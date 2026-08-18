Министър Пеев: Ще намерим трайно решение за изпълнението на Тунел 2 при Вакарел

Ще намерим трайно и цялостно решение за изпълнението на Тунел 2 при Вакарел. Геоложките изненади са факт и предизвикателствата са големи. Но те са и предвидими, когато при подготовката и възлагането на един такъв сложен инфраструктурен проект се отчетат всички възможни рискове по време на строителството. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на инспекция на жп участъка Елин Пелин-Костенец. Той подчерта необходимостта от цялостен подход и устойчиви инженерни решения за успешното завършване на проекта. Тунел 2 се намира в най-трудния планински участък между Елин Пелин и Вакарел, а изграждането му започва през лятото на 2021 г. Той е двутръбен, а проектната му обща дължина е около 13,2 км. Така съоръжението е проектирано да бъде сред най-дългите железопътни тунели в България.
„Затрудненията в тунела са много и разнородни, а прокопаването с 1,5 метър на ден далеч не е трайно устойчиво решение. Масата, която виждам, че копаят, е изключително неустойчива, на практика е глина. Това още веднъж показва, че когато проектите не се правят в цялост, без нужната геология и археология, изненадите могат да бъдат съществени“, каза министър Пеев.
Той подчерта, че частичните решения не са приемливи. „Трябва да намерим трайно решение, защото дори 1 км да остане ненаправен, целият тунел няма да бъде функционален. Не може да работим на парче и да плащаме индексации за отделни участъци, ако не сме сигурни, че целият тунел ще бъде изграден адекватно и в разумно време“, акцентира Георги Пеев.
Транспортният министър обяви, че ще бъдат извършени допълнителни измервания и анализи. „Нашето намерение е да привлечем най-добрите компетентни кадри в България, особено по тунелите, за да направим най-добрия анализ и да намерим балансираното решение.“
Инспекцията на Тунел 2 е част от програмата на Министерството на транспорта и съобщенията за ускоряване на важните инфраструктурни проекти и гарантиране на тяхната безопасност, устойчивост и навременно изпълнение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 инж. Калинов
16:24 18.08.2026
2 Тик-Ток
Коментиран от #3, #4
16:25 18.08.2026
3 гост
До коментар #2 от "Тик-Ток":линията Радомир - Гюешево от 89км със 17 тунела е изградена за 5 години от 1905 до 1910г, без комунисти , и без техника, само с лопати , кирки и динамит. Сега децата на комунистите правят по 1,5 метра на ден със съвременни машини.
16:44 18.08.2026
4 инж. Калинов
До коментар #2 от "Тик-Ток":Комунистическите тунелни дюлгери, слава Богу, са си живи и здрави до днес. Вече над 40 (четиридесет) години непрекъснато дълбаят един и същи тунел край с. Лозарево (недалеч от гр. Карнобат). Тунелът е известен и с прозвището "Златарево", тъй като буквално излезе "златен" и по всяка вероятност никога няма да бъде завършен. Първите три тунела на АМ "Хемус", още откакто са построени текат отвътре като лейки и непрекъснато генерират разходи за отводняване и ремонти. В същото време тунелите, строени още по фердинандово време и до днес са в перфектно състояние, без да се е налагало да бъдат ремонтирани нито веднъж в продължение над 100 (сто) години.
16:45 18.08.2026
5 Хаха
16:51 18.08.2026
6 Ало истината
Коментиран от #7
16:52 18.08.2026
7 Дам
До коментар #6 от "Ало истината":Мунчо се потурчи за за няколко алтъни.
16:55 18.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.