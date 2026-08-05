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Кметът на Банско: Младежки пререкания са нещо нормално за град с много много туристи

Кметът на Банско: Младежки пререкания са нещо нормално за град с много много туристи

5 Август, 2026 15:11, обновена 5 Август, 2026 15:33 766 10

  • банско-
  • кмет-
  • нацизъм-
  • евреи

По данни на МВР напрежението в случая е било породено от словесна агресия от двете страни

Кметът на Банско: Младежки пререкания са нещо нормално за град с много много туристи - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много се интерпретира с реалността, явно хората и медиите искат сензации. Това заяви пред БНР кметът Банско Стойчо Баненски за скандала, който се разпали в Италия и бе подет и у нас, след струпване на непълнолетни българи, отправяли обиди и скандирали нацистки лозунги пред хотела на млади италиански евреи, които били на семинар в курортния град.

"В момента в Банско има джаз фестивал, за 29-таа поредна година. Банско по принцип е град, установил правила и създал среда за престой и посещение на хора от целия свят, без да толерирам или подреждам общностите, които живеят в Банско, те са наистина много", посочи той. "Ако трябва да се прави оценка на това, каква е ситуацията и атмосферата в града, може би трябва да потърсите представители на тези общности, които от години са в Банско", изтъкна Баненски.

По данни на МВР напрежението в случая е било породено от словесна агресия от двете страни.

"Едни младежки пререкания, които са се случили по улиците на града, са нещо нормално и това е нормално за всеки един град и място, в което има много туристи. И не виждам защо това трябва да бъде акцент. Виждам, че хора, представители на държавни институции, някакви други представители на общности изразяват мнение. На тях единственото нещо, което мога да кажа -елате да видите в Банско какъв пример е, че чрез изкуство музика и култура обединяваме хората от целия свят", заяви кметът.

Според него акцентът в Банско е друг и в момента ситуацията в града е пример за целия свят. "Ако продължите да изследвате случая ще разберете повече. Не е приемливо случилото се и са взети мерки, но казвам че се случва", коментира Стойчо Баненски.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТЕЗИ ЕВРЕИ

    19 2 Отговор
    ДОРИ ДА ГИ ПОГЛЕДНЕШ НАКРИВО ОРЕВАВАТ СВЕТА. КАПРИЗ ВСЕ ЕДНО СВЕТА ИМ Е ДЛЪЖЕН.

    16:17 05.08.2026

  • 2 Егати

    9 4 Отговор
    ...,,Италиански евреи"?!
    Че и...МЛАДИ !
    ЕГАТИ...
    От къде са се пръкнали,след ,като Мусолини преди век изкорени семето им дори на пра-пра дедите им ,че и Адолф и Франко му помагаха...?

    16:27 05.08.2026

  • 3 защо ли

    10 3 Отговор
    В целият свят евреите са най-мразените хора !!

    16:28 05.08.2026

  • 4 Гост

    12 0 Отговор
    Къде ги тия туристи? Банско е празно. Десет души на пицарията, кръчмите са празни.

    16:32 05.08.2026

  • 5 Не ги искаме

    11 3 Отговор
    И, какво като са евреи? Българите нямат право нищо ли да им кажат?
    Като не са доволни да не идват тук. Никой не ги е канил?
    Да си стоят у тях и там никой няма да влиза в пререкание с тях.
    На тези да ни бе светът да им е длъжен с нещо ?
    Писна ни от претенциите им, както и от тези на украинците. Пък много нежни бе. Ревльовци.

    16:35 05.08.2026

  • 6 Какво учат млади евреи на лагер в Бълга

    6 1 Отговор
    ЗАЩО НИКОЙ НЕ СЕ ИНТЕРЕСУВА
    КАКВИ ТОЧНО СА ВЪПРОСНИТЕ МЛАДИ ЕВРЕЙЧЕТА
    И КАКВО УЧАТ НА ЛАГЕР В БЪЛГАРИЯ?!

    Според коментари в нета ето какво ги учат:

    "Сбирката не е точно на евреи,… а на представители
    на младежкото ционистко движение БЕНЕ АКИВА,
    сиреч млади мераклии, мечтаещи
    да проведат етническо прочистване,
    за да създадат етнически чиста държава -
    на териториите включващи съвременен Израел, Ливан,
    Палестинските територии
    (които България е признала за независима държава),
    и крайбрежните части на Йордания, Сирия,
    северозападен Египет, и дори части от Турция, Ирак и Иран!

    Погледнато отстрани излиза трагикомично,
    че едни националисти, с доказано кървави мераци,
    се жалят от българските националисти?!? :-)

    Край на цитата.

    И вместо българското Външно да отговори остро на Италия
    разяснявайки детайли от "неонацистката" случка,
    която е пререкания за момиче и патриотична защита на Българското,
    а не "нападение" срещу скъпоценните италиански млади евреи - ционисти,
    както се разбира от целия свят събрани в.... Банско
    да се учат на ... какво, бе, управляващите България
    - неспиращи да се подлагате безправно и безсрамно да излагате държавата ни..

    Коментиран от #8, #10

    16:57 05.08.2026

  • 7 Наглост "прогресивна"

    3 4 Отговор
    Цял дипломатически скандал, за който вече говори цяла Европа и за който италиянското въъншно министерство изпраща нота да нашаат грозна чалгарка, дето ходи на срещи с колеги полу-гола, за банкянския кмет, слугата на Фатмака, било, ти да видиш наглост, "младежки пререкания "било "младежки пререкания"! Само че, нищожество "прогресивон", едто нещо го играеш "кмет" ама много некадърен, корумпиран и нечистоплътен, тези "младежки пререкания" са тежка обида на антисемитска основа, извършена от ваксаджии на фатмашки ботуши, от нищожества като селяндурина от Славяново, чийто ботуши лъскат! И срамъте за вас бе "прогресивни" мерзавци, за вас е!

    Коментиран от #9

    16:57 05.08.2026

  • 8 Изнудват България и Италия

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Какво учат млади евреи на лагер в Бълга":

    Ясно като бял ден.
    Пак ще искат нещо с постановки и пропаганда медийна.
    Противно племе, нахални и нагли,
    все се оплакват, все стенкат за да ни качват на главите.
    Те ако са много читави - никой няма да им обръща внимание.
    Обаче са нагли и невъзпитани сякаш са нещо повече от другите племена.
    Аман се каза да се бъркат в управлението на държавите,
    вместо да си гледат бизнеса и да живеят кротко по чуждите държави.
    п.с. И нашата подлога еорг бърза да клепа, цапа родината си
    и да говори глупости...

    17:00 05.08.2026

  • 9 Хмм

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Наглост "прогресивна"":

    а какво е според вас, антисемитизъм, точно такива ноти и държавна намеса могат да доведат да омраза

    17:01 05.08.2026

  • 10 гиорг гиорг

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Какво учат млади евреи на лагер в Бълга":

    тренирали да ти правят DDAP

    17:06 05.08.2026

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