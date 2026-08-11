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Турският вътрешен министър ще посети България

Турският вътрешен министър ще посети България

11 Август, 2026 07:11 984 15

  • турция-
  • мустафа чифтчи-
  • мвр-
  • българия-
  • вътрешен министър-
  • престъпност

Oчаква се подписване на меморандум между полицейските академии на двете страни

Турският вътрешен министър ще посети България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи ще бъде на посещение в България. В рамките на визитата ще бъде подписан Меморандум за разбирателство между полицейските академии на България и Турция, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Очаква се двамата министри да говорят пред медиите след срещата си, уточни БТА.

За визитата на Мустафа Чифтчи съобщиха и от Дирекцията по комуникации на турското президентство, откъдето информираха, че двамата министри ще отправят съвместно послание за решимостта си в борбата с "новото поколение организирани престъпни групи".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 РАДЕВ МАСОНА

    7 6 Отговор
    Ще предава Кърджали доброволно.

    07:16 11.08.2026

  • 3 Питане

    15 1 Отговор
    Ще почете с венци на признателност подвига на опълченците ???

    07:18 11.08.2026

  • 4 чамовата дъска

    6 0 Отговор
    на линия?

    07:20 11.08.2026

  • 5 Мнооого

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    ТЕ РИТАЛ КОНЮ И СЕ У ГЛАВАТА 🤣🤣🤣

    Коментиран от #9

    07:20 11.08.2026

  • 6 нема работа

    8 5 Отговор
    тук тоя

    07:21 11.08.2026

  • 7 пуяк

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Константинопол гласете за здаване в по силни ръце

    Коментиран от #10

    07:23 11.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мнооого":

    хора ас сега улигууфрен ли съм или не?

    07:29 11.08.2026

  • 10 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "пуяк":

    време е вече да гpъмне AЕЦa , да затрие тоя Пpодажен евроaтлантичеcкиБългapcкиГeн

    07:29 11.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стриптизьорката

    4 0 Отговор
    Купила съм си нов тоалет.

    08:04 11.08.2026

  • 13 НЕ МИ СЕ НРАВЯТ

    3 1 Отговор
    Тюрките но все пак съседи сме. Трябва да бъдем близки. То се знае ако не се разбираш със съседите ще има проблеми. Ердоган такъв онакъв но си подреди що годе държавата. Пример футбола им

    08:08 11.08.2026

  • 14 мдааа

    2 0 Отговор
    турчина си праща баш заптието да си нагледа вилаета

    10:36 11.08.2026

  • 15 Идва

    1 0 Отговор
    при една тъпа питка, неумна "убавица" ама лесна

    10:54 11.08.2026

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