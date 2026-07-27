Затварят една от залите в Софийския зоопарк

Зала „Гиганти“ в Зоологическа градина - София временно ще бъде затворена за посетители заради ремонтни дейности, съобщиха от зоопарка на официалната си фейсбук страница.

Оттам допълниха, че въпреки затварянето на залата, посетителите ще могат да видят обитателите ѝ - хипопотамът, белият носорог, двойката хипопотами джуджета и двете азиатски слоници, във външните им заграждения.

От ръководството на зоопарка се извиняват на посетителите за причиненото неудобство.