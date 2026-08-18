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Министър Пеев: Ще намерим трайно решение за изпълнението на Тунел 2 при Вакарел

Министър Пеев: Ще намерим трайно решение за изпълнението на Тунел 2 при Вакарел

18 Август, 2026 16:18 650 8

  • георги пеев-
  • тунел 2-
  • вакарел

Ще бъдат извършени допълнителни измервания и анализи

Министър Пеев: Ще намерим трайно решение за изпълнението на Тунел 2 при Вакарел - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ще намерим трайно и цялостно решение за изпълнението на Тунел 2 при Вакарел. Геоложките изненади са факт и предизвикателствата са големи. Но те са и предвидими, когато при подготовката и възлагането на един такъв сложен инфраструктурен проект се отчетат всички възможни рискове по време на строителството. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на инспекция на жп участъка Елин Пелин-Костенец. Той подчерта необходимостта от цялостен подход и устойчиви инженерни решения за успешното завършване на проекта. Тунел 2 се намира в най-трудния планински участък между Елин Пелин и Вакарел, а изграждането му започва през лятото на 2021 г. Той е двутръбен, а проектната му обща дължина е около 13,2 км. Така съоръжението е проектирано да бъде сред най-дългите железопътни тунели в България.

„Затрудненията в тунела са много и разнородни, а прокопаването с 1,5 метър на ден далеч не е трайно устойчиво решение. Масата, която виждам, че копаят, е изключително неустойчива, на практика е глина. Това още веднъж показва, че когато проектите не се правят в цялост, без нужната геология и археология, изненадите могат да бъдат съществени“, каза министър Пеев.

Той подчерта, че частичните решения не са приемливи. „Трябва да намерим трайно решение, защото дори 1 км да остане ненаправен, целият тунел няма да бъде функционален. Не може да работим на парче и да плащаме индексации за отделни участъци, ако не сме сигурни, че целият тунел ще бъде изграден адекватно и в разумно време“, акцентира Георги Пеев.

Транспортният министър обяви, че ще бъдат извършени допълнителни измервания и анализи. „Нашето намерение е да привлечем най-добрите компетентни кадри в България, особено по тунелите, за да направим най-добрия анализ и да намерим балансираното решение.“

Инспекцията на Тунел 2 е част от програмата на Министерството на транспорта и съобщенията за ускоряване на важните инфраструктурни проекти и гарантиране на тяхната безопасност, устойчивост и навременно изпълнение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 инж. Калинов

    0 0 Отговор
    Този тунел е едно ново "Златарево" - пълно фиаско.

    16:24 18.08.2026

  • 2 Тик-Ток

    2 2 Отговор
    Специалисти по тунелите бяха комунистите ,но те измряха ,новите специалисти у нас са тиктокаджии ,пробвайте със специалисти от Бангладеш и Непал

    Коментиран от #3, #4

    16:25 18.08.2026

  • 3 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    линията Радомир - Гюешево от 89км със 17 тунела е изградена за 5 години от 1905 до 1910г, без комунисти , и без техника, само с лопати , кирки и динамит. Сега децата на комунистите правят по 1,5 метра на ден със съвременни машини.

    16:44 18.08.2026

  • 4 инж. Калинов

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Комунистическите тунелни дюлгери, слава Богу, са си живи и здрави до днес. Вече над 40 (четиридесет) години непрекъснато дълбаят един и същи тунел край с. Лозарево (недалеч от гр. Карнобат). Тунелът е известен и с прозвището "Златарево", тъй като буквално излезе "златен" и по всяка вероятност никога няма да бъде завършен. Първите три тунела на АМ "Хемус", още откакто са построени текат отвътре като лейки и непрекъснато генерират разходи за отводняване и ремонти. В същото време тунелите, строени още по фердинандово време и до днес са в перфектно състояние, без да се е налагало да бъдат ремонтирани нито веднъж в продължение над 100 (сто) години.

    16:45 18.08.2026

  • 5 Хаха

    2 0 Отговор
    Застанали за снимка дузина Ганчовци 😆

    16:51 18.08.2026

  • 6 Ало истината

    1 0 Отговор
    Министъра услужва на некадърните строители на които е и проекта. Трябваше да го проектира и строи водеща испанска фирма с турски подизпълнител но испанците фалирахаи нашите оставиха турците да си разиграват коня.

    Коментиран от #7

    16:52 18.08.2026

  • 7 Дам

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ало истината":

    Мунчо се потурчи за за няколко алтъни.

    16:55 18.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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