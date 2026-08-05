Кметът на Банско: Младежки пререкания са нещо нормално за град с много много туристи

Много се интерпретира с реалността, явно хората и медиите искат сензации. Това заяви пред БНР кметът Банско Стойчо Баненски за скандала, който се разпали в Италия и бе подет и у нас, след струпване на непълнолетни българи, отправяли обиди и скандирали нацистки лозунги пред хотела на млади италиански евреи, които били на семинар в курортния град.
"В момента в Банско има джаз фестивал, за 29-таа поредна година. Банско по принцип е град, установил правила и създал среда за престой и посещение на хора от целия свят, без да толерирам или подреждам общностите, които живеят в Банско, те са наистина много", посочи той. "Ако трябва да се прави оценка на това, каква е ситуацията и атмосферата в града, може би трябва да потърсите представители на тези общности, които от години са в Банско", изтъкна Баненски.
По данни на МВР напрежението в случая е било породено от словесна агресия от двете страни.
"Едни младежки пререкания, които са се случили по улиците на града, са нещо нормално и това е нормално за всеки един град и място, в което има много туристи. И не виждам защо това трябва да бъде акцент. Виждам, че хора, представители на държавни институции, някакви други представители на общности изразяват мнение. На тях единственото нещо, което мога да кажа -елате да видите в Банско какъв пример е, че чрез изкуство музика и култура обединяваме хората от целия свят", заяви кметът.
Според него акцентът в Банско е друг и в момента ситуацията в града е пример за целия свят. "Ако продължите да изследвате случая ще разберете повече. Не е приемливо случилото се и са взети мерки, но казвам че се случва", коментира Стойчо Баненски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТЕЗИ ЕВРЕИ
16:17 05.08.2026
2 Егати
Че и...МЛАДИ !
ЕГАТИ...
От къде са се пръкнали,след ,като Мусолини преди век изкорени семето им дори на пра-пра дедите им ,че и Адолф и Франко му помагаха...?
16:27 05.08.2026
3 защо ли
16:28 05.08.2026
4 Гост
16:32 05.08.2026
5 Не ги искаме
Като не са доволни да не идват тук. Никой не ги е канил?
Да си стоят у тях и там никой няма да влиза в пререкание с тях.
На тези да ни бе светът да им е длъжен с нещо ?
Писна ни от претенциите им, както и от тези на украинците. Пък много нежни бе. Ревльовци.
16:35 05.08.2026
6 Какво учат млади евреи на лагер в Бълга
КАКВИ ТОЧНО СА ВЪПРОСНИТЕ МЛАДИ ЕВРЕЙЧЕТА
И КАКВО УЧАТ НА ЛАГЕР В БЪЛГАРИЯ?!
Според коментари в нета ето какво ги учат:
"Сбирката не е точно на евреи,… а на представители
на младежкото ционистко движение БЕНЕ АКИВА,
сиреч млади мераклии, мечтаещи
да проведат етническо прочистване,
за да създадат етнически чиста държава -
на териториите включващи съвременен Израел, Ливан,
Палестинските територии
(които България е признала за независима държава),
и крайбрежните части на Йордания, Сирия,
северозападен Египет, и дори части от Турция, Ирак и Иран!
Погледнато отстрани излиза трагикомично,
че едни националисти, с доказано кървави мераци,
се жалят от българските националисти?!? :-)
Край на цитата.
И вместо българското Външно да отговори остро на Италия
разяснявайки детайли от "неонацистката" случка,
която е пререкания за момиче и патриотична защита на Българското,
а не "нападение" срещу скъпоценните италиански млади евреи - ционисти,
както се разбира от целия свят събрани в.... Банско
да се учат на ... какво, бе, управляващите България
- неспиращи да се подлагате безправно и безсрамно да излагате държавата ни..
Коментиран от #8, #10
16:57 05.08.2026
7 Наглост "прогресивна"
Коментиран от #9
16:57 05.08.2026
8 Изнудват България и Италия
До коментар #6 от "Какво учат млади евреи на лагер в Бълга":Ясно като бял ден.
Пак ще искат нещо с постановки и пропаганда медийна.
Противно племе, нахални и нагли,
все се оплакват, все стенкат за да ни качват на главите.
Те ако са много читави - никой няма да им обръща внимание.
Обаче са нагли и невъзпитани сякаш са нещо повече от другите племена.
Аман се каза да се бъркат в управлението на държавите,
вместо да си гледат бизнеса и да живеят кротко по чуждите държави.
п.с. И нашата подлога еорг бърза да клепа, цапа родината си
и да говори глупости...
17:00 05.08.2026
9 Хмм
До коментар #7 от "Наглост "прогресивна"":а какво е според вас, антисемитизъм, точно такива ноти и държавна намеса могат да доведат да омраза
17:01 05.08.2026
10 гиорг гиорг
До коментар #6 от "Какво учат млади евреи на лагер в Бълга":тренирали да ти правят DDAP
17:06 05.08.2026