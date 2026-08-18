Крум Ефремов поема посолството на Северна Македония у нас

Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новият посланик на Република Северна Македония в България. Новината съобщи днес министърът на външните работи на западната ни съседка Тимчо Муцунски, цитиран от БТА.

Според македонския външен министър процедурата вече е на етап, в който името може да бъде публично оповестено, тъй като информацията вече не е класифицирана.

"Когато става въпрос за посланика в София, процедурата вече е на етап, когато не става въпрос за класифицирана информация и мога да споделя, че нашият посланик в България ще бъде Крум Ефремов - професионален дипломат, един от най-качествените, бих казал, дипломати", заяви Муцунски.

До момента Крум Ефремов ръководи Дирекцията за икономическо сътрудничество към македонското Министерство на външните работи. В миналото той е заемал поста на посланик на страната в Украйна.

Външният министър обърна специално внимание на отношенията между двете държави, като подчерта, че Скопие и София поддържат непрекъснат диалог за преодоляване на отворените въпроси по пътя на евроинтеграцията на Северна Македония.

"Има постоянен диалог от момента, когато беше съставено това правителство до днес. Има периоди, когато диалогът е по-интензивен или по-малко интензивен, но няма момент, в който да не дискутираме за намирането на справедливо решение в рамките на позициите, които имаме", посочи Тимчо Муцунски.

Запитан дали има сигнали от София за отстъпки или дали Скопие е готово на компромиси, министърът беше категоричен, че границите са ясно очертани.

"Това са нашите линии, които ние представяме в рамките на всеки разговор, който провеждаме. Просто не е справедливо преговорите ни постоянно да зациклят на тема, свързана с идентичността, езика, историята и културата ни. Това са нашите позиции, които са представени многократно и пред нашето общество и пред всички международни фактори", допълни Муцунски.

В заключение той уточни, че Северна Македония очаква решение, което да защитава нейните позиции, както и твърди гаранции от страна на европейските институции.