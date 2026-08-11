Турският вътрешен министър ще посети България

Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи ще бъде на посещение в България. В рамките на визитата ще бъде подписан Меморандум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).
Очаква се двамата министри да говорят пред медиите след срещата си, уточни БТА.
За визитата на Мустафа Чифтчи съобщиха и от Дирекцията по комуникации на турското президентство, откъдето информираха, че двамата министри ще отправят съвместно послание за решимостта си в борбата с "новото поколение организирани престъпни групи".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 РАДЕВ МАСОНА
07:16 11.08.2026
3 Питане
07:18 11.08.2026
4 чамовата дъска
07:20 11.08.2026
5 Мнооого
До коментар #1 от "оня с коня":ТЕ РИТАЛ КОНЮ И СЕ У ГЛАВАТА 🤣🤣🤣
Коментиран от #9
07:20 11.08.2026
6 нема работа
07:21 11.08.2026
7 пуяк
До коментар #1 от "оня с коня":Константинопол гласете за здаване в по силни ръце
Коментиран от #10
07:23 11.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 оня с коня
До коментар #5 от "Мнооого":хора ас сега улигууфрен ли съм или не?
07:29 11.08.2026
10 оня с коня
До коментар #7 от "пуяк":време е вече да гpъмне AЕЦa , да затрие тоя Пpодажен евроaтлантичеcкиБългapcкиГeн
07:29 11.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стриптизьорката
08:04 11.08.2026
13 НЕ МИ СЕ НРАВЯТ
08:08 11.08.2026
14 мдааа
10:36 11.08.2026
15 Идва
10:54 11.08.2026