Столична община започва обновяването на нови над 50 000 кв. м тротоари

29 Май, 2026 14:35 787 16

От началото на годината са изпълнени 11 496 кв. м в различни квартали на града

Снимки: СО
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община е възложила изпълнение на нови около 50 000 кв. м тротоари. Те са в различни райони и ще бъдат обновени тази пролет с цел подобряване на пешеходния достъп в кварталите. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Тротоарите са особено важни в съвременните градски пространства за подобряване на пешеходната среда и по-добрата достъпност в града. “Няма човек в София, който да не се е ядосвал на счупен тротоар. И с право. Защото когато една майка трябва да бута количка по платното, възрастен човек прескача разместени плочки, а дете върви между паркирани коли, това не е нормална градска среда. Проблемът е трупан с години. И няма как да бъде решен с няколко ремонта или за един сезон. Но дългото занемаряване приключи и вече работим по различен начин – с повече обекти, по-високо темпо и ясен план за кварталите.”, посочи също кметът Васил Терзиев.

Настилките, които ще бъдат изградени общо 50 000 кв. м са приблизително колкото три площада от типа на „Княз Александър I“ в столицата.

В момента се работи на няколко обекта като: ул.“Стефан Тошев“ от ул.“Пирин“ до ул.“Мур“, както и на ул. „Ал. Москов“ от ул.“Нов ден“ до ул.“Божан Ангелов“ и др.

От началото на годината са изпълнени 11 496 кв. м в различни квартали на града. Изградени са нови пешеходни тротоари по

ул. "Цар Симеон I" от ул. "Трендафил" до ул. "21-ва", с. Мърчаево, район Витоша;

ул. "Бяла черква" от ул. "Димитър Манов" до ул. "Ярослав Вешин", район Триадица;

ул."Боян Дановски" между блокове 89 и 90 в район Студентски

ул."Шуманец" от ул."Риляник" до ул. "Елин Пелин", с.Панчарево

ул."д-р Атанас Москов" между ул."Нов ден" и ул."Божан Ангелов", район Младост

бул. „Лазар Михайлов“ от ул. „Новачки“ до ул. „Знание“, район Сердика;

Освен обновяване на градската среда, тази инфраструктура е ключова за достъпността. Навсякъде където е възможно се осигурява понижение на бордюрите и се изграждат тактилни ивици.

С изграждането на нови тротоари се извършва обновяване на градската среда и се извоюват пространства за пешеходци. Тротоарите не са само инфраструктура – те са ежедневният маршрут на хората и с тях подобряваме достъпността, осигурява се безопасен маршрут, а придвижването става по-удобно, каза заместник-кметът по направление обществено строителство Никола Лютов.

При обновяването на тротоарите се изграждат бетонови настилки, полагат се изцяло нови плочи и бордюри, оформят се съобразно изискванията за достъпна среда.

За две години в София са реновирани и изградени близо 200 км тротоари. През 2024 г. и 2025 г. строителните екипи са ремонтирали общо 191 км тротоари.

За цялата 2025 г. по програмата са обновени около 170 хил. кв. м. Отделно са изградени или изцяло реконструирани около 30 хил. кв. м при изпълнение на капиталови обекти като реконструкцията на бул.“Ал. Стамболийски“, където продължава работа по изграждане на тротоари с ширина между 4.5 - 5 м.

През 2024 г. са обновени над 193 хил. кв. м тротоари и са инвестирани 35,2 млн. лв., а през 2023 г. – 16,7 млн. лв. в близо 99 хил. кв. м пешеходни площи.

Благодарение на реализацията на специалната програма за изграждане на тротоарите, която започна през 2023 г., през последните две години 2024-2025 г. е постигнат близо три пъти по-висок годишен темп на работа.

За да ускорим темповете на работа, е важно да подновим изпълнението на програмата през следващите години, заяви също столичният заместник-кмет Никола Лютов.

Дейностите се възлагат от Столичната община и районните администрации и се реализират в рамките на проекта „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“, компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“, финансиран със средства от Европейската инвестиционна банка.

  • 1 Малее

    7 3 Отговор
    колко кинти има за крадене!

    14:38 29.05.2026

  • 2 Робин Хорсфол

    9 3 Отговор
    След като ги обновят, всеки от изпълнителите(без под, под, изпълнителя) ще си обнови гаража с по една нова кола :)

    14:38 29.05.2026

  • 3 Ще падне

    5 3 Отговор
    ,, Лапачка"!А нови жълти павета ще има ли!?

    14:39 29.05.2026

  • 4 Айше

    3 0 Отговор
    Айде скоро и в други градове, че пишман ставам ако не съм с кецове.

    14:42 29.05.2026

  • 5 тъй ли...

    4 1 Отговор
    Това са около 17 км тротоарни ивици.

    14:51 29.05.2026

  • 6 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Кретени!
    50 000 м2 тротоари са едни НИЩО в сравнение с площта на наличните пешеходни зони / изградени, но в ужасно състояние и планирани, но неизградени/. 90 % от наличните 5 МИЛИОНА м2 тротоари са в ужасно състояние, а над 1 МИЛИОН м2 са чакащите да бъдат построени из крайните квартали на града.
    С това ваше темпо ще са нужни над 120 години, за да бъдат обновени сегашните жалки подобия на тротоари.
    Преведено за тукашните кретени - с тези темпове софийската тротоарна мрежа няма да бъде в кондиция НИКОГА, доколкото животът на една тротоарна настилка с характерното модерно "качество" много рядко надхвърля 30 години...
    Сега очаквам гениите от ПП и ДС да обявят същия ремонт не в м2, а в см2.
    Тогава планираното няма да е 50 000 м2, а цели 500 000 000 см2,
    Изглежда много по-мащабно, нали тъППопитеци?
    Хайде почвайте с овациите😂😂😂

    15:00 29.05.2026

  • 7 Вяра на общината НЕ

    5 0 Отговор
    Да не се окаже, че тези квадратури са от задължителните при издаване на нови сгради? Като разделите квадратурата на ширината на тротоара 2,5-3,5-4м, то линейните метри(дължината тротоар) е символична. И 1000м=1км, то в км тротоар е смешно. Разделете и на броя райони в София, ще се окаже по-малко от 3-5м на район, а във всеки район има по няколко квартала.

    15:05 29.05.2026

  • 8 Селото:

    1 0 Отговор
    А кога ще оправите мойте улици? Да оставим тротоарите настрана, за по късно

    15:11 29.05.2026

  • 9 604

    2 1 Отговор
    Васку павето дъ реди пъветътъ правилну че е.м.

    15:12 29.05.2026

  • 10 Тридесет

    2 1 Отговор
    36 години сменяме тротоари и за нас това е най-голями успех в културно, социално, индустриалност постижение. Как 36 години отбор мутри/хазартни босове и т.н. ни дърпаха за нова и накрая ни наградиха като ни вкара в отбора на неудачниците. Успех ли беше да го опишеш. До кога ли щр продължи този преход към нищото.

    15:20 29.05.2026

  • 12 хех

    1 0 Отговор
    50 декара тротоари е едно нищо. Това е на някоя квартална улица единият тротоар.

    15:40 29.05.2026

  • 13 Дапитам

    1 0 Отговор
    А кого да извикаме да вдигнат колите от тротоарите в кв.Левски,щото вървим по уличните платна,и се ослушваме като гърмяни зайци дали няма да ни бетне някоя кола?

    Коментиран от #14

    15:40 29.05.2026

  • 14 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Дапитам":

    На "Градска мобилност" се звъни при неправилно паркиране. Паяците идват до 5-10 минути.

    15:42 29.05.2026

  • 15 ДО ТЕРЗИЯТА

    0 0 Отговор
    А кога ще почнете да строите нови тротоари?! ДАвам пример…ул. Луи Айер е една от най натоварените в София…и до днес няма тротоари от двете страни…има пътечка / до самия ул Каблешков през тревните площи и толкоз.

    Коментиран от #16

    15:49 29.05.2026

  • 16 хех

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДО ТЕРЗИЯТА":

    Те на построени тротоари саморясляците и клоните на дърветата не подкастрят и не може да се минава през тях, ти го питаш за нови да ти построи хе хе!

    15:52 29.05.2026

