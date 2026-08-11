Турският вътрешен министър ще посети България

Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи ще бъде на посещение в България. В рамките на визитата ще бъде подписан Меморандум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Очаква се двамата министри да говорят пред медиите след срещата си, уточни БТА.

За визитата на Мустафа Чифтчи съобщиха и от Дирекцията по комуникации на турското президентство, откъдето информираха, че двамата министри ще отправят съвместно послание за решимостта си в борбата с "новото поколение организирани престъпни групи".