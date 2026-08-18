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Ива Петрова: Съвременната минна политика не може да бъде отделена от енергийната сигурност

Ива Петрова: Съвременната минна политика не може да бъде отделена от енергийната сигурност

18 Август, 2026 16:06 517 2

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На всички миньори, инженери, геолози, специалисти и всички хора, които стоят зад тази индустрия, пожелавам здраве, сигурност и удовлетворение от работата, каза тя

Ива Петрова: Съвременната минна политика не може да бъде отделена от енергийната сигурност - 1
Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Денят на миньора е добър повод да погледнем отвъд празника към това какво предстои пред българския минерално-суровинен отрасъл. Светът се променя, а с него и стойността на ресурсите, с които разполагаме. Все по-важно става да знаем реалния потенциал и как можем да го използваме разумно, така че ресурсите да носят стойност за икономиката и сигурност за страната.“

С тези думи министърът на енергетиката Ива Петрова се обърна към участниците в националното честване на Деня на миньора. Министър Петрова и заместник-министърът д-р Любомира Ганчева бяха специални гости на събитието, организирано от Българската минно-геоложка камара.

„Естествената връзка между Министерството на енергетиката и минерално-суровинния отрасъл се корени в отговорността ни за управлението на подземните богатства и за създаването на политика, която позволява ресурсите да бъдат проучвани, разработвани и използвани устойчиво“, каза в приветствието си Ива Петрова.

По думите ѝ, една от важните задачи е да бъде разработена работеща програма за проучване и оценка на потенциала на България за стратегически и критични суровини, включително редкоземни метали, като част от политиката за ресурсна и енергийна независимост.

Министър Петрова каза още, че се насърчават проучванията за нови находища и възможности за съпътстващ добив на продукти с висока добавена стойност.

„В Източномаришкия въглищен басейн, например, вече се прави първоначален геоложки анализ и оценка на икономическия потенциал за добив на редкоземни елементи. Обработени са 120 от общо 400 проби, обхващащи три от извършените общо 10 сондажа. Българският енергиен холдинг, заедно с партньорите ни от БАН и Университета на Северна Дакота, оценява възможностите за добив на германий, галий и модерни въглеродни материали като графит, графен и торове.“

В изказването си министър Петрова постави специален акцент на поетапното дигитализиране на Националния геоложки фонд: „До декември 2029 г. ще бъдат обработени над 15 000 геоложки доклада. Работим и по дигитализирана информационна система за управление на концесионната дейност в Министерство на енергетиката, преглеждаме действащите концесионни договори и подготвяме механизми за оптимизиране на приходите от концесиите за държавния бюджет.

Но съвременната минна политика не може да бъде отделена от енергийната сигурност. Затова актуализираме Националния план за действие при рискове в електроенергийния сектор и Националната научна програма „Критични и стратегически суровини за зелен преход и устойчиво развитие“.

Ива Петрова бе категорична, че минните терени не трябва да остават извън икономическия живот, след като добивът приключи. Вече има и нови терени, за които са проведени необходимите процедури и които могат да бъдат подготвени за устойчиви инвестиции.

„Това е процес на реална трансформация от оползотворени минни и изоставени терени към зони за нови икономически дейности, нови инвестиции и нова заетост.“

„На днешния празник бих искала да отдадем необходимото признание на професията, която дава толкова много на българската икономика и да погледнем напред - към една по-модерна, по-добре управлявана и по-конкурентна индустрия“, завърши приветствието си министър Петрова.

В рамките на събитието енергийният министър и заместник-министър Ганчева връчиха награди на изявени компании и личности от минерално-суровинната индустрия.

Награда за принос към развитието на институционалното сътрудничество бе връчена на инж. Станислав Станков, директор на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ в Министерство на енергетиката.


България
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  • 1 Пустиня(к)

    1 1 Отговор
    Чесно да ви каем, досеги не съм видел жена да копа у мината наред с мъжете. Они са повече по даването на акъл май.

    Коментиран от #2

    16:11 18.08.2026

  • 2 Петко

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Жена да рови в кюмюра да търси редки метали дори и не съм си помислил

    16:33 18.08.2026

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