Ремонт може да затрудни електрозахранването в общините Горна Малина и Елин Пелин на 17 август

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 17 август 2026 г. ще осъществи ремонтни дейности в подстанция 110/20 кV „Елин Пелин“.

Дейностите в съоръжението налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населени места в общините Горна Малина и Елин Пелин, Софийска област.

Поради промяната в схемата на електрозахранване и ремонтните дейности в съоръжението на ЕСО на 17 август 2026 г. са възможни смущения в електрозахранването на потребителите на електроенергия в населените места на територията на общините Горна Малина и Елин Пелин, Софийска област.

Поради дейностите по реконструкция на съоръжение в подстанция Елин Пелин собственост на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване, на 17.08. 2026 г. са възможни смущения на електрозахранването в населени места на територията на общини Горна Малина и Елин Пелин.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.

Бърз и удобен достъп до информация за прекъсвания на електрозахранването в реално време дава новата дигитална услуга на Електрохолд – чатбот във Viber, чрез който потребителите могат да проверяват за прекъсвания – както планирани, така и аварийни, като използват клиентски номер или номер на точка на измерване. Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber.