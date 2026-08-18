Иван Христанов: На президентските избори сме на балотаж с Илияна Йотова

На президентските избори през октомври ще сме на балотаж с президента Илияна Йотова. Това заяви в ефира на „Добро утро, Европа“ бившият служебен министър на земеделието и храните и независим кандидат за президент Иван Христанов. По думите му до последно е имало вариант за обща кандидатура с ПП и ДБ, но от двете партии са отказали.

Иван Христанов официално влиза в президентската битка като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. В интервю той заяви, че не разчита на партийна подкрепа и определи появата на нови кандидатури като възможност за реален избор. По думите му атаките срещу него още в началото на кампанията са ненужни: „Най-важното в един избор е да има избор“. Христанов призова останалите кандидати да водят кампания „почтено и джентълменски“, без клевети и опити за елиминиране на конкуренцията.

Христанов заяви, че би приел политическа подкрепа на балотаж, ако тя е насочена към консолидиране на подкрепата срещу другия кандидат, но подчерта, че първият тур трябва да бъде състезание между личности, а не между партийни централи. Той прогнозира, че при сегашните нагласи негов съперник на втори тур вероятно би била Илияна Йотова. „Българите заслужават да избират между силни кандидати, а не нагласени от партийните централи кандидати“, каза той.

Сред основните акценти в програмата му е ролята на президента като защитник на социалната справедливост. Христанов посочи възрастните хора като група, която според него няма достатъчно обществено представителство, и заяви, че един от първите му актове би бил създаването на специална комисия към президентската институция за техните проблеми. Той критикува и начина, по който държавата контролира малкия бизнес, като постави въпроса дали фокусът трябва да е върху фризьори, сервизи и свободни професии, докато „големите олигарси в България не си плащат данъците и дължат милиарди“.

Кандидатът определи президента като „последния говорител на обществото“ и заяви, че институцията трябва да бъде лоялна преди всичко към гражданите, а не към политическия лидер, който е издигнал държавния глава. Христанов разкри, че е имало опити за обща кандидатура в демократичното пространство, включително чрез дебати и прозрачен процес, но те не са довели до резултат. Въпреки това той смята, че наличието на повече силни кандидатури може да увеличи мобилизацията и легитимността на следващия президент: „Който и да бъде избран за президент, ще има легитимността на народа, а не е просто на партийната централа, която го е определила“.

Източник: euronews.bg