този етап запалването е тръгнало отвътре навън", каза Демиев. По думите му възникналото запалване е било регистрирано от работещи в обекта.

Една от възможните версии, която се разглежда, е самозапалване на барутен заряд.


София / България
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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 в кратце

    6 2 Отговор
    причините, довели до взрива във военния завод "ЕМКО" са единственно в старата техника

    07:26 11.08.2026

  • 6 Бг е във война

    2 11 Отговор
    Значи версията за саботаж от копейки отпада?

    07:28 11.08.2026

  • 7 гербев

    8 3 Отговор
    не е ли бил вътре та да полети ?

    07:29 11.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    5 2 Отговор
    В Сигурността работят много мутри от 90-те!

    07:34 11.08.2026

  • 10 Днес Няма !

    3 3 Отговор
    Загинали И Пострадали !

    Но !

    Утре !

    Не Се Знае !

    07:35 11.08.2026

  • 11 ТАГАРЕВ КАЗАЛ

    6 2 Отговор
    Дрона е окраински но пуснат от руснаците.

    07:36 11.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Инч Хай

    2 1 Отговор
    Търсете склададжията.

    Коментиран от #15

    08:26 11.08.2026

  • 14 въпросче

    1 1 Отговор
    Военният завод "ЕМКО" защо не е ЕМКА? ЕМКА може да избухва с караници.

    08:33 11.08.2026

  • 15 Дзак

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Инч Хай":

    Не се крие!

    08:38 11.08.2026

  • 16 Маринов

    2 2 Отговор
    Учудвам се, че се изключва намесата на руснаците. Много удобен момент за евроатлантизма. А няма такива приказки. Защо ли?

    08:59 11.08.2026

  • 17 Гюбрев скоро май не е ял

    1 0 Отговор
    слатка с новичок, хахахахаха!

    10:07 11.08.2026

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