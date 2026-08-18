Брутален побой над дете в София: Тийнейджъри му устроили капан и го ритали

Кадри от брутален побой над дете в София бяха разпространени в социалните мрежи. На видеото се вижда как група тийнейджъри нападат и ритат момче на стадион във „Филиповци". Случаят е отпреди около два месеца и предизвика възмущение сред хората от съседния квартал "Люлин", съобщава NOVA.
Жители твърдят, че това не е изолиран случай, че често са жертва на тормоз и нападения и настояват за повече сигурност в района, включително видеонаблюдение.
Преписка е образувана на 21 юни. Всички участници са установени, а възрастта им е между 14-19 години. Изготвени са им протоколи и предупреждения.
„Познаваме нападнатото дете, то играе редовно на игрището в квартала. За нападението разбрахме, че му е спретнато капан. Става въпрос за любовна история с момиче, но най-тревожното е боят от деца, извършен със страшна агресия”, коментира жителка на „Люлин”.
Тя сама също е станала жертва на агресия. „Ж.к „Филиповци” е изцяло общинска собственост. Това са блокчета, предвидени за социално слаби хора. Там обаче такива не живеят. В момента ние сме им като обслужващ персонал. Преди 2 седмици отидох да снимам събаряне на незаконни стопански постройки, които се намират на частни ниви зад жилищния комплекс. Нарушителите, които там са замърсили всичко, ме заплашиха с побой и ми крещяха, че нямам право да съм там”, разказа жената.
Друга жена твърди, че жител на „Филиповци” я заплашил, защото му направила забележка за мястото, на което е паркирал.
Мъж пък обясни, че върху негов личен имот има построена къща около 200 кв.м от около 4 години. „Институциите са уведомени, но ми казаха сам да издиря собственика на къщата” посочи той.
Жителите на „Люлин” настояват институциите да започнат да работят, както и призоваха районния кмет да организира среща, на която да се обсъди проблемът. Те вече са изпратили и писмо с такова искане, но няма отговор вече 20 дни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #5, #9
10:25 18.08.2026
2 Опааа
10:29 18.08.2026
3 хехе
10:30 18.08.2026
4 Наблюдател
10:30 18.08.2026
5 Малоумник
До коментар #1 от "Трол":Ромеи.
10:31 18.08.2026
6 ззззз
10:38 18.08.2026
7 БГ няма закон за чуждестраните агенти
деца от 13 до 18-годишна възраст.
Днес нямаме ТВУ-та, но имаме хиляди НПО-та.!? Резултатът е повече от видим!
Коментиран от #10
10:39 18.08.2026
8 регресивни
10:40 18.08.2026
9 хахаха
До коментар #1 от "Трол":В първите часове винаги Путин е виновен, но после се оказва, че са замесени ПП/ДБ и джентитата млъквате:)
Между другото двата пръста чело Мирчев задейства ли член 5 след нападението с дрона:)
10:42 18.08.2026
10 тц тц
До коментар #7 от "БГ няма закон за чуждестраните агенти":Недей така, ТВУ-тата не отговарят на ценностите на ЕС, смъртните присъди и задължителния труд по затворите също.
10:44 18.08.2026
11 Мими Кучева🐕
10:44 18.08.2026
12 ами в училището даскала кат ги събере
10:47 18.08.2026
13 Народ
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
10:52 18.08.2026
14 Мдаа
11:08 18.08.2026