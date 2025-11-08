Столичната община обнови над 93 хил. кв. метра тротоарни настилки

Над 93 хил. кв. метра тротоари са обновени в София от началото на тази година до края на октомври. Инвестирани са около 17 млн. лв. Извършени са цялостни ремонти на съществуващи тротоари, като са положени нови настилки от унипаваж и/или асфалтобетон.

Дейностите се изпълняват от Столичната община и районите по програма на общината. Строително ремонтните работи продължават, като към момента са възложени още около 60 хил. кв.м тротоари.

За тригодишния период на програмата, до края на тази година, общо ще бъдат обновени над 440 хил. кв.м.

„Обновяването на тротоарите е част от цялостната ни визия за по-добра градска среда. Тротоарите свързват хората, училищата, парковете и бизнеса. Когато правим тротоарите по-добри, правим София по-достъпна, по-спокойна и по-красива.“. Това каза кметът на София Васил Терзиев.

През следващата година дейностите по програмата ще продължат. Същевременно с изпълнението на капиталовите обекти на общината залагаме изграждане на нови тротоари и рехабилитация на съществуващи такива, за да увеличим възможностите за обновяване на градската среда, съобщи зам.-кметът Никола Лютов.

Строителни екипи работиха на територията на 24-те столични района. Ремонтирани са тротоари в район Младост на ул. "проф. Александър Теодоров-Балан", в Панчарево на ул. "Цар Борис III", в Оборище по ул. "Черковна", по бул."Васил Левски", в Люлин по бул. "Царица Йоанна", във Връбница по ул. "Бели Дунав", в Лозенец по пл. "Велчова завера", ул. "Персенк", в Слатина ул. "Марагидик", ул. "Калиманци" и др.

Извършва се рехабилитация на най-натоварените тротоари в районите на Столична община. Обновяват се настилки до обществени социално значимите сгради като детски градини и ясли, училища, поликлиники, болници, до паркове и спирки на градския транспорт, както и във междублокови пространства. Заедно с обновяването на тротоарите се изпълнява достъпна среда, понижение на бордюри (където е възможно), както и водещи и тактилни ивици.

По предложения на районните кметове са ремонтирани околоблокови пространства в съчетание с други механизми за финансиране, разработени от Столична общината. Обемът на дейностите в различните райони се разпределя в зависимост от площта на тротоарите и броя на неговите жители.