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Брутален побой над дете в София: Тийнейджъри му устроили капан и го ритали

Брутален побой над дете в София: Тийнейджъри му устроили капан и го ритали

18 Август, 2026 10:21 1 080 14

  • побой-
  • дете-
  • филиповци

Жители твърдят, че това не е изолиран случай, че често са жертва на тормоз и нападения и настояват за повече сигурност в района, включително видеонаблюдение

Брутален побой над дете в София: Тийнейджъри му устроили капан и го ритали - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кадри от брутален побой над дете в София бяха разпространени в социалните мрежи. На видеото се вижда как група тийнейджъри нападат и ритат момче на стадион във „Филиповци". Случаят е отпреди около два месеца и предизвика възмущение сред хората от съседния квартал "Люлин", съобщава NOVA.

Жители твърдят, че това не е изолиран случай, че често са жертва на тормоз и нападения и настояват за повече сигурност в района, включително видеонаблюдение.

Преписка е образувана на 21 юни. Всички участници са установени, а възрастта им е между 14-19 години. Изготвени са им протоколи и предупреждения.

„Познаваме нападнатото дете, то играе редовно на игрището в квартала. За нападението разбрахме, че му е спретнато капан. Става въпрос за любовна история с момиче, но най-тревожното е боят от деца, извършен със страшна агресия”, коментира жителка на „Люлин”.

Тя сама също е станала жертва на агресия. „Ж.к „Филиповци” е изцяло общинска собственост. Това са блокчета, предвидени за социално слаби хора. Там обаче такива не живеят. В момента ние сме им като обслужващ персонал. Преди 2 седмици отидох да снимам събаряне на незаконни стопански постройки, които се намират на частни ниви зад жилищния комплекс. Нарушителите, които там са замърсили всичко, ме заплашиха с побой и ми крещяха, че нямам право да съм там”, разказа жената.

Друга жена твърди, че жител на „Филиповци” я заплашил, защото му направила забележка за мястото, на което е паркирал.

Мъж пък обясни, че върху негов личен имот има построена къща около 200 кв.м от около 4 години. „Институциите са уведомени, но ми казаха сам да издиря собственика на къщата” посочи той.

Жителите на „Люлин” настояват институциите да започнат да работят, както и призоваха районния кмет да организира среща, на която да се обсъди проблемът. Те вече са изпратили и писмо с такова искане, но няма отговор вече 20 дни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    4 12 Отговор
    Руски нацистки тийнейджъри.

    Коментиран от #5, #9

    10:25 18.08.2026

  • 2 Опааа

    11 0 Отговор
    100% БГ кО чина!

    10:29 18.08.2026

  • 3 хехе

    13 0 Отговор
    Във Филиповци са от по тъмно зелените българи, белите българи отдавна са малцинство

    10:30 18.08.2026

  • 4 Наблюдател

    18 0 Отговор
    И ние се биехме като деца. И децата ми се биеха. Но такова нещо нямаше, нямаше жестокост, наранявания. Да не говорим, че и до убийства стигнаха. От филмите ли се учат, от компютърните игри ли…

    10:30 18.08.2026

  • 5 Малоумник

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Ромеи.

    10:31 18.08.2026

  • 6 ззззз

    3 9 Отговор
    Руски нацизъм в действие. Виновни: Първанов, Станишев, Костов, Борисов, пеевски, Гергов, ковашки, Радев и целия руски башибозук.

    10:38 18.08.2026

  • 7 БГ няма закон за чуждестраните агенти

    12 1 Отговор
    Още в началото на 50-те години на 20 век се създават т.нар. Трудово-възпитателни училища (ТВУ). Там били вкарвани деца, които са в конфликт със закона - не спазват обществения или училищния ред, имат хулигански прояви или са извършили престъпления. В тези интернати ги превъзпитавали със сурови наказания, здраво учене и тежък труд. В тях се настанявали
    деца от 13 до 18-годишна възраст.

    Днес нямаме ТВУ-та, но имаме хиляди НПО-та.!? Резултатът е повече от видим!

    Коментиран от #10

    10:39 18.08.2026

  • 8 регресивни

    3 2 Отговор
    блъгарчета

    10:40 18.08.2026

  • 9 хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    В първите часове винаги Путин е виновен, но после се оказва, че са замесени ПП/ДБ и джентитата млъквате:)
    Между другото двата пръста чело Мирчев задейства ли член 5 след нападението с дрона:)

    10:42 18.08.2026

  • 10 тц тц

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "БГ няма закон за чуждестраните агенти":

    Недей така, ТВУ-тата не отговарят на ценностите на ЕС, смъртните присъди и задължителния труд по затворите също.

    10:44 18.08.2026

  • 11 Мими Кучева🐕

    4 0 Отговор
    Те новите либерални комсомолци така се забявляват!🌈🛴🥳🤣👍

    10:44 18.08.2026

  • 12 ами в училището даскала кат ги събере

    0 0 Отговор
    им говори . тинейджъри учете в гимназията . то теми за бой , за любов , за полиция , за скитници , са за телевизията . демек не са били информирани . имало е някаква дрязга . като при големите хора . пишат сигнали . посбиват се . лошо нещо . не знам някой да се е женил в училище . но щом са ги били явно е свързано с ревност . значи може пак да ги бият .

    10:47 18.08.2026

  • 13 Народ

    3 0 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    10:52 18.08.2026

  • 14 Мдаа

    0 0 Отговор
    Няколко чаавета бият бяло момче. Видеото е от три дни в социалните мрежи. На клипа има и момиче което също го ритна.

    11:08 18.08.2026

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