Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Крум Ефремов поема посолството на Северна Македония у нас

Крум Ефремов поема посолството на Северна Македония у нас

18 Август, 2026 16:11 790 11

  • крум ефремов-
  • посланик-
  • посолство-
  • северна македония-
  • българия

Скопие и София поддържат непрекъснат диалог за преодоляване на отворените въпроси по пътя на евроинтеграцията на Северна Македония

Крум Ефремов поема посолството на Северна Македония у нас - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дипломатът Крум Ефремов ще бъде новият посланик на Република Северна Македония в България. Новината съобщи днес министърът на външните работи на западната ни съседка Тимчо Муцунски, цитиран от БТА.

Според македонския външен министър процедурата вече е на етап, в който името може да бъде публично оповестено, тъй като информацията вече не е класифицирана.

"Когато става въпрос за посланика в София, процедурата вече е на етап, когато не става въпрос за класифицирана информация и мога да споделя, че нашият посланик в България ще бъде Крум Ефремов - професионален дипломат, един от най-качествените, бих казал, дипломати", заяви Муцунски.

До момента Крум Ефремов ръководи Дирекцията за икономическо сътрудничество към македонското Министерство на външните работи. В миналото той е заемал поста на посланик на страната в Украйна.

Външният министър обърна специално внимание на отношенията между двете държави, като подчерта, че Скопие и София поддържат непрекъснат диалог за преодоляване на отворените въпроси по пътя на евроинтеграцията на Северна Македония.

"Има постоянен диалог от момента, когато беше съставено това правителство до днес. Има периоди, когато диалогът е по-интензивен или по-малко интензивен, но няма момент, в който да не дискутираме за намирането на справедливо решение в рамките на позициите, които имаме", посочи Тимчо Муцунски.

Запитан дали има сигнали от София за отстъпки или дали Скопие е готово на компромиси, министърът беше категоричен, че границите са ясно очертани.

"Това са нашите линии, които ние представяме в рамките на всеки разговор, който провеждаме. Просто не е справедливо преговорите ни постоянно да зациклят на тема, свързана с идентичността, езика, историята и културата ни. Това са нашите позиции, които са представени многократно и пред нашето общество и пред всички международни фактори", допълни Муцунски.

В заключение той уточни, че Северна Македония очаква решение, което да защитава нейните позиции, както и твърди гаранции от страна на европейските институции.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    7 1 Отговор
    "Професионален дипломат" 🤣🤣🤣
    Слез, Боже и си събери вересиите!😂

    16:13 18.08.2026

  • 2 мимиш

    6 0 Отговор
    службогонец,машшалла

    16:15 18.08.2026

  • 3 Казанлъшкия

    6 2 Отговор
    Чист българин

    16:15 18.08.2026

  • 4 Овчар

    5 0 Отговор
    Кой е този сурат.

    16:17 18.08.2026

  • 5 тъй тъй

    4 2 Отговор
    Крум Ефремов е 100% българско име!На великосеверомакедонски е Крумче Ефремоски!

    16:22 18.08.2026

  • 6 Помощ помощ помощ

    2 1 Отговор
    Българи от Перник ме убиват бавно с мъчения в Брегенц Австрия!Крепят ги прокурори и полицаи от Перник!Мирослав Германов

    16:28 18.08.2026

  • 7 Евала

    1 2 Отговор
    Круме, Евала Ефремов !

    16:53 18.08.2026

  • 8 Не ни трябва

    1 0 Отговор
    И, каква файда ще има от него ?
    Колкото от другите посланици е имало файда толкова и от този ще има. На кого са помогнали, кога и къде, защото аз съм чувал от много хора, че никой, никога и с нищо не им е помогнал и са оставени сами да се оправят.
    И в този ред на мисли, за какво са ни посланици? Колкото с тях, толкова и без тях?
    Само харчат напразно народната пара.
    Какво стана със запалените ни дипломатически коли в Македония ?
    Посланиците там посмяха ли да се обадят, нещо да протестират, нещо остра нота да изпратят или НИЩО ?
    Нямаме нужда от никакви посолства никъде по света. И без тях можем.

    17:00 18.08.2026

  • 9 Не ни трябва

    0 0 Отговор
    Даже съм на мнение, че трябва моментално да се скъсат всякакви дипломатически отношения с македония и да се затвори консулството там.

    17:02 18.08.2026

  • 10 Крум

    1 0 Отговор
    Този дедите му са 100% македонци, от баш правите македонци. Не го знам колко е професионален дипломат, но името му предполага доста силно самосъзнание, и то запазено в един труден за българщината момент там, в който родителите му са имали доста смелост така да го кръстят, така че може да е и жест към нас в случая.

    17:05 18.08.2026

  • 11 Хмм

    1 0 Отговор
    на хан Крум, браво на родителите

    17:08 18.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове