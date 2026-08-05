Кметът на Банско: Младежки пререкания са нещо нормално за град с много много туристи

Много се интерпретира с реалността, явно хората и медиите искат сензации. Това заяви пред БНР кметът Банско Стойчо Баненски за скандала, който се разпали в Италия и бе подет и у нас, след струпване на непълнолетни българи, отправяли обиди и скандирали нацистки лозунги пред хотела на млади италиански евреи, които били на семинар в курортния град.

"В момента в Банско има джаз фестивал, за 29-таа поредна година. Банско по принцип е град, установил правила и създал среда за престой и посещение на хора от целия свят, без да толерирам или подреждам общностите, които живеят в Банско, те са наистина много", посочи той. "Ако трябва да се прави оценка на това, каква е ситуацията и атмосферата в града, може би трябва да потърсите представители на тези общности, които от години са в Банско", изтъкна Баненски.

По данни на МВР напрежението в случая е било породено от словесна агресия от двете страни.

"Едни младежки пререкания, които са се случили по улиците на града, са нещо нормално и това е нормално за всеки един град и място, в което има много туристи. И не виждам защо това трябва да бъде акцент. Виждам, че хора, представители на държавни институции, някакви други представители на общности изразяват мнение. На тях единственото нещо, което мога да кажа -елате да видите в Банско какъв пример е, че чрез изкуство музика и култура обединяваме хората от целия свят", заяви кметът.

Според него акцентът в Банско е друг и в момента ситуацията в града е пример за целия свят. "Ако продължите да изследвате случая ще разберете повече. Не е приемливо случилото се и са взети мерки, но казвам че се случва", коментира Стойчо Баненски.