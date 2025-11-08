Новини
Столичната община обнови над 93 хил. кв. метра тротоарни настилки

8 Ноември, 2025 15:00 587 10

  • со-
  • тротоари

Строително-ремонтните работи продължават, възложени са още 60 хил. кв.м

Столичната община обнови над 93 хил. кв. метра тротоарни настилки - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 93 хил. кв. метра тротоари са обновени в София от началото на тази година до края на октомври. Инвестирани са около 17 млн. лв. Извършени са цялостни ремонти на съществуващи тротоари, като са положени нови настилки от унипаваж и/или асфалтобетон.

Дейностите се изпълняват от Столичната община и районите по програма на общината. Строително ремонтните работи продължават, като към момента са възложени още около 60 хил. кв.м тротоари.

За тригодишния период на програмата, до края на тази година, общо ще бъдат обновени над 440 хил. кв.м.

„Обновяването на тротоарите е част от цялостната ни визия за по-добра градска среда. Тротоарите свързват хората, училищата, парковете и бизнеса. Когато правим тротоарите по-добри, правим София по-достъпна, по-спокойна и по-красива.“. Това каза кметът на София Васил Терзиев.

През следващата година дейностите по програмата ще продължат. Същевременно с изпълнението на капиталовите обекти на общината залагаме изграждане на нови тротоари и рехабилитация на съществуващи такива, за да увеличим възможностите за обновяване на градската среда, съобщи зам.-кметът Никола Лютов.

Строителни екипи работиха на територията на 24-те столични района. Ремонтирани са тротоари в район Младост на ул. "проф. Александър Теодоров-Балан", в Панчарево на ул. "Цар Борис III", в Оборище по ул. "Черковна", по бул."Васил Левски", в Люлин по бул. "Царица Йоанна", във Връбница по ул. "Бели Дунав", в Лозенец по пл. "Велчова завера", ул. "Персенк", в Слатина ул. "Марагидик", ул. "Калиманци" и др.

Извършва се рехабилитация на най-натоварените тротоари в районите на Столична община. Обновяват се настилки до обществени социално значимите сгради като детски градини и ясли, училища, поликлиники, болници, до паркове и спирки на градския транспорт, както и във междублокови пространства. Заедно с обновяването на тротоарите се изпълнява достъпна среда, понижение на бордюри (където е възможно), както и водещи и тактилни ивици.

По предложения на районните кметове са ремонтирани околоблокови пространства в съчетание с други механизми за финансиране, разработени от Столична общината. Обемът на дейностите в различните райони се разпределя в зависимост от площта на тротоарите и броя на неговите жители.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лили Иванова

    1 0 Отговор
    Скоро и в други градове...

    15:03 08.11.2025

  • 2 шам фъстък

    5 0 Отговор
    Новите плочки се изтриват отгоре по-бързо от старите плочки полагани по старите тротоари. От соцвремената.

    15:10 08.11.2025

  • 3 си дзън

    9 0 Отговор
    17 000 000 / 93 000 = 183 лв/кв.м за тротоарни плочки. Не е зле

    15:19 08.11.2025

  • 4 Боко праните гащи

    1 1 Отговор
    Да благодарим на Таки

    15:29 08.11.2025

  • 5 Тротоарите са като еднорозите

    5 0 Отговор
    В София няма нито един тротоар. Както и никъде другаде. Но със сигурност парите са ги откраднали.

    15:32 08.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 а защо се налага

    1 0 Отговор
    да бъдат обновявани?
    В чужбина ги правят така, че издържат и 30 години, независимо оттова, че и автомобили се движат по тях, с цел снабдяване

    16:04 08.11.2025

  • 8 Ддд

    1 0 Отговор
    Терзиев продължава да се хвали с проектите на Фандъкова, които му остави. Да видим той какви проекти ще остави на следващия кмет. Защото до тука всички негови действия са ХАОС, РАЗРУХА и ПРОВАЛ за София.

    16:09 08.11.2025

  • 9 .../..\..

    4 0 Отговор
    не знам какви тротоари сте обновили но в малкия бангладеш-софия няма един трУтУар като ората

    16:10 08.11.2025

  • 10 Верно ли

    4 0 Отговор
    И къде точно са обновени тези 93 декара плочки, че аз не се сещам????

    16:14 08.11.2025

