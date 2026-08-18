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Иван Христанов: На президентските избори сме на балотаж с Илияна Йотова

Иван Христанов: На президентските избори сме на балотаж с Илияна Йотова

18 Август, 2026 10:14 1 026 17

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  • президент-
  • избори-
  • президентски избори

Българите заслужават да избират между силни кандидати, а не нагласени от партийните централи кандидати

Иван Христанов: На президентските избори сме на балотаж с Илияна Йотова - 1
Снимка: Euronews Bulgaria
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На президентските избори през октомври ще сме на балотаж с президента Илияна Йотова. Това заяви в ефира на „Добро утро, Европа“ бившият служебен министър на земеделието и храните и независим кандидат за президент Иван Христанов. По думите му до последно е имало вариант за обща кандидатура с ПП и ДБ, но от двете партии са отказали.

Иван Христанов официално влиза в президентската битка като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. В интервю той заяви, че не разчита на партийна подкрепа и определи появата на нови кандидатури като възможност за реален избор. По думите му атаките срещу него още в началото на кампанията са ненужни: „Най-важното в един избор е да има избор“. Христанов призова останалите кандидати да водят кампания „почтено и джентълменски“, без клевети и опити за елиминиране на конкуренцията.

Христанов заяви, че би приел политическа подкрепа на балотаж, ако тя е насочена към консолидиране на подкрепата срещу другия кандидат, но подчерта, че първият тур трябва да бъде състезание между личности, а не между партийни централи. Той прогнозира, че при сегашните нагласи негов съперник на втори тур вероятно би била Илияна Йотова. „Българите заслужават да избират между силни кандидати, а не нагласени от партийните централи кандидати“, каза той.

Сред основните акценти в програмата му е ролята на президента като защитник на социалната справедливост. Христанов посочи възрастните хора като група, която според него няма достатъчно обществено представителство, и заяви, че един от първите му актове би бил създаването на специална комисия към президентската институция за техните проблеми. Той критикува и начина, по който държавата контролира малкия бизнес, като постави въпроса дали фокусът трябва да е върху фризьори, сервизи и свободни професии, докато „големите олигарси в България не си плащат данъците и дължат милиарди“.

Кандидатът определи президента като „последния говорител на обществото“ и заяви, че институцията трябва да бъде лоялна преди всичко към гражданите, а не към политическия лидер, който е издигнал държавния глава. Христанов разкри, че е имало опити за обща кандидатура в демократичното пространство, включително чрез дебати и прозрачен процес, но те не са довели до резултат. Въпреки това той смята, че наличието на повече силни кандидатури може да увеличи мобилизацията и легитимността на следващия президент: „Който и да бъде избран за президент, ще има легитимността на народа, а не е просто на партийната централа, която го е определила“.

Източник: euronews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 kоkорчо 💋🍌

    23 3 Отговор
    на президентските избори не зная
    ама след тях ти ще си никой

    Коментиран от #10

    10:15 18.08.2026

  • 2 Исторически парк

    19 3 Отговор
    Таа пепейка и балотаж няма да види 💩

    Коментиран от #6

    10:15 18.08.2026

  • 3 Програмист

    14 2 Отговор
    Росен педерлевия 2.0 не мерси

    10:15 18.08.2026

  • 4 Бойко Българоубиец

    7 10 Отговор
    Ще подкрепя христанов 😏 ГЕРБ ПОБЕДА!

    10:16 18.08.2026

  • 5 Софиянец

    8 3 Отговор
    АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ!

    10:16 18.08.2026

  • 6 Трол

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    Много по-добър избор е от Гюров.

    Коментиран от #9

    10:17 18.08.2026

  • 7 Хаха

    19 2 Отговор
    Този смешник събра "цели" 0,24%, на водената от него партия на парламентарните избори през април, въпреки постоянната реклама, която си правеше като министър по това време. Стотици клипчета във фейсбук и тик ток, безсмислени разходки из страната уж че проверява нещо, хвалби колко работа е свършил..... И накрая 0,24% или около по-малко от 5000гласа. Та не знам на какво отгоре си вярва този път

    Коментиран от #11

    10:19 18.08.2026

  • 8 ГЯУРОВ ПИТА ХРИСТАНОВ

    10 1 Отговор
    Защо ме изрита от номинациите?

    10:19 18.08.2026

  • 9 Българин

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Гюрлата изобщо няма да участва щото всички разбраха че вицето му е корумпе боко 2.0

    10:19 18.08.2026

  • 10 Макето

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":

    Така ли, булгаристанче? Честните хора са за замитане? Колко схеми извади този човек за това кратко време… С факти, документи, доказателства.

    10:21 18.08.2026

  • 11 Макето

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хаха":

    Целият ви народ е такъв, бе. За това си заслужавате живуркането!

    10:24 18.08.2026

  • 12 Може ама не вярвам

    10 3 Отговор
    То втори тур няма да има.

    10:35 18.08.2026

  • 13 ти да видиш самочувствие

    6 0 Отговор
    Хахах, този мазнокоско иска да гласуваме за него?!

    Коментиран от #16

    10:46 18.08.2026

  • 14 нека сме честни

    4 0 Отговор
    Плевенският аграр няма шанс.

    10:47 18.08.2026

  • 15 Любопитно

    5 0 Отговор
    Нещо читаво нама ли да има за избор?Да избираш между две злини що за избор е?

    Коментиран от #17

    10:49 18.08.2026

  • 16 пери

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "ти да видиш самочувствие":

    Не е зле да изчакаме и други кандидати, но ако няма, по-добре за Христанов, отколкото за проксито на Радев (и не само) Йотова. Айде да не слагаме всички яйца в една кошница с избора на президентката.

    10:56 18.08.2026

  • 17 Ще има и

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Любопитно":

    читави хора, от Нас зависи. Обаче много е странно това, че Мунчо реши да се гласува само на машини. При това чорапа спечели изборите със смесено гласуване с бюлетина , или машина. Странна работа......

    11:01 18.08.2026

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