Иван Христанов: На президентските избори сме на балотаж с Илияна Йотова

На президентските избори през октомври ще сме на балотаж с президента Илияна Йотова. Това заяви в ефира на „Добро утро, Европа“ бившият служебен министър на земеделието и храните и независим кандидат за президент Иван Христанов. По думите му до последно е имало вариант за обща кандидатура с ПП и ДБ, но от двете партии са отказали.
Иван Христанов официално влиза в президентската битка като независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. В интервю той заяви, че не разчита на партийна подкрепа и определи появата на нови кандидатури като възможност за реален избор. По думите му атаките срещу него още в началото на кампанията са ненужни: „Най-важното в един избор е да има избор“. Христанов призова останалите кандидати да водят кампания „почтено и джентълменски“, без клевети и опити за елиминиране на конкуренцията.
Христанов заяви, че би приел политическа подкрепа на балотаж, ако тя е насочена към консолидиране на подкрепата срещу другия кандидат, но подчерта, че първият тур трябва да бъде състезание между личности, а не между партийни централи. Той прогнозира, че при сегашните нагласи негов съперник на втори тур вероятно би била Илияна Йотова. „Българите заслужават да избират между силни кандидати, а не нагласени от партийните централи кандидати“, каза той.
Сред основните акценти в програмата му е ролята на президента като защитник на социалната справедливост. Христанов посочи възрастните хора като група, която според него няма достатъчно обществено представителство, и заяви, че един от първите му актове би бил създаването на специална комисия към президентската институция за техните проблеми. Той критикува и начина, по който държавата контролира малкия бизнес, като постави въпроса дали фокусът трябва да е върху фризьори, сервизи и свободни професии, докато „големите олигарси в България не си плащат данъците и дължат милиарди“.
Кандидатът определи президента като „последния говорител на обществото“ и заяви, че институцията трябва да бъде лоялна преди всичко към гражданите, а не към политическия лидер, който е издигнал държавния глава. Христанов разкри, че е имало опити за обща кандидатура в демократичното пространство, включително чрез дебати и прозрачен процес, но те не са довели до резултат. Въпреки това той смята, че наличието на повече силни кандидатури може да увеличи мобилизацията и легитимността на следващия президент: „Който и да бъде избран за президент, ще има легитимността на народа, а не е просто на партийната централа, която го е определила“.
Източник: euronews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 kоkорчо 💋🍌
ама след тях ти ще си никой
Коментиран от #10
10:15 18.08.2026
2 Исторически парк
Коментиран от #6
10:15 18.08.2026
3 Програмист
10:15 18.08.2026
4 Бойко Българоубиец
10:16 18.08.2026
5 Софиянец
10:16 18.08.2026
6 Трол
До коментар #2 от "Исторически парк":Много по-добър избор е от Гюров.
Коментиран от #9
10:17 18.08.2026
7 Хаха
Коментиран от #11
10:19 18.08.2026
8 ГЯУРОВ ПИТА ХРИСТАНОВ
10:19 18.08.2026
9 Българин
До коментар #6 от "Трол":Гюрлата изобщо няма да участва щото всички разбраха че вицето му е корумпе боко 2.0
10:19 18.08.2026
10 Макето
До коментар #1 от "kоkорчо 💋🍌":Така ли, булгаристанче? Честните хора са за замитане? Колко схеми извади този човек за това кратко време… С факти, документи, доказателства.
10:21 18.08.2026
11 Макето
До коментар #7 от "Хаха":Целият ви народ е такъв, бе. За това си заслужавате живуркането!
10:24 18.08.2026
12 Може ама не вярвам
10:35 18.08.2026
13 ти да видиш самочувствие
Коментиран от #16
10:46 18.08.2026
14 нека сме честни
10:47 18.08.2026
15 Любопитно
Коментиран от #17
10:49 18.08.2026
16 пери
До коментар #13 от "ти да видиш самочувствие":Не е зле да изчакаме и други кандидати, но ако няма, по-добре за Христанов, отколкото за проксито на Радев (и не само) Йотова. Айде да не слагаме всички яйца в една кошница с избора на президентката.
10:56 18.08.2026
17 Ще има и
До коментар #15 от "Любопитно":читави хора, от Нас зависи. Обаче много е странно това, че Мунчо реши да се гласува само на машини. При това чорапа спечели изборите със смесено гласуване с бюлетина , или машина. Странна работа......
11:01 18.08.2026