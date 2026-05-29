Столична община започва обновяването на нови над 50 000 кв. м тротоари

Столична община е възложила изпълнение на нови около 50 000 кв. м тротоари. Те са в различни райони и ще бъдат обновени тази пролет с цел подобряване на пешеходния достъп в кварталите. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев.

Тротоарите са особено важни в съвременните градски пространства за подобряване на пешеходната среда и по-добрата достъпност в града. “Няма човек в София, който да не се е ядосвал на счупен тротоар. И с право. Защото когато една майка трябва да бута количка по платното, възрастен човек прескача разместени плочки, а дете върви между паркирани коли, това не е нормална градска среда. Проблемът е трупан с години. И няма как да бъде решен с няколко ремонта или за един сезон. Но дългото занемаряване приключи и вече работим по различен начин – с повече обекти, по-високо темпо и ясен план за кварталите.”, посочи също кметът Васил Терзиев.

Настилките, които ще бъдат изградени общо 50 000 кв. м са приблизително колкото три площада от типа на „Княз Александър I“ в столицата.

В момента се работи на няколко обекта като: ул.“Стефан Тошев“ от ул.“Пирин“ до ул.“Мур“, както и на ул. „Ал. Москов“ от ул.“Нов ден“ до ул.“Божан Ангелов“ и др.

От началото на годината са изпълнени 11 496 кв. м в различни квартали на града. Изградени са нови пешеходни тротоари по

ул. "Цар Симеон I" от ул. "Трендафил" до ул. "21-ва", с. Мърчаево, район Витоша;

ул. "Бяла черква" от ул. "Димитър Манов" до ул. "Ярослав Вешин", район Триадица;

ул."Боян Дановски" между блокове 89 и 90 в район Студентски

ул."Шуманец" от ул."Риляник" до ул. "Елин Пелин", с.Панчарево

ул."д-р Атанас Москов" между ул."Нов ден" и ул."Божан Ангелов", район Младост

бул. „Лазар Михайлов“ от ул. „Новачки“ до ул. „Знание“, район Сердика;

Освен обновяване на градската среда, тази инфраструктура е ключова за достъпността. Навсякъде където е възможно се осигурява понижение на бордюрите и се изграждат тактилни ивици.

С изграждането на нови тротоари се извършва обновяване на градската среда и се извоюват пространства за пешеходци. Тротоарите не са само инфраструктура – те са ежедневният маршрут на хората и с тях подобряваме достъпността, осигурява се безопасен маршрут, а придвижването става по-удобно, каза заместник-кметът по направление обществено строителство Никола Лютов.

При обновяването на тротоарите се изграждат бетонови настилки, полагат се изцяло нови плочи и бордюри, оформят се съобразно изискванията за достъпна среда.

За две години в София са реновирани и изградени близо 200 км тротоари. През 2024 г. и 2025 г. строителните екипи са ремонтирали общо 191 км тротоари.

За цялата 2025 г. по програмата са обновени около 170 хил. кв. м. Отделно са изградени или изцяло реконструирани около 30 хил. кв. м при изпълнение на капиталови обекти като реконструкцията на бул.“Ал. Стамболийски“, където продължава работа по изграждане на тротоари с ширина между 4.5 - 5 м.

През 2024 г. са обновени над 193 хил. кв. м тротоари и са инвестирани 35,2 млн. лв., а през 2023 г. – 16,7 млн. лв. в близо 99 хил. кв. м пешеходни площи.

Благодарение на реализацията на специалната програма за изграждане на тротоарите, която започна през 2023 г., през последните две години 2024-2025 г. е постигнат близо три пъти по-висок годишен темп на работа.

За да ускорим темповете на работа, е важно да подновим изпълнението на програмата през следващите години, заяви също столичният заместник-кмет Никола Лютов.

Дейностите се възлагат от Столичната община и районните администрации и се реализират в рамките на проекта „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София“, компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“, финансиран със средства от Европейската инвестиционна банка.